50 тысяч за работу — 47,5 млн за «затраты»

Рассмотрим дело № А68-6382/2021, Определение ВС РФ № 310-ЭС25-2492 от 22.08.2025.

Подрядчик ООО «Развитие» и заказчик АО «Мосотделстрой № 1» подписали договор (24.10.2018 № 1-ЭдС/П) на проверку достоверности сметной документации по строящемуся электродепо «Солнцево».

В договоре была простая математика: цена работ — 50 000 руб. плюс обязанность заказчика компенсировать “затраты на организацию работ” (п. 5.3) на основании выставляемых счетов.

Исполнитель выдал «заключение» (15.07.2019), стороны подписали акт передачи заключения (29.12.2019) и позже — акт сдачи-приемки (25.08.2020). В придачу пачка «актов проверки отчетов по затратам», реестры, накладные и счета. Сумма «затрат», подлежащих компенсации, внезапно выросла до 47 522 539,80 руб. (плюс 50 000 руб. цены работ и проценты).

Заказчик мягко говоря удивился и возразил:

у него нет подлинника договора и актов,

результат (заключение) экономической ценности не имеет ,

часть бумаг подписана представителем по доверенности, которую заказчик не выдавал,

в отношении бывшего гендиректора инициировано уголовное производство о фиктивных договорах и актах; возможна фальсификация документов и вывод средств.

При этом договор, акт приема-передачи заключения от 29 декабря 2019 г. № 1 и акт сдачи-приемки работ (услуг) от 25 августа 2020 г. имеют подпись бывшего генерального директора общества «Мосотделстрой № 1» Егорова В.Н., полномочия которого прекращены 31 марта 2021 г. решением единственного акционера – Департамента городского имущества города Москвы. Кроме того, ни один из шести актов о поэтапной сдаче-приемке работ (услуг) не подписан генеральным директором Егоровым В.Н., иные представленные исполнителем документы подписаны представителем Барякшевым А.В. по доверенности от 20 февраля 2019 г. № 24, которая в реестре выданных обществом «Мосотделстрой № 1» доверенностей не значится

Третье лицо АО «Мосинжпроект» пояснило: перерасчёт смет делали своими силами, положительное заключение Мосгосэкспертизы по скорректированной документации — от 05.03.2020.

Как решили нижестоящие суды

Первая, апелляция и округ полностью удовлетворили первоначальный иск и отказали во встречном:

— раз есть акты и счета, подписанные (гендиректором и представителем) и скреплённые печатью, заказчик обязан платить;

— экспертизу, где указано, что большая часть «затрат» — это обычные хозяйственные расходы исполнителя, суд критически оценил;

— косвенно на долг указало соглашение о субсидии г. Москвы на перечисление суммы в адрес подрядчика.

Кроме того, суд не принял в качестве надлежащего доказательства по делу заключение судебной экспертизы от 8 июля 2022 г., согласно которому заявленные затраты не имеют непосредственного отношения к работам (услугам), составившим предмет договора, так как в основном определяют текущие расходы в хозяйственной деятельности общества «Развитие». При этом средняя рыночная стоимость аналогичных работ (услуг) составляет ориентировочно 2 873 684 руб. 46 коп. Оценив заключение судебной экспертизы от 8 июля 2022 г. с учетом пояснений эксперта и представленной обществом «Развитие» рецензии, суд первой инстанции указал на наличие в нем неясностей и противоречивых выводов по поставленным вопросам, а также нарушение экспертом при проведении исследований требований Федерального закона от 31 мая 2021 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Судом принято во внимание в качестве косвенного доказательства, подтверждающего наличие задолженности заказчика перед исполнителем, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 12 октября 2023 г. № 77-24-1/23-3486, в соответствии с которым обществу «Мосотделстрой № 1» для перечисления в пользу общества «Развитие» выделено 52 111 653 руб. 40 коп.

Что увидел Верховный суд

ВС отменил все три акта и отправил спор на новое рассмотрение.

Не установлен предмет договора в смысле ГК РФ

Формулы «проверка достоверности» и «приведение в соответствие» — это не описание объёма и содержания работ. Для такого объекта, как электродепо (тысячи позиций смет), нужно понимать что именно и в каком объёме проверяется. Задание, этапность, приложения к договору — отсутствуют. Без этого нельзя ни принять, ни оценить результат.

Таким образом, несмотря на использование в наименовании договора и в его тексте формулировок «проверка достоверности сметной документации», «приведение в соответствие сметной документации», судам следовало установить, согласовали ли стороны предмет договора, и позволяет ли данное условие определить содержание и объем выполняемых работ.

Цена: 50 000 руб. — твёрдая или только аванс?

По ст. 709 ГК РФ цена включает все издержки и вознаграждение подрядчика. Допсоглашений об изменении твёрдой цены не было. Суды так и не растолковали договор по правилам ст. 431 ГК РФ:

— является ли п. 5.3 о «компенсации затрат» самостоятельным механизмом сверх твёрдой цены;

— какие затраты стороны имели в виду;

— как обеспечить соразмерность вознаграждения и результата.

Акты ≠ автоматическая оплата

Наличие актов не лишает заказчика права возражать по объёму, качеству и цене (Обзор ВАС № 51, пп. 8, 12–13). Здесь заказчик системно возражал: экономической ценности нет, документы сомнительны, «затраты» — аренда, мебель, оргтехника, обучение персонала, СРО, связь, банковские комиссии, покупка авто и даже расходы, не совпадающие по периоду с действием договора. Суды это проигнорировали.

Экспертизы проигнорированы

Была судебная экспертиза (08.07.2022), указавшая, что заявленные «затраты» в основном — хозяйственные, а средняя рыночная стоимость аналогичных услуг — около 2,87 млн руб., а не 47,5 млн. Суды, ссылаясь на «неясности», не назначили повторную экспертизу (ст. 87 АПК), хотя ответчик просил. Зато опирались на рецензию специалиста без процессуального статуса.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Несмотря на наличие, по мнению судов, противоречивых выводов в заключениях судебных экспертиз, в проведении повторной экспертизы, о чем общество «Мосотделстрой № 1» неоднократно заявляло в судах первой и апелляционной инстанций, было отказано.

Игнорирована линия на добросовестность (ст. 10 ГК РФ)

Суды не проверили доводы о возможной мнимости/злоупотреблении: сомнительная доверенность, уголовное дело по фиктивным договорам, ценник в десятки миллионов за «затраты на организацию» при цене работ 50 000 руб., отсутствие предметной расшифровки работ.

Косвенные “доказательства” — не доказательства

Соглашение о субсидии города в пользу подрядчика не доказывает ни факт объёма работ, ни их цену, ни законность требований.

Дело отправлено на новое рассмотрение.

