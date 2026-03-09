ФНС больше не ждет: какие новые способы контроля и сбора налогов заработали в 2026 году

ФНС в 2026 году больше не просто проверяет. Она учится быстрее находить риск, забирать время и дотягиваться до денег бизнеса раньше, чем тот успеет оправдаться.

В 2026 году ФНС усиливает не только контроль. Она усиливает механизм изъятия денег. И вот это уже серьезно.

Потому что раньше бизнес часто жил в понятной логике: сначала операция, потом отчетность, потом вопросы, потом еще какое-то время на объяснения, допдокументы, возражения, переговоры, попытки что-то исправить задним числом.



В 2026 году эта конструкция трещит. ФНС получает больше процессуальных инструментов, быстрее заходит в спор, раньше видит риск и легче дотягивается до налоговой базы. Это не просто “обновили правила проверки”. Это смена модели администрирования.

Государство, как обычно, говорит красиво: совершенствование, цифровизация, удобство, прозрачность. Но если убрать упаковку, смысл проще: налоговая хочет раньше видеть, быстрее фиксировать, быстрее собирать и меньше оставлять бизнесу времени на маневр. И да, это касается уже не только классических компаний с тяжелым НДС, но и упрощенцев, селлеров, розницы, бизнеса с самозанятыми, серой зарплатой и “бумагами, которые донесем потом”.

Почему 2026 год — особенный

2026 год важен не тем, что налогов стало больше. И даже не тем, что контроль стал жестче. Важнее другое: ФНС собирает в одну систему несколько раньше разрозненных вещей — экстерриториальность, электронное взаимодействие, расширенные допмероприятия, автоматическое сопоставление данных и перенос части контроля вообще до совершения операции. Это уже не реакция на нарушение постфактум. Это попытка перехватывать риск на входе.

Главная новость 2026 года не в ставках. Главная новость — в процедуре.

А процедура в налогах часто бьет больнее любой ставки. Потому что ставка — это арифметика. А процедура — это темп, доступ к доказательствам и давление на компанию.

1. Камералка больше не “ваша”: инспекцию отвязали от территории

С 1 января 2026 года камеральную проверку может проводить не только та инспекция, куда вы сдали декларацию, но и другой налоговый орган, уполномоченный ФНС — в том числе из другого региона. ФНС прямо пишет: налогоплательщика должны уведомить об этом в течение пяти рабочих дней; уведомление может уйти по почте, по ТКС, через личный кабинет или через Госуслуги. При этом в течение шести дней с момента отправки уведомление считается врученным.

На бумаге это выглядит как техническая оптимизация нагрузки. На практике — как переход к конвейерной модели контроля. Бизнес теряет старую иллюзию, что камералка — это история про “свою” инспекцию, местную практику и хотя бы примерно понятный стиль общения. Теперь это поток. А поток обычно не спорит, не вникает в нюансы и не любит долгие объяснения. Это не обязательно “хуже”, но почти всегда быстрее и холоднее.

Где риск

Если компания живет в режиме “уведомления иногда кто-то смотрит”, “личный кабинет открыт не у всех”, “ЭДО вроде есть, но по факту никто не следит”, экстерриториальная камералка быстро превращается в процессуальную ловушку.

Что делать бизнесу

Нужен не просто доступ к ТКС и личному кабинету, а дисциплина реакции. Кто отслеживает? Кто забирает требования? Кто отвечает? Кто собирает первичку? Кто сверяет сроки? Если этого нет, проблема уже не в НК, а в собственной неуправляемости.

2. Допмероприятия больше не похожи на мирную переписку

Вот где 2026 год реально меняет расклад.

ФНС прямо указывает: в качестве дополнительных мероприятий налогового контроля теперь возможны не только истребование документов, допросы и экспертиза, но и осмотр территорий, помещений, документов и предметов, а также выемка документов и предметов. Перечень назван закрытым. Эти полномочия отражены и на официальной странице ФНС по мероприятиям налогового контроля, и в обзоре изменений на 2026 год.

Почему это опасно? Потому что раньше многие воспринимали допмероприятия как финальную стадию переписки: еще что-то запросили, еще что-то пояснили, еще немного потянули время, еще что-то донесли. В 2026 году такая расслабленность — подарок инспекции. Теперь дополнительная стадия — это не “допояснение”, а вторая фаза добора доказательств, причем уже с куда более жестким инструментарием.

Раньше после акта многие думали: “Ну все, основное уже прошло”.

Теперь после акта может начаться самое неприятное.

Где риск

Особенно у тех, кто привык достраивать документы задним числом, подчищать фактуру после первого сигнала, согласовывать показания сотрудников “по ходу дела” и надеяться, что дополнительная стадия — это еще не про реальное силовое давление.

Что делать бизнесу

Нужно иметь сценарий не только на выездную проверку, но и на допмероприятия: кто сопровождает осмотр, как фиксируются действия инспекции, где хранятся оригиналы, как ограничить хаотичные объяснения сотрудников и кто мгновенно подключается от юрслужбы.

3. Текущий год перестал быть безопасным буфером

С 2026 года выездная налоговая проверка может охватывать не только три календарных года, предшествующих году вынесения решения, но и завершившиеся налоговые периоды текущего года. ФНС отдельно подчеркивает: это касается налогов с коротким периодом — прежде всего НДС, акцизов и налога на игорный бизнес.

Для бизнеса это плохая новость не в теории, а в темпе. Раньше у многих был внутренний самообман: квартал закрыли, потом в конце года все сведем, где-то поправим, где-то дособерем, где-то объясним. Теперь по коротким налогам временной буфер сжимается. По сути, ФНС получает право забирать в проверку свежее. А свежее — это всегда больнее, потому что именно там еще не успели выровнять документы и почистить противоречия.

Где риск

У компаний на ОСНО, особенно с НДС, авансами, проблемной первичкой, странными цепочками поставок и вечной фразой “договор подпишем потом”.

Что делать бизнесу

Перестать жить от годовой отчетности до годовой отчетности. В 2026 году внутренняя налоговая проверка по НДС должна идти поквартально. Иначе налоговая сама проведет ее за вас — только со своим финалом.

4. Электронное взаимодействие стало не удобством, а ускорителем давления

ФНС прямо пишет, что уведомления о проведении экстерриториальной камералки и вызовы для дачи показаний могут направляться через ТКС, личный кабинет и Госуслуги. Кроме того, на сайте ФНС уже закреплена электронная подача возражений по ТКС, а в материалах ФНС по изменениям 2026 года указывается, что с 1 сентября 2026 года инспекция сможет рассматривать материалы проверки по видеоконференцсвязи.

Вот где многие делают опасную ошибку. Они слышат слово “цифровизация” и думают, что им сделали удобнее. Иногда да. Но для ФНС это прежде всего сокращение времени между действием инспекции и вашей обязанностью реагировать. Электронный канал убирает почтовую вату, территориальные задержки, часть споров о вручении и часть бытовых пауз, на которых бизнес раньше хоть как-то дышал.

Где риск

У компаний, где электронные каналы формально подключены, но не встроены в управление. Особенно если руководитель не читает Госуслуги, бухгалтер смотрит ТКС через раз, а юрист узнает о проблеме, когда срок уже почти сгорел.

Что делать бизнесу

Нужно считать электронное взаимодействие частью системы налоговой безопасности. Не “IT-шка”, не “бухгалтерия сама разберется”, а именно часть защиты бизнеса.

5. СПОТ: контроль двигают вообще до ввоза товара

Самая показательная история 2026 года — СПОТ, национальная система подтверждения ожидания товаров. ФНС официально указывает: с 1 апреля 2026 года вводится новый порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом; перевозчик обязан иметь QR-код, а ключевые контрольные процедуры переносятся до пересечения границы. На специальной странице ФНС перечислены этапы: документ о предстоящей поставке, QR-код, обеспечительный платеж, участники и этапы внедрения.

И вот это очень важный симптом эпохи. Раньше значительная часть контроля по косвенным налогам жила после ввоза — в декларациях, камералках, выездных и последующем анализе. Теперь государство говорит: нет, ребята, мы часть контроля ставим до операции. Сначала проверяем, потом едем. Для бюджета это логично. Для бизнеса — неприятно. Потому что любой контроль, перенесенный на вход, — это контроль, который не дает выиграть время.

Если раньше налоговая чаще догоняла операцию,

то теперь она все чаще пытается ее перехватить.

Где риск

У импортеров, посредников, перевозчиков, селлеров и тех, кто живет на быстрых товарных потоках и слабой документальной сборке.

Что делать бизнесу

Проверять логистику вместе с налогами. В 2026 году это уже одна история, а не две разные папки.

6. Обычный бизнес тоже затягивают в НДС-контур

На сайте ФНС прямо сказано: если доходы плательщика УСН за 2025 год превысили 20 млн рублей, то с 1 января 2026 года он начинает платить НДС. Если порог превышен уже в течение 2026 года, обязанность возникает с первого числа следующего месяца. ФНС также выпустила методические рекомендации по НДС для УСН и разъяснила выбор между общеустановленными и специальными ставками.

Это означает очень неприятную вещь: в цифровой НДС-контур массово втягивается бизнес, который раньше воспринимал себя как “маленький”, “упрощенный” и потому сравнительно малозаметный. Но НДС — это налог, который любит сопоставление, следы, контрагентов, счета-фактуры, книги продаж, книги покупок, выручку и логику операций. Как только компания попадает в этот контур, пространство для кривой фактуры резко сужается.

Где риск

У УСН-бизнеса с оборотами на грани порога, у маркетплейсных продавцов, у дробленых групп, у компаний, где одна реальность в банке и кассе, а другая — в учете.

Что делать бизнесу

Считать пороги заранее, моделировать режим НДС заранее, чистить договорную и учетную модель заранее. Не в ноябре. Не после требования. Заранее.

7. Маркетплейсы, ПВЗ и селлеры: слишком много цифровых следов, чтобы играть в туман

2026 год опасен для маркетплейсного бизнеса не какой-то одной “супернормой”, а сочетанием сразу нескольких факторов. С одной стороны, часть селлеров на УСН попадет в НДС-контур при превышении новых порогов. С другой — ФНС уже прямо связывает риски теневой занятости с ПВЗ: на официальном ресурсе налоговой названы красные флаги, когда бизнес перечисляет однотипные суммы за услуги ПВЗ, а в 6-НДФЛ и расчетах по взносам нет данных о работниках ПВЗ либо их число занижено. Там же ФНС пишет, что для оценки риска исходит из необходимости минимум двух сотрудников в ПВЗ в течение 12 часов ежедневно.

И это уже не теория. Это очень практичный сигнал: если бизнес живет на маркетплейсе, у него и так много цифрового следа — отчеты площадки, эквайринг, возвраты, логистика, складские перемещения, ПВЗ, курьеры, подрядчики. Чем больше таких следов, тем хуже работает старая тактика “мы потом все объясним”.

Что делать бизнесу

Синхронизировать данные маркетплейса, кассы, банка, бухгалтерии, зарплаты и подрядчиков. Если эти пять реальностей живут отдельно друг от друга, ФНС рано или поздно устроит им встречу.

8. Серая зарплата: налоговая уже ищет не “по ощущениям”, а по цифровым индикаторам

На сайте ФНС по рискам серой занятости названы вполне конкретные критерии: среднемесячная оплата труда ниже средней по региону на 35% и более; выплаты ниже МРОТ десяти и более физлицам, если их доля превышает 10% штата; взаимодействие более трех месяцев с десятью и более самозанятыми с доходом свыше 20 тысяч рублей в месяц. ФНС также отдельно выделяет риск расхождения между числом кассиров по расчету по страховым взносам и данными ККТ, а также ситуацию, когда 6-НДФЛ и взносы нулевые или отсутствуют при активных кассах и реальной выручке.

Причем это не просто “рекомендации для размышления”. В публикации ФНС указано, что налоговые органы используют автоматизированную систему контроля, сопоставляющую данные ККТ, выручки, 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам. Вот это и есть настоящий нерв 2026 года: риск все чаще описывается машинно.

Серая зарплата в 2026 году — это уже не история про “никто не узнает”.

Это история про “данные поссорились между собой”.

Где риск

У розницы, общепита, ПВЗ, салонов, перевозчиков, сервисного бизнеса, компаний на самозанятых и у тех, кто любит оформлять “полставки” при полной загрузке.

Что делать бизнесу

Проверить не только фонд оплаты труда, но и связку зарплата — кассы — самозанятые — банковские выплаты — графики работы. Если эти вещи не бьются, ФНС заметит быстрее, чем кажется.

Что ФНС будет собирать быстрее, чем раньше

В 2026 году налоговая будет быстрее собирать четыре вещи.

Первое — доказательства.

Потому что на дополнительных стадиях теперь можно не только запросить, но и осмотреть, и изъять.

Второе — объяснения и процессуальные реакции.

Потому что уведомления, вызовы, возражения и рассмотрение материалов все сильнее уходят в электронный контур.

Третье — текущую налоговую базу.

Потому что по коротким налогам проверка может заходить в завершенные периоды текущего года.

Четвертое — косвенные налоги еще до операции.

Потому что СПОТ переносит контроль до ввоза.

И вот это все вместе выглядит куда опаснее, чем отдельные поправки в статьях НК.

Почему это уже не просто контроль, а охота за налоговой базой

Слово “охота” здесь не ради красного словца.

Когда камералку делают экстерриториальной, когда допмероприятия превращают в площадку для осмотра и выемки, когда текущий год открывают для выездной проверки, когда серую занятость считают через автоматические сопоставления, а импортный контроль двигают до ввоза, система перестает быть только карательной. Она становится упреждающей.

По сути, ФНС все чаще работает уже не по модели “найти старое нарушение”, а по модели “заранее увидеть, где есть налоговая база, и быстро подойти к ней процессуально”. Это очень важный сдвиг. Потому что в такой модели бизнес проигрывает не тогда, когда инспекция все доказала. А тогда, когда инспекция уже зафиксировала риск, собрала массив данных и навязала свой темп.

И да, именно поэтому процедурные изменения в 2026 году могут ударить сильнее, чем сами ставки. Ставка просто увеличивает платеж. Процедура лишает вас времени, пространства и права на расслабленный режим.

К чему готовиться бизнесу до конца 2026 года

До конца 2026 года бизнесу придется привыкнуть к новой реальности: налоговый спор начинается раньше, развивается быстрее и все меньше зависит от того, успеете ли вы что-то красиво дошить в последний момент.

Компании на ОСНО придется жить с мыслью, что НДС надо чистить не по итогам года, а по итогам квартала.

Бизнесу на УСН — что НДС теперь ближе, чем казалось.

Селлерам и маркетплейсному бизнесу — что цифровой след стал слишком плотным.

Дробленым структурам — что “разные юрлица на бумаге” не спасают, если экономика у них одна.

Бизнесу с серой зарплатой — что касса, выручка, отчеты и фактическая занятость больше не умеют долго врать друг за друга.

А тем, кто привык доносить документы задним числом, стоит признать неприятное: в 2026 году ФНС получает все больше шансов прийти раньше, чем вы сочините аккуратную версию прошлого.

Практический чек-лист

Проверьте, кто в компании ежедневно контролирует ТКС, личный кабинет и Госуслуги руководителя.

Разделите роли заранее: бухгалтер — не равно юрист, юрист — не равно человек, который физически собирает первичку.

По НДС и прибыли переходите на поквартальный внутренний аудит.

Если вы на УСН — пересчитайте пороги и сценарии входа в НДС.

Если у вас несколько ИП и ООО — проверьте группу на признаки искусственной раздробленности до того, как это сделает инспекция.

Если есть самозанятые — смотрите не только договоры, но и длительность сотрудничества, суммы, долю дохода, количество чеков и связь с фактическим трудом.

Если есть кассы — сверьте их с числом кассиров и отчетностью по взносам.

Если есть импорт из ЕАЭС автотранспортом — перестраивайте процессы под СПОТ заранее.

Если получили акт проверки — не думайте, что худшее уже позади. В 2026 году это может быть только разогрев.

Финал

2026 год — это не год очередных поправок. Это год, когда ФНС становится ближе к деньгам бизнеса и дальше от старой медленной модели контроля.

И если совсем честно, главный риск сейчас не в том, что налоговая что-то новое придумала.

Главный риск в том, что многие компании до сих пор живут так, будто налоговая все еще работает по-старому.

А она уже нет.



