СПОТ и возврат товара

Кейс следующий:
Компания экспортировала товар на территорию Казахстана. По истечении месяца компания обнаружила брак в товаре и решила вернуть товар от покупателя.
С учетом вступления в силу изменений системы СПОТ необходимо ли при возврате бракованного товара экспортеру оформлять ДОПП и уплачивать обеспечительный платеж?
Отметим, что сама система по факту двухаспектная (то есть для каждого случая нужно понимание ответа на поставленные вопросы):
1. Обязанность оформить ДОПП
2. Необходимость уплатить обеспечительный платеж (или заявиться на освобождение)
Начнем с ответа на первый вопрос для ситуации с возвратами экспортером бракованного товара, ранее реализованного казахскому (белорусскому, армянскому, киргизскому) поставщику.
ДОПП
Согласно п. 4 ст. 10, Федерального закона от 17.04.2026 N 101-ФЗ "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон 101-ФЗ) документ о предстоящей поставке товаров подлежит обязательному формированию в отношении всех товаров, на которые в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона распространяются положения законодательства Российской Федерации о СПОТ.
В свою очередь, положения законодательства Российской Федерации о СПОТ применяются в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС автомобильным транспортом, а также иными видами транспорта в случае принятия такого решения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 настоящей статьи. (ст. 5, Федеральный закон N 101-ФЗ).
Согласно понятиям, представленным в ст. 3, Федерального закона N 101-ФЗ:
3) заявитель, формирующий и представляющий документ о предстоящей поставке товаров (далее - заявитель):
а) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - организация), физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), осуществляющие ввоз товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС;
5) СПОТ - совокупность правовых, экономических и организационных отношений, складывающихся при осуществлении регулирования ввоза товаров на территорию Российской Федерации в пределах, определяемых настоящим Федеральным законом, а также при использовании информационных систем, созданных в целях такого регулирования и учета ввозимых товаров;
7) перевозка (транспортировка) товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС - перемещение товаров по территории Российской Федерации и территории другого государства - члена ЕАЭС, включая пересечение Государственной границы Российской Федерации (!) транспортными средствами, которыми перевозятся товары, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС;
9) поставщик - организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС, являющиеся стороной сделки с заявителем, в соответствии с которой товар ввозится на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС, или являющиеся отправителем ввозимых товаров в соответствии с транспортным сопроводительным документом в случаях, когда заявителем является лицо, указанное в подпункте "б" пункта 3 настоящей части;
11) товары - любое движимое имущество, а также перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу, имеющие в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании статус товаров ЕАЭС.
С учетом того, что под понятие перевозки товаров на территорию РФ с территории страны ЕАЭС попадает перемещение товаров по территории страны ЕАЭС и РФ, а также пересечение границы РФ, то считаем, что в отношении товаров, ввезенных с территории стран ЕАЭС вне зависимости от цели ввоза система СПОТ распространяется.
Ст. 5 Федерального закона N 101-ФЗ предусматривает перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не попадает под СПОТ, а именно нормы федерального закона не применяются в отношении ввоза следующих товаров:
1) наличные денежные средства и денежные инструменты;
2) нефть и товары, выработанные из нефти;
3) электроэнергия;
4) товары, перевозка (транспортировка) которых осуществляется трубопроводным транспортом;
5) товары для личного пользования, за исключением товаров, ввозимых в целях реализации физическим лицам посредством электронных торговых площадок. Отнесение товаров к товарам для личного пользования осуществляется контролирующим органом СПОТ исходя из характера и количества товаров, а также способа их приобретения;
6) товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории Российской Федерации;
7) товары, сведения об операциях с которыми составляют государственную тайну;
8) товары, следующие в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации;
9) товары, перемещаемые с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС через территорию Российской Федерации, если иное не установлено Правительством Российской Федерации;
10) иные товары в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации. В настоящее время Перечень еще не утвержден.
Соответственно, с учетом того, что в перечисленных случаях отсутствует такое событие как возврат бракованного товара, если данное условие не внесут в перечень, утверждаемый Правительством РФ, то на такие товары заявитель (экспортер) будет обязан оформить ДОПП.
Обеспечительный платеж
Мы поняли, что в отношении ввоза бракованного товара на территорию РФ ДОПП необходимо оформить, теперь ответим на вопрос - необходима ли уплата обеспечительного платежа?
Согласно ст. 5 Федерального закона N 101-ФЗ ввоз на территорию Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются положения законодательства Российской Федерации о СПОТ, сопровождается обязательным формированием документа о предстоящей поставке товаров и внесением обеспечительного платежа (за исключением случаев, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона), а также присвоением визуализированной ссылки.
Также согласно пп. 3 ст. 8 Федерального закона N 101-ФЗ заявитель обязан вносить обеспечительный платеж по документу о предстоящей поставке товаров в размере, порядке и сроки, которые указаны в статье 11 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, указанных в частях 1 и 2 статьи 11 настоящего Федерального закона;
Отметим следующие случаи, перечисленные в ст. 11 Федерального закона N 101-ФЗ, предусматривающие освобождение от уплаты обеспечительного платежа:
1) заявитель отнесен к категории крупнейших налогоплательщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) заявитель является налогоплательщиком, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах проводится налоговый контроль в форме налогового мониторинга;
3) заявитель включен в реестр уполномоченных экономических операторов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, если перемещение товаров осуществляется по сделке купли-продажи, которая заключена между уполномоченным экономическим оператором и поставщиком товаров и в результате которой право владения, пользования и распоряжения товарами переходит только к такому уполномоченному экономическому оператору;
4) ввоз на территорию Российской Федерации товаров без уплаты налогов в соответствии с пунктом 6 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (включая ввоз товаров, реализуемых либо предназначенных для реализации продавцами государств - членов ЕАЭС физическим лицам посредством электронных торговых площадок), а также с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) при ввозе на территорию Российской Федерации заявителями, являющимися резидентами свободной (специальной, особой) экономической зоны, товаров с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС, функционирующей в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года;
6) при ввозе в Российскую Федерацию товаров, являющихся давальческим сырьем (материалом) для переработки, с территории другого государства - члена ЕАЭС по договору (контракту) переработки давальческого сырья (материалов), предусматривающему вывоз результатов переработки давальческого сырья (материалов) на территорию другого государства - члена ЕАЭС;
7) ввоз на территорию Российской Федерации товаров, являющихся предметами лизинга, с территории другого государства - члена ЕАЭС по договору (контракту) лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю.
Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи освобождения от внесения обеспечительного платежа. В настоящее время такой перечень Правительство РФ еще не утвердило. (п. 2 ст 11 101-ФЗ)
Согласно пункту 6 статьи 72 Договора, косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена:
1) товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства-члена не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его территорию;
2) товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности;
3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена осуществляется в связи с их передачей в пределах одного юридического лица (законодательством государства-члена может быть установлено обязательство по уведомлению налоговых органов о ввозе (вывозе) таких товаров).
В ситуации возникновения обязанности по уплате ввозного НДС при возврате бракованных товаров, ранее экспортированных в страны – члены ЕАЭС с территории Российской Федерации, отметим, что обязанности по уплате НДС у российского налогоплательщика при ввозе таких товаров не возникает (Письма Минфина России от 31.10.2018 N 03-07-14/78177, от 01.09.2017 N 03-07-13/1/56235)
При этом возврат товаров по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации должен быть подтвержден согласованной участниками договора (контракта) претензией, а также документами, соответствующими дальнейшему совершению операций с такими товарами. (П. 23 "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014))
К таким документам могут относиться акты приема-передачи товаров (в случае отсутствия транспортировки возвращенных товаров), транспортные (товаросопроводительные) документы (в случае транспортировки возвращенных товаров), акты уничтожения или иные документы.
Также отметим позицию контролирующих органов, что в отношении товаров, возвращаемых покупателями - хозяйствующими субъектами государств - членов ЕАЭС по иным причинам, особенности применения налога на добавленную стоимость Протоколом не установлены.
Поэтому возврат покупателем из страны ЕАЭС ранее приобретенных у российской организации товаров надлежащего качества, в том числе по причине невозможности реализации этих товаров на территории Республики Беларусь, рассматривается как импорт товаров в Российскую Федерацию. Об этом Минфин заявляет в Письме от 20.06.2024 N 03-07-13/1/57149.
Учитывая вышеизложенное считаем, что в случае возврата бракованного товара у экспортера не возникает обязанности по уплате обеспечительного платежа при наличии документов, подтверждающих факт обнаружения брака.
(!) При возврате товаров от покупателя из ЕАЭС по иным причинам экспортер обязан уплатить обеспечительный платеж.
Согласно порядка заполнения ДОПП отметим, что Приказом ФНС установлены следующие особенности при заполнении (Приказ ФНС России от 08.05.2026 N КЧ-1-15/301@ "Об утверждении формы и формата документа о предстоящей поставке товаров, порядка его оформления и внесения в него изменений, порядка его представления, а также порядка присвоения статуса документу о предстоящей поставке товаров"):
3. В ДОПП указываются следующие сведения:
10) в графе 1Д "Особый признак заявителя" заявителем (его уполномоченным представителем) указывается код основания для освобождения от внесения обеспечительного платежа:
"0" - признак отсутствует (обеспечительный платеж подлежит уплате);
"1" - заявитель освобожден от внесения обеспечительного платежа в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона;
"2" - заявитель освобожден от внесения обеспечительного платежа в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона;
12) в графе 1.1 "Сумма обеспечительного платежа" заявителем (его уполномоченным представителем) указывается сумма обеспечительного платежа в полных рублях, подлежащая внесению. Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. Сумма обеспечительного платежа не может быть меньше суммы косвенных налогов, указанных в таблице 6.1.2 ДОПП. В случае освобождения от внесения обеспечительного платежа и указания в графе 1Д признака "1" или "2" заявитель (его уполномоченный представитель) в графе 1.1 указывает "0" (ноль);
41) в таблице 6.1.1 "Товары и стоимость (валюта договора)":
к) в графе "ОсобПризн" заявителем (его уполномоченным представителем) указывается код основания, по которому операция по ввозу товаров на территорию Российской Федерации не облагается косвенными налогами:
"0" - признак отсутствует. Указывается в случае, если операция по ввозу товаров на территорию Российской Федерации подлежит налогообложению косвенными налогами;
"1" - товары, не подлежащие налогообложению. Указывается в случае, если операция по ввозу товаров на территорию Российской Федерации не подлежит налогообложению косвенными налогами и не относится к иным основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом;
"6" - возврат товара. Указывается в случае возврата товара, ранее вывезенного с территории Российской Федерации;
д) раздел "НДС" заполняется в случае указания в графе "ОсобПризн" кода "0". При указании в графе "ОсобПризн" иного кода графы раздела НДС не заполняются.
