СПОТ и возврат товара

ДОПП

Согласно п. 4 ст. 10, Федерального закона от 17.04.2026 N 101-ФЗ "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон 101-ФЗ) документ о предстоящей поставке товаров подлежит обязательному формированию в отношении всех товаров, на которые в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона распространяются положения законодательства Российской Федерации о СПОТ.

В свою очередь, положения законодательства Российской Федерации о СПОТ применяются в отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС автомобильным транспортом, а также иными видами транспорта в случае принятия такого решения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 настоящей статьи. (ст. 5, Федеральный закон N 101-ФЗ).

Согласно понятиям, представленным в ст. 3, Федерального закона N 101-ФЗ:

3) заявитель, формирующий и представляющий документ о предстоящей поставке товаров (далее - заявитель):

а) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - организация), физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), осуществляющие ввоз товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС;

5) СПОТ - совокупность правовых, экономических и организационных отношений, складывающихся при осуществлении регулирования ввоза товаров на территорию Российской Федерации в пределах, определяемых настоящим Федеральным законом, а также при использовании информационных систем, созданных в целях такого регулирования и учета ввозимых товаров;

7) перевозка (транспортировка) товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС - перемещение товаров по территории Российской Федерации и территории другого государства - члена ЕАЭС, включая пересечение Государственной границы Российской Федерации (!) транспортными средствами, которыми перевозятся товары, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС;

9) поставщик - организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС, являющиеся стороной сделки с заявителем, в соответствии с которой товар ввозится на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС, или являющиеся отправителем ввозимых товаров в соответствии с транспортным сопроводительным документом в случаях, когда заявителем является лицо, указанное в подпункте "б" пункта 3 настоящей части;

11) товары - любое движимое имущество, а также перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу, имеющие в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании статус товаров ЕАЭС.

С учетом того, что под понятие перевозки товаров на территорию РФ с территории страны ЕАЭС попадает перемещение товаров по территории страны ЕАЭС и РФ, а также пересечение границы РФ, то считаем, что в отношении товаров, ввезенных с территории стран ЕАЭС вне зависимости от цели ввоза система СПОТ распространяется.

Ст. 5 Федерального закона N 101-ФЗ предусматривает перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не попадает под СПОТ, а именно нормы федерального закона не применяются в отношении ввоза следующих товаров:

1) наличные денежные средства и денежные инструменты;

2) нефть и товары, выработанные из нефти;

3) электроэнергия;

4) товары, перевозка (транспортировка) которых осуществляется трубопроводным транспортом;

5) товары для личного пользования, за исключением товаров, ввозимых в целях реализации физическим лицам посредством электронных торговых площадок. Отнесение товаров к товарам для личного пользования осуществляется контролирующим органом СПОТ исходя из характера и количества товаров, а также способа их приобретения;

6) товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории Российской Федерации;

7) товары, сведения об операциях с которыми составляют государственную тайну;

8) товары, следующие в адрес дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации;

9) товары, перемещаемые с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена ЕАЭС через территорию Российской Федерации, если иное не установлено Правительством Российской Федерации;

10) иные товары в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации. В настоящее время Перечень еще не утвержден.