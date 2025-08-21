Как заполнять сведения на Федресурсе по новым правилам

С 11 августа вступили в силу поправки к закону о банкротстве (ФЗ-127), которые меняют порядок раскрытия информации на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс). Для арбитражных управляющих и юристов это означает необходимость обновить практику публикаций.
Сделал подборку того что и как изменилось. Сохраняйте и используйте в работе.
Сумма включённых требований
Что было раньше: указывалась только сумма заявленного требования кредитора.
Что теперь: в сообщении необходимо отражать сумму требований, фактически включённую в реестр на основании судебного акта или определения
Рекомендация: сверяйтесь с формулировкой резолютивной части определения суда. Ошибки между «заявленным» и «включённым» могут привести к недостоверности публикации.
Срок на публикацию о завершении процедуры
Что было раньше: многие управляющие ориентировались на дату вступления акта в силу или на дату его направления.
Что теперь: срок в 10 дней исчисляется с момента вынесения судебного акта.
Фиксируйте дату оглашения решения и планируйте публикацию заранее. Конституционный суд ещё в 2024 году разъяснил, что отсчёт идёт именно от даты вынесения, а не вступления в силу.
Банкротство граждан: расширение объёма публикаций
Теперь на Федресурсе дополнительно публикуются:
сведения о заявленных и включённых требованиях кредиторов,
сообщения о заявлениях по оспариванию сделок (недействительные сделки).
Готовьте публикации сразу после вынесения судебного акта, прикладывая корректные реквизиты. Для кредиторов это повысит прозрачность, для управляющего — снизит риск жалоб.
Поправки направлены на повышение точности и прозрачности публикаций. Для управляющих и юристов это означает больше обязанностей по фиксации данных и внимательности к срокам. Несоблюдение новых правил может привести к жалобам со стороны кредиторов, штрафам и рискам утраты статуса СРО.
Больше полезной информации по корпоративным спорам и банкротным делам у меня на канале.
