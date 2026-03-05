Когда директор сдался, она пошла в суд одна. Почему в налоговых спорах женщины сильнее мужчин

Берегите женщин

Я скажу то, что давно хотел сказать. Не как налоговый консультант. Как человек, который тридцать лет стоял рядом с этими женщинами в судах, на проверках, на допросах.

Берегите женщин. Потому что это единственные люди, на которых можно положиться.

Я видел, как директора сбегали за границу, бросая компанию с долгами. Я видел, как собственники переписывали бизнес на номиналов и исчезали. Я видел, как учредители разводили руками и говорили: «Я не при делах».

И я видел, как бухгалтер — женщина, мать, жена, иногда уже бабушка — оставалась одна. С папкой документов. С претензией на миллионы. С ответственностью, которую на неё повесили те, кто давно ушёл.

И она не уходила. Она садилась и начинала разбираться. Строчка за строчкой. Документ за документом. Не потому что ей за это платили. А потому что она так устроена. Потому что для неё «бросить» — это не вариант.

Галина Ахмадеева пять лет ходила по судам — за 20 тысяч рублей зарплаты. Елена Наумова четыре года доказывала свою невиновность — когда все остальные уже разбежались. Юлия Турусина продолжает бороться с претензией в 707 миллионов — потому что не может согласиться с тем, что считает несправедливым.

Это не просто профессионализм. Это характер. Это порода. Это то, что нельзя купить за деньги и нельзя воспитать на тренингах.

Особенно если она бухгалтер.

Потому что бухгалтер — это не человек, который считает цифры. Это человек, который стоит на амбразуре. Каждый день. За чужой бизнес. За чужие решения. За чужие ошибки.

И если у вас в компании есть такая женщина — не дарите ей конфеты на 8 Марта. Подарите ей нормальную зарплату. Подарите ей уважение. Подарите ей уверенность, что если завтра придёт проверка — вы не сбежите, а встанете рядом.

Берегите их. Потому что без них — мы никто.

С 8 Марта, дорогие наши. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что не сдаётесь. Спасибо, что каждый день встаёте на амбразуру — за чужой бизнес, за чужие решения, за чужие ошибки.

Вы — настоящие.

Ваш Евгений Сивков, налоговый консультант. 30 лет рядом с вами.