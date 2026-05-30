ФНС уже выиграла у компании. Может ли директор зайти в спор второй раз?

Компания проиграла спор с ФНС, долг ушел в банкротство, а платить предлагают уже директору лично. Можно ли в такой ситуации второй раз зайти в налоговый спор — или поезд окончательно ушел? Разбираем, когда субсидиарка превращает долг ООО в личную проблему и почему иногда у директора все еще остается процессуальный шанс.

Налоговый спор сегодня редко заканчивается фразой: «Компания проиграла, ну и ладно». Все чаще он продолжается в гораздо более неприятном жанре: «Компания денег не нашла, поэтому теперь ищем деньги у директора, учредителя, бенефициара и всех, кто стоял рядом с печатью достаточно уверенно».

Так налоговая недоимка ООО превращается в личный долг физического лица. Причем не в теории, не в страшилках из бухгалтерского чата и не в стиле «одна налоговая бабушка сказала». Это рабочий инструмент ФНС, конкурсных управляющих и кредиторов.

И если раньше предприниматель мог утешать себя формулой «ООО — это же ограниченная ответственность», то сейчас эту фразу лучше произносить осторожно. ООО действительно ограничивает ответственность. Но не всегда. Особенно если в деле есть банкротство, налоговая проверка, статья 54.1 НК РФ, «технические» контрагенты, снятые вычеты по НДС и директор, который на вопрос «где первичка?» отвечает взглядом человека, впервые услышавшего слово «УПД».

В чем проблема

Проблема налоговой субсидиарки в том, что она почти никогда не начинается словами: «Сейчас у директора заберут личные деньги». Обычно все выглядит гораздо спокойнее и даже привычнее: ФНС проводит выездную налоговую проверку, составляет акт, пишет про нереальные операции, формальный документооборот, недобросовестных контрагентов, отсутствие деловой цели, искажение фактов хозяйственной жизни, неправомерные вычеты по НДС и завышенные расходы по налогу на прибыль.



Компания спорит, иногда спорит всерьез, иногда — в жанре «напишем возражения, чтобы были», а иногда вообще решает, что юрист потом посмотрит. И юрист действительно потом смотрит. Только уже не акт проверки, а заявление о банкротстве и требование привлечь директора, участника или бенефициара к субсидиарной ответственности.



Вот в этот момент бухгалтерский сериал заканчивается и начинается личный триллер: налоговый долг общества включают в реестр требований кредиторов, денег у компании нет, конкурсный управляющий или ФНС приходит в суд и говорит: раз ООО платить не может, пусть платит тот, кто им управлял. Для бизнеса это неприятная, но очень важная развилка.



Пока спор идет между инспекцией и компанией, директору кажется, что риск живет внутри юридического лица. Есть ООО, есть уставный капитал, есть принцип ограниченной ответственности, есть привычная фраза «учредитель по долгам общества не отвечает».



Но банкротное право давно добавило к этой фразе неприятное продолжение: не отвечает — пока не доказано, что он контролировал компанию и своими действиями или бездействием довел ее до невозможности рассчитаться с кредиторами.



Правовая база здесь прежде всего глава III.2 Закона о банкротстве. Статья 61.10 объясняет, кто считается контролирующим должника лицом. И это не только директор, аккуратно указанный в ЕГРЮЛ. Это может быть участник, бенефициар, фактический руководитель, «серый кардинал», человек с доверенностями, лицо, которое реально давало обязательные указания, контролировало деньги, сделки, персонал или движение активов. Табличка «я просто инвестор» работает ровно до того момента, пока в деле не появляются банковские платежи, переписка, IP-адреса, доверенности, показания сотрудников и другие следы того, кто в действительности решал, куда уходят деньги и как живет бизнес.

Статья 61.11 Закона о банкротстве позволяет привлечь такое лицо к ответственности, если невозможность полного погашения требований кредиторов возникла из-за его действий или бездействия.

Статья 61.12 добавляет отдельный риск за неподачу или несвоевременную подачу заявления о банкротстве.

Статьи 61.13–61.16 описывают другие основания, круг заявителей, права ответчика и порядок рассмотрения требований, а статья 61.19 позволяет в ряде случаев разбираться с субсидиаркой даже вне рамок самого банкротного дела.



В налоговых историях эта конструкция особенно опасна, потому что суммы редко бывают символическими. НДС, налог на прибыль, пени, штрафы по статье 122 НК РФ, несколько лет проверки — и вот уже налоговый спор по размеру похож не на бухгалтерскую ошибку, а на бюджет небольшого городского праздника, только без сцены, шариков и счастливых людей. А если в материалах проверки появляются слова про фиктивных контрагентов, транзит денег, обналичивание, подконтрольные компании и искусственный документооборот, рядом с арбитражным делом начинает маячить еще и уголовный риск по статье 199 УК РФ.



В этот момент директор оказывается сразу в двух реальностях: в одной надо доказывать в арбитраже, что он не должен платить по долгам компании, в другой — внимательно следить, чтобы налоговая история не переехала в кабинет следователя.



Отдельная неприятность налоговой субсидиарки в том, что личное банкротство не всегда становится спасательным кругом. По статье 213.28 Закона о банкротстве гражданин после завершения процедуры освобождается не от всех обязательств.



Требования, связанные с привлечением контролирующего лица к субсидиарной ответственности, не исчезают автоматически как обычный долг. Поэтому стратегия «если что, обанкрочусь и начну с чистого листа» может закончиться довольно печально: банкротство прошло, лист вроде бы чистый, но субсидиарка осталась на нем жирным несмываемым маркером.



Механика превращения налогового решения в личный долг проста. ФНС доначисляет налоги компании, компания не платит, долг включают в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве, затем ФНС или конкурсный управляющий заявляет о привлечении директора, участника или бенефициара к субсидиарной ответственности.



Суд проверяет, было ли лицо контролирующим, есть ли основания ответственности и связана ли невозможность погасить требования кредиторов с действиями этого лица. Если заявление удовлетворяют, налоговый долг общества становится личной финансовой проблемой конкретного человека.



В сухом языке закона это называется субсидиарной ответственностью контролирующего должника лица. В живом человеческом переводе это означает, что налоговая проверка трехлетней давности внезапно оказывается не «проблемой фирмы», а первым актом пьесы, финальная сцена которой проходит уже с личным имуществом директора.



Верховный Суд в Постановлении Пленума от 21.12.2017 № 53 специально подчеркнул, что привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности — исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов. Это важная оговорка: субсидиарка не должна работать как автоматический перевод всех долгов компании на директора по принципу «ну кто-то же должен заплатить». Нужно доказывать контроль, основание ответственности, причинную связь и размер.



Но в налоговых делах у ФНС часто уже есть серьезная заготовка: решение проверки, судебные акты по налоговому спору, материалы банкротства, банковский анализ, протоколы допросов, выводы о невозможности взыскания с компании. Поэтому ответчику приходится не просто защищаться, а буквально выбираться из процессуального бетона, который начали заливать еще на стадии акта выездной проверки.

Главный практический вывод отсюда простой: акт налоговой проверки — это не бумага «для бухгалтера» и не документ, который можно отложить до момента, когда появится настроение. Это потенциальный первый том будущего дела о личной ответственности.



Если на стадии проверки компания отвечает общими фразами «мы добросовестные, контрагенты хорошие, инспекция ошибается», то в будущем такие возражения будут выглядеть не как защита, а как открытка налоговой с пожеланием удачи.



Защищаться надо уже тогда: разбирать каждый эпизод, доказывать реальность поставок и работ, показывать движение товара, транспорт, склад, переписку, платежи, деловую цель, фактическое использование результата в деятельности. Потому что в налоговой субсидиарке выигрывает не тот, кто громче говорит «я не виноват», а тот, кто может показать суду живую экономику бизнеса, нормальную документальную цепочку и понятную историю: кто, что, когда, зачем и за какие деньги сделал.



Суд не археолог вашего архива, он не обязан с кисточкой искать истину в коробке первички. Документы нужно раскладывать так, чтобы по каждому спорному эпизоду было видно: вот договор, вот заявка, вот поставка, вот транспорт, вот склад, вот оплата, вот использование результата, вот ошибка инспекции. И чем раньше это сделано, тем меньше шансов, что налоговый долг ООО однажды постучит уже не в расчетный счет компании, а в личный кошелек директора.

Второй заход против ФНС: когда директор может заново спорить с налоговым долгом, а когда суд скажет «поздно проснулись»

Самый нервный вопрос в налоговой субсидиарке звучит так: если компания уже проиграла спор с ФНС, налоговый долг включили в банкротство, а теперь этот долг хотят взыскать лично с директора, учредителя или бенефициара, можно ли еще раз спорить с налоговой основой?

Ответ не такой простой, как хотелось бы бизнесу: иногда можно. Но это не кнопка «отменить проигрыш» и не бесплатный билет на второй сезон налогового процесса.

Верховный Суд за последние годы дал важный сигнал: если налоговый судебный акт используют против человека лично в деле о субсидиарной ответственности, нельзя автоматически говорить ему: «Вы в том деле стороной не были, поэтому молчите и платите». Но и обратная крайность не работает. Нельзя сначала вести спор от имени компании, проиграть его, а потом внезапно надеть новый процессуальный костюм и сказать: «Теперь я тут физлицо, давайте сначала».

Суды смотрят не на вывеску, а на реальность: кто вел налоговый спор, кто выбирал юристов, кто подписывал возражения, кто приносил документы, кто определял позицию общества и кто потом оказался ответчиком по субсидиарке.

В деле № А54-2037/2017 история была как раз из этой серии. Компания спорила с налоговой по доначислениям налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов. Потом возник банкротный контекст и риск субсидиарной ответственности для бывшего руководителя. Бывший директор попытался обжаловать судебные акты по налоговому спору, потому что именно они фактически становились основой будущего личного взыскания. Нижестоящие суды подошли формально: налоговый спор был между обществом и инспекцией, директор стороной не был, значит, нечего заходить в процесс. Верховный Суд в Определении от 06.03.2023 № 310-ЭС19-28370 такой формализм не поддержал. Логика ВС понятна: если судебный акт по налоговому делу затрагивает права лица в связи с привлечением его к субсидиарной ответственности, вопрос о возможности обжалования нельзя решать по принципу «вас не стояло в списке участников — до свидания».

Практический смысл этого дела очень важен. Если налоговое решение становится кирпичом в стене личной ответственности директора, директор может пытаться спорить не только с самой субсидиаркой, но и с налоговым фундаментом, на котором она построена.

Похожая логика проявилась и в деле № А59-6596/2019. Там налоговый спор также был связан с решением инспекции по результатам проверки общества, а затем возник вопрос о правах лиц, которых могли привлечь к субсидиарной ответственности. Верховный Суд в Определении от 25.08.2023 № 303-ЭС21-21101 фактически подтвердил: когда судебный акт по налоговому делу используется как основание для личных имущественных последствий в отношении контролирующего лица, это лицо не должно оставаться процессуальным зрителем с билетом в первый ряд и счетом на оплату в финале.

Для директора это не волшебная палочка. Это процессуальная дверь. Но в эту дверь надо входить не с эмоциями, а с документами.

Шансы на второй заход появляются, если человек действительно не участвовал в налоговом споре как сторона, не определял позицию общества, не контролировал налоговый процесс, не имел реального доступа к первичке и впервые столкнулся с угрозой личного взыскания уже на стадии субсидиарной ответственности. Особенно важно, если судебный акт по налоговому делу прямо используется как основание для взыскания с него лично.

Но суд не откроет дверь только потому, что директору стало тревожно. Арбитраж вообще плохо реагирует на тревогу без доказательств. Нужны конкретные доводы против доначислений: почему операции были реальными, почему расчет ФНС неверен, почему возможна налоговая реконструкция, почему размер долга должен быть меньше, почему выводы инспекции о фиктивности или умысле не подтверждены.

Если позиция сводится к «ФНС опять всех обидела», это не защита. Это эмоциональная открытка в арбитраж.

Суд, скорее всего, откажет, если увидит, что человек фактически контролировал налоговый спор через компанию. Например, директор сам подписывал возражения на акт проверки, выбирал юристов, давал пояснения, приносил документы, утверждал стратегию, участвовал в заседаниях, а после проигрыша решил зайти с другой стороны и сказать: «А теперь я как физлицо, давайте сначала».

Это не новый процессуальный статус, а процессуальный косплей. Суды такие спектакли обычно смотрят без аплодисментов.

Также суду не понравится, если жалоба подана только ради затягивания субсидиарки, новых доводов по существу нет, документы внезапно «нашлись» через пять лет, но никто не может объяснить, где они раньше жили, или если налоговая основа уже была проверена судами, а новый заявитель просто пересказывает старые аргументы другими словами.

Если же процессуальную дверь удалось открыть, дальше нужно спорить не лозунгами, а налоговой материей.

Первая большая тема — статья 54.1 НК РФ. Это главная антиуклонительная норма: она запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налога путем искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, объектах налогообложения, бухгалтерском и налоговом учете. Но из статьи 54.1 НК РФ не следует автоматическое правило: нашли плохого контрагента — сняли все вычеты и расходы — ушли пить чай.

В письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ налоговая сама подробно разъяснила подходы к применению статьи 54.1 НК РФ: как оценивать реальность операций, что делать с «техническими» компаниями, когда возможно учитывать фактические расходы и вычеты, как подходить к налоговой реконструкции. Это письмо удобно использовать не только инспекции, но и налогоплательщику. Потому что иногда самый приятный момент в споре — это когда налоговая забыла применить собственные разъяснения.

Практический вывод простой: если инспекция нашла проблемного контрагента, надо смотреть глубже. Доказала ли она искажение? Доказала ли умысел? Доказала ли отсутствие реального исполнения? Показала ли, что документы не отражают хозяйственную жизнь? Проверила ли возможность реконструкции? Или просто увидела «техническую» компанию и решила снести налоговую базу бульдозером?

Если сняты вычеты по НДС, спор идет вокруг статей 171–172 НК РФ. Для защиты нужны не только счета-фактуры, УПД и договоры. Нужна реальность: товар поставлен, работы выполнены, услуги оказаны, результат использован в деятельности, деньги двигались разумно, склад, транспорт, сотрудники, переписка и приемка подтверждают хозяйственную операцию.

И очень желательно, чтобы документы не выглядели так, будто их писал кружок художественного налогового творчества в последний вечер перед судом.

Если сняты расходы по налогу на прибыль, ключевая норма — статья 252 НК РФ. Расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. Для суда важно не просто «у нас есть акт». Важно, что за актом есть жизнь: объект, поставка, работа, результат, сотрудники, переписка, сметы, отчеты, фото, транспорт, склад, движение материалов.

Акт без реальной операции — это не доказательство. Это бумажный амулет. В налоговом споре амулеты работают плохо.

Отдельно нужно ставить вопрос о налоговой реконструкции, если операция была реальной, но заявленный контрагент признан «техническим». Смысл реконструкции в том, что налоговые обязательства должны определяться исходя из реального экономического содержания операции, если можно установить фактического исполнителя, реальные расходы, рыночную цену или иной достоверный налоговый результат.

Для субсидиарки это принципиально. Если удается снизить налоговый долг компании, может уменьшиться и потенциальный размер личной ответственности директора. Поэтому налоговую часть нельзя отдавать на самотек. Иногда именно она решает, будет ли субсидиарка на десятки миллионов или спор удастся серьезно «сдуть» по сумме.

Документы при риске субсидиарки надо готовить не «вообще», а по эпизодам.

По каждому спорному контрагенту нужно собрать договоры, спецификации, счета, УПД, счета-фактуры, акты, накладные, платежки, переписку, коммерческие предложения, протоколы выбора поставщика, заявки, транспортные и складские документы, путевые листы, фотоотчеты, КС-2 и КС-3 для строительства, отчеты исполнителей, доказательства использования результата в деятельности, данные бухгалтерского и налогового учета, пояснения сотрудников.

Но главное — не просто принести это в суд коробкой. Плохая подача выглядит так: «Уважаемый суд, документы внутри, разберитесь сами». Хорошая подача выглядит иначе: «Эпизод № 1. ФНС считает, что поставки не было. Вот договор, вот заявка, вот отгрузка, вот транспорт, вот склад, вот списание в производство, вот реализация конечного товара, вот ошибка инспекции».

Суд не археолог вашего архива. Не надо заставлять его искать правду кисточкой в слое пыли.

В деле о субсидиарке защита должна идти по двум линиям одновременно.

Первая линия — банкротная. Здесь проверяется, был ли ответчик контролирующим лицом по статье 61.10 Закона о банкротстве, входил ли он в период контроля, мог ли реально определять действия должника, получал ли выгоду, были ли сделки по выводу активов, связаны ли его действия с невозможностью погашения требований кредиторов, есть ли презумпции по статье 61.11, передавались ли документы управляющему, была ли обязанность подать заявление о банкротстве по статье 61.12, не пытаются ли на директора повесить обычный предпринимательский риск.

Здесь важно помнить позицию Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017: субсидиарная ответственность — исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредиторов. Она не должна работать как автоматический перевод всех долгов компании на директора по принципу «ну кто-то же должен заплатить». Нужно доказывать контроль, недобросовестное поведение, причинную связь и размер.

Вторая линия — налоговая. Здесь проверяется законность доначислений, размер недоимки, правильность расчета пеней и штрафов, доказанность умысла, реальность операций, основания для вычетов по НДС и расходов по прибыли, возможность налоговой реконструкции, влияние налогового долга на размер субсидиарной ответственности, а также возможность обжаловать судебные акты по статье 42 АПК РФ или ставить вопрос о пересмотре по статьям 311–312 АПК РФ.

Если спорить только с банкротной частью и не трогать налоговую основу, можно получить очень неприятный результат: суд скажет, что долг уже подтвержден, сумма известна, компания не платит, а директор отвечает.

Поэтому если акт проверки уже получен, не надо ждать решения ФНС как приговора судьбы. На стадии акта еще можно подать возражения, представить дополнительные документы, заявить ходатайства, разобрать каждый эпизод, поставить вопрос о реальности операций, подготовить пояснения сотрудников, сформировать позицию по статье 54.1 НК РФ и заложить основу будущей защиты от субсидиарки.

Возражения на акт налоговой проверки пишутся не только для инспекции. Они пишутся для будущего суда. А иногда — для будущего суда по личной ответственности директора.

Если решение ФНС уже вступило в силу, нужно срочно понять, оспаривалось ли оно, какие судебные акты приняты, кто участвовал в деле, был ли будущий ответчик по субсидиарке привлечен как третье лицо, затрагивает ли судебный акт его права, есть ли основания для жалобы по статье 42 АПК РФ, появились ли новые или вновь открывшиеся обстоятельства, можно ли уменьшить размер долга, спорить с включением требования ФНС в реестр или просить приостановить субсидиарку до разрешения налогового вопроса.

Если заявление о субсидиарке уже подано, первое — не писать отзыв в стиле «я хороший человек». В арбитраже это редко является самостоятельным основанием для отказа.

Нужно определить, на чем построено заявление: налоговая схема, вывод активов, непередача документов, неподача заявления о банкротстве, сделки с заинтересованными лицами, фиктивные контрагенты, дробление бизнеса или невозможность взыскания с компании.

Затем поднять всю налоговую базу: акт проверки, решение, апелляцию в УФНС, судебные акты, материалы выездной проверки, протоколы допросов, требования, ответы, банковские выписки, расчет долга.

Потом готовить две позиции — по банкротству и по налогам — и не забывать про личный контур: имущество, брачные договоры, сделки с родственниками, поручительства, наследственные риски, параллельные исполнительные производства. Потому что когда субсидиарка уже в суде, налоговый спор перестает быть бухгалтерской задачей и становится задачей финансового выживания.

Обычно защита ломается в одних и тех же местах. Компания спорила с ФНС формально. Возражения на акт были общими. Документы не разложены по эпизодам. Реальность операций не доказана. По контрагентам есть только договор, акт и надежда. Налоговая реконструкция не заявлена. Расчет пеней и штрафов не проверен. Статья 42 АПК РФ не использована. Ходатайство о приостановлении субсидиарки не заявлено. Ответчик спорит только с тем, что он «не контролировал», но не спорит с размером долга.

Бухгалтерия говорит: «Это уже юридический вопрос». Юристы говорят: «Налоговую часть пусть бухгалтерия смотрит». Директор говорит: «Как-нибудь рассосется».

А потом выясняется главное правило налоговой субсидиарки: само не рассасывается. Само превращается в реестр требований, заявление управляющего, судебный акт, исполнительный лист и личный долг, который лучше было начинать отбивать еще тогда, когда он назывался всего лишь актом налоговой проверки.

Вместо послесловия: что делать прямо сейчас, пока налоговый долг еще не стал личным

Если у вашей компании уже есть акт налоговой проверки, решение ФНС, банкротство, требование налоговой в реестре или заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, это не та ситуация, где помогает управленческая мантра «посмотрим после праздников».

После праздников обычно уже смотрит пристав. И смотрит не на елку, а на имущество.

Главная ошибка директора в такой момент — воспринимать происходящее как обычный налоговый спор компании. Пока в документах фигурирует ООО, кажется, что риск где-то там: в бухгалтерии, у юристов, в карточке расчетов с бюджетом, в деле о банкротстве. Но субсидиарка неприятна именно тем, что однажды этот риск выходит из кабинета главбуха и стучится уже в личную дверь директора, учредителя или бенефициара.

Поэтому разумный первый шаг — не спорить на эмоциях и не писать в суд отзыв в стиле «я хороший человек, бизнес был сложный, налоговая перегнула». В арбитраже это редко производит фурор. Нужна спокойная диагностика: что именно доначислила ФНС, на каких эпизодах построено решение, где слабые места налоговой позиции, можно ли уменьшить долг, есть ли основания для налоговой реконструкции, затрагивают ли судебные акты права будущего ответчика по субсидиарке и можно ли использовать статью 42 АПК РФ.

Минимум, который стоит сделать до того, как ситуация окончательно переедет в исполнительное производство: провести экспресс-аудит налогового решения, проверить перспективы оспаривания, разобрать спорные эпизоды по НДС, налогу на прибыль и статье 54.1 НК РФ, оценить риск субсидиарной ответственности, понять, можно ли зайти в налоговый спор через статью 42 АПК РФ или ставить вопрос о пересмотре, подготовить позицию по налоговой реконструкции, собрать доказательства по каждому спорному контрагенту и отдельно оценить личные риски директора, участника и бенефициара.

И здесь важен не только юридический ответ «можно или нельзя». Важна честная карта рисков: где налоговая позиция еще живая, где уже почти бетон, где можно снизить сумму, где надо биться за процессуальный вход, а где дешевле не изображать героизм, а выстраивать переговорную и защитную стратегию. Иногда задача — отбить субсидиарку полностью. Иногда — снизить размер. Иногда — не дать налоговому спору уехать в уголовную плоскость. А иногда — просто вовремя понять, что директор сидит не в бухгалтерской ошибке, а в персональном финансовом пожаре.

Если у вас уже есть акт налоговой проверки, решение ФНС, требование налоговой в реестре или заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, я бы не советовал начинать с героического ожидания. В таких историях время редко работает на директора. Оно обычно работает на инспекцию, управляющего и будущий исполнительный лист.

Что имеет смысл сделать сразу: разобрать налоговое решение, оценить перспективы его оспаривания, проверить риски субсидиарной ответственности, понять, возможен ли второй заход в налоговый спор, можно ли использовать статью 42 АПК РФ, есть ли основания для налоговой реконструкции, где слабые места позиции ФНС, какие документы нужны по спорным контрагентам и какие личные риски уже появились у директора, участника или бенефициара.

Занимаюсь такими историями именно на стыке налогового спора и личной ответственности: когда налоговая претензия к компании начинает превращаться в риск для конкретного человека. Здесь важно не просто сказать: «ФНС неправа». Важно понять, где линия обороны, какие доводы еще живые, какие документы действительно помогут, а какие будут выглядеть в суде как бумажный реквизит для самоуспокоения.

Налоговая субсидиарка — это не тот спор, где надо героически молчать, надеяться на авось и ждать, что «как-нибудь рассосется». В таких делах лучше один раз спокойно разобрать документы, чем потом много лет объяснять приставу, почему квартира — это не актив, а место силы.

Если налоговый долг компании уже начал двигаться в сторону директора, самое разумное — остановиться, открыть документы и понять, где именно проходит линия обороны. Потому что в субсидиарке выигрывает не тот, кто дольше терпит, а тот, кто раньше начинает считать риски и собирать доказательства.