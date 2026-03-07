8282 Нейросети моб
Евгений Сивков

Что нужно успеть сделать главбуху перед третьей мировой

Главбух знает сроки всех деклараций. Но не помнит, когда последний раз жил. Статья, после которой хочется закрыть 1С и открыть окно.
Вот скажите мне честно. Вы когда последний раз останавливались?

Не «присели на пять минут между декларациями». Не «выпили кофе, пока грузится 1С». А по-настоящему остановились. Выдохнули. Посмотрели в окно. И спросили себя: а куда я вообще бегу? И зачем?

Мир сейчас — как поезд без тормозов. Каждый день — новая эскалация. Санкции, ракеты, ультиматумы. Вы просыпаетесь утром, открываете телефон — и первая мысль: ну что, ещё не началось? Ещё нет? Ладно, тогда на работу. Декларация сама себя не сдаст.

И бежите дальше. По инерции. Потому что так привыкли. Потому что «надо». Потому что отчётный период, требования из ИФНС, директор опять подписал не глядя, контрагент прислал кривой счёт-фактуру, а НДС нужно закрыть до двадцать пятого...

А внутри — тихий голос: той ли дорогой ты идёшь, товарищ?

Кем вы мечтали стать?

Я, как любой мальчик, рождённый в СССР, мечтал быть космонавтом.

Мы все через это прошли. Гагарин, Титов, Леонов — наши герои. Не блогеры. Не «успешные успехи». А люди, которые летели в неизвестность — потому что верили. Мы клеили ракеты из картона, запускали их во дворе и точно знали: вырастем — полетим.

А потом страна кончилась. И мечты — вместе с ней.

Девяностые. Выживание. «Крутись или сдохни». И мы крутились. Научились. Выжили. Кто-то стал директором. Кто-то — главным бухгалтером. Построили карьеры, семьи, стабильность.

Молодцы. Серьёзно — молодцы.

Но вот вопрос: а это вообще то, чего мы хотели?

Кто-то мечтал стать врачом — а стал бухгалтером, потому что «стабильная профессия». Кто-то хотел путешествовать — а путешествует только между кабинетом и налоговой. Кто-то мечтал рисовать — а рисует только оборотно-сальдовые ведомости. Кто-то хотел строить дома — а строит учётную политику.

И вот вы сидите. Вам 40. Или 50. Или 55. Должность хорошая. Зарплата — ну, нормальная. Коллектив привычный. Директор... ну, какой есть. Вроде бы — всё сложилось.

А внутри — пустота. И этот проклятый вопрос: а ЭТО — жизнь? Или я просто очень качественно закрываю периоды?

Давайте начистоту

Главный бухгалтер — одна из самых ответственных профессий в стране. Персональная ответственность наравне с руководителем. Штрафы, уголовка, субсидиарка. Вы отвечаете за каждую цифру. За каждую проводку. За каждую запятую в декларации.

При этом вы — последний человек в компании, о котором кто-то думает.

Директор думает о бизнесе. Менеджеры думают о продажах. HR думает о корпоративе. А о главбухе не думает никто. Кроме ФНС.

Вы помните сроки всех деклараций — но не помните, когда последний раз были в отпуске больше недели. Вы знаете ставку рефинансирования до сотых — но не знаете, сколько сейчас платят главбуху с вашим опытом на рынке. Вы считаете чужие деньги с точностью до копейки — а свои откладываете «на потом».

А «потом» — это когда?

Когда ракеты полетят? Когда доллар будет 200? Когда здоровье кончится? Когда?

Самое страшное — не третья мировая

Я скажу вещь, которая может показаться странной для профессионального издания.

Самое страшное — не налоговая проверка. Не доначисления. Не субсидиарная ответственность. И даже не третья мировая.

Самое страшное — это дожить до 80 лет. В мирное время. С пенсией. В тёплой квартире. И понять, что вы так и не попробовали. Что всю жизнь шли не по своей дороге. Что мечта так и осталась мечтой — не потому что не получилось, а потому что даже не начали.

Вот это — настоящий конец света. Тихий. Персональный. Без взрывов. Просто — жизнь, которая прошла мимо. Между отчётными периодами.

Что с этим делать

Не знаю. Честно — не знаю. У меня нет готового рецепта. Я сам в этом варюсь. Долгое время работаю в налоговом консалтинге — и каждый день вижу людей, которые живут от проверки до проверки. От квартала до квартала. От дедлайна до дедлайна.

Но я знаю одно: если мысль «а той ли дорогой я иду?» приходит к вам всё чаще — это не кризис среднего возраста. Это не выгорание (хотя и оно тоже). Это совесть. Это тот мальчишка или девчонка из детства, который стучит изнутри и спрашивает: ну и чё, полетели? Или так и будешь проводки строчить до гробовой доски?

Может, не надо бросать всё завтра. Может, не надо увольняться и уезжать в Гоа. Хотя... кто знает.

Но может, стоит хотя бы остановиться. Выдохнуть. И честно спросить себя:

Если бы мне осталось жить год — я бы продолжала делать то, что делаю сейчас?

Если ответ «нет» — то чего вы ждёте?

Но пока вы ещё здесь

Третья мировая может начаться. А может — нет. Это не в наших руках.

А вот что в наших руках — это быть готовым. Профессионально. Чтобы, когда вы наконец решитесь что-то изменить в жизни — за вами не тянулся хвост из незакрытых периодов, неотвеченных требований и доначислений.

Прожить жизнь так, чтобы не было стыдно перед тем советским пацаном, который смотрел на звёзды и верил, что всё возможно — это в наших руках.

Пора жить. По-настоящему. Пока не поздно.

Евгений Сивков
к.э.н., аудитор, налоговый консультант

P.S. И конечно, всё в этой статье неправда. Вы любите свою работу. Вам хватает отпуска. Вы не мечтали ни о чём другом. И мысль «а той ли дорогой я иду» вас никогда не посещала. Никогда-никогда. Правда же?

Комментарии

  • Маргарита Семенова
    Финансовый директор

    Если бы бухгалтерия была олимпийским видом спорта, то мы бы уже давно стали чемпионами по бегу с препятствиями между дедлайнами и налоговыми проверками.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Самое страшное — это дожить до 80 лет. В мирное время. С пенсией. В тёплой квартире. И понять, что вы так и не попробовали. Что всю жизнь шли не по своей дороге. Что мечта так и осталась мечтой — не потому что не получилось, а потому что даже не начали.

    Вот это — настоящий конец света. Тихий. Персональный. Без взрывов. Просто — жизнь, которая прошла мимо. Между отчётными периодами.

    вообще.... всё тоже самое происходит и у других людей с другими профессиями!

    А у того же врача не так? Копался он копался в *опах всю жизнь. Кишки разматывал - заматывал, резал, штопал что-то..... Капельки от сопелек советовал, давление мерял и говорил какую таблетку выпить....

    Да и космонавт...... Ну может Гагарин-Титов-Леонов.... А все следующие?

    Гтовился, тренировался. Для всего этого соблюдай жёсткий режим. Диету. Не вздумай заболеть - иначе вообще спишут и безо всего так и останешься, хотя уже лет десять в это вложено.... Ну слетал, поболтался он там в замкнутом пространстве, поставил какие-то пару запланированных опытов строго по указиловке с Земли, что где и куда.... Зафиксировал результаты, доложил. Спустили его сюда. Наградили звездой. ....

    А и всё в сущности на этом! Больше тебе и по большому счёту и делать нечего! Там даже твои советы следующим не нужны! Всё давно уже отъезжено. Это от Гагарина-Титова следующая партия космонавтов что-то узнать могла. А теперь.... их в центре подготовки всё подготовят. А ты, вчера слетавший, можешь идти куда хошь!

    Чё ещё делать умеешь? Летать? да уже другие полетели! Вот тебе пенсия персональная - заслужил. Гуляй!

ГлавнаяАкция 1+3