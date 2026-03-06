И еще один эксклюзив по популярному способу налоговой оптимизации.

Несмотря на спорность темы мы разобрались в ней объективно и проанализировали не какие-нибудь 2-3 спора, а 20 (это почти все споры за последние несколько лет). Тема эта – ИП-управляющие, которая переживает новый виток интереса.

Несмотря на спорность темы 💁‍♂️мы разобрались в ней объективно и проанализировали не какие-нибудь 2-3 спора, а 20 (это почти все споры за последние несколько лет).

Тема эта – ИП-управляющие, которая переживает новый виток интереса💁‍♂️

Для этого есть объективные причины:

❌Общий рост налоговой нагрузки для бизнеса в 2026 году.

❌Рост тарифов страховых взносов для значительной части МСП.

❌Обязанность с 2026 года платить страховые взносы за директора исходя из МРОТ, если начисления ниже МРОТ или отсутствуют.

✅Возможность с 01.01.2026 года учитывать расходы на услуги ИП-управляющих при применении УСН с базой «доходы-расходы».

✅Простота, скорость внедрения и понятность способа.

⚖️Практика показала следующее:

✅В пользу налогоплательщика – 10 дел (и это очень хороший результат❗️)

❌Споры возникли в рамках ВНП – 14 дел, КНП – 6 дел.

📈В 12 делах споры касались переквалификации договоров с ИП-управляющими в трудовые, 4 дела – необоснованные расходы и 4 дела смешанные (переквалификация и признание расходов необоснованными).

📌Безусловно, количество судебных споров не полностью отражает реальное количество налоговых споров по использованию ИП-управляющих: значительная часть таких споров не доходила не только до суда, но и до проверки; налогоплательщики «добровольно» отказывались от управляющих и доплачивали налоги. И все же 50% выигранных дел – это очень хороший результат по нынешним временам.

💵Интересный вопрос, который нас занимал при анализе практики, – какие суммы вознаграждения ИП-управляющим суды готовы признавать «нормальными».

Но налогоплательщики проигрывают и при 40 000 руб. в месяц, и при 500 000 руб. в месяц, и при формуле от выручки или прибыли. Выигрывают тоже и при 100 000 руб. в месяц, и при 409 000 руб. в месяц, и при 3 151 000 руб. среднемесячно, и при процентной модели. Значение имеет не столько цифра, сколько ее экономическая логика, связь с результатом, документальное подтверждение и соразмерность бизнесу💁‍♂️

Лично мой вывод такой.

🧐Очевидно, что использование ИП-управляющих – легко выявляемый способ оптимизации. Количество судебных споров, в том числе по результатам КНП, показывает, что риск налогового спора значителен. С другой стороны, количество выигрышных дел тоже существенно, а экономический эффект при использовании модели с ИП-управляющими может быть высоким.

Таким образом, если бизнес готов к спору с налоговыми органами и у него нет других явных налоговых рисков, использование ИП-управляющих может быть оправдано при реальности модели, разумном размере вознаграждения и надлежащем документальном оформлении.



