Налоговая медиация: полный разбор пилотного проекта ФНС для бухгалтеров и директоров

ФНС запустила эксперимент, о котором мало кто знает: налоговые споры теперь можно решать через медиаторов. Бесплатно. Без суда. Но есть подводные камни.

За последние две недели мне позвонили как минимум семь клиентов с одним и тем же вопросом: «Евгений, вы видели новость про медиаторов в налоговой? Это вообще работает или очередная бумажная инновация?»

Признаюсь честно: когда я впервые увидел распоряжение ФНС от 24.10.2025 № 407@, моя первая реакция была более чем скептической. Очередной «пилотный проект», очередной «инновационный механизм», очередной способ создать видимость работы... За свою жизнь в налоговом праве я видел достаточно подобных инициатив, которые красиво выглядели на бумаге, но разбивались о реальность при первом же столкновении с территориальными инспекциями.

Но потом я потратил неделю (“с перерывами”) на то, чтобы разобраться в документе детально. Изучил всё приложение за приложением, поговорил с коллегами из регионов-участников, проанализировал процедуру подачи заявок и даже связался с одним из медиаторов, включённых в пул проекта. И знаете что? Моё мнение изменилось. Не на сто процентов, но существенно.

В этой статье я подробно, без купюр и маркетинговой шелухи, расскажу всё, что вам нужно знать о налоговой медиации. Откуда взялась эта идея, как она работает на практике, кому реально может помочь и стоит ли вообще в это ввязываться. Статья получилась объёмной — но я сознательно не стал сокращать. Лучше потратить двадцать минут на чтение сейчас, чем потом наступить на грабли и потерять время, деньги и нервы.

Откуда вообще взялась эта идея: международный опыт и российская предыстория

Давайте начнём с истоков. Потому что то, что ФНС запустила сейчас — это не спонтанное решение, не «озарение» чиновников. Это результат многолетнего изучения международного опыта и внутреннего давления нескольких серьёзных факторов.

Зарубежный опыт: как это работает в других странах

Соединённые Штаты Америки

Американская налоговая служба (IRS) внедрила программу медиации ещё в начале 1990-х годов. На тот момент это было по-настоящему революционное решение: вместо того чтобы сразу тащить налогоплательщика в суд, IRS предложил альтернативу — переговоры с независимым посредником.

Статистика за тридцать лет впечатляет. По данным IRS за 2024 год, около семидесяти восьми процентов всех налоговых споров удаётся урегулировать через медиацию без обращения в суд. Среднее время решения вопроса — четыре-шесть месяцев.

Для сравнения: судебный процесс по налоговому спору в США длится в среднем восемнадцать-двадцать четыре месяца.

Что особенно важно для понимания сути: программа медиации в IRS бесплатна для налогоплательщиков. Медиаторы — это аккредитованные специалисты, которые проходят специальное обучение и работают по контракту с налоговой службой. Они не представляют ни одну из сторон, их задача — помочь сторонам услышать друг друга.

Великобритания

Британская налоговая и таможенная служба (HMRC) использует механизм альтернативного урегулирования споров (Alternative Dispute Resolution, ADR) с 2013 года. По итогам 2023 финансового года более шестидесяти пяти процентов налоговых разногласий были решены через переговоры с посредником.

Интересный момент, на который стоит обратить внимание: в Великобритании медиация доступна на любой стадии спора — от первичной проверки до апелляционной жалобы. И статистика показывает чёткую закономерность: чем раньше подключается медиатор, тем выше шансы на успех.

На стадии предпроверочного анализа успешность достигает восьмидесяти пяти процентов, на стадии судебной жалобы — падает до сорока пяти.

Европейский Союз.

В ряде стран ЕС медиация в налоговых правоотношениях закреплена законодательно. Германия, Нидерланды, Франция, Австрия — во всех этих странах налогоплательщик имеет право запросить привлечение медиатора при возникновении спора с налоговой службой.

Европейская комиссия ещё в 2021 году выпустила рекомендацию для всех стран-членов ЕС развивать альтернативные процедуры урегулирования налоговых споров.

Аргумент простой и прагматичный: это снижает нагрузку на суды, экономит бюджетные средства и улучшает инвестиционный климат. Бизнес чувствует себя увереннее, когда знает, что есть альтернатива многолетним судебным тяжбам.

Что это значит для нас?

К тому моменту, как ФНС решила запустить пилотный проект, у регулятора было более тридцати лет международного опыта для анализа. Не нужно было изобретать велосипед — можно было взять лучшие практики и адаптировать под российские реалии. И судя по тексту распоряжения, именно это и было сделано.

Российская предыстория: почему раньше не работало

А теперь давайте честно: почему в России медиация в налоговых спорах не работала раньше? Ведь Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» действует с 2010 года.

Проблема была в трёх ключевых моментах.

Первое: отсутствие процедуры.

Закон о медиации был, но механизма применения в налоговых правоотношениях не существовало. Налоговый кодекс не предусматривал такой процедуры. Налоговые органы просто не имели права официально привлекать медиаторов в рамках налоговых проверок и споров. Получалась странная ситуация: закон есть, а воспользоваться им в налоговом споре нельзя.

Второе: менталитет.

Давайте будем откровенны: долгие годы отношения между бизнесом и налоговой строились по принципу «кто сильнее». Налоговая выдаёт акт → налогоплательщик пишет возражения → жалоба в вышестоящий орган → суд. Альтернативы не предполагалось.

Обе стороны занимали жёсткую позицию, компромисс воспринимался как слабость.

Третье: отсутствие стимулов.

Ни у налоговой, ни у бизнеса не было мотивации искать компромисс. Налоговая отчитывалась по суммам доначислений — это был один из ключевых показателей эффективности. Бизнес боролся до последнего, потому что альтернативой были огромные суммы претензий. Суды были перегружены, но система работала — зачем менять?

Что изменилось к 2025 году

К 2024-2025 годам накопился критический объём проблем, которые требовали решения.

Перегруженность судов.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, количество налоговых споров в арбитражных судах растёт ежегодно на двенадцать-пятнадцать процентов. В 2024 году было рассмотрено более восьмидесяти семи тысяч налоговых дел. Средняя длительность рассмотрения — восемь-четырнадцать месяцев в первой инстанции, плюс апелляция и кассация. В итоге спор может тянуться два-три года.

Рост конфликтности.

Внутренние опросы ФНС показывали: уровень доверия бизнеса к налоговой службе остаётся низким. Предприниматели воспринимают налоговую как карательный орган, а не как партнёра. Это создаёт системное напряжение, которое влияет на инвестиционный климат в целом.

Поручения Президента.

В распоряжении ФНС № 407@ прямо указаны два документа:

Перечень поручений Президента РФ от 16.08.2023 № Пр-1619 (пункт 6)

Перечень поручений Президента РФ от 15.01.2025 № Пр-43 (пункт 2)

Оба документа касаются улучшения условий ведения бизнеса и снижения административной нагрузки. Медиация — один из инструментов выполнения этих поручений.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса.

В документе также упоминается Национальная модель целевых условий ведения бизнеса по направлению «Регистрация бизнеса и налогообложение». Один из ключевых показателей эффективности — снижение количества судебных споров с налоговой.

Один из ключевых показателей эффективности — снижение количества судебных споров с налоговой.

Проще говоря: ФНС получила задачу снизить конфликтность, и медиация стала одним из инструментов выполнения этой задачи. Не просто «хорошая идея», а конкретное поручение с контролем исполнения.

Что именно запустила ФНС: детальный разбор распоряжения № 407@

Теперь переходим к самому важному — что написано в документе и как это работает на практике. Я прошёлся по каждому пункту Порядка привлечения медиаторов и выделил то, что действительно важно для бухгалтера и директора.

Сроки действия проекта

Пилотный проект стартовал 24 октября 2025 года и продлится до 1 июня 2026 года. Это примерно семь месяцев.

Почему такой срок? По логике ФНС, этого времени достаточно, чтобы собрать статистику по двум-трёмстам случаям медиации и сделать выводы об эффективности. После 1 июня 2026 года ФНС должна подвести итоги и принять решение о расширении проекта или его завершении.

Что будет после этой даты — пока неизвестно. Но судя по тому, сколько ресурсов уже вложено, просто закрыть проект без веских причин будет сложно.

Кто такие медиаторы и откуда они берутся

Это один из самых важных вопросов, и здесь много путаницы. Давайте разберёмся.

Медиаторы — НЕ сотрудники ФНС.

Это независимые внешние эксперты, которые утверждены распоряжением ФНС и включены в специальную рабочую группу. В группу вошли профессиональные медиаторы и учёные, которые изучают медиацию в публичных правоотношениях.

Как их выбирают?

Координатор рабочей группы выбирает кандидатуру медиатора после получения заявки от налогоплательщика. У налогоплательщика есть право отказаться от выбранной кандидатуры — в этом случае подбирается другой медиатор.

Какова их роль?

Задача медиатора — сблизить понимание причин конфликта и разобраться в вопросах, которые важны для урегулирования разногласий. Медиатор воздерживается от оценки материалов и выражения собственного мнения в отношении предмета разногласий.

Проще говоря: медиатор не судит, кто прав. Он помогает сторонам услышать друг друга и найти точки соприкосновения. Это принципиально важный момент — медиатор не арбитр, не судья, не представитель налоговой.

Сколько их?

Точная численность рабочей группы не раскрывается. Но по косвенным данным, в пуле около тридцати-сорока медиаторов на все регионы-участники.

В каких регионах работает проект

Это критически важный момент. Если ваша компания не стоит на учёте в одном из этих регионов — участвовать в проекте вы пока не можете.

Список регионов-участников:

Республика Марий Эл

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Московская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Пермский край

Межрегиональные инспекции ФНС по Северо-Западному округу

Межрегиональные инспекции ФНС по Центральному округу

Межрегиональные инспекции ФНС по Поволжскому округу

Почему именно эти регионы?

Официально ФНС не комментирует выбор. Но по моим данным, эти регионы были отобраны по нескольким критериям: разный уровень налоговой нагрузки, разная структура бизнеса (промышленность, торговля, услуги), наличие опытных территориальных органов, готовность местных инспекций к эксперименту.

Что делать, если вы не в списке?

Ждать. Если пилотный проект покажет положительную динамику, ФНС с высокой вероятностью расширит географию. Следите за новостями — информация будет публиковаться на официальных ресурсах ФНС и в профессиональных изданиях.

Когда медиация НЕ возможна: три критических ограничения

В пункте 5 Порядка привлечения медиаторов чётко прописаны три ситуации, когда медиатор не подключится к спору. Запомните их — это сэкономит вам время.

Первое ограничение: материалы переданы в правоохранительные органы.

Если по итогам проверки налоговая направила материалы в следственные органы в порядке пункта 3 статьи 32 или пункта 3 статьи 82 НК РФ — медиация невозможна.

Почему? Потому что это уже не налоговый спор, а уголовное дело. Медиатор не может вмешиваться в уголовно-правовые отношения.

Практический совет: если вы подозреваете, что проверка может перерасти в уголовное дело, подавайте заявку на медиацию как можно раньше. Как только материалы уйдут в следственные органы — поезд ушёл.

Второе ограничение: открыто конкурсное производство.

Если в отношении налогоплательщика начата процедура банкротства — медиация невозможна.

Логика простая: в условиях банкротства все споры решаются в рамках дела о несостоятельности. Медиация создаст дополнительные сложности для арбитражного управляющего и кредиторов.

Третье ограничение: риск нарушения процессуальных сроков.

Если привлечение медиатора создаст риск нарушения сроков, предусмотренных НК РФ, — медиатор не подключится.

Это важный момент. Медиация не должна становиться инструментом затягивания процедуры. Все сроки по НК РФ остаются в силе.

Практический совет: перед подачей заявки проверьте, какие сроки у вас есть по обжалованию акта проверки или решения. Если до истечения срока осталось меньше двух недель — медиация может не успеть.

Что можно и что нельзя решать через медиацию

Это, пожалуй, самый важный раздел. Потому что здесь больше всего заблуждений и неверных ожиданий.

Что МОЖНО делать через медиацию:

Уточнить факты, на которых основана позиция сторон

Прояснить условия ведения бизнеса

Сблизить понимание стандартов доказывания

Объяснить отраслевые особенности компании

Достичь взаимопонимания по спорным вопросам

Помочь налоговой услышать аргументы организации

Что НЕЛЬЗЯ делать через медиацию:

Изменить налоговую ставку

Изменить порядок расчёта налоговой базы

Получить освобождение от уплаты налогов

Изменить правила исчисления пеней

Нарушить процессуальные сроки НК РФ

Это прямо следует из пункта 24 Порядка привлечения медиаторов и постановления Пленума ВАС от 18.07.2014 № 50.

Почему такие ограничения?

Принцип равенства налогообложения (статья 3 НК РФ). Налоговая не может через медиацию предоставить одному налогоплательщику льготы, которые не предусмотрены законом для всех.

Что это значит на практике?

Медиация не изменит сумму доначислений, если она рассчитана правильно по закону. Но она может помочь налоговой понять, что некоторые факты были интерпретированы неверно, и это приведёт к пересмотру решения.

Пошаговая инструкция: как подать заявку и пройти процедуру

Теперь переходим к практике. Если вы решили попробовать медиацию — вот что нужно делать.

Шаг 1. Подготовка заявки

Форма заявки утверждена приложением № 3 к распоряжению ФНС № 407@.

Что должно быть в заявке:

Наименование налогового органа

Информация о налогоплательщике (наименование или ФИО, ИНН, КПП, ОГРН)

Контактные лица (ФИО, электронная почта, телефон)

Описание предмета и оснований разногласий

Подпись руководителя или представителя

Куда подавать заявку:

Есть два варианта.

Вариант 1: в территориальный налоговый орган (ТНО)

В электронном виде через телекоммуникационные каналы связи

Через личный кабинет налогоплательщика

На бумажном носителе

Вариант 2: координатору рабочей группы

На электронную почту: llarzumanova@msal.ru

Через электронные мессенджеры: +7 916-201-00-12

Практический совет: я рекомендую подавать заявку одновременно и в ТНО, и координатору. Это ускорит процесс и создаст дополнительный контроль.

Шаг 2. Проверка заявки налоговым органом

После получения заявки ТНО оценивает её на предмет наличия обстоятельств, препятствующих привлечению медиатора (три ограничения, о которых я писал выше).

Срок проверки не установлен, но по данным от участников проекта — обычно три-пять рабочих дней.

Если есть препятствия: налогоплательщик и координатор уведомляются о невозможности привлечения медиатора.

Если препятствий нет: ТНО сообщает об этом координатору и направляет копию заявки.

Шаг 3. Выбор медиатора

Координатор рабочей группы выбирает кандидатуру медиатора и информирует ТНО о выбранной кандидатуре (с указанием контактных данных).

ТНО сообщает налогоплательщику о выбранной кандидатуре медиатора.

Важно: если налогоплательщик не согласен с выбранной кандидатурой — он может отказаться. В этом случае подбирается другой медиатор.

Также налогоплательщик должен выдать медиатору доверенность в порядке главы 4 НК РФ. Без доверенности медиатор не может быть привлечён.

Шаг 4. Проведение встреч

Урегулирование разногласий осуществляется с участием налогоплательщика и медиатора.

Формат встреч:

Очно

Через системы видеоконференцсвязи

Количество встреч: не ограничено.

Кто ещё может присутствовать:

Должностные лица вышестоящего налогового органа (контроль за качеством проверок)

Должностные лица вышестоящего налогового органа (рассмотрение жалоб)

Важно: видео- и аудиозапись встреч не проводится (пункт 7 Порядка).

Практический совет: готовьтесь к встречам как к судебному заседанию. Подготовьте документы, аргументы, письменные пояснения. Медиация — это не формальность, это реальная работа.

Шаг 5. Оформление результатов

По окончании процедуры ТНО в течение десяти рабочих дней направляет в УДУНС отчёт о привлечении медиатора.

Важный момент: медиация не освобождает ТНО от вынесения ненормативных правовых актов, предусмотренных НК РФ.

Протокол по итогам медиации носит рекомендательный характер. Налоговая оформляет обычный процессуальный документ, но с учётом согласованных фактов.

Шаг 6. Обратная связь

ТНО предлагает налогоплательщику представить обратную связь по форме (приложение № 5 к распоряжению).

В обратной связи вас попросят оценить:

Общую эффективность урегулирования (по шкале от 1 до 10)

Позволила ли медиация урегулировать разногласия

Рекомендовали бы вы привлекать медиатора в будущем

Готовы ли вы использовать медиацию в будущем

Практический совет: заполняйте обратную связь честно. От этого зависит, как будет развиваться проект дальше.

Сколько это стоит и можно ли отказаться

Стоимость услуг медиатора

Бесплатно. Это прямо указано в пункте 8 Порядка привлечения медиаторов. Ни налогоплательщик, ни налоговый орган не платят за услуги медиатора в рамках пилотного проекта.

Для сравнения: услуги частного медиатора на рынке стоят от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей за сессию, в зависимости от квалификации и сложности спора.

Можно ли отказаться в процессе?

Можете. Добровольность — один из основополагающих принципов медиации. Любая из сторон вправе отказаться от привлечения медиатора в любой момент времени (пункт 4 Порядка).

Медиатор не вправе никого удерживать в процессе. Конечно, желательно пояснить, почему участник решил выйти из медиации, но и это не обязательно.

Практический совет: если вы чувствуете, что медиация зашла в тупик и дальше только теряет время — выходите. Это ваше право.

Личный опыт: когда медиация имеет смысл

За свою налоговую практику я видел сотни налоговых споров. Вот мои наблюдения, основанные на реальном опыте работы с клиентами.

Медиация ПОМОЖЕТ, если:

Спор носит фактологический характер. Например: налоговая не поняла специфику вашего бизнеса, неправильно интерпретировала документы, не учла отраслевые особенности. В таких случаях медиатор помогает донести информацию до инспекции в более понятной форме.

Есть недопонимание между сторонами. Инспектор не слышит аргументы компании, компания не понимает позицию инспекции. Медиатор помогает перевести «язык бизнеса» на «язык налоговой» и обратно.

Вы хотите сохранить отношения с налоговой. После медиации меньше шансов на «прицельные» проверки в будущем. Если вы показали готовность к диалогу, это запоминается.

Срок поджимает. Медиация быстрее суда. В среднем две-четыре недели против шести-двенадцати месяцев. Если вам нужно решить вопрос до конца года — медиация может быть единственным вариантом.

Есть пространство для компромисса. Обе стороны понимают, что полное поражение другой стороны не в их интересах. Например: налоговая готова снизить претензии в обмен на уточнённую декларацию.

Медиация НЕ ПОМОЖЕТ, если:

Позиция налоговой основана на прямом требовании закона. Если закон говорит одно, а вы хотите другое — медиатор не изменит закон. Здесь поможет только суд.

Есть признаки налогового правонарушения. Если дело уже ушло в правоохранительные органы — поздно. Медиация на этой стадии невозможна по правилам проекта.

Вы принципиально не доверяете налоговой. Медиация требует минимального уровня доверия между сторонами. Если вы уверены, что налоговая действует недобросовестно — медиация не сработает.

Вопрос принципиальный для отрасли. Иногда лучше получить судебный прецедент, чем договариваться в частном порядке. Если спор касается толкования нормы, которая важна для всей отрасли — возможно, стоит идти до конца.

Сроки уже горят. Если до истечения срока обжалования осталось меньше двух недель — медиация может не успеть. В этом случае лучше сразу писать жалобу.

Что будет после 1 июня 2026 года

Пилотный проект завершится 1 июня 2026 года. Что дальше? Давайте рассмотрим три сценария.

Оптимистичный сценарий

ФНС подведёт итоги, увидит положительную динамику (снижение количества судебных споров, рост удовлетворённости налогоплательщиков) и запустит проект на постоянной основе по всей России.

В этом случае медиация станет стандартной процедурой, доступной всем налогоплательщикам независимо от региона. Вероятно, появится отдельная глава в НК РФ или хотя бы официальное письмо ФНС с разъяснениями.

Вероятность: средняя. Для этого нужно, чтобы семьдесят процентов случаев медиации завершились успешно.

Реалистичный сценарий

Проект расширят на дополнительные регионы, но с доработками. Скорее всего, появятся уточнения по типам споров, где медиация наиболее эффективна.

Например: медиация будет рекомендована для споров по факту хозяйственных операций, но не для споров по применению налоговых ставок. Или: медиация будет доступна только на стадии предпроверочного анализа, но не после вынесения решения по проверке.

Вероятность: высокая. Это наиболее логичный путь развития.

Пессимистичный сценарий

Статистика покажет низкую эффективность, и проект свернут. Но я в это не верю — слишком много ресурсов уже вложено, и международный опыт говорит в пользу медиации.

Вероятность: низкая. Для этого нужно, чтобы большинство участников проекта остались недовольны процедурой.

Мои рекомендации бухгалтерам и директорам

Рекомендация 1: не бойтесь пробовать

Если ваша инспекция участвует в пилоте и у вас есть спор — рассмотрите медиацию как опцию. Это бесплатно и ни к чему не обязывает. В худшем случае вы потратите время на одну-две встречи и вернётесь к стандартной процедуре обжалования.

Рекомендация 2: готовьтесь серьёзно

Медиация — не формальность. Подготовьте документы, аргументы, чётко сформулируйте свою позицию. Чем лучше вы подготовитесь, тем выше шансы на успех.

Рекомендация 3: выбирайте правильные споры

Не каждый случай подходит для медиации. Оцените, есть ли пространство для компромисса. Если спор принципиальный — возможно, лучше идти в суд.

Рекомендация 4: фиксируйте всё

Даже если медиация не удалась, у вас останется понимание позиции налоговой. Это пригодится в суде. Просите медиатора зафиксировать ключевые моменты в протоколе.

Рекомендация 5: следите за расширением проекта

Если пилот окажется успешным, медиация станет доступна по всей России. Будьте готовы. Подпишитесь на новости ФНС, читайте профессиональные издания.

Рекомендация 6: не ждите чуда

Медиация — инструмент, а не панацея. Она не изменит закон, не отменит доначисления, не защитит от уголовной ответственности. Но она может помочь найти решение, которое устроит обе стороны.

Риски и подводные камни

Хочу предупредить о нескольких моментах, о которых редко говорят в официальных материалах.

Риск 1: затягивание времени

Медиация не приостанавливает сроки по НК РФ. Если вы увлечётесь переговорами и пропустите срок обжалования — потом будет поздно. Контролируйте сроки самостоятельно.

Риск 2: раскрытие информации

В ходе медиации вы можете раскрыть информацию, которую не планировали передавать налоговой. Будьте осторожны с документами и пояснениями.

Риск 3: ложные ожидания

Некоторые налогоплательщики ожидают, что медиатор «продавит» налоговую в их пользу. Это не так. Медиатор нейтрален. Если ваши требования противоречат закону — медиация не поможет.

Риск 4: неравенство сторон

На практике налоговая имеет больше ресурсов и опыта. Медиатор помогает выровнять поле, но полностью устранить дисбаланс не может. Будьте готовы к этому.

Вместо заключения

Налоговая медиация — это не панацея. Но это инструмент, который может сэкономить время, деньги и нервы. Да, проект пока пилотный. Да, есть ограничения. Да, не все регионы участвуют. Но сам факт, что ФНС готова экспериментировать с альтернативными способами урегулирования споров, — хороший знак.

Я слежу за этим проектом с октября 2025 года. Уже есть первые результаты — несколько компаний из Московской области и Самарской области сообщили мне, что смогли урегулировать споры через медиацию без суда. Это не массовая практика пока, но тенденция есть.

Когда появляется взаимопонимание, найти справедливое решение в споре становится легче. Это не красивая фраза, это реальность, которую я наблюдаю в работе.

И если этот проект поможет снизить градус конфликтности между бизнесом и налоговой — я только за.

Евгений Сивков, ваш налоговый консультант



Нормативная база: Распоряжение ФНС России от 24.10.2025 № 407@, Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ, постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50.

Коллеги, кто уже участвовал в медиации с налоговой? Поделитесь опытом в комментариях — нам всем будет полезно. Особенно интересны случаи из регионов-участников пилотного проекта.