Номиналы отвечают за дробление

Мы уже писали про дело «Елены Фурс»: организация-комиссионер продавала шубы, якобы произведенные 63 ИП-комитентами. Налоговики доказали сокрытие выручки, хотя фактически - дробление (Постановление АС Московского округа от 12.12.2025 по делу А40-267390/2024) и стали банкротить комиссионера.

☝️Дальше конкурсный управляющий стал оспаривать договоры комиссии и перечисления в пользу ИП-комитентов, а также взыскивать с них не только полученные суммы, но и проценты за пользование денежными средствами. Суд удовлетворил эти требования, и аргументация суда примечательна:

1️⃣ИП подконтролен обществу, согласно решению налогового органа:

📌совпадение адреса расположения производства ИП и других подконтрольных ИП, в пользу которых также переводились денежные средства;

📌совпадение адреса расположения производства ИП и общества;

📌у ИП и общества открыты счета в одном и том же банке;

📌сумма дохода, полученная от общества, составляет 94,31% общего дохода ИП, при этом 89,9% указанного дохода переведено на личные счета.

❗️«Таким образом, суд полагает установленным факт заинтересованности ответчика и осведомленности о финансовом положении должника»💁‍♂️

2️⃣ИП получал деньги от общества за реализованный товар, при этом вся меховая продукция реализовывалась с маркировкой общества.

3️⃣ИП получал доход в организации, не относящейся к сфере производства и реализации меховых изделий (вероятно, получал зарплату у стороннего работодателя).

4️⃣Штат сотрудников у ИП отсутствовал.

«Таким образом, учитывая повышенный стандарт доказывания, доказательства, подтверждающие реальность исполнения ИП обязательств по договору, в материалах обособленного спора отсутствуют»💁‍♂️

Решение АС города Москвы от 23.12.2025 по делу А40-51672/2023.

❗️Таким образом, если налогоплательщик по результатам проверки расплатился, не свалился в банкротство — все, кто получал от такого налогоплательщика деньги, могут спать спокойно. А вот если нет, да еще и по нереальным сделкам — дело плохо, причем аукнуться может нескоро: в приведенном деле спорные перечисления были в 2018–2020 годах.

Так что рассуждения некоторых собственников бизнеса о том, что структурирование — это какая-то неинтересная ерунда, которой должен заниматься бухгалтер, — так себе позиция. Но, как показывает практика, и сами бухгалтеры недооценивают свои риски — что уж говорить о наемных руководителях🤐. Но об этом как-нибудь в другой раз.



