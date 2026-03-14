Реклама на YouTube, Telegram и «ограниченных» платформах: что можно, что нельзя и как не получить штраф и доначисление

В марте 2026 года ФАС публично подтвердила логику «в лоб»: если РКН ограничивает доступ к площадке — реклама на ней запрещена; ответственность несут и рекламодатель, и рекламораспространитель. В подтверждениях и комментариях к СМИ фигурировали YouTube, Telegram, WhatsApp1*, Instagram1*, Facebook1* и даже VPN‑сервисы.
* — сервис компании Meta1 Platforms Inc., признанной экстремистской организацией; деятельность компании в России запрещена.
Для бухгалтерии это не «новости маркетинга», а прямой риск денег:
административный штраф за нарушение законодательства о рекламе — до 500 000 ₽ для компании (по общему составу)
и отдельно налоговый удар: с 01.01.2025 расходы на интернет‑рекламу нельзя учесть в прибыли, если реклама размещалась на ресурсах с ограниченным доступом или если сведения о рекламе не были переданы в Роскомнадзор по правилам учёта интернет‑рекламы.
Ключевая мысль для директора и главбуха: платить за рекламу «куда попало» стало дважды опасно — штраф и потенциально «минус расход» по налогу на прибыль.
Откуда запрет и почему бухгалтерия здесь крайняя
Что именно запрещено
Запрет сформулирован в ч. 10.7 ст. 5 38‑ФЗ. Он запрещает распространение рекламы на:
ресурсах нежелательных иностранных/международных организаций;
ресурсах организаций, ликвидированных/запрещённых судом по основаниям экстремизма или терроризма;
других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен по законодательству РФ об информации и защите информации.
То есть закон «не про конкретные соцсети», а про статус ресурса. Сегодня ресурс «чистый», завтра — ограниченный. Именно поэтому проверка статуса площадки стала обязательной процедурой, а не «паранойей главбуха».
Кто ответит
В 38‑ФЗ прямо разведена ответственность.
За нарушение требований, включая ч. 10.7 ст. 5, отвечает рекламодатель;
за ряд требований, включая 10.7–10.8, отвечает и рекламораспространитель.
А ещё важная деталь: уплата штрафа не освобождает от обязанности прекратить нарушение (то есть удалить/снять рекламу).
Почему это «взлетело» в 2026
ФАС в марте 2026 года напомнила: реклама на всех ресурсах с ограниченным доступом — под запретом; и в публичных комментариях фигурировали Telegram и YouTube (в логике «если ограничен доступ — нельзя»).
Отдельно по Telegram в 2026 году звучали сообщения о мерах РКН по ограничению работы сервиса — и это как раз тот тип события, который может «перевести» площадку в категорию риска по ч. 10.7 ст. 5.
Как понять: это реклама или «просто инфа»
База: определение рекламы и исключения
В 38‑ФЗ «реклама» — это информация, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, поддержание интереса и продвижение. (Эта дефиниция — причина, почему «мы просто рассказали о продукте» часто не спасает.)
Но есть блок «это не реклама / закон не применяется».
В ст. 2 38‑ФЗ перечислены, например:
обязательная к раскрытию информация;
справочно‑аналитические материалы без цели продвижения; сообщения госорганов без рекламного характера;
вывески;
объявления, не связанные с предпринимательской деятельностью;
«органично интегрированные» упоминания и т. п.
Почему «серые зоны» стали опаснее
С 2025 года Правительство утвердило критерии отнесения информации к рекламе на отдельных интернет‑ресурсах (маркетплейсы, агрегаторы, соцсети/страницы с большим охватом, поисковики и т. д.) — Постановление Правительства РФ от 24.07.2025 № 1087.
Практический вывод: если вы размещаете «пост‑обзор», «подборку», «рекомендацию», «историю успеха», «кейс клиента» и там есть объект продвижения — вероятность, что это признают рекламой, выросла (особенно если есть призыв, выгоды, ссылка, промокод, «купить/заказать»).
Быстрая самопроверка текста перед публикацией
Если в тексте есть хотя бы два пункта из списка ниже — считайте, что это реклама (и дальше включайте юридические ограничения):
есть призыв к действию («переходите», «заказывайте», «пишите в ЛС», «оформляйте»);
есть условия (цена, скидка, промокод, акция, «только сегодня»);
есть конкурентные преимущества («лучшие», «топ», «№1»);
есть ссылка/QR/контакт, который ведёт к продаже;
есть объект рекламирования (товар/услуга/бренд/мероприятие) как центральная тема.
И вот тут ловушка: даже «самореклама» компании на своей странице — это тоже реклама по смыслу 38‑ФЗ, если цель — продвижение.
Проверка площадки и креатива перед оплатой: алгоритм для директора и главбуха
Ниже — практичный алгоритм, который стоит внедрить как внутренний контроль платежей (маркетинг приносит счёт → бухгалтерия платит только после «прочек‑листа»).
Шаг проверки статуса площадки
Проверить, ограничен ли доступ к ресурсу. Самый прикладной инструмент — универсальный сервис РКН проверки ограничений доступа (blocklist).
Сохраните результат проверки (скрин/PDF) в папку рекламной кампании — это ваш «щит», если через полгода кто-то скажет «надо было знать».
Проверить «три списка риска» по ч. 10.7 ст. 5:
нежелательные организации — перечень ведёт Минюст (порядок обновлялся приказом Минюста от 29.11.2024 № 353).
перечни террористических организаций — опубликованы, в частности, на сайте ФСБ (единый федеральный список).
материалы/организации по линии экстремизма — Минюст публикует соответствующие реестры/списки.
3. Зафиксировать «момент времени». Для комплаенса важно доказать, что на дату оплаты/размещения вы сделали проверку.
Шаг проверки «это реклама?» и обязательных требований
Если это реклама — убедиться, что вы не попадаете под ч. 10.7 ст. 5 (площадка не ограничена).
Если реклама в интернете разрешена, включается второй фронт: учёт и маркировка интернет‑рекламы по ст. 18.1 38‑ФЗ (через ОРД/ЕРИР).
И да — это уже налоговый вопрос: с 2025 года налог на прибыль «привязан» к факту корректного учёта интернет‑рекламы в Роскомнадзоре.
В креативе должны быть корректные элементы маркировки. Практика ФАС в материалах по делам подчёркивает, что «иная пометка» вместо слова «реклама» может не считаться соблюдением требования.
Мини‑шаблон внутренней резолюции на оплату (для главбуха)
Текст для визы в счёте/служебке (можно вставить в 1С‑документ «Основание платежа»):
«Площадка проверена: ограничений доступа по сервису РКН на дату ..2026 не выявлено / выявлено (платёж запрещён). Реклама/не реклама определено. Для рекламы в интернете обеспечены маркировка и передача данных в ЕРИР через ОРД (ERID/идентификатор: ______).»
Смысл не в бюрократии, а в том, чтобы бухгалтерия не стала “финальным спонсором” штрафа.
Таблица: можно не делать, можно делать, спорно и лучше не рисковать
Важно: таблица — не «юридический иммунитет», а практическая «карта рисков» по логике 38‑ФЗ и позиции ФАС: если доступ к ресурсу ограничен, реклама на нём запрещена.
Ситуация
Можно
Нельзя
Комментарий
Платная реклама у блогера или в канале на ограниченной платформе
Да
Самый очевидный и самый рискованный вариант.
Посты компании о своих услугах, товарах, ценах и скидках на такой платформе
Да
Самореклама тоже может быть признана рекламой.
Новости компании без офферов, цен и призывов купить
Да, осторожно
Допустимо только если это действительно информация, а не продвижение.
Экспертные и справочные публикации без рекламной подачи
Да, осторожно
Важно, чтобы текст не выглядел как продажа.
Реклама на разрешенной площадке без маркировки
Да
Нарушение требований по ERID и учету рекламы.
Учет рекламных расходов по запрещенному размещению в налоговых расходах
Да
Высокий налоговый риск.
Упоминание VPN как способа обойти ограничения
Да
Лучше не использовать вообще.
Штрафы и налоговые последствия
Ниже — «шпаргалка для руководителя»: за что именно прилетает и по какой норме.
Нарушение
Норма
Кто рискует
Штраф
Любое нарушение законодательства о рекламе (в т. ч. запрет размещения по ч. 10.7 ст. 5 38‑ФЗ), если не подпадает под специальные составы
КоАП РФ ст. 14.3 ч. 1
рекламодатель/рекламораспространитель
граждане 2 000–2 500 ₽; должностные лица 4 000–20 000 ₽; юрлица 100 000–500 000 ₽
Реклама в интернете без идентификатора (ERID) или с нарушением требований к его размещению
КоАП РФ ст. 14.3 ч. 16
участники цепочки (в зависимости от роли)
граждане 30 000–100 000 ₽; должностные лица 100 000–200 000 ₽; юрлица 200 000–500 000 ₽
Неисполнение обязанности по предоставлению/обеспечению предоставления информации о рекламе в РКН (учёт в ЕРИР), просрочка, недостоверность
КоАП РФ ст. 14.3 ч. 15
рекламодатель/распространитель/оператор системы
граждане 10 000–30 000 ₽; должностные 30 000–100 000 ₽; юрлица 200 000–500 000 ₽
Реклама «по сетям электросвязи» с нарушением требований
КоАП РФ ст. 14.3 ч. 4.1
подтверждается по ситуации
граждане 10 000–20 000 ₽; должностные 20 000–100 000 ₽; юрлица 300 000–1 000 000 ₽
Реклама средств доступа к ограниченным ресурсам (типичный пример — VPN‑продвижение)
КоАП РФ ст. 14.3 ч. 18
рекламодатель/распространитель
граждане 50 000–80 000 ₽; должностные 80 000–150 000 ₽; юрлица 200 000–500 000 ₽
Налог на прибыль: «двойной удар» с 2025 года
С 01.01.2025 в НК РФ (ст. 270) появился «жёсткий стоп‑кран» по интернет‑рекламе: в расходах нельзя учитывать затраты на распространение рекламы в интернете, если выполнены условия из п. 44 ст. 270 НК РФ (в т. ч. сведения о рекламе не представлены в РКН в порядке ст. 18.1 38‑ФЗ; либо реклама размещена на ресурсе с ограниченным доступом и т. п.).
Изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2024 № 416‑ФЗ.
Минфин в письме от 11.12.2024 № 03‑03‑06/1/125078 прямо указывает прикладной вывод: чтобы учесть расходы, налогоплательщик должен подтвердить, что условия «запрета на учёт» не возникают.
И ещё один неприятный момент для бухгалтерии: Роскомнадзор в разъяснениях по теме указывал, что у ФНС есть доступ к сведениям об учтённой РКН интернет‑рекламе (то есть «не спрячете»).
Практический вывод: если компания оплачивает размещение на площадке, которая стала «ограниченной», это может быть одновременно:
административный риск (штраф по КоАП);
налоговый риск (непризнание расходов → доплата налога на прибыль + пени/штрафы по общим правилам налогового контроля).
Кейсы и типовые ошибки
Кейс «Маркетинг оплатил интеграции в Telegram как обычно, а бухгалтерия провела»
Ситуация. Маркетолог присылает акт «рекламные услуги», бухгалтерия платит, потому что «раньше же было можно».
Что пошло не так. ФАС в 2026 году публично закрепляет логику: если доступ к ресурсу ограничен — реклама запрещена, ответственность несут обе стороны.
Параллельно в прибыли такой расход может «сгореть» из‑за запрета п. 44 ст. 270 НК РФ (если площадка — ограниченная).
Вывод. После 2025–2026 нельзя «платить по привычке». Нужна обязательная проверка статуса площадки перед оплатой (хотя бы через сервис РКН).
Кейс «Рекламу разместили на разрешённой площадке, но без ERID и отчётности»
Ситуация. Разместили рекламу в интернете, но не сделали учёт через ОРД/ЕРИР.
Риск. Это уже отдельные составы КоАП: без идентификатора (ч. 16 ст. 14.3) и/или за непредоставление данных (ч. 15 ст. 14.3) — штрафы могут быть существенно выше, чем «классические» 100–500 тыс. по ч. 1 (для юрлица).
Вывод. Даже если площадка «чистая», без нормальной маркировки и учёта вы всё равно играете в «штраф‑лото».
Кейс «Старая интеграция в запрещённой соцсети висит с прошлого года: удалять или нет?»
Тут есть две линии, и обе нужно понимать:
Логика «обратной силы нет»: в материалах ФАС по отдельным делам встречается тезис, что по общему правилу закон обратной силы не имеет, и размещения до даты вступления запрета могут оцениваться иначе.
Логика «длящееся нарушение»: реклама, оставшаяся на запрещённых ресурсах после 1 сентября 2025 года, может рассматриваться как длящееся нарушение, и даже старые публикации могут повлечь штраф.
Практический вывод (консервативный). Если пост реально рекламный и площадка подпадает под ч. 10.7 ст. 5 — лучше снять/удалить и зафиксировать это (скрин «удалено», переписка о снятии, письмо агентству). Это дешевле, чем спорить на принцип.
Когда пост скорее можно считать информацией, а не рекламой
Поставьте себе плюс за каждый пункт:
1. Это ваша официальная страница / группа / аккаунт бизнеса.
ФАС прямо пишет, что сведения о своих товарах и услугах на собственных ресурсах, включая сайт и группы в соцсетях, могут не признаваться рекламой, если это справочно-информационный материал.
2. Пост сделан в обычном стиле страницы.
Если карточки, посты, цены и описания у вас подаются единообразно, это сильный аргумент в пользу того, что вы информируете, а не продвигаете отдельно взятый товар.
3. Вы просто сообщаете ассортимент, цену, скидку, условия покупки, контакты, доставку.
ФАС отдельно указывает, что такие сведения на собственной странице компании могут носить справочно-информационный характер и помогать посетителю сделать выбор.
4. Товар не выделен среди остальных.
Если это одна из обычных карточек или обычный пост в общей ленте без особого акцента, риск ниже. ФАС использует именно критерий “не выделяется среди однородных сведений”.
5. У вас нет навязчивого продвижения.
Нет закрепленного баннера, нет повторяющегося “всплывающего” блока, нет постоянного визуального давления на один товар. Это важно, потому что именно такое выделение ФАС называет признаком возможной рекламы.
Когда пост уже опасно похож на рекламу
Теперь красные флажки.
6. Это не страница компании, а личная страница владельца, сотрудника или менеджера.
ФАС прямо пишет: если сотрудник на личной странице размещает информацию о товарах компании, и она формирует интерес к объекту рекламирования, такой пост может быть признан рекламой.
7. Пост явно “продающий”.
Формулировки вроде “покупайте”, “успейте заказать”, “только сегодня”, “лучший”, “хит”, “пишите в директ” повышают риск, потому что они уже не просто информируют, а подталкивают к покупке. Это вывод из общего определения рекламы как информации, направленной на привлечение внимания, формирование интереса и продвижение на рынке.
8. Вы продвигаете один конкретный товар, а не просто показываете ассортимент.
ФАС прямо пишет: если информация направлена не столько на информирование об ассортименте, сколько на привлечение внимания к конкретному товару и его выделение среди однородных, ее могут признать рекламой.
9. Пост визуально выделен.
Закреп, отдельный баннер, повторяющийся блок, всплывашка, крупный спецкреатив, который выбивается из общей подачи — это уже зона повышенного риска. ФАС приводит такие примеры прямо в разъяснениях.
10. Цель поста — не сообщить, а специально подогреть интерес.
Это главный тест. Если смысл публикации — не “вот наш товар и условия”, а “посмотрите именно на этот товар, захотите именно его и купите именно сейчас”, то это уже очень похоже на рекламу по смыслу ст. 3 Закона о рекламе.
Как пользоваться чек-листом на практике
Если у вас:
6–8 “зеленых” ответов из первого блока и почти нет красных флажков — позиция на “это информация” сильнее;
3 и более красных флажка из второго блока — риск признания рекламой уже заметный;
если это личная страница плюс продающий текст плюс акцент на один товар — я бы считал риск высоким. Это уже не норма закона, а практический вывод из критериев ФАС.
С 1 сентября 2025 года закон запрещает распространять рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством об информации.
Поэтому для таких площадок ключевой вопрос один: ваш пост признают рекламой или нет.
Если признают, тогда включается запрет и риск штрафа по ст. 14.3 КоАП РФ; по общему составу это до 500 тыс. руб. для юрлиц, до 20 тыс. руб. для должностных лиц, до 2,5 тыс. руб. для граждан.
Желаем вам спокойной работы, взвешенных решений и как можно меньше поводов срочно открывать КоАП, Закон о рекламе и переписку с юристами одновременно.
