Цифровой паспорт: настоящее или будущее?

По сути, речь идёт о новом универсальном механизме, который позволит проверять компании и ИП по единым правилам. И если раньше разные органы и контрагенты могли оценивать бизнес на своё усмотрение, то теперь критерии будут стандартизированы.
🔍 Как будет работать методика?
Анализ делится на два уровня:
1. Обязательные критерии
Если выявлены грубые нарушения — результат сразу отрицательный. Это, например:
налоговая недоимка;
дисквалификация руководителя;
недостоверные сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
факты банкротства, ликвидации;
сведения о связях с экстремизмом, терроризмом, коррупцией.
2. Оценочные критерии (балльная система)
Если критичных нарушений нет, компания получает баллы за финансовые показатели:
своевременность сдачи отчётности и уплаты налогов;
уровень налоговой нагрузки (не менее 70% от среднеотраслевой);
зарплаты (сравнение с МРОТ и средними отраслевыми);
численность персонала и её динамика;
ликвидность, структура активов и обязательств;
рентабельность активов и финансовая устойчивость.
💬 Мой комментарий как практика
Фактически это будет цифровой паспорт добросовестности компании. Причём универсальный — к нему будут применять одинаковые требования вне зависимости от масштаба бизнеса.
Уже сейчас очевидно, что этот документ будут запрашивать:
при госзакупках,
при заключении контрактов с ООО или ИП,
контрагентами перед крупными сделками.
В перспективе такой паспорт станет обязательным инструментом при любых сделках, особенно если компания заявляет вычеты по НДС. Главная цель — борьба с «бумажным НДС» и сомнительными контрагентами, по которым налоговая оспаривает расходы.
📊 На что ещё стоит обратить внимание
Здесь речь идёт не только о налогах, но и о национальной безопасности. В паспорте будут учитываться факты привлечения к административной ответственности, подкупа, отрицательное сальдо по единому налоговому счёту, наличие недобросовестных поставщиков.
Отдельно отмечу:
налоговая нагрузка должна составлять не менее 70% от среднеотраслевой;
будет отслеживаться динамика численности персонала;
особые правила пока предусмотрены для микропредприятий, компаний в социальной сфере и, например, клинингового бизнеса.
А вот финансовая устойчивость будет оцениваться классическими коэффициентами. Мы уже готовим отдельный разбор по показателям рентабельности активов и устойчивости бизнеса — чтобы было понятно, как именно налоговая будет «снимать мерки» с компаний.
✅ Рекомендации
Уже сейчас начните формировать досье на контрагентов, особенно по долгосрочным сделкам, которые будут тянуться и в 2026 году.
Проверьте актуальность данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Сверьте зарплаты с отраслевыми уровнями.
Следите за налоговой нагрузкой и ликвидностью.
Уберите задолженности и отладьте сроки сдачи отчётности.
📌 Итог
Стадия обсуждения завершена, документ скоро вступит в силу.
👉 А значит, у бизнеса остаётся немного времени, чтобы подготовиться: цифровой паспорт добросовестности станет реальностью и будет ключевым фактором в работе с налоговой и партнёрами.
