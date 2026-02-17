Перечень субъектов РФ с пониженными ставками по УСН в 2026 году изрядно поредел, несмотря на то, что распоряжение Правительства РФ от 30.12.2025 № 4176-р дополнительных ограничений по видам деятельности и размеру дохода, отличных от тех, что и так содержатся в НК РФ, не установил💁‍♂️

📜ФНС в письме от 28.01.2026 N СД-36-3/531@ разъяснила, что субъекты РФ вправе определить дополнительные условия применения пониженных налоговых ставок (например, определенную долю доходов по основному виду деятельности в общем объеме доходов налогоплательщика; размер выплачиваемой работникам заработной платы; сохранение численности работников и др.), а «старые» законы действуют в части, непротиворечащей НК РФ.

✅По-прежнему самыми привлекательными являются Санкт-Петербург (7% доходы-расходы) и Ленинградская область (5% доходы-расходы), но мигрировать туда из других субъектов бесполезно из-за правил п.2 ст.346.21 НК РФ (при переезде из высоконалогового субъекта в низконалоговый 3 года применяются ставки высоконалогового). С регистрацией нового бизнеса можно подумать, но получить отметку о недостоверности адреса регистрации можно легко☝️

📌Если субъектом РФ все же установлена пониженная ставка (в том числе для отдельных ОКВЭД), нужно внимательно читать местный закон, в том числе в части требования осуществления деятельности на территории субъекта регистрации. Даже если когда-то переезд и не был обусловлен налоговым туризмом исключительно для применения пониженной ставки по УСН.

❌Например, ИП был прописан в квартире родителей в Омске 20 лет, в соответствии с местным законом применял УСН 0% (никакой налоговой миграции💁‍♂️). В 2021 году заключил договор негласного простого товарищества с челябинской и екатеринбургской организациями, в которых являлся учредителем (смысл я думаю понятен😉). Доход от совместной деятельности для ИП составлял 99,97%. При этом деятельность товарищества в Омской области не осуществлялась. Применение пониженной ставки признали неправомерным.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.12.2025 по делу А46-3527/2025

❗️Не перестаем повторять: если пользуетесь налоговыми льготами, пониженными ставками и не сомневаетесь в их правомерности (в том числе из-за камералок без нарушений) – лучше сомневайтесь и проверяйте. И не только на формальное соответствие.



Подписывайтесь на наш канал https://t.me/KRaboutTAX