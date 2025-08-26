Субординация кредиторов в банкротстве

В банкротстве субординация — это понижение очереди требований контролирующих и аффилированных лиц. Главная цель: не допустить их вмешательства и управления процедурой в своих интересах.
Что получает кредитор при субординации?
— Лишается права голоса на собрании кредиторов по ключевым вопросам.
— Его требования удовлетворяются только после всех "чужих" кредиторов.
— Любой займ или отсрочка, выданные в момент кризиса, могут быть признаны компенсационным финансированием, а не обычной сделкой.
Основные причины для субординации
— На момент сделки должник уже находился в имущественном кризисе.
— Условия сделки нетипичны для рынка (льготные отсрочки, займы "для своих").
— Кредитор ограничился претензией и не пытался реально взыскать долг.
— Есть признаки, что деньги вернули не для спасения бизнеса, а для маскировки проблем.
Последние годы субординация стала отдельным «жанром» работы юристов в банкротстве. Тут нужна аккуратность и даже немного детективного чутья, чтобы вовремя выявить такие требования и не допустить их включения в реестр.
Раньше все делали проще и, скажем так, без особой изысканности: через третье "чистое" лицо выкупали долг или гасили его в банкротстве. В начале процедуры появлялся условный "добросовестный" Иван с точной суммой для погашения, вносил деньги нотариусу и либо завершал банкротство, либо получал контроль в процедуре.
Со временем выяснилось, что такие Иваны вовсе не случайные герои, а марионетки аффилированных лиц. После этого Верховный суд в Обзоре практики от 29.01.2020 закрепил подход, который позволил пресекать такие схемы.
Недавно Верховный Суд рассмотрел дело "Компакта"
Дело "Компакта: Аффилированная фирма "Строитель-К" скупила требования к должнику на 1,2 млрд руб., из них 790 млн уже после возбуждения дела о банкротстве.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций решили, что раз покупка была уже после возбуждения дела, значит, всё в порядке.
Но Верховный Суд с этим не согласился
— Дело возбудили в 2016-м, а наблюдение ввели только через 7 лет.
— Всё это время аффилированный кредитор методично скупал долги, но не предъявлял их, создавая видимость благополучия.
ВС сделал вывод: даже покупка долга после возбуждения дела может считаться скрытым компенсационным финансированием, если она используется для маскировки признаков банкротства. Дело отправили на пересмотр.
Хотите помочь компании? Делайте это прозрачно. Иначе велик риск, что ваш долг окажется в самом конце очереди, сразу перед ликвидационной квотой.
Своей практикой по банкротным делам и корпоративным спорам я делюсь здесь.
Начать дискуссию