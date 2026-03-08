НДС на маркетплейсах в 2026 году: как селлерам на УСН не потерять миллионы на новых правилах

Вы торгуете на маркетплейсах и думаете, что НДС — это не про вас? Зря. С 2026 года порог освобождения рухнул до 20 млн рублей, ставка выросла до 22%, а ловушка «12 кварталов» не даст передумать три года. Тысячи селлеров уже попали на доначисления — просто потому, что не знали, когда считать базу и что делать со скидками маркетплейса.

С 1 января 2026 года правила игры для малого бизнеса кардинально изменились. Закон 425-ФЗ загнал многих селлеров в угол: порог доходов для применения УСН снизили до 200 млн рублей, а порог для освобождения от НДС рухнул с 60 до 20 млн рублей . Это означает, что тысячи предпринимателей на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете, которые раньше спали спокойно, теперь обязаны платить налог на добавленную стоимость.

Давайте разбираться, где кроются главные ловушки для селлеров в 2026 году, что по этому поводу думают налоговики и как выстроить работу, чтобы не разориться на штрафах.

Ловушка №1: Считаем лимит в 20 млн рублей и молимся

Самый частый вопрос на форумах: «А что именно считать в эти 20 миллионов?». По статье 145 НК РФ освобождение от НДС дается автоматически, если доходы за прошлый год не превысили заветную планку .

Многие селлеры наивно полагают, что налоговая будет смотреть только на выручку от продаж. Как бы не так! В расчет лимита идут все доходы по правилам статьи 346.15 НК РФ: и от реализации, и внереализационные . Продали старый стеллаж со склада? В копилку. Получили проценты по депозиту? Туда же. Исключение сделали только для положительных курсовых разниц и субсидий при безвозмездной передаче имущества.

«Плательщики на УСН, впервые ставшие в 2026 году плательщиками НДС, освобождаются от ответственности по ст. 119 НК РФ за непредставление в установленный срок налоговой декларации по НДС за I квартал 2026 года» — Письмо ФНС России от 12.02.2026 .

И еще один гвоздь в крышку гроба кассового метода. Раньше Минфин разрешал признавать доход по мере поступления денег на ваш расчетный счет. Забудьте. Теперь позиция железобетонная: датой получения дохода для упрощенца считается день, когда деньги от покупателя упали на счет маркетплейса.

Логика простая: в этот момент у вас возникает право распоряжаться средствами (письма Минфина от 11.12.2024 № 03-11-11/125183, от 01.09.2023 № 03-11-11/83988) .

Ловушка №2: Капкан «12 кварталов» при выборе ставки

Кажется, что выбрать пониженную ставку НДС (5% или 7%) — это спасение. А если вдруг понадобится вычет, всегда можно перепрыгнуть на общую ставку 22%. Это самое опасное заблуждение, которое может стоить вам бизнеса.

Пункт 9 статьи 164 НК РФ устанавливает жесткое правило: выбрали пониженную ставку — будьте добры применять ее непрерывно в течение 12 кварталов, то есть целых три года . Отказаться добровольно нельзя.

Представьте ситуацию: вы выбрали 5%, а через полгода решили закупить партию дорогого оборудования с НДС 22%. Бухгалтер хватается за голову, потому что при ставке 5% входной НДС к вычету не принимается, а просто включается в стоимость . Вы теряете миллионы на ровном месте.

Кстати, Минфин в письме от 19.01.2025 № 03-07-11/111725 добил окончательно: на УСН нельзя одновременно применять ставки 5% и 22% по разным видам деятельности . Выбирать нужно с умом. Если вы закупаете товары у плательщиков НДС, общая ставка 22% с правом на вычет может оказаться куда выгоднее. А вот 5% или 7% подойдут тем, кто закупается у неплательщиков и имеет высокую маржу.

Ловушка №3: Скидки от маркетплейса — кто платит банкет?

Знакомая картина: маркетплейс по своей инициативе устраивает грандиозную распродажу, режет цены на ваши товары, а разницу потом компенсирует. Приятно? Да. Но нужно ли с этой компенсации платить НДС?

Налоговики считают, что нужно. Снижение цены по инициативе площадки обязывает ее возместить вам убытки (п. 1, 2 ст. 995 ГК РФ). Но Минфин и ФНС видят в этой компенсации не классическую неустойку, а сумму, напрямую связанную с оплатой товара.

Вывод суров: полученное возмещение нужно включать в налоговую базу по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, письма Минфина от 09.02.2021 № 03-07.05/8311 и ФНС от 16.12.2022 № 03-07-11/122611) . Безопаснее всего не спорить и включать эти суммы в базу, иначе при проверке доначислят налог и впаяют штраф.

Ловушка №4: Когда возникает база по НДС?

Типичная ошибка новичков — считать базу по НДС в тот день, когда маркетплейс перевел деньги на расчетный счет.

При методе начисления база по НДС определяется «по отгрузке». Дата реализации — это день, когда товар был передан покупателю. Эту дату нужно искать в отчете о продажах от маркетплейса .

Не путайте: когда вы просто отгружаете товар на склад Ozon или Wildberries, реализации не происходит, и НДС начислять не нужно (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ). Товар остается вашим до момента продажи конечному физику . Но если маркетплейс вдруг перечислил вам аванс за будущие поставки — будьте любезны начислить НДС и с этой суммы .

Ловушка №5: Бумажная волокита и возвраты

С 1 января 2026 года для всех, кто сидит на ЭДО, Универсальный передаточный документ (УПД) стал царем и богом .

Но есть и хорошие новости. При продаже товаров физикам через маркетплейс выставлять счета-фактуры на каждого покупателя не нужно (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Достаточно зарегистрировать в книге продаж сводный отчет от маркетплейса .

А что делать с возвратами? Если физик вернул товар, маркетплейс формирует кассовый чек о возврате. На основании этих чеков вы делаете корректировочный счет-фактуру на маркетплейс. Чтобы не сойти с ума от количества бумажек, можно составить один сводный корректировочный документ за месяц или квартал и зарегистрировать его в книге покупок .

Что делать прямо сейчас?

Во-первых, поднимите свои доходы за 2025 год. Учтите все внереализационные поступления. Перевалили за 20 миллионов? Добро пожаловать в клуб плательщиков НДС.

Во-вторых, сядьте с бухгалтером и посчитайте долю входящего НДС. Не бросайтесь слепо на ставку 5%, помните про правило «12 кварталов».

В-третьих, настройте учетную систему. Книги покупок и продаж теперь ваши лучшие друзья. И не забывайте: доход на УСН признаем по дате поступления денег маркетплейсу, а базу по НДС — по дате отгрузки покупателю.

Торговля на маркетплейсах в 2026 году перестала быть легкой прогулкой. Налоговая закручивает гайки, и любая ошибка в датах или ставках может обернуться фатальными доначислениями. Держите руку на пульсе!

Если вы любите налоги так же, как они любят вас — подписывайтесь на меня. А если хотите больше разборов, ловушек и лайфхаков — читайте мои книги. Одно могу гарантировать: скучно точно не будет!