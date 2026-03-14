Реклама на YouTube, Telegram и «ограниченных» платформах: что можно, что нельзя и как не получить штраф и доначисление

Ключевая мысль для директора и главбуха: платить за рекламу «куда попало» стало дважды опасно — штраф и потенциально «минус расход» по налогу на прибыль.

и отдельно налоговый удар : с 01.01.2025 расходы на интернет‑рекламу нельзя учесть в прибыли, если реклама размещалась на ресурсах с ограниченным доступом или если сведения о рекламе не были переданы в Роскомнадзор по правилам учёта интернет‑рекламы.

административный штраф за нарушение законодательства о рекламе — до 500 000 ₽ для компании (по общему составу)

Для бухгалтерии это не «новости маркетинга», а прямой риск денег :

В марте 2026 года ФАС публично подтвердила логику «в лоб»: если РКН ограничивает доступ к площадке — реклама на ней запрещена ; ответственность несут и рекламодатель, и рекламораспространитель. В подтверждениях и комментариях к СМИ фигурировали YouTube, Telegram, WhatsApp 1 *, Instagram 1 *, Facebook 1 * и даже VPN‑сервисы.

Отдельно по Telegram в 2026 году звучали сообщения о мерах РКН по ограничению работы сервиса — и это как раз тот тип события, который может «перевести» площадку в категорию риска по ч. 10.7 ст. 5.

ФАС в марте 2026 года напомнила: реклама на всех ресурсах с ограниченным доступом — под запретом; и в публичных комментариях фигурировали Telegram и YouTube (в логике «если ограничен доступ — нельзя»).

Почему это «взлетело» в 2026

А ещё важная деталь: уплата штрафа не освобождает от обязанности прекратить нарушение (то есть удалить/снять рекламу).

В 38‑ФЗ прямо разведена ответственность. За нарушение требований, включая ч. 10.7 ст. 5 , отвечает рекламодатель; за ряд требований, включая 10.7–10.8 , отвечает и рекламораспространитель.

То есть закон «не про конкретные соцсети», а про статус ресурса . Сегодня ресурс «чистый», завтра — ограниченный. Именно поэтому проверка статуса площадки стала обязательной процедурой, а не «паранойей главбуха».

других информационных ресурсах , доступ к которым ограничен по законодательству РФ об информации и защите информации.

ресурсах организаций, ликвидированных/запрещённых судом по основаниям экстремизма или терроризма ;

Запрет сформулирован в ч. 10.7 ст. 5 38‑ФЗ . Он запрещает распространение рекламы на:

Что именно запрещено

Откуда запрет и почему бухгалтерия здесь крайняя

И вот тут ловушка: даже «самореклама» компании на своей странице — это тоже реклама по смыслу 38‑ФЗ, если цель — продвижение.

есть объект рекламирования (товар/услуга/бренд/мероприятие) как центральная тема.

есть ссылка/QR/контакт , который ведёт к продаже;

есть призыв к действию («переходите», «заказывайте», «пишите в ЛС», «оформляйте»);

Если в тексте есть хотя бы два пункта из списка ниже — считайте, что это реклама (и дальше включайте юридические ограничения):

Практический вывод: если вы размещаете «пост‑обзор», «подборку», «рекомендацию», «историю успеха», «кейс клиента» и там есть объект продвижения — вероятность, что это признают рекламой, выросла (особенно если есть призыв, выгоды, ссылка, промокод, «купить/заказать»).

С 2025 года Правительство утвердило критерии отнесения информации к рекламе на отдельных интернет‑ресурсах (маркетплейсы, агрегаторы, соцсети/страницы с большим охватом, поисковики и т. д.) — Постановление Правительства РФ от 24.07.2025 № 1087 .

Но есть блок «это не реклама / закон не применяется». В ст. 2 38‑ФЗ перечислены, например: обязательная к раскрытию информация; справочно‑аналитические материалы без цели продвижения; сообщения госорганов без рекламного характера; вывески; объявления, не связанные с предпринимательской деятельностью; «органично интегрированные» упоминания и т. п.

В 38‑ФЗ «реклама » — это информация, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, поддержание интереса и продвижение. (Эта дефиниция — причина, почему «мы просто рассказали о продукте» часто не спасает.)

Как понять: это реклама или «просто инфа»

Проверка площадки и креатива перед оплатой: алгоритм для директора и главбуха

Ниже — практичный алгоритм, который стоит внедрить как внутренний контроль платежей (маркетинг приносит счёт → бухгалтерия платит только после «прочек‑листа»).

Шаг проверки статуса площадки

Проверить, ограничен ли доступ к ресурсу. Самый прикладной инструмент — универсальный сервис РКН проверки ограничений доступа (blocklist).

Сохраните результат проверки (скрин/PDF) в папку рекламной кампании — это ваш «щит», если через полгода кто-то скажет «надо было знать». Проверить «три списка риска» по ч. 10.7 ст. 5: нежелательные организации — перечень ведёт Минюст (порядок обновлялся приказом Минюста от 29.11.2024 № 353).

перечни террористических организаций — опубликованы, в частности, на сайте ФСБ (единый федеральный список).

материалы/организации по линии экстремизма — Минюст публикует соответствующие реестры/списки. 3. Зафиксировать «момент времени». Для комплаенса важно доказать, что на дату оплаты/размещения вы сделали проверку.

Шаг проверки «это реклама?» и обязательных требований

Если это реклама — убедиться, что вы не попадаете под ч. 10.7 ст. 5 (площадка не ограничена). Если реклама в интернете разрешена, включается второй фронт: учёт и маркировка интернет‑рекламы по ст. 18.1 38‑ФЗ (через ОРД/ЕРИР).

И да — это уже налоговый вопрос: с 2025 года налог на прибыль «привязан» к факту корректного учёта интернет‑рекламы в Роскомнадзоре. В креативе должны быть корректные элементы маркировки. Практика ФАС в материалах по делам подчёркивает, что «иная пометка» вместо слова «реклама» может не считаться соблюдением требования.

Мини‑шаблон внутренней резолюции на оплату (для главбуха)

Текст для визы в счёте/служебке (можно вставить в 1С‑документ «Основание платежа»): «Площадка проверена: ограничений доступа по сервису РКН на дату ..2026 не выявлено / выявлено (платёж запрещён). Реклама/не реклама определено. Для рекламы в интернете обеспечены маркировка и передача данных в ЕРИР через ОРД (ERID/идентификатор: ______).» Смысл не в бюрократии, а в том, чтобы бухгалтерия не стала “финальным спонсором” штрафа.

Таблица: можно не делать, можно делать, спорно и лучше не рисковать

Важно: таблица — не «юридический иммунитет», а практическая «карта рисков» по логике 38‑ФЗ и позиции ФАС: если доступ к ресурсу ограничен, реклама на нём запрещена. Ситуация Можно Нельзя Комментарий Платная реклама у блогера или в канале на ограниченной платформе Да Самый очевидный и самый рискованный вариант. Посты компании о своих услугах, товарах, ценах и скидках на такой платформе Да Самореклама тоже может быть признана рекламой. Новости компании без офферов, цен и призывов купить Да, осторожно Допустимо только если это действительно информация, а не продвижение. Экспертные и справочные публикации без рекламной подачи Да, осторожно Важно, чтобы текст не выглядел как продажа. Реклама на разрешенной площадке без маркировки Да Нарушение требований по ERID и учету рекламы. Учет рекламных расходов по запрещенному размещению в налоговых расходах Да Высокий налоговый риск. Упоминание VPN как способа обойти ограничения Да Лучше не использовать вообще.

Штрафы и налоговые последствия

Ниже — «шпаргалка для руководителя»: за что именно прилетает и по какой норме. Нарушение Норма Кто рискует Штраф Любое нарушение законодательства о рекламе (в т. ч. запрет размещения по ч. 10.7 ст. 5 38‑ФЗ), если не подпадает под специальные составы КоАП РФ ст. 14.3 ч. 1 рекламодатель/рекламораспространитель граждане 2 000–2 500 ₽; должностные лица 4 000–20 000 ₽; юрлица 100 000–500 000 ₽ Реклама в интернете без идентификатора (ERID) или с нарушением требований к его размещению КоАП РФ ст. 14.3 ч. 16 участники цепочки (в зависимости от роли) граждане 30 000–100 000 ₽; должностные лица 100 000–200 000 ₽; юрлица 200 000–500 000 ₽ Неисполнение обязанности по предоставлению/обеспечению предоставления информации о рекламе в РКН (учёт в ЕРИР), просрочка, недостоверность КоАП РФ ст. 14.3 ч. 15 рекламодатель/распространитель/оператор системы граждане 10 000–30 000 ₽; должностные 30 000–100 000 ₽; юрлица 200 000–500 000 ₽ Реклама «по сетям электросвязи» с нарушением требований КоАП РФ ст. 14.3 ч. 4.1 подтверждается по ситуации граждане 10 000–20 000 ₽; должностные 20 000–100 000 ₽; юрлица 300 000–1 000 000 ₽ Реклама средств доступа к ограниченным ресурсам (типичный пример — VPN‑продвижение) КоАП РФ ст. 14.3 ч. 18 рекламодатель/распространитель граждане 50 000–80 000 ₽; должностные 80 000–150 000 ₽; юрлица 200 000–500 000 ₽

Налог на прибыль: «двойной удар» с 2025 года

С 01.01.2025 в НК РФ (ст. 270) появился «жёсткий стоп‑кран» по интернет‑рекламе: в расходах нельзя учитывать затраты на распространение рекламы в интернете, если выполнены условия из п. 44 ст. 270 НК РФ (в т. ч. сведения о рекламе не представлены в РКН в порядке ст. 18.1 38‑ФЗ; либо реклама размещена на ресурсе с ограниченным доступом и т. п.).

Изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2024 № 416‑ФЗ. Минфин в письме от 11.12.2024 № 03‑03‑06/1/125078 прямо указывает прикладной вывод: чтобы учесть расходы, налогоплательщик должен подтвердить, что условия «запрета на учёт» не возникают. И ещё один неприятный момент для бухгалтерии: Роскомнадзор в разъяснениях по теме указывал, что у ФНС есть доступ к сведениям об учтённой РКН интернет‑рекламе (то есть «не спрячете»). Практический вывод: если компания оплачивает размещение на площадке, которая стала «ограниченной», это может быть одновременно: административный риск (штраф по КоАП);

налоговый риск (непризнание расходов → доплата налога на прибыль + пени/штрафы по общим правилам налогового контроля).

Кейсы и типовые ошибки

Кейс «Маркетинг оплатил интеграции в Telegram как обычно, а бухгалтерия провела»

Ситуация. Маркетолог присылает акт «рекламные услуги», бухгалтерия платит, потому что «раньше же было можно». Что пошло не так. ФАС в 2026 году публично закрепляет логику: если доступ к ресурсу ограничен — реклама запрещена, ответственность несут обе стороны.

Параллельно в прибыли такой расход может «сгореть» из‑за запрета п. 44 ст. 270 НК РФ (если площадка — ограниченная). Вывод. После 2025–2026 нельзя «платить по привычке». Нужна обязательная проверка статуса площадки перед оплатой (хотя бы через сервис РКН).

Кейс «Рекламу разместили на разрешённой площадке, но без ERID и отчётности»

Ситуация. Разместили рекламу в интернете, но не сделали учёт через ОРД/ЕРИР. Риск. Это уже отдельные составы КоАП: без идентификатора (ч. 16 ст. 14.3) и/или за непредоставление данных (ч. 15 ст. 14.3) — штрафы могут быть существенно выше, чем «классические» 100–500 тыс. по ч. 1 (для юрлица). Вывод. Даже если площадка «чистая», без нормальной маркировки и учёта вы всё равно играете в «штраф‑лото».

Кейс «Старая интеграция в запрещённой соцсети висит с прошлого года: удалять или нет?»