Когда директор сдался, она пошла в суд одна. Почему в налоговых спорах женщины сильнее мужчин

За тридцать лет в налоговом консалтинге я повидал всякое. Проверки, допросы, выемки, суды. Видел, как крупные бизнесмены бледнели при слове «доначисление». Видел, как владельцы заводов подписывали акт на десятки миллионов, даже не пытаясь спорить. Просто потому что устали. Или испугались.
Но знаете, кого я ни разу не видел сдавшейся? Бухгалтера. Женщину-бухгалтера.
«Это не мой бизнес. Но это моя работа»
Есть одна вещь, которую я понял не сразу. Понял только после сотен налоговых споров.
Директор — это часто собственник. Он рискует своими деньгами. Логично предположить, что именно он будет биться до последнего. Но нет. Очень часто бывает наоборот.
Приходит проверка. Доначисление — 12 миллионов. Директор смотрит на цифру, вздыхает и говорит: «Ну, давайте заплатим. Не хочу связываться». Он уже мысленно списал эти деньги. Он устал. Он хочет, чтобы от него отстали.
А бухгалтер — Наталья Петровна, 54 года, зарплата 60 тысяч — сидит напротив и говорит: «Нет. Мы будем обжаловать. Я нашла три ошибки в акте».
И она действительно нашла. Потому что она читала этот акт ночью. Дома. После того как уложила внуков.
Это не её бизнес. Не её миллионы. Но это её работа. И она не может позволить себе сделать её плохо.
Дело Галины Ахмадеевой: пять судебных кругов и победа
Это дело знает каждый бухгалтер в России. И каждый должен знать.
Галина Гавриловна Ахмадеева — бухгалтер-пенсионерка из Екатеринбурга. Подрабатывала как ИП, вела бухгалтерию ООО «Темп» за 20 тысяч рублей в месяц. Даже права подписи не имела — все документы подписывал генеральный директор.
После выездной проверки налоговая нашла нарушения. Компания применяла ЕНВД, хотя, по мнению инспекции, не имела на это права. Доначислили 2,7 миллиона рублей. Следователь предложил Галине Гавриловне признать вину — дело прекратят по амнистии. Она согласилась. Не понимала, чем это обернётся.
А обернулось вот чем: налоговая пошла взыскивать эти 2,7 миллиона лично с неё. С пенсионерки. Потом сумму увеличили до 5,7 миллиона. С человека, который получал за свою работу 20 тысяч в месяц.
Любой другой на её месте сломался бы. Заплатил бы. Или просто опустил руки.
Галина Гавриловна пошла в суд. И прошла пять судебных кругов. Суд общей юрисдикции. Конституционный суд (который вынес историческое Постановление № 39-П от 08.12.2017). Снова суд общей юрисдикции. Два круга в арбитражном суде. Пять лет борьбы — с 2016 по 2021 год.
16 апреля 2021 года Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении Ахмадеевой к субсидиарной ответственности. Дело № А60-59392/2016.
Адвокат написал в тот день: «Сегодня замечательный день для всех бухгалтеров России! Настоящим мужественным бойцом с невзгодами показала себя сама Ахмадеева Г.Г.!»
Среди юристов это дело так и называют — «Дело Ахмадеевой». Оно стало прецедентом для всей страны. Благодаря одной женщине-бухгалтеру, которая не сдалась.
Дело Елены Наумовой: 40 миллиардов субсидиарки
Если дело Ахмадеевой — это история стойкости, то дело Елены Наумовой — это история масштаба.
Елена Наумова работала главным бухгалтером в крупной компании. Когда бизнес рухнул, конкурсный управляющий попытался привлечь её к субсидиарной ответственности. Сумма — 40 миллиардов рублей. Сорок. Миллиардов. На главного бухгалтера.
Директор к тому моменту уже был недоступен. Компанию после смены руководства заставили Елену уволиться. В 2015 году суд признал её увольнение незаконным и восстановил на работе. Но проблемы только начинались.
Елена боролась четыре года. Собирала документы, доказывала, что решения принимал не она, что она исполняла указания руководства, что у неё не было полномочий влиять на финансовую политику компании.
25 февраля 2021 года Арбитражный суд города Москвы отказал в привлечении Наумовой к субсидиарной ответственности. Сорок миллиардов — сняты.
Журнал «Главбух» написал тогда: «Громкой победой в суде завершилось дело главбуха Елены Наумовой. Она смогла избежать субсидиарной ответственности на 40 млрд рублей!»
Она могла уволиться и уехать. Могла сказать: «Это не моя проблема». Но она осталась и доказала свою правоту. Потому что она была права. И для неё это было важнее всего.
Дело Юлии Турусиной: 707 миллионов без приговора
А вот история, которая ещё не закончилась. И от которой становится страшно.
Юлия Турусина — бухгалтер, которая вела бухгалтерское сопровождение группы компаний. По приговору суда ей присудили 33 миллиона рублей. Но потом налоговый орган довесил ещё 674 миллиона — уже без приговора, без признания её контролирующим должника лицом. Итого — 707 миллионов рублей на одного человека. На бухгалтера.
Это дело обсуждает вся профессиональная среда. На Клерке вышел разбор под заголовком «Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ миллионов». Юристы называют это дело опасным прецедентом.
Юлия продолжает бороться. Потому что бухгалтеры не сдаются. Даже когда цифры выглядят как номер телефона.
Почему так происходит: психология стойкости
Я много думал об этом. Тридцать лет наблюдал. И вот к чему пришёл.
Мужчина-директор мыслит категориями сделки. Заплатить — не заплатить. Выгодно — невыгодно. Потерял 10 миллионов — неприятно, но заработаю новые. Для него налоговый спор — это одна из многих бизнес-проблем. Можно списать и пойти дальше.
Женщина-бухгалтер мыслит категориями правильности. Для неё ошибка в акте — это не бизнес-риск. Это несправедливость. А несправедливость нельзя игнорировать. Нельзя «списать». С ней нужно бороться.
Есть и другое. Бухгалтер знает документы лучше, чем кто-либо в компании. Она помнит каждый счёт-фактуру. Она видит, где инспектор ошибся, где передёрнул, где неправильно посчитал. Директор видит итоговую цифру. Бухгалтер видит каждую строчку, из которой эта цифра сложилась.
И ещё одно — может быть, самое важное. Ответственность. Не юридическая — человеческая. Бухгалтер чувствует личную ответственность за каждую цифру, которую она поставила в отчёт. Если налоговая говорит, что эти цифры неправильные — для бухгалтера это не просто претензия к компании. Это претензия к ней лично. К её работе. К её профессионализму. И она будет защищаться. Не потому что ей заплатят за это больше. А потому что она не может иначе.
Цифры, которые говорят сами за себя
По данным кадровых агентств и исследований, 94% бухгалтеров в России — женщины. Среди бухгалтеров по расчёту зарплаты — 98%. По данным опросов, 60% россиян доверяют именно женщинам-бухгалтерам, и только 9% — мужчинам.
Это значит, что практически каждый налоговый спор, каждая проверка, каждый суд с ФНС — это история, в которой на передовой стоит женщина.
Она готовит документы для проверки. Она отвечает на требования инспекции — иногда по 200 страниц за ночь. Она ходит на допросы. Она пишет возражения на акт. Она не спит перед судом. Она несёт на себе ответственность, которая ей не принадлежит — потому что решения принимал директор, а отвечать приходится ей.
А потом 8 Марта ей дарят коробку конфет и говорят: «Спасибо за ваш труд, дорогие женщины».
Берегите женщин
Я скажу то, что давно хотел сказать. Не как налоговый консультант. Как человек, который тридцать лет стоял рядом с этими женщинами в судах, на проверках, на допросах.
Берегите женщин. Потому что это единственные люди, на которых можно положиться.
Я видел, как директора сбегали за границу, бросая компанию с долгами. Я видел, как собственники переписывали бизнес на номиналов и исчезали. Я видел, как учредители разводили руками и говорили: «Я не при делах».
И я видел, как бухгалтер — женщина, мать, жена, иногда уже бабушка — оставалась одна. С папкой документов. С претензией на миллионы. С ответственностью, которую на неё повесили те, кто давно ушёл.
И она не уходила. Она садилась и начинала разбираться. Строчка за строчкой. Документ за документом. Не потому что ей за это платили. А потому что она так устроена. Потому что для неё «бросить» — это не вариант.
Галина Ахмадеева пять лет ходила по судам — за 20 тысяч рублей зарплаты. Елена Наумова четыре года доказывала свою невиновность — когда все остальные уже разбежались. Юлия Турусина продолжает бороться с претензией в 707 миллионов — потому что не может согласиться с тем, что считает несправедливым.
Это не просто профессионализм. Это характер. Это порода. Это то, что нельзя купить за деньги и нельзя воспитать на тренингах.
Особенно если она бухгалтер.
Потому что бухгалтер — это не человек, который считает цифры. Это человек, который стоит на амбразуре. Каждый день. За чужой бизнес. За чужие решения. За чужие ошибки.
И если у вас в компании есть такая женщина — не дарите ей конфеты на 8 Марта. Подарите ей нормальную зарплату. Подарите ей уважение. Подарите ей уверенность, что если завтра придёт проверка — вы не сбежите, а встанете рядом.
Берегите их. Потому что без них — мы никто.
С 8 Марта, дорогие наши. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что не сдаётесь. Спасибо, что каждый день встаёте на амбразуру — за чужой бизнес, за чужие решения, за чужие ошибки.
Вы — настоящие.
Ваш Евгений Сивков, налоговый консультант. 30 лет рядом с вами.
