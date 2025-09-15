ЦОК КПП Общ 10.09 Мобильная
🚛 Прием водителя на работу: что обязательно учитывать в трудовом договоре и какие компенсации положены

На прошлой неделе мы делали пост про ограничения и оформление водителей, и он собрал почти 2000 просмотров в проф-сообществе бухгалтеров. Значит, тема действительно актуальна для бизнеса. Поэтому держите вторую часть — про то, что должно быть в трудовом договоре и какие компенсации положены водителям.

📑 Трудовой договор: нюансы

В договоре важно сразу прописывать:

  • сменный режим работы;

  • два перерыва для отдыха и питания;

  • особенности дальних рейсов или работы в составе экипажа;

  • порядок компенсации расходов в командировках.

    ❗️Обратите внимание: конкретный автомобиль (марка, номер) указывать не нужно — достаточно закрепить работодателя как место работы.

💰 Компенсации для водителей

Работа у водителей считается разъездной, а значит, по закону им возмещаются:

  • расходы на проезд;

  • оплата жилья во время рейсов;

  • суточные;

  • любые другие расходы, если они подтверждены и согласованы с работодателем.

Размеры и порядок выплат компания определяет в локальных актах или в самом договоре.

По мнению экспертов

Размеры и порядок выплат компенсаций — очень чувствительная тема для налоговой. На практике инспекторы часто пытаются «перевести» компенсации в зарплату. А это автоматически влечёт доначисление страховых взносов, взносов «на травматизм», пени и штрафов.

Что происходит: налоговая анализирует движение по расчётному счёту, выделяет выплаты с признаками зарплаты и требует пояснений. Если убедительных аргументов, что это именно компенсации, нет — готовьтесь к доначислениям. А дальше — либо суд, либо добровольная доплата.

Напомню: страховые взносы в России и так высокие, плюс штрафы от 20 до 40% и пени. В итоге сумма может превратиться в настоящий снежный ком. Поэтому, прописывая компенсации водителям, нужно максимально чётко закреплять основания и порядок выплат в локальных актах или трудовых договорах.

✅ Итог

Если условия не прописать или «сэкономить» на компенсациях, высок риск споров с сотрудниками и претензий от инспекции. А если всё оформить правильно, это станет не только защитой для работодателя, но и фактором лояльности водителей.

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

