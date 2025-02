Ужесточение налогового контроля в 2025 году

Ожидается, что в текущем году налоговые органы будут проводить проверки бизнеса с особым усердием. Особенно, это усердие будет сконцентрировано в отношении тех налогоплательщиков, которые работают на маркетплейсах, в сфере IT, а также являются исполнителями по госконтрактам и/или получателями господдержки и активными оптимизаторами зарплатных налогов и пользователями налоговых преференций и льгот.

Откуда такой пессимизм, спросите вы? - Сухая аналитика и личный опыт. Никакого дутья на воду - таково реальное положение дел.

Если говорить о сухой аналитике, очевидные предвестники ужесточения налогового контроля – это:

новые правила НК РФ по налоговой амнистии;

истечение моратория на налоговые проверки IT-компаний и усиление контроля за самозанятыми;

ликвидация преимуществ от налоговой релокации во внутрироссийские офшоры.

В случае с налоговой амнистией мотивация налоговых органов проста - вменение налогоплательщикам использования дробления для перевода максимально возможно количества спецрежимников на ОСНО. Тут, очевидно, первыми под ударом будут селлеры с маркетплейсов.

Что касается истечения моратория на проверки IT, то это позволит налоговым органам заняться препарацией любителей использования зарплатной оптимизации через самозанятость привлекаемых работников. По данным ФНС сфера IT занимает почетное 3 место по использованию труда самозанятых (528 221 самозанятых на конец 2024 года). Если посчитать примерно, то такая налоговая препарация игроков отрасли IT в обозримой перспективе может принести в бюджет более 73 млрд руб. (НДФЛ, взносы в СФР, штрафы и пени).

Борьба с использованием труда самозанятых в отрасли IT – станет, скорее, частным случаем. Тут, в целом, ничего не меняется, контекст этой борьбы налоговых органов с зарплатной оптимизацией носит системный характер и касается всех отраслей экономики, где бизнес оптимизирует налоги за счет самозанятых.

За шесть лет действия эксперимента по самозанятости произошел очень интересный эволюционный скачок: сначала ФНС России активно оберегала самозанятых граждан от произвола своих территориальных органов, потом в правоприменительной практике появились кейсы по переквалификации (дела №№ А35-6550/2022, А62-382/2023) гражданско-правовых отношений с самозанятыми в трудовые, далее появились комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, в числе задач которых стало именно выявление предпринимателей, которые используют самозанятых в своей деятельности, ну а дальше и того пуще - маховик усложнения жизни самозанятым стал набирать обороты нереальными темпами и самозанятость из самого удобного и простого способа ведения деятельности начала превращаться в профессиональный неликвид.

В 2025 году самозанятость стала не только менее привлекательной, но и нагрузилась новыми правилами ограничениями. Теперь, ко всему прочему с этого года самозанятым:

Необходимо отправлять отчеты в Росстат (сдавать такую отчетность будет необходимо с 01.01.2027г. В текущем году такая отчетность сдается только ИП, использующим режим НПД); Запрещено заниматься майнингом криптовалют, а также их реализацией и приобретением.

Со вторым пунктом все понятно, здесь системный подход к регулированию крипторынка, а вот первый пункт был придуман для того, чтобы не только усилить контроль за доходами ИП-самозанятых, но и оценить уровень их самостоятельности в отношениях со своими заказчиками.

Каждый предприниматель, кто видел в налоговой релокации способ сэкономить на налогах должен быть готовым к проблемам с налоговыми органами в текущем году. Такие проблемы обязательно возникнут, если предприниматель мигрировал в субъект РФ с льготным режимом налогообложения по УСН формально (без цели ведения деятельности в этом регионе). Таких внутрироссийских офшоров, где действуют льготные ставки налогообложения по УСН, много, но наиболее популярными среди бизнеса были Удмуртская Республика (УР) и Мурманская область.

До недавнего времени пониженные ставки для предпринимателей на УСН были своего рода «фичей», введенной в отдельных субъектах РФ для привлечения большего числа предпринимателей и наполнения региональных бюджетов. Вполне закономерным выглядит то, что бизнес активно использовал данные возможности в целях оптимизации своих налогов, но с 01.01.2025г. начали действовать поправки в п. 2 ст. 346.21 НК РФ, внесенные ФЗ от 29.10.2024 г. № 362-ФЗ, которыми налогово-миграционная лавочка была прикрыта. Однако прикрытие данной лавочки с этого года не значит, что налоговые органы не спросят за предыдущие года.

К слову, региональными законами УР не предусмотрена прямая обязанность по непосредственному ведению налоговым мигрантом деятельности на территории республики, но, как мы понимаем, деловую цель никто не отменял, а значит использование налоговых льгот для получения налоговой выгоды будет являться правонарушением. А вот в законе Мурманской области есть прямое указание на необходимость ведения деятельности в данном регионе.

Так вот, в конце 2024 года УФНС по Удмуртской Республике уже предупредило налогоплательщиков о будущих проблемах (провело вебинар), озвучив основные признаки фиктивной миграции. Таковыми являются:

1) Регистрация большого количества граждан по одному адресу из различных регионов России в том числе в виде долевой собственности;

2) Отсутствие сотрудников ЮЛ (ИП) на территории региона;

3) Отсутствие контрагентов ЮЛ (ИП) на территории региона;

4) Отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр ЮЛ);

5) Отсутствие на территории Удмуртской Республики зарегистрированного и действующего контрольно-кассового аппарата, при его наличии по прежнему месту учета;

6) Отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона, при их наличии по прежнему месту учета;

7) Осуществление видов деятельности, не предполагающих деятельности на территории Удмуртии (сдача недвижимости в аренду, недвижимость на территории иных субъектов и прочие);

8) Наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории региона и др.

В 2025 году налоговый орган может проверить период деятельности налогоплательщика с 01.01.2022г. по 31.12.2024г., а это значит, что тем предпринимателям, которые успели мигрировать до внесения данных поправок, стоит задуматься о налоговых перспективах такого переезда.

С личным опытом все немного проще, пользователи налоговых преференций и льгот, а также исполнители по госконтрактам и получатели господдержки всегда были в фаворе у налоговых органов. События, начавшиеся в феврале 2022 года, тренд на углубленную проверку получателей бюджетных средств только усилили.