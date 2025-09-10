Цифровой паспорт: настоящее или будущее?

💬 Мой комментарий как практика

Фактически это будет цифровой паспорт добросовестности компании. Причём универсальный — к нему будут применять одинаковые требования вне зависимости от масштаба бизнеса.

Уже сейчас очевидно, что этот документ будут запрашивать:

при госзакупках,

при заключении контрактов с ООО или ИП,

контрагентами перед крупными сделками.

В перспективе такой паспорт станет обязательным инструментом при любых сделках, особенно если компания заявляет вычеты по НДС. Главная цель — борьба с «бумажным НДС» и сомнительными контрагентами, по которым налоговая оспаривает расходы.