Яна Поликарпова
Налоговые проверки

Цифровой паспорт: настоящее или будущее?

Завершилось общественное обсуждение проекта документа ФНС, который вводит единую методику оценки бизнеса. В самой налоговой этот инструмент уже называют «цифровым паспортом добросовестности».

По сути, речь идёт о новом универсальном механизме, который позволит проверять компании и ИП по единым правилам. И если раньше разные органы и контрагенты могли оценивать бизнес на своё усмотрение, то теперь критерии будут стандартизированы.

🔍 Как будет работать методика?

Анализ делится на два уровня:

1. Обязательные критерии

Если выявлены грубые нарушения — результат сразу отрицательный. Это, например:

  • налоговая недоимка;

  • дисквалификация руководителя;

  • недостоверные сведения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

  • факты банкротства, ликвидации;

  • сведения о связях с экстремизмом, терроризмом, коррупцией.

2. Оценочные критерии (балльная система)

Если критичных нарушений нет, компания получает баллы за финансовые показатели:

  • своевременность сдачи отчётности и уплаты налогов;

  • уровень налоговой нагрузки (не менее 70% от среднеотраслевой);

  • зарплаты (сравнение с МРОТ и средними отраслевыми);

  • численность персонала и её динамика;

  • ликвидность, структура активов и обязательств;

  • рентабельность активов и финансовая устойчивость.

💬 Мой комментарий как практика

Фактически это будет цифровой паспорт добросовестности компании. Причём универсальный — к нему будут применять одинаковые требования вне зависимости от масштаба бизнеса.

Уже сейчас очевидно, что этот документ будут запрашивать:

  • при госзакупках,

  • при заключении контрактов с ООО или ИП,

  • контрагентами перед крупными сделками.

В перспективе такой паспорт станет обязательным инструментом при любых сделках, особенно если компания заявляет вычеты по НДС. Главная цель — борьба с «бумажным НДС» и сомнительными контрагентами, по которым налоговая оспаривает расходы.

📊 На что ещё стоит обратить внимание

Здесь речь идёт не только о налогах, но и о национальной безопасности. В паспорте будут учитываться факты привлечения к административной ответственности, подкупа, отрицательное сальдо по единому налоговому счёту, наличие недобросовестных поставщиков.

Отдельно отмечу:

  • налоговая нагрузка должна составлять не менее 70% от среднеотраслевой;

  • будет отслеживаться динамика численности персонала;

  • особые правила пока предусмотрены для микропредприятий, компаний в социальной сфере и, например, клинингового бизнеса.

А вот финансовая устойчивость будет оцениваться классическими коэффициентами. Мы уже готовим отдельный разбор по показателям рентабельности активов и устойчивости бизнеса — чтобы было понятно, как именно налоговая будет «снимать мерки» с компаний.

✅ Рекомендации

  1. Уже сейчас начните формировать досье на контрагентов, особенно по долгосрочным сделкам, которые будут тянуться и в 2026 году.

  2. Проверьте актуальность данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

  3. Сверьте зарплаты с отраслевыми уровнями.

  4. Следите за налоговой нагрузкой и ликвидностью.

  5. Уберите задолженности и отладьте сроки сдачи отчётности.

📌 Итог

Стадия обсуждения завершена, документ скоро вступит в силу.

👉 А значит, у бизнеса остаётся немного времени, чтобы подготовиться: цифровой паспорт добросовестности станет реальностью и будет ключевым фактором в работе с налоговой и партнёрами.

