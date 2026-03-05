Где НК не дописали: 12 пробелов, из-за которых бухгалтеры седеют, а инспекторы радуются

Налоговый кодекс — это не священное писание, а рабочий документ с дырами, противоречиями и недосказанностями. За 30 лет практики я насмотрелся на ситуации, когда бухгалтер делает всё правильно — а потом приходит инспектор и говорит: «А мы считаем иначе». И формально он прав, потому что в НК этот вопрос просто не урегулирован. Собрал для вас 12 самых болезненных пробелов, которые прямо сейчас создают риски для бизнеса. По каждому — что происходит на практике, чем это грозит и как защититься, пока законодатель не проснулся.
1. УПД со статусом 1: ловушка с датами, в которую попадают 70% компаний
Налоговики настойчиво рекомендуют переходить на универсальный передаточный документ. УПД со статусом 1 заменяет и счёт-фактуру, и первичку — удобно. Но удобство имеет обратную сторону, о которой мало кто задумывается.
В чём пробел. Первичку вы выставляете на дату отгрузки. Счёт-фактуру можно оформить в течение пяти дней после. Когда поставщик подписывает УПД со своей стороны, счёт-фактурная часть документа уже считается выставленной — ведь подпись покупателя для счёта-фактуры не нужна. А покупатель подписывает позже. Получается, что дата счёта-фактуры раньше даты первички. Формально — основание для снятия вычетов.
Что я вижу у клиентов. По данным заседания рабочей группы ТПП от 25 февраля 2026 года, с этой проблемой сталкиваются около 70% компаний. Пока программа АИС «Налог-3» не видит разрывов, и массовых доначислений нет. Но формальное основание для претензий существует. Это бомба замедленного действия.
Как защититься. УПД со статусом 1 безопасно использовать, только если отгрузка или приёмка происходит в день выставления документа. Если в договоре есть особенности перехода права собственности — используйте УПД со статусом 2 плюс отдельный счёт-фактуру. Не ждите, пока ФНС обновит алгоритмы проверки.
Материальные расходы и затраты на услуги нужно учитывать на дату подписания акта приёмки-передачи (п. 2 ст. 272 НК). Звучит просто. На практике — нет.
В чём пробел. Исполнитель составляет электронный акт 28 марта. Заказчик подписывает его 3 апреля — уже другой квартал. Когда признавать расходы? В НК нет ни слова об особенностях электронного документооборота. Законодатель писал эти нормы в эпоху бумажных актов, когда дата составления и дата подписания совпадали.
Что я вижу у клиентов. Бухгалтеры мечутся: одни признают расход в марте (по дате составления), другие — в апреле (по дате подписания). И те, и другие рискуют. Если признать раньше — могут обвинить в занижении базы текущего периода. Если позже — теряете расход в нужном периоде, а при проверке инспектор может сказать, что вы искусственно перенесли расходы.
Как защититься. Безопаснее признавать расходы на дату подписания акта заказчиком, даже если это уже следующий квартал. Бизнес предложил на заседании ТПП прописать в НК специальные правила для электронных актов — но пока этого не произошло.
3. Налог на имущество за недострой: объект на счёте 08, а налог уже капает
Классическая ситуация: компания построила здание, но не перевела его на счёт 01. Причины разные — нет разрешения на ввод, идёт доработка, не сформирована первоначальная стоимость. А инспектор приходит и говорит: «Вы же его используете. Платите налог».
В чём пробел. В НК нет специальных правил, определяющих момент начала уплаты налога на имущество по активам, которые числятся на счёте 08, но фактически эксплуатируются. Каждый спор решается в суде индивидуально.
Что я вижу у клиентов. Верховный суд поддержал налоговиков в деле, где компания почти год сдавала склад в аренду, но не переводила его на счёт 01, ссылаясь на отсутствие регистрации в ЕГРН (определение ВС от 27.09.2021 № 304-ЭС21-16558). В другом деле — доначислили 11 млн руб. за производственную линию, которую компания не включила в ОС якобы из-за неполадок ПО (определение ВС от 18.04.2023 № 308-ЭС23-5210).
Как защититься. Не откладывайте перевод актива на счёт 01 без объективных причин. Если объект реально не готов к эксплуатации — фиксируйте это документально: акты о недоделках, переписка с подрядчиками, заключения экспертов. Голословные ссылки на «неготовность» суды не принимают.
4. Обесценение активов: ваш расчёт vs расчёт инспектора
С введением ФСБУ 6/2020 компании обязаны проводить тест на обесценение основных средств. Если стоимость актива снизилась — нужно отразить убыток. Это уменьшает налоговую базу по налогу на имущество. И вот тут начинается самое интересное.
В чём пробел. Ни в ФСБУ 6/2020, ни в МСФО (IAS 36) нет стандартизированной методики расчёта обесценения. Каждая компания разрабатывает свою. Если расчёт невыгоден бюджету — налоговики его пересматривают. И зачастую компании даже не идут в суд, а соглашаются с расчётом инспекторов.
Что я вижу у клиентов. Компания провела тест на обесценение, списала 40% стоимости здания. Инспектор пришёл, посмотрел методику и сказал: «Ваши коэффициенты необоснованны». Пересчитал по-своему — обесценение составило 8%. Доначислили налог на имущество за три года.
Как защититься. Разработайте внутренний регламент — «Методику оценки основных средств на обесценение». Пропишите критерии, коэффициенты, источники данных. Факт проведения теста и его результаты подтверждайте документами. Чем подробнее — тем сложнее инспектору оспорить.
5. «Жёлтые» и «красные» контрагенты: ФНС видит, а вы — нет
Налоговики оценивают каждого налогоплательщика по внутренней системе рисков и присваивают цветовую маркировку: зелёный, жёлтый, красный. Эту информацию они используют при проверках. Но бизнесу её не показывают.
В чём пробел. Сервис «Прозрачный бизнес» раскрывает минимум информации. Вы можете проверить контрагента по всем открытым источникам — и он будет чистым. А внутри системы ФНС он подсвечен жёлтым или красным, потому что его контрагент второго-третьего звена попал в зону риска.
Что я вижу у клиентов. На заседании ТПП представитель бизнеса рассказал: «Работаем с контрагентом шесть лет. По всем сервисам — чистый. Вызывает налоговая и говорит: ваш контрагент стал жёлтым. Подайте уточнёнку и уберите вычеты». Директор контрагента приехал на допрос, представил все документы — но налоговая год звонила и требовала уточнёнку.
Как защититься. Проверяйте контрагентов не только в «Прозрачном бизнесе», но и собирайте дополнительное досье: переписку, отзывы, данные о ресурсах и сотрудниках. Храните доказательства проявления должной осмотрительности. Бизнес просит ФНС раскрывать больше информации — но пока этого не произошло.
6. Экстерриториальные проверки: новые полномочия без новых правил
С 2026 года у налоговиков появилась возможность проводить проверки за пределами своего региона. Инспекция из Москвы может проверять компанию в Новосибирске. Звучит логично для борьбы со схемами. Но на практике создаёт хаос.
В чём пробел. НК не содержит чётких правил обжалования результатов экстерриториальных проверок. Куда подавать жалобу — в свою инспекцию или в ту, что проводила проверку? Какие ограничения по объёму запросов? Судебная практика пока формируется.
Что я вижу у клиентов. Суды стали одобрять практически любые запросы налоговиков. Недавно суд одобрил штраф за 57 аналогичных запросов — по каждому сотруднику компании отдельно (постановление АС Московского округа от 11.12.2025 № Ф05-30282/2024). На встречке документы могут затребовать за четыре года и в неограниченном объёме (постановление АС Северо-Западного округа от 23.12.2025 № Ф07-12763/2025).
Как защититься. По возможности исполняйте запросы. Жалобу можно направлять в любую налоговую — свою или ту, что проводит проверку. Фиксируйте все нарушения процедуры — они могут стать основанием для отмены решения в суде.
7. НДС и длящиеся договоры: пробел, который признал Конституционный суд
Это, пожалуй, самый громкий пробел 2025–2026 года. Конституционный суд РФ в Постановлении от 25.11.2025 № 41-П прямо заявил: законодательство не предусматривает механизм корректировки цены длящихся договоров при изменении ставки НДС.
В чём пробел. С 1 января 2026 года НДС вырос с 20% до 22%. Тысячи договоров, заключённых до повышения, содержат фиксированную цену с НДС 20%. Поставщик теперь должен платить 22%, но договор не позволяет поднять цену. Покупатель, не имеющий права на вычет, вынужден компенсировать разницу.
Что я вижу у клиентов. Массовые споры между контрагентами. Поставщики требуют пересмотра цен, покупатели отказываются. КС установил временное правило: поставщик может через суд увеличить цену, но не более чем на 50% суммы НДС. В договорах с физлицами повышение не допускается.
Как защититься. Пересмотрите все длящиеся договоры. Заключите дополнительные соглашения о корректировке цены. Если контрагент отказывается — фиксируйте переписку, она пригодится в суде. Следите за законодательными изменениями — КС обязал законодателя урегулировать этот вопрос.
8. Движимое или недвижимое: квалификация имущества — лотерея
Движимое имущество не облагается налогом на имущество организаций. Недвижимое — облагается. Казалось бы, всё просто. Но граница между ними размыта настолько, что даже Верховный суд вынужден разбираться в каждом конкретном случае.
В чём пробел. НК не содержит собственного определения движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения. Отсылка к ГК РФ (прочная связь с землёй, невозможность перемещения без несоразмерного ущерба) не работает для сложного оборудования, технологических линий, трубопроводов.
Что я вижу у клиентов. ВС РФ в 2025 году усилил значение фактических характеристик объекта, а не регистрационных признаков (определение ВС по делу № А12-12954/2023). Это помогает компаниям выводить часть активов из-под налога. Но каждый случай — индивидуальный спор. Одну и ту же трансформаторную подстанцию в одном регионе признают движимым имуществом, в другом — недвижимым.
Как защититься. Проведите инвентаризацию объектов. Для спорных активов соберите техническую документацию, подтверждающую возможность демонтажа и перемещения. Закрепите квалификацию в учётной политике с обоснованием.
9. ЕНС: ваши деньги — но распоряжается ими налоговая
Единый налоговый счёт работает с 2023 года. Идея хорошая — единое сальдо, автоматическое распределение. Но на практике возникают ситуации, когда налоговая ошибочно списывает средства, а вернуть их с процентами — целая история.
В чём пробел. До 2025 года не было чёткой правовой позиции: являются ли средства на ЕНС собственностью налогоплательщика? Если налоговая ошибочно уменьшила сальдо — это излишнее взыскание или просто техническая ошибка? От квалификации зависит, начислят ли проценты.
Что я вижу у клиентов. Верховный суд в 2025 году поставил точку: средства на ЕНС до их списания — собственность налогоплательщика, защищённая ст. 35 Конституции. Неправомерное уменьшение сальдо = излишнее взыскание с обязанностью вернуть деньги с процентами (определение ВС от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347). Но на практике инспекции продолжают «забывать» начислять проценты.
Как защититься. Регулярно сверяйте сальдо ЕНС. При обнаружении ошибочного списания — немедленно подавайте заявление о возврате с процентами. Ссылайтесь на позицию ВС РФ.
10. УСН и НДС: переходный хаос 2026 года
С 2025 года упрощенцы с доходами свыше 60 млн руб. обязаны платить НДС. С 2026 года порог снижается — освобождение действует, только если доходы за 2025 год не превысили 20 млн руб. Для тех, кто «влетел» в НДС, предусмотрены пониженные ставки 5% и 7% — но без права на вычеты.
В чём пробел. НК не содержит чётких переходных правил. Как учитывать авансы, полученные до перехода на НДС? Как быть с договорами, где цена указана без НДС? Как считать лимит 60 млн — по кассовому методу или по начислению? Минфин выпускает разъяснения, но они противоречат друг другу.
Что я вижу у клиентов. Бухгалтеры в панике. Одни клиенты выбрали ставку 5% без вычетов, потом поняли, что при их структуре расходов выгоднее 22% с вычетами — но сменить ставку в течение года нельзя. Другие не успели перестроить договоры и теперь платят НДС «из своего кармана», потому что покупатели отказываются доплачивать.
Как защититься. Тщательно просчитайте оба варианта до выбора ставки. Учтите структуру расходов, долю входного НДС, условия договоров с покупателями. В 2026 году действует мораторий — за первое нарушение правил уплаты НДС на УСН штрафовать не будут. Но это не повод расслабляться.
11. ФСБУ 14/2022 по нематериальным активам: новые правила — старые вопросы
С 2024 года обязательно применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Стандарт существенно изменил правила учёта НМА, но оставил множество вопросов без ответа.
В чём пробел. Стандарт требует определять срок полезного использования НМА, но не даёт чётких критериев для активов с неопределённым сроком (товарные знаки, бессрочные лицензии). Как проводить тест на обесценение НМА? Как учитывать внутренне созданные нематериальные активы — НИОКР, программное обеспечение? Граница между расходами на исследования (списываются) и расходами на разработку (капитализируются) размыта.
Что я вижу у клиентов. Компании по-разному трактуют момент начала капитализации затрат на разработку. Одни начинают с момента получения патента, другие — с момента начала опытного производства. Разница в налоговой базе — миллионы рублей. Инспекторы пока не массово проверяют применение ФСБУ 14/2022, но это вопрос времени.
Как защититься. Закрепите в учётной политике подробные критерии признания НМА, методику определения срока полезного использования, порядок проведения теста на обесценение. Чем детальнее — тем лучше.
12. Дробление бизнеса: амнистия есть, а чёткие критерии — нет
С 2025 года действует амнистия за дробление бизнеса — доначисления за 2022–2024 годы списываются при условии добровольного отказа от схемы. Звучит хорошо. Но дьявол, как всегда, в деталях.
В чём пробел. НК до сих пор не содержит легального определения «дробления бизнеса». Нет чётких критериев, отделяющих законную оптимизацию от незаконной схемы. Ст. 54.1 НК говорит о «необоснованной налоговой выгоде», но каждый инспектор трактует её по-своему.
Что я вижу у клиентов. Компания разделила бизнес на два ООО: одно занимается производством, другое — розничной торговлей. Разные виды деятельности, разные клиенты, разные сотрудники. Но один учредитель. Инспектор считает это дроблением. Суд в одном регионе поддерживает бизнес, в другом — налоговую. Судебная практика 2025 года пестрит примерами доначислений именно по этому основанию. При этом с 2026 года ФНС использует автоматические алгоритмы выявления дробления — и попасть под подозрение стало проще.
Как защититься. Если у вас группа компаний — убедитесь, что каждая имеет самостоятельную деловую цель, отдельный штат, отдельных клиентов, отдельное управление. Документируйте деловые причины разделения. Если подпадаете под амнистию — воспользуйтесь ей до конца 2025 года (для деклараций за 2024 год).
Вместо заключения: что делать прямо сейчас
Я перечислил 12 пробелов — но их, конечно, больше. Налоговый кодекс — живой документ, который не успевает за реальностью. ЭДО развивается быстрее, чем нормы о первичных документах. Цифровые активы появились раньше, чем правила их налогообложения. ФСБУ меняют бухучёт, а налоговый учёт остаётся в прошлом веке.
Три правила для работы в серой зоне:
Первое — документируйте всё. Если НК молчит, ваша защита — это бумаги. Учётная политика, внутренние регламенты, переписка, заключения экспертов.
Второе — следите за судебной практикой. Пока законодатель молчит, суды создают правила. Позиции ВС РФ и КС РФ 2025 года — это ваш щит на ближайшие годы.
Третье — не бойтесь спорить. Все сомнения, противоречия и неясности налогового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ). Это не просто красивая фраза — это рабочий инструмент.
Берегите себя и свои деньги. А если что — вы знаете, где меня найти.
Книга «6000 налоговых решений»
Все эти пробелы, спорные зоны и серые участки — я разбираю их не только в статьях. В моей книге «6000 налоговых решений» собрана практика, которую я нарабатывал десятилетиями: конкретные ситуации, конкретные решения, конкретные ссылки на нормы и судебные акты.
Это не учебник и не справочник — это рабочий инструмент. 6000 готовых решений по налогам, бухучёту и взаимодействию с ФНС. Каждое — проверено на реальных клиентах, в реальных проверках, в реальных судах.
Книга пригодится и бухгалтеру, который каждый день закрывает отчётность, и директору, который хочет понимать, за что он платит. И особенно — тем, кто столкнулся с налоговым спором и не знает, с чего начать.
Подробнее о книге и где её приобрести — пишите мне напрямую или ищите на ОЗОНе.
Евгений Сивков — налоговый консультант, автор книги «6000 налоговых решений» и других работ по налоговой оптимизации. Практический опыт — более 30 лет.
С такими пробелами в Налоговом кодексе, скоро бухгалтеры начнут гадать на кофейной гуще, чтобы угадать, что же имел в виду законодатель.