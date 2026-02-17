Процедура побуждения налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств, “внедрённая” в своё время руководством ФНС России, по моему личному мнению, является реальным шагом на встречу к бизнесу, по дороге к взаимному уважению бизнеса и налоговой службы, о которой так много говорит Даниил Вячеславович Егоров.

Но видимо не всем сотрудникам ФНС России по пути с их руководителем [😳].

От того, что порой творится на местах [в территориальных налоговых органах] с этим самым побуждением, волосы начинают шевелиться в самых нескромных местах..

Для меня большая загадка, почему за столько лет, ЦА ФНС России не ввело единую форму протокола, которым оформляется это самое побуждение.

У одних это рабочая встреча, у других заседание комиссии, у третьих заседание рабочей группы, ждём чаепития с чаем без сахара [чтоб предпринимателю не сладко было..!].

Читаю очередной протокол:

Хочется напомнить главному государственному налоговому инспектору ОКП, составившему этот протокол, что после 2008 года, были еще редакции от 22.09.2010 № ММВ-7-2/461@, от 08.04.2011 № ММВ-7-2/258@ и от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@.

Там кстати тоже важные изменения были, если чё. Почитайте.

Ну а теперь про суслика.

Цитата из протокола:

Обращаю внимание главного государственного налогового инспектора [и его начальника отдела, небрежно подмахнувшего этот, прости господи, протокол], что в приказе ФНС России от 30.05.2007 Nº МM-3-06/333@ [и в последующих его редакциях], нет даже такого слова - “выгодоприобретатель”, не то, что процедуры признания налогоплательщика - выгодоприобретателем…

Видишь суслика?

И я не вижу…

🤦‍♂️