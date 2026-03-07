Что нужно успеть сделать главбуху перед третьей мировой

Главбух знает сроки всех деклараций. Но не помнит, когда последний раз жил. Статья, после которой хочется закрыть 1С и открыть окно.

Вот скажите мне честно. Вы когда последний раз останавливались?

Не «присели на пять минут между декларациями». Не «выпили кофе, пока грузится 1С». А по-настоящему остановились. Выдохнули. Посмотрели в окно. И спросили себя: а куда я вообще бегу? И зачем?

Мир сейчас — как поезд без тормозов. Каждый день — новая эскалация. Санкции, ракеты, ультиматумы. Вы просыпаетесь утром, открываете телефон — и первая мысль: ну что, ещё не началось? Ещё нет? Ладно, тогда на работу. Декларация сама себя не сдаст.

И бежите дальше. По инерции. Потому что так привыкли. Потому что «надо». Потому что отчётный период, требования из ИФНС, директор опять подписал не глядя, контрагент прислал кривой счёт-фактуру, а НДС нужно закрыть до двадцать пятого...

А внутри — тихий голос: той ли дорогой ты идёшь, товарищ?

Кем вы мечтали стать?

Я, как любой мальчик, рождённый в СССР, мечтал быть космонавтом.

Мы все через это прошли. Гагарин, Титов, Леонов — наши герои. Не блогеры. Не «успешные успехи». А люди, которые летели в неизвестность — потому что верили. Мы клеили ракеты из картона, запускали их во дворе и точно знали: вырастем — полетим.

А потом страна кончилась. И мечты — вместе с ней.

Девяностые. Выживание. «Крутись или сдохни». И мы крутились. Научились. Выжили. Кто-то стал директором. Кто-то — главным бухгалтером. Построили карьеры, семьи, стабильность.

Молодцы. Серьёзно — молодцы.

Но вот вопрос: а это вообще то, чего мы хотели?

Кто-то мечтал стать врачом — а стал бухгалтером, потому что «стабильная профессия». Кто-то хотел путешествовать — а путешествует только между кабинетом и налоговой. Кто-то мечтал рисовать — а рисует только оборотно-сальдовые ведомости. Кто-то хотел строить дома — а строит учётную политику.

И вот вы сидите. Вам 40. Или 50. Или 55. Должность хорошая. Зарплата — ну, нормальная. Коллектив привычный. Директор... ну, какой есть. Вроде бы — всё сложилось.

А внутри — пустота. И этот проклятый вопрос: а ЭТО — жизнь? Или я просто очень качественно закрываю периоды?

Давайте начистоту

Главный бухгалтер — одна из самых ответственных профессий в стране. Персональная ответственность наравне с руководителем. Штрафы, уголовка, субсидиарка. Вы отвечаете за каждую цифру. За каждую проводку. За каждую запятую в декларации.

При этом вы — последний человек в компании, о котором кто-то думает.

Директор думает о бизнесе. Менеджеры думают о продажах. HR думает о корпоративе. А о главбухе не думает никто. Кроме ФНС.

Вы помните сроки всех деклараций — но не помните, когда последний раз были в отпуске больше недели. Вы знаете ставку рефинансирования до сотых — но не знаете, сколько сейчас платят главбуху с вашим опытом на рынке. Вы считаете чужие деньги с точностью до копейки — а свои откладываете «на потом».

А «потом» — это когда?

Когда ракеты полетят? Когда доллар будет 200? Когда здоровье кончится? Когда?

Самое страшное — не третья мировая

Я скажу вещь, которая может показаться странной для профессионального издания.

Самое страшное — не налоговая проверка. Не доначисления. Не субсидиарная ответственность. И даже не третья мировая.

Самое страшное — это дожить до 80 лет. В мирное время. С пенсией. В тёплой квартире. И понять, что вы так и не попробовали. Что всю жизнь шли не по своей дороге. Что мечта так и осталась мечтой — не потому что не получилось, а потому что даже не начали.

Вот это — настоящий конец света. Тихий. Персональный. Без взрывов. Просто — жизнь, которая прошла мимо. Между отчётными периодами.

Что с этим делать

Не знаю. Честно — не знаю. У меня нет готового рецепта. Я сам в этом варюсь. Долгое время работаю в налоговом консалтинге — и каждый день вижу людей, которые живут от проверки до проверки. От квартала до квартала. От дедлайна до дедлайна.

Но я знаю одно: если мысль «а той ли дорогой я иду?» приходит к вам всё чаще — это не кризис среднего возраста. Это не выгорание (хотя и оно тоже). Это совесть. Это тот мальчишка или девчонка из детства, который стучит изнутри и спрашивает: ну и чё, полетели? Или так и будешь проводки строчить до гробовой доски?

Может, не надо бросать всё завтра. Может, не надо увольняться и уезжать в Гоа. Хотя... кто знает.

Но может, стоит хотя бы остановиться. Выдохнуть. И честно спросить себя:

Если бы мне осталось жить год — я бы продолжала делать то, что делаю сейчас?

Если ответ «нет» — то чего вы ждёте?

Но пока вы ещё здесь

Третья мировая может начаться. А может — нет. Это не в наших руках.

А вот что в наших руках — это быть готовым. Профессионально. Чтобы, когда вы наконец решитесь что-то изменить в жизни — за вами не тянулся хвост из незакрытых периодов, неотвеченных требований и доначислений.

Прожить жизнь так, чтобы не было стыдно перед тем советским пацаном, который смотрел на звёзды и верил, что всё возможно — это в наших руках.

Пора жить. По-настоящему. Пока не поздно.

Евгений Сивков

к.э.н., аудитор, налоговый консультант



P.S. И конечно, всё в этой статье неправда. Вы любите свою работу. Вам хватает отпуска. Вы не мечтали ни о чём другом. И мысль «а той ли дорогой я иду» вас никогда не посещала. Никогда-никогда. Правда же?