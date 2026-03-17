Налоговые риски бизнеса в 2026 году: на что обращает внимание ФНС

Рассмотрим ключевые зоны риска, которые в 2026 году чаще всего становятся предметом внимания налоговых органов.

1. Выбор и применение налогового режима

Ошибки при выборе или применении налогового режима остаются одной из распространённых причин доначислений.

Актуальные риски связаны с:

• превышением лимитов по УСН

• совмещением режимов без корректного раздельного учёта

• неверной квалификацией деятельности для ПСН

• отсутствием пересмотра режима при изменении финансовых показателей.

При росте оборотов налоговая нагрузка может существенно меняться, особенно при переходе между режимами или утрате права на их применение.

На практике встречаются ситуации, когда налогоплательщик продолжает применять режим, утратив право на него, что приводит к перерасчёту налогов за предыдущие периоды.