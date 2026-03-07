Детская сказка, которую боятся взрослые: «Как отважный рубль хитрого доллара победил»

В 2012 году я написал детскую сказку. Называется она «Как отважный рубль хитрого доллара победил». Написал для сына — тогда еще маленького. Он задал простой вопрос: «Пап, а почему доллар дороже рубля? Мы что, хуже?»

Я долгое время нахожусь в налоговом консалтинге. Разбираю схемы, считаю налоги, вижу, как устроены деньги изнутри. Но объяснить ребёнку, почему зелёная бумажка стоит дороже нашего рубля, оказалось сложнее, чем пройти выез

дную проверку. Потому что честный ответ звучит настолько абсурдно, что взрослые в него не верят. А дети — верят.

И я написал сказку. С медведем Фёдором — главным казначеем всея Руси, хитрым орлом Иглом Фредом, армией скунсов и президентом Штатов Анклом Томом. Планета Енотовы Глазки, галактика Пыльная Зебра. Всё как положено.

Но за детскими персонажами — реальная экономика. И сегодня, в 2026 году, эта сказка читается как сбывшийся прогноз.

Доллар: 112 лет обесценивания

Начнём с главного. С момента создания Федеральной резервной системы в 1913 году доллар потерял более 96% покупательной способности. То, что стоило 100 долларов в 1913 году, сегодня стоит 3-4 доллара. «Самая надёжная валюта мира» обесценилась в 30 раз за столетие.

15 августа 1971 года президент Никсон отменил конвертируемость доллара в золото. До этого 35 долларов равнялись одной тройской унции. После — доллар стал просто бумажкой. Красивой, зелёной, но ничем не обеспеченной. Сегодня унция золота стоит больше 3 000 долларов. Подорожало золото? Нет. Обесценился доллар. В 85 раз за 54 года.

В моей сказке этот момент описан так: хитрые скунсы украли машинку для производства рублей, пока медведь Фёдор болел. В реальности — украли не машинку. Украли смысл денег.

Печатный станок: деньги из ничего

В 2020 году ФРС напечатала 9 триллионов долларов. Это 22% всех долларов, которые существовали за всю историю. За один год. По данным EADaily, ФРС напечатала около 16 триллионов неучтённых долларов, которые уже разошлись по миру.

Госдолг США на ноябрь 2025 года — 38 триллионов долларов. Он растёт на триллион каждые три месяца. Глобальный долг в мире достиг рекордных 348,3 триллиона долларов в феврале 2026 года.

В сказке президент Штатов Анкл Том присылает на Русь поезд с долларами:

«Сто вагонов, в каждом вагоне по сто мешков, в каждом мешке сто тысяч долларов.»

Я писал это в 2012 году. Как гиперболу. Оказалось — скромный прогноз.

Инфляция: налог, о котором не говорят вслух

Каждый практикующий экономист знает: инфляция — это налог на бедных. Не метафора. Буквально.

«Инфляция для бедных» в России в 2024 году составила 16% — почти вдвое выше официальной. К марту 2025 — уже 17%. Хлеб, молоко, яйца, картошка — всё, что составляет основу потребительской корзины людей с невысокими доходами, дорожает быстрее всего.

В мировом масштабе продовольственная инфляция взлетела с 5,8% в декабре 2020 до 23,3% в декабре 2022 — в четыре раза за два года. По данным Oxfam, 800 миллионов наёмных работников по всему миру с 2020 по 2023 год получали зарплату, которая росла медленнее инфляции. Они беднели. Работая.

При этом 1% богатейших людей планеты владеет бо́льшим состоянием, чем 95% населения Земли. Из 42 триллионов долларов нового богатства, созданного с 2020 по 2023 год, 26 триллионов — 63% — забрал себе этот 1%. Состояние 12 самых богатых людей планеты превышает состояние беднейшей половины человечества. Двенадцать человек богаче четырёх миллиардов. Это данные Oxfam — международной организации с мандатом ООН, а не конспирологического блога.

Инфляция — не стихийное бедствие. Это инструмент перераспределения. Насос, который качает снизу вверх.

Золотой фиксинг: 96 лет ручной настройки

С 1919 года цену на золото — основу всех денег мира — определяли пять банков на так называемом Лондонском фиксинге. Не рынок. Не спрос и предложение. Пять человек в одной комнате. Каждый день. 96 лет.

В 2014 году Barclays оштрафовали на 26 миллионов фунтов за манипуляции с ценой золота. Расследования начались в Швейцарии, Германии, Великобритании. В 2015 году фиксинг закрыли.

В моей сказке это описано проще:

Хитрые скунсы решали, сколько стоит мёд медведя Фёдора. А у Фёдора была пасека из сорока ульев — сорок сортов мёда. И каждый сорт скунсы оценивали как хотели.

Детская сказка. Но суть — один в один.

ФРС: частный станок с государственным названием

Федеральная резервная система — не федеральная и не государственная. Это частная структура, созданная банкирами для банкиров. Её придумали в 1910 году на тайной встрече на острове Джекилл — шесть человек, представлявших четверть мирового богатства, собрались в охотничьем клубе и за неделю написали закон, по которому мир живёт до сих пор.

Название «Федеральная резервная система» — маскировка. Частный печатный станок с правом создавать деньги из ничего и одалживать их правительству собственной страны. Под процент.

Нефтедоллар: секретная сделка и её последствия

В 1974 году США заключили секретное соглашение с Саудовской Аравией: вся нефть в мире торгуется только за доллары. Это создало искусственный спрос на американскую валюту по всему миру. Каждая страна, которая хочет купить нефть, сначала должна купить доллары.

Ирак. Ливия. Сирия. Каждый, кто пытался торговать нефтью не за доллары, сталкивался с предсказуемыми последствиями. В июне 2024 года Саудовская Аравия не продлила 50-летнее нефтедолларовое соглашение. Впервые за полвека. Об этом почти не писали. А это — системный сдвиг.

Рубль побеждает: цифры, которые говорят сами за себя

А теперь — к главному. К тому, ради чего я написал ту сказку.

Доля рубля в расчётах за российский экспорт в 2025 году — рекордные 53,7%. Больше половины. Впервые в истории. Общая доля расчётов в рублях и валютах дружественных стран — 85,7%. Доллар и евро — меньше 15%.

Внутри БРИКС 65% расчётов уже идут в национальных валютах. Золотой запас России — 2 326 тонн. Рекорд. Пятое место в мире. Доля золота в резервах ЦБ — 43%. Золотые резервы — 402 миллиарда долларов.

Россия тихо, без лозунгов и революций, строит экономику, обеспеченную реальными ресурсами — золотом, нефтью, газом, зерном. Не пикселями на экране ФРС.

В моей сказке финал такой:

«Зачем нужны эти зелёные бумажки, когда у людей снова появились нормальные деньги — серебристые гладкие рубли? Если везде одинаковые деньги — значит, и страна должна быть одна.»

И ещё:

«Сорок маленьких стран снова объединились в большую сильную Русь, а зелёные бумажки отправили в печку.»

Я писал это в 2012 году. Для ребёнка.

Евгений Сивков: сказка для детей, правда для взрослых

Вместо заключения

Я отношусь к тем, кто верит в справедливость. Это у меня из СССР. Из того времени, когда рубль был рублём, а не «волатильным активом». Когда деньги были обеспечены трудом, а не решением пяти банкиров в Лондоне.

Нас убедили, что доллар должен стоить дорого. Что экономика должна быть непредсказуемой. Что инфляция — это нормально. Что кризисы — это циклы. Но настоящие экономисты знают: каждый кризис рукотворный. Каждая инфляция управляемая. Каждый обвал спланированный.

Мы просто привыкли. Но нам никто не запрещает мечтать. И учить своих детей, что так быть не должно.

