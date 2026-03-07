ФНС вернула методички по налогам после 20 лет молчания. Разбираемся, что изменилось и зачем это бизнесу

Что было раньше: методички 2000-х

В начале 2000-х, когда Налоговый кодекс только вступал в силу, МНС (предшественник ФНС) выпускало подробные методические рекомендации по ключевым налогам. Это были объёмные документы, которые разъясняли порядок исчисления и уплаты налогов — по сути, инструкции для инспекторов и налогоплательщиков.

Вот основные из них:

По НДС (глава 21 НК РФ). Утверждены приказом МНС от 20.12.2000. Отменены приказом ФНС от 12.12.2005 № САЭ-3-03/665 — с 1 января 2006 года.

По налогу на прибыль (глава 25 НК РФ). Утверждены приказом МНС от 20.12.2002 № БГ-3-02/729. Отменены приказом ФНС от 21.04.2005 № САЭ-3-02/173.

По единому социальному налогу. Утверждены приказом МНС от 05.07.2002 № БГ-3-05/344. Отменены приказом МНС от 23.01.2004 № БГ-3-05/38.

По применению международных соглашений. Утверждены приказом МНС от 28.03.2003 № БГ-3-23/150. Отменены только в 2012 году — продержались дольше всех.

Эти документы были публичными, и ими активно пользовались все: от бухгалтеров до арбитражных судей.