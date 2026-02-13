Анонимные справки на медуслуги для налогового вычета

Недавно рассмотрела один интересный кейс по медицинской теме: обязана ли медицинская организация выдать Справку на налоговый вычет, если медицинские услуги были оказаны на анонимной основе?

Медицинская налоговая тема интересна тем, что очень много в ней может разрешиться с учетом норм отраслевого (медицинского) законодательства.

Недавно, например, я рассматривала такой вопрос - Деликатная тема в налоговых софитах: суррогатное материнство, УСН и НДФЛ. См. https://www.klerk.ru/user/1958959/648931/

А сегодня время для такой горячей темы - как получение Справки от медорганизации на медуслуги. Правда в моем кейсе пациент пришел требовать Справку для вычета при условии того, что сдача меданализов была совершена на условиях анонимности.

Итак должна ли медорганизация выдать такую Справку пациенту?

Давайте разбираться по порядку.

Порядок предоставления физическим лицам социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в части расходов на оплату медицинских услуг установлен положениями статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, налогоплательщику и членам его семьи (супругу, родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации)).

С одной стороны, налоговым законодательством не предусмотрена возможность получения налоговых вычетов без идентификации налогоплательщика (п. 1 ст. 219 НК РФ)

Согласно ст. 19 НК РФ налогоплательщиками, признаются физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги, сборы, страховые взносы.

П. 1 ст. 84 НК РФ предусматривает, что при постановке на учет физических лиц в качестве налогоплательщика в состав сведений об указанных лицах включаются также их персональные данные:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

пол;

место жительства;

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность налогоплательщика;

данные о гражданстве.

С другой стороны отметим, что анонимное оказание медицинских услуг предполагает, что пациент для их получения не предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Однако персональные данные гражданина все равно могут потребоваться при оформлении документов, необходимых для оказания ему медицинских услуг. Так, Ф.И.О. и место жительства указываются в письменном договоре об оказании медицинских услуг.

Кроме того, для предоставления медицинских услуг, заполняется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, в котором также указываются Ф.И.О., дата рождения и адрес регистрации по месту жительства.

Оформление данного согласия без заполнения графы "Фамилия, имя, отчество", по мнению Минздрава России, недопустимо (ч. 1 ст. 20 Закона N 323-ФЗ; пп. "б" п. 17, п. 28 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006; п. 2 Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н; Письмо Минздрава России от 09.06.2017 N 17-1/3717-1).

Таким образом, при оказании медицинских услуг анонимно медицинская организация обязана получить информацию от пациента с указанием его ФИО, соответственно, при обращении пациента в медицинскую организацию у последней есть информация по ФИО такого пациента.

С 01.01.2024 года предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса социальный налоговый вычет в сумме расходов за оказанные медицинские услуги предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый орган документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика на оказанные медицинские услуги, выданного налогоплательщику медицинской организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, по форме и в порядке, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

По расходам, понесенным с 01.01.2024, социальный налоговый вычет по расходам на оплату медицинских услуг предоставляется при представлении налогоплательщиком в налоговый орган справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации, утвержденной Приказом ФНС России N ЕА-7-11/824@ (далее - Справка).

До указанной даты, как разъясняло ФНС в Письме от 16.02.2021 N БС-4-11/1916@, документами, подтверждающими фактические расходы налогоплательщика на оказанные медицинские услуги, являлась Справка об оплате медицинских услуг, форма которой и порядок выдачи налогоплательщикам утверждены приказом МНС России и Минздрава России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256, а также договор, заключенный налогоплательщиком с медицинской организацией.

Между тем, нормы налогового законодательства, как и иные нормативно-правовые акты не содержат порядок взаимодействий налогоплательщика- физлица и медицинских организаций при получении указанной Справки.

В судебной практике отсутствуют прецеденты, подтверждающие право на получение налогового вычета при предоставлении анонимной справки.

Вместе с тем, отметим выводы судов, касающихся рассмотрения вопросов, связанных с правомерностью истребования или предоставления Справок медицинскими организациями.

Как указал Верховный суд РФ в Решении от 23.05.2012 по делу N АКПИ12-487

«…Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" относит сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, к врачебной тайне. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях (части 1 и 3 статьи 13).

Данный Федеральный закон не предусматривает обязанность медицинских организаций направлять пациенту какие-либо медицинские документы по почте и нести бремя почтовых расходов, связанных с отправкой почтовой корреспонденции, в качестве случая обязательного предоставления информации, в связи с этим указанные действия могут осуществляться только в порядке, установленном соглашением лиц, участвующих в обмене этой информацией.

Абзац тринадцатый Инструкции, содержащий императивное указание о выдаче справки на руки налогоплательщику, обеспечивает требования приведенных норм Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", определяющих правовой режим информации, составляющей врачебную тайну, и не допускает разглашение указанных сведений без согласия гражданина. При этом с учетом приведенных законоположений оспариваемая норма не может рассматриваться как противоречащая требованиям действующего федерального законодательства, поскольку не исключает направление справки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по письменному заявлению налогоплательщика и за счет его средств в порядке реализации соглашения об обмене информацией, а также не препятствует участию гражданина в получении справки как лично, так и через представителя, обладающего соответствующими полномочиями либо на основании закона, либо в силу доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством…»

Исходя из указанного вывода суда следует, что выдача Справки возможно только гражданину, являющемуся пациентом данной медицинской организации.

Также отметим следующий вывод ВС РФ, изложенный в Решении Верховного Суда РФ от 23.05.2012 по делу N АКПИ12-487

…В целях реализации права на получение социального налогового вычета налогоплательщик обязан представить документы, подтверждающие его фактические расходы, на оплату медицинских услуг и приобретение медикаментов, включенных в соответствующие перечни, утверждаемые Правительством Российской Федерации, при условии прохождения лечения в медицинских учреждениях, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Закрепляя указанную обязанность налогоплательщика, законодатель не перечислил виды этих документов и не установил требований к форме расчетов, определив в качестве квалифицирующего признака этих документов наличие в них сведений, подтверждающих факт уплаты налогоплательщиком определенной суммы денежных средств соответствующим медицинским учреждениям за те услуги и приобретение медикаментов, которые включены в специальные перечни.

К числу таких документов наряду с платежными документами, свидетельствующими об уплате налогоплательщиком денежных средств за оказанные медицинские услуги, относится справка об оплате этих услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации, выдаваемая всеми медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Согласно абзацу второму Инструкции, оспариваемому заявителем, данная справка удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты через кассу учреждения здравоохранения за счет средств налогоплательщика.

Таким образом, для целей получения социального налогового вычета определяющее значение имеет подтверждение (удостоверение) данной справкой факта получения медицинской услуги и ее оплаты за счет средств налогоплательщика.

Таким образом, с учетом ранее изложенного понятия налогоплательщика следует, что Справка, выдаваемая медицинской организацией для целей получения социального налогового вычета имеет определяющее значение подтвердить факт несения расходов на медицинские услуги, оказываемые данной медорганизацией налогоплательщику. Указанное возможно только лишь при идентификации гражданина в качестве потребителя медуслуги, оказываемой медорганизацией.

Вывод-ответ:

Законодательно данный вопрос не разъяснен, в судебной практике также отсутствуют прецеденты, подтверждающие обязанность выдать Справку для получения социального вычета на лечение анонимному пациенту.

Вместе с тем, с учетом позиции Верховного суда и разъяснений Минздрава, следует, что выдача такой Справки допустима только гражданину, обратившемуся ранее в медорганизацию за оказанием медицинских услуг, а с учетом того, при анонимном обращении пациента у медицинского учреждения имеется информация о его ФИО, считаем, что для целей выдачи Справки данной информации для медорганизации должно быть достаточно (Решение ВС РФ от 23.05.2012 по делу N АКПИ12-487, Письмо Минздрава России от 09.06.2017 N 17-1/3717-1)

В случае, если по какой-либо из причин, медорганизация не владеет информацией, позволяющей идентифицировать лицо, которое получило медицинскую помощь в рамках оказания услуг на платной основе, например когда лицо проходило медобследование анонимно и не сообщило свое ФИО, то с учетом ограничений, установленных законодательством об основах охраны здоровья граждан, медорганизация не праве выдать Справку такому физлицу.