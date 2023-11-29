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Сбои в работе ЛК налогоплательщика наблюдаются в разных регионах

С конца октября у некоторых пользователей наблюдаются проблемы с доступом к личному кабинету физ. лица на сайте ФНС. При попытке подключения сайт на некоторое время зависает, а затем выдает ошибку.
39

Ни смена браузеров, ни смена устройств не решает проблему. Единственное, что помогает, — это VPN. Используя VPN, пользователи могут без проблем зайти в личный кабинет.

Особенно заметной данная проблема стала в последние дни ноября, так как многие граждане РФ привыкли оплачивать налоги в конце месяца.

Жалобы на проблемы с доступом можно в том числе найти на проекте DownRadar. Ежедневно о проблеме с доступом к ЛК ФНС сообщают не менее 200 человек.

Интересно, что с личным кабинетом ИП таких проблем не было. При обращении в налоговую по горячей линии, гражданам рекомендуют написать обращение в техническую поддержку, однако даже после этого ситуация никак не решается. Единственным решением остается использование VPN.

Комментарии

3
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    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    БорисфаундерКлерк

    Это реклама VPN? )

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      Theej 1 час назад

      Ага, сразу всех VPN вместе взятых. Выбирайте любой))

      • Логотип ToT
        ToT
        Сотрудник
        1 час назад

        БорисфаундерКлерк

        ))) Хорошо 

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Сбои в работе ЛК налогоплательщика наблюдаются в разных регионах

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