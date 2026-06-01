СПОТ и иностранный перевозчик

Ранее я уже давала комментарий к ситуации оформления документов по СПОТ в случае возврата товара экспортером на территорию РФ - https://www.klerk.ru/user/1958959/693426/. Сейчас ответим на вопрос клиентов, думающих, что история о СПОТ касается только российских перевозчиков.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 17.04.2026 N 101-ФЗ "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", далее Закон о СПОТ, ввоз товаров на территорию РФ сопровождается обязательным выполнением дополнительных требований.

Так у импортера, как заявителя по СПОТ возникли новые обязанности (ст. 8 Закона о СПОТ):

• наладить взаимодействие в электронном формате с оператором СПОТ (ФНС);

• формировать документ о предстоящей поставке (ДОПП);

• вносить обеспечительный платеж;

• обеспечивать наличие у себя актуальной и достоверной информации о поставщике, перевозчике, транспортном средстве (транспортных средствах), осуществляющем (осуществляющих) перевозку (транспортировку) товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС;

• обеспечивать хранение документов по сделкам с товарами, на которые распространяются положения законодательства Российской Федерации о СПОТ, не менее чем в течение пяти лет с даты ввоза таких товаров на территорию Российской Федерации.

• обеспечивать направление любым доступным способом визуализированной ссылки, полученной от оператора СПОТ, поставщику и (или) перевозчику до пересечения Государственной границы Российской Федерации;

Согласно понятиям, представленным в ст. 3, Федерального закона N 101-ФЗ:

3) заявитель, формирующий и представляющий документ о предстоящей поставке товаров (далее - заявитель):

а) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - организация), физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), осуществляющие ввоз товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС;

5) СПОТ - совокупность правовых, экономических и организационных отношений, складывающихся при осуществлении регулирования ввоза товаров на территорию Российской Федерации в пределах, определяемых настоящим Федеральным законом, а также при использовании информационных систем, созданных в целях такого регулирования и учета ввозимых товаров;

7) перевозка (транспортировка) товаров на территорию Российской Федерации с территории другого государства - члена ЕАЭС - перемещение товаров по территории Российской Федерации и территории другого государства - члена ЕАЭС, включая пересечение Государственной границы Российской Федерации транспортными средствами, которыми перевозятся товары, при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС;

8) перевозчик - организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозку (транспортировку) товаров на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС;

9) поставщик - организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС, являющиеся стороной сделки с заявителем, в соответствии с которой товар ввозится на территорию Российской Федерации с территорий других государств - членов ЕАЭС, или являющиеся отправителем ввозимых товаров в соответствии с транспортным сопроводительным документом в случаях, когда заявителем является лицо, указанное в подпункте "б" пункта 3 настоящей части;

Таким образом, исходя из буквальности норм следует, что заявитель СПОТ не может являться иностранным лицом, а перевозчиком в рамках СПОТ признается как российское, так и иностранное лицо.

С учетом ранее указанных обязанностей заявителя, визуализированная ссылка должна быть своевременно направлена в том числе и иностранному перевозчику.

В отсутствии визуализированной ссылки транспортное средство, перевозящее товар на территорию РФ должно покинуть территорию РФ в срок не превышающий трех часов с момента завершения проверки, соответственно иностранный перевозчик будет нести ущерб в связи с ее отсутствием.

Отметим, что нормы международного права предусматривают ответственность отправителя перед перевозчиком за всякий ущерб, который может быть причинен отсутствием, недостаточностью или неправильностью этих документов и сведений, за исключением случаев вины перевозчика. (п. 2 ст. 11, "Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)" (Заключена в г. Женеве 19.05.1956) (Вступила в силу для СССР 01.12.1983)

Резюме: вне зависимости от того, что ввоз товара осуществляет иностранный перевозчик импортер должен обеспечивать его визуализированной ссылкой (QR-кодом) для того, чтобы проблем на границе не возникло.

