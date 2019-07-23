Ужесточение налогового контроля в 2025 году

2025 год - это не только начало действия глобальных изменений в НК РФ и запуск нового раунда его очередной правки, но и усиление налогового контроля в отношении налогоплательщиков.
Кто в текущем году будет под наиболее пристальным вниманием налоговых органов
Ожидается, что в текущем году налоговые органы будут проводить проверки бизнеса с особым усердием. Особенно, это усердие будет сконцентрировано в отношении тех налогоплательщиков, которые работают на маркетплейсах, в сфере IT, а также являются исполнителями по госконтрактам и/или получателями господдержки и активными оптимизаторами зарплатных налогов и пользователями налоговых преференций и льгот.
Откуда такой пессимизм, спросите вы? - Сухая аналитика и личный опыт. Никакого дутья на воду - таково реальное положение дел.
Если говорить о сухой аналитике, очевидные предвестники ужесточения налогового контроля – это:
новые правила НК РФ по налоговой амнистии;
истечение моратория на налоговые проверки IT-компаний и усиление контроля за самозанятыми;
ликвидация преимуществ от налоговой релокации во внутрироссийские офшоры.
В случае с налоговой амнистией мотивация налоговых органов проста - вменение налогоплательщикам использования дробления для перевода максимально возможно количества спецрежимников на ОСНО. Тут, очевидно, первыми под ударом будут селлеры с маркетплейсов.
Что касается истечения моратория на проверки IT, то это позволит налоговым органам заняться препарацией любителей использования зарплатной оптимизации через самозанятость привлекаемых работников. По данным ФНС сфера IT занимает почетное 3 место по использованию труда самозанятых (528 221 самозанятых на конец 2024 года). Если посчитать примерно, то такая налоговая препарация игроков отрасли IT в обозримой перспективе может принести в бюджет более 73 млрд руб. (НДФЛ, взносы в СФР, штрафы и пени).
Борьба с использованием труда самозанятых в отрасли IT – станет, скорее, частным случаем. Тут, в целом, ничего не меняется, контекст этой борьбы налоговых органов с зарплатной оптимизацией носит системный характер и касается всех отраслей экономики, где бизнес оптимизирует налоги за счет самозанятых.
За шесть лет действия эксперимента по самозанятости произошел очень интересный эволюционный скачок: сначала ФНС России активно оберегала самозанятых граждан от произвола своих территориальных органов, потом в правоприменительной практике появились кейсы по переквалификации (дела №№ А35-6550/2022, А62-382/2023) гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые, далее появились комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, в числе задач которых стало именно выявление предпринимателей, которые используют самозанятых в своей деятельности, ну а дальше и того пуще - маховик усложнения жизни самозанятым стал набирать обороты нереальными темпами и самозанятость из самого удобного и простого способа ведения деятельности начала превращаться в профессиональный неликвид.
В 2025 году самозанятость стала не только менее привлекательной, но и нагрузилась новыми правилами ограничениями. Теперь, ко всему прочему с этого года самозанятым:
Необходимо отправлять отчеты в Росстат (сдавать такую отчетность будет необходимо с 01.01.2027г. В текущем году такая отчетность сдается только ИП, использующим режим НПД);
Запрещено заниматься майнингом криптовалют, а также их реализацией и приобретением.
Со вторым пунктом все понятно, здесь системный подход к регулированию крипторынка, а вот первый пункт был придуман для того, чтобы не только усилить контроль за доходами ИП-самозанятых, но и оценить уровень их самостоятельности в отношениях со своими заказчиками.
Каждый предприниматель, кто видел в налоговой релокации способ сэкономить на налогах должен быть готовым к проблемам с налоговыми органами в текущем году. Такие проблемы обязательно возникнут, если предприниматель мигрировал в субъект РФ с льготным режимом налогообложения по УСН формально (без цели ведения деятельности в этом регионе). Таких внутрироссийских офшоров, где действуют льготные ставки налогообложения по УСН, много, но наиболее популярными среди бизнеса были Удмуртская Республика (УР) и Мурманская область.
До недавнего времени пониженные ставки для предпринимателей на УСН были своего рода «фичей», введенной в отдельных субъектах РФ для привлечения большего числа предпринимателей и наполнения региональных бюджетов. Вполне закономерным выглядит то, что бизнес активно использовал данные возможности в целях оптимизации своих налогов, но с 01.01.2025г. начали действовать поправки в п. 2 ст. 346.21 НК РФ, внесенные ФЗ от 29.10.2024 г. № 362-ФЗ, которыми налогово-миграционная лавочка была прикрыта. Однако прикрытие данной лавочки с этого года не значит, что налоговые органы не спросят за предыдущие года.
К слову, региональными законами УР не предусмотрена прямая обязанность по непосредственному ведению налоговым мигрантом деятельности на территории республики, но, как мы понимаем, деловую цель никто не отменял, а значит использование налоговых льгот для получения налоговой выгоды будет являться правонарушением. А вот в законе Мурманской области есть прямое указание на необходимость ведения деятельности в данном регионе.
Так вот, в конце 2024 года УФНС по Удмуртской Республике уже предупредило налогоплательщиков о будущих проблемах (провело вебинар), озвучив основные признаки фиктивной миграции. Таковыми являются:
1) Регистрация большого количества граждан по одному адресу из различных регионов России в том числе в виде долевой собственности;
2) Отсутствие сотрудников ЮЛ (ИП) на территории региона;
3) Отсутствие контрагентов ЮЛ (ИП) на территории региона;
4) Отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр ЮЛ);
5) Отсутствие на территории Удмуртской Республики зарегистрированного и действующего контрольно-кассового аппарата, при его наличии по прежнему месту учета;
6) Отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона, при их наличии по прежнему месту учета;
7) Осуществление видов деятельности, не предполагающих деятельности на территории Удмуртии (сдача недвижимости в аренду, недвижимость на территории иных субъектов и прочие);
8) Наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории региона и др.
В 2025 году налоговый орган может проверить период деятельности налогоплательщика с 01.01.2022г. по 31.12.2024г., а это значит, что тем предпринимателям, которые успели мигрировать до внесения данных поправок, стоит задуматься о налоговых перспективах такого переезда.
С личным опытом все немного проще, пользователи налоговых преференций и льгот, а также исполнители по госконтрактам и получатели господдержки всегда были в фаворе у налоговых органов. События, начавшиеся в феврале 2022 года, тренд на углубленную проверку получателей бюджетных средств только усилили.
Как будут проверять нарушителей налогового законодательства и можно ли защититься от незаконных доначислений налогов
Сначала, попавших в поле зрения налогоплательщиков, будут проверять в рамках «довыездного» налогового контроля, ну а дальше тематическая или выездная налоговая проверка. С подробными алгоритмами проведения данных проверочных мероприятий можно ознакомиться в разборах автора, пройдя по соответствующим ссылкам.
Можно ли защититься от незаконных доначислений, вопрос скорее риторический, если налоговые органы захотят доначислить налоги, то они обязательно это сделают, но это не значит, что шанса отбиться от их необоснованных претензий нет. Положительная для налогоплательщиков практика есть, главное - это правильно её использовать, ну и конечно следовать букве НК РФ и опыту профессионалов в данной сфере.
Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR
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