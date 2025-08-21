ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Артем Шпаков
Банкротство

Как заполнять сведения на Федресурсе по новым правилам

Поправки направлены на повышение точности и прозрачности публикаций. Для управляющих и юристов это означает больше обязанностей по фиксации данных и внимательности к срокам.

С 11 августа вступили в силу поправки к закону о банкротстве (ФЗ-127), которые меняют порядок раскрытия информации на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс). Для арбитражных управляющих и юристов это означает необходимость обновить практику публикаций.

Сделал подборку того что и как изменилось. Сохраняйте и используйте в работе.

Сумма включённых требований

Что было раньше: указывалась только сумма заявленного требования кредитора.
Что теперь: в сообщении необходимо отражать сумму требований, фактически включённую в реестр на основании судебного акта или определения

Рекомендация: сверяйтесь с формулировкой резолютивной части определения суда. Ошибки между «заявленным» и «включённым» могут привести к недостоверности публикации.

Срок на публикацию о завершении процедуры

Что было раньше: многие управляющие ориентировались на дату вступления акта в силу или на дату его направления.
Что теперь: срок в 10 дней исчисляется с момента вынесения судебного акта.

Фиксируйте дату оглашения решения и планируйте публикацию заранее. Конституционный суд ещё в 2024 году разъяснил, что отсчёт идёт именно от даты вынесения, а не вступления в силу.

Банкротство граждан: расширение объёма публикаций

Теперь на Федресурсе дополнительно публикуются:

  • сведения о заявленных и включённых требованиях кредиторов,

  • сообщения о заявлениях по оспариванию сделок (недействительные сделки).

Готовьте публикации сразу после вынесения судебного акта, прикладывая корректные реквизиты. Для кредиторов это повысит прозрачность, для управляющего — снизит риск жалоб.

Поправки направлены на повышение точности и прозрачности публикаций. Для управляющих и юристов это означает больше обязанностей по фиксации данных и внимательности к срокам. Несоблюдение новых правил может привести к жалобам со стороны кредиторов, штрафам и рискам утраты статуса СРО.

Больше полезной информации по корпоративным спорам и банкротным делам у меня на канале.

Информации об авторе

Артем Шпаков

Артем Шпаков

Руководитель в ООО

1 подписчик10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум