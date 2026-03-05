Где НК не дописали: 12 пробелов, из-за которых бухгалтеры седеют, а инспекторы радуются

1. УПД со статусом 1: ловушка с датами, в которую попадают 70% компаний

Налоговики настойчиво рекомендуют переходить на универсальный передаточный документ. УПД со статусом 1 заменяет и счёт-фактуру, и первичку — удобно. Но удобство имеет обратную сторону, о которой мало кто задумывается.

В чём пробел. Первичку вы выставляете на дату отгрузки. Счёт-фактуру можно оформить в течение пяти дней после. Когда поставщик подписывает УПД со своей стороны, счёт-фактурная часть документа уже считается выставленной — ведь подпись покупателя для счёта-фактуры не нужна. А покупатель подписывает позже. Получается, что дата счёта-фактуры раньше даты первички. Формально — основание для снятия вычетов.

Что я вижу у клиентов. По данным заседания рабочей группы ТПП от 25 февраля 2026 года, с этой проблемой сталкиваются около 70% компаний. Пока программа АИС «Налог-3» не видит разрывов, и массовых доначислений нет. Но формальное основание для претензий существует. Это бомба замедленного действия.

Как защититься. УПД со статусом 1 безопасно использовать, только если отгрузка или приёмка происходит в день выставления документа. Если в договоре есть особенности перехода права собственности — используйте УПД со статусом 2 плюс отдельный счёт-фактуру. Не ждите, пока ФНС обновит алгоритмы проверки.