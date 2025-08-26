Субординация кредиторов в банкротстве

Основные причины для субординации

— На момент сделки должник уже находился в имущественном кризисе.

— Условия сделки нетипичны для рынка (льготные отсрочки, займы "для своих").

— Кредитор ограничился претензией и не пытался реально взыскать долг.

— Есть признаки, что деньги вернули не для спасения бизнеса, а для маскировки проблем.

Последние годы субординация стала отдельным «жанром» работы юристов в банкротстве. Тут нужна аккуратность и даже немного детективного чутья, чтобы вовремя выявить такие требования и не допустить их включения в реестр.

Раньше все делали проще и, скажем так, без особой изысканности: через третье "чистое" лицо выкупали долг или гасили его в банкротстве. В начале процедуры появлялся условный "добросовестный" Иван с точной суммой для погашения, вносил деньги нотариусу и либо завершал банкротство, либо получал контроль в процедуре.

Со временем выяснилось, что такие Иваны вовсе не случайные герои, а марионетки аффилированных лиц. После этого Верховный суд в Обзоре практики от 29.01.2020 закрепил подход, который позволил пресекать такие схемы.