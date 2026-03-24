Перешли на АУСН в середине года? Минфин объяснил, когда вы сможете вернуться на УСН

Перешли на АУСН в середине года, чтобы сэкономить на НДС? Минфин только что объяснил, что вернуться на упрощенку вы сможете не раньше января 2028-го. Разбираю, как не попасть в эту ловушку — и есть ли из неё выход.

Коллеги, приветствую! Сегодня разбираем свежее письмо Минфина от 26.02.2026 № 03-11-09/15087. Тема на первый взгляд техническая — порядок перехода с АУСН обратно на упрощенку. Но дьявол, как всегда, в деталях. И эти детали могут стоить вашему бизнесу лишнего года на режиме, который вам уже не подходит.

Что случилось: суть проблемы

Напомню контекст. С 2026 года АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) переживает настоящий бум. После того как плательщикам классической УСН с оборотом свыше 20 млн рублей добавили НДС, бизнес начал массово смотреть в сторону АУСН: там НДС нет, взносов за сотрудников нет, деклараций нет. Красота.

Причем законодатели предусмотрели удобный механизм: упрощенцы могут перейти на АУСН не только с начала года, но и с любого месяца в течение года (ч. 1.1 Закона № 17-ФЗ от 25.02.2022). Захотел в марте — перешел в марте. Захотел в октябре — перешел в октябре.

Но вот в чем загвоздка: законодатели прописали, как перейти на АУСН в середине года, но забыли прописать, как потом перейти с АУСН обратно на упрощенку. И в этой законодательной тишине Минфин занял вполне конкретную позицию — не в пользу налогоплательщика.

Что сказал Минфин

Позиция ведомства такова: раз специальных правил для перехода с АУСН на УСН нет, применяем общий порядок. А общий порядок — это переход только с начала нового календарного года (ч. 5 ст. 4 Закона № 17-ФЗ). ФНС с Минфином согласилась и подтвердила эту позицию в письме от 11.03.2026 № ЕА-36-3/1812.

Теперь посмотрим, что это означает на практике.

Разбираем на примере

Компания работала на УСН и решила перейти на АУСН с 1 марта 2026 года. По закону она обязана проработать на новом режиме минимум 12 месяцев подряд — то есть до конца февраля 2027 года. После этого срока у нее формально возникает право уйти с АУСН.

Но куда и когда? Вот здесь и начинается самое интересное. Поскольку специальных правил нет, а общий порядок требует перехода с начала года, компания сможет вернуться на УСН только с 1 января 2028 года.

Итого: перешли в марте 2026-го — на УСН вернетесь не раньше января 2028-го. Почти два года на режиме, даже если через полгода поймете, что он вам не подходит.

Ловушка для тех, кто торопился

Я вижу в этом серьезную практическую проблему. Многие предприниматели переходили на АУСН в 2026 году в спешке — налоговая реформа застала их врасплох, нужно было быстро считать, что выгоднее. Часть из них уже сейчас понимает, что просчиталась: клиенты требуют счета-фактуры с НДС, структура бизнеса изменилась, или просто математика не сошлась.

И вот эти люди сейчас в ловушке. Добровольно уйти с АУСН раньше января 2028 года не получится. Придется либо ждать, либо искать другие варианты.

Есть ли выход? Лазейка через утрату права

Минфин в том же письме сам указал на интересный нюанс. Правило «только с нового года» действует только для добровольного отказа от АУСН. Если компания утрачивает право на применение режима — это другая история.

При утрате права на АУСН компания может заявить о переходе на УСН одновременно с подачей уведомления об утрате права (ч. 9 ст. 4 Закона № 17-ФЗ). И сделать это можно в любой момент года.

Как утратить право на АУСН? Например:

•открыть счет в банке, который не является уполномоченным для работы с АУСН;

•принять на работу сотрудника сверх установленного лимита;

•превысить лимит доходов (60 млн рублей в год);

•начать вести деятельность, несовместимую с режимом.

Я не призываю никого к искусственному созданию таких ситуаций — это отдельный разговор о рисках. Но знать о существовании такого механизма полезно.

Что важно понять прямо сейчас

Если вы только планируете переход на АУСН в середине 2026 года — просчитайте горизонт. Вы уходите на этот режим минимум до конца года, следующего за тем, в котором истекут 12 обязательных месяцев. Это не квартал и не полгода. Это серьезное обязательство.

Если вы уже перешли и понимаете, что режим вам не подходит — не паникуйте. Есть несколько сценариев действий, и каждый из них требует индивидуального анализа.

И главное: не принимайте решения о смене налогового режима на основании одного письма Минфина или одной статьи в интернете. Налоговое планирование — это всегда про конкретные цифры конкретного бизнеса.

Коротко о главном

Минфин закрыл вопрос, который законодатели оставили открытым: перейти с АУСН обратно на УСН можно только с начала нового календарного года, и только после того, как отработаете на АУСН минимум 12 месяцев. ФНС эту позицию поддержала. Исключение — только принудительный уход при утрате права на режим.

Коллеги, АУСН — это не просто другая строчка в отчетности. Это другая философия работы с налоговой: полная прозрачность в обмен на упрощение. Прежде чем туда идти, убедитесь, что вы готовы к обоим составляющим этой сделки.

