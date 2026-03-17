Налоговые риски бизнеса в 2026 году: на что обращает внимание ФНС

Налоговые органы сопоставляют:
• налоговую и бухгалтерскую отчётность
• движение денежных средств по счетам
• данные онлайн-касс
• взаимосвязи между юридическими лицами и ИП
В этих условиях даже при формально корректном ведении учёта у компании могут возникать налоговые риски, связанные с экономической сутью операций.
Рассмотрим ключевые зоны риска, которые в 2026 году чаще всего становятся предметом внимания налоговых органов.
1. Выбор и применение налогового режима
Ошибки при выборе или применении налогового режима остаются одной из распространённых причин доначислений.
Актуальные риски связаны с:
• превышением лимитов по УСН
• совмещением режимов без корректного раздельного учёта
• неверной квалификацией деятельности для ПСН
• отсутствием пересмотра режима при изменении финансовых показателей.
При росте оборотов налоговая нагрузка может существенно меняться, особенно при переходе между режимами или утрате права на их применение.
На практике встречаются ситуации, когда налогоплательщик продолжает применять режим, утратив право на него, что приводит к перерасчёту налогов за предыдущие периоды.
2. Признаки дробления бизнеса
Дробление бизнеса остаётся одной из ключевых зон налогового контроля.
ФНС оценивает совокупность факторов, в том числе:
• наличие взаимозависимых лиц
• единое руководство
• общие ресурсы (персонал, помещения, оборудование)
• единый бренд и маркетинг
• распределение выручки между субъектами.
Особое внимание уделяется экономической целесообразности структуры бизнеса.
Если установлено, что разделение носит формальный характер и направлено на снижение налоговой нагрузки, налоговый орган может:
• объединить выручку
• переквалифицировать налоговые обязательства
• доначислить налоги, пени и штрафы.
3. Работа с контрагентами и подтверждение расходов
Практика налогового контроля показывает, что значительное количество споров связано с обоснованностью расходов и налоговых вычетов.
Риски возникают при взаимодействии с контрагентами, имеющими признаки:
• отсутствия реальной хозяйственной деятельности
• неисполнения налоговых обязательств
• участия в схемах транзитных операций
• номинального управления.
В подобных случаях налоговые органы могут признать операции формальными и отказать в учёте расходов.
Для снижения рисков важно:
• проводить проверку контрагентов
• фиксировать деловую цель сделок
• обеспечивать документальное подтверждение фактического исполнения обязательств.
4. Оформление движения денежных средств
Налоговые органы уделяют повышенное внимание анализу денежных потоков.
Риски возникают при:
• смешении личных и корпоративных финансов
• снятии денежных средств без надлежащего оформления
• использовании займов без экономического обоснования
• оплате личных расходов за счёт компании.
Такие операции могут быть переквалифицированы, например:
• в выплату дохода физическому лицу
• в дивиденды
• в необоснованные расходы.
Это, в свою очередь, приводит к доначислению налогов, а также начислению пеней и штрафов.
5. Отсутствие финансового анализа и контроля
Формальное ведение бухгалтерского и налогового учёта не всегда позволяет своевременно выявлять риски.
Отсутствие финансового анализа приводит к тому, что:
• не контролируется реальная налоговая нагрузка
• не прогнозируются последствия изменения оборотов
• не оценивается влияние структуры расходов на налоговую базу.
В результате возможны ситуации, когда:
• бизнес выходит за пределы допустимых лимитов
• увеличивается налоговая нагрузка без предварительной оценки
• возникают кассовые разрывы.
Использование финансовой модели и регулярного анализа показателей позволяет заранее выявлять потенциальные налоговые риски.
Вывод
В 2026 году налоговый контроль становится более системным и основанным на анализе данных.
Для бухгалтеров это означает необходимость:
• учитывать не только формальную сторону операций
• оценивать экономическую обоснованность сделок
• контролировать структуру бизнеса и финансовых потоков
• своевременно анализировать изменения налоговой нагрузки.
Комплексный подход к учёту и анализу позволяет снизить вероятность налоговых претензий и обеспечить корректное исполнение налоговых обязательств.
