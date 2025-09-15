🚛 Прием водителя на работу: что обязательно учитывать в трудовом договоре и какие компенсации положены

Размеры и порядок выплат компенсаций — очень чувствительная тема для налоговой. На практике инспекторы часто пытаются «перевести» компенсации в зарплату. А это автоматически влечёт доначисление страховых взносов, взносов «на травматизм», пени и штрафов.

Что происходит: налоговая анализирует движение по расчётному счёту, выделяет выплаты с признаками зарплаты и требует пояснений. Если убедительных аргументов, что это именно компенсации, нет — готовьтесь к доначислениям. А дальше — либо суд, либо добровольная доплата.

Напомню: страховые взносы в России и так высокие, плюс штрафы от 20 до 40% и пени. В итоге сумма может превратиться в настоящий снежный ком. Поэтому, прописывая компенсации водителям, нужно максимально чётко закреплять основания и порядок выплат в локальных актах или трудовых договорах.