Производственные кооперативы как способ оптимизации страховых взносов

В РФ на 01.05.2026 г. зарегистрировано 6 755 производственных кооперативов. 50% распределяемой прибыли производственного кооператива можно не облагать страховыми взносами. Отсюда и возникает идея использования их для оптимизации зарплатных налогов💁‍♂️



Иногда масштаб впечатляющий. Равно как и сумма доначислений.



❌Так в СПб группа «Дэфо» включала 11 производственных кооперативов, в которых числилось 442 пайщика. Страховые взносы доначислили не этим кооперативам, а их заказчику – проверяемому налогоплательщику. Всего – 85,8 млн руб.

❗️❗️Вообще сейчас суды активно поддерживают позицию налоговиков об исключении «прокладочных» компаний и доначислении выгодоприобретателю напрямую. Это касается спорных контрагентов, и сокрытия выручки, и неофициальной заработной платы. Так что модели, которые были хороши 5-7 лет назад – сейчас зачастую полное барахло🤦‍♂️



📌Доказательства налогового органа получены не без изюминки: фактические расчеты заработной платы, штатное расписание, примеры распределения фонда заработной платы, методические рекомендации по трудоустройству и рекомендации на случай проверки – предоставил директор службы безопасности🤷‍♂️.

Плюс часть доказательств нашли при осмотрах помещений, свидетели-сотрудники указали, что в деятельности кооперативов они реально не участвовали💁‍♂️, а зарплата внутри группы считалась в том числе по таблице мотивации Excel.



Постановление 13 ААС от 21.04.2026 по делу № А56-14976/2024.



⚖️Причем подобное дело – не единичное, можно вспомнить Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.11.2022 по делу А43-42071/2021 или Постановление АС Уральского округа от 11.03.2025 по делу А76-35948/2022 (там было аж 27 кооперативов).



✅Кстати, это вовсе не означает, что при структурировании бизнеса можно использовать только ООО и ИП, но при выборе иных форм необходимо учитывать особенности корпоративного управления (в производственном кооперативе у каждого пайщика один голос, независимо от размера пая), налогообложения (50% распределяемой прибыли без взносов – хорошо, но, что делать с другими 50%❓), возможности внутригруппового рефинансирования (безналоговые вклады в имущество по ст.251 НК РФ кооперативу невозможны), защищенности активов (вот тут неделимый фонд производственного кооператива может быть плюсом).



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