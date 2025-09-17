Режим труда и отдыха водителей: что важно знать работодателю

🔍 Ключевые правила и пояснения эксперта
✅ Норма рабочего времени — 40 часов в неделю.
Обычно используется суммированный учёт (месяц, квартал). Это значит: график может быть «то пусто, то густо». Водитель неделю работает интенсивно (по 9–10 часов), а потом неделю отдыхает. Главное, чтобы в расчётном периоде нормы не превышались.
✅ Вождение за день — до 9 часов.
Допустимо до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. Чаще всего «добавочный час» используют, чтобы:
вернуться в гараж,
заранее прибыть для подготовки автомобиля.
⚠️ Постоянно закладывать это время нельзя — только как исключение.
✅ Планирование графиков.
Очень важно учитывать периоды:
за неделю — максимум 56 часов,
за две недели подряд — не более 90 часов.
То есть графики нужно проверять и по неделям, и по двухнедельным интервалам.
✅Перерывы.
После 4,5 часов за рулём водитель обязан отдохнуть минимум 45 минут (можно делить на 15 + 30).
На практике именно для этого в пригородных перевозках составляют остановочные пункты: остановка автобуса минимум на 10 минут даёт возможность и пассажирам выйти, и водителю восстановиться. Между такими остановками не должно проходить более 4,5 часов.
✅Перерыв на питание.
Обязателен от 30 минут до 2 часов. ⚠️ Но не больше: водитель не может простаивать более 2 часов «на обеде». Важно, что обеденный перерыв должен быть именно в середине смены — чтобы рабочее время делилось равномерно.
✅Отдых.
Если водитель работает посменно — ежедневный отдых должен быть вдвое больше смены (например, смена 8 часов → отдых 16 часов).
Если ежедневно — минимум 11 часов.
Еженедельный отдых — 45 часов. Допускается сокращение до 24 часов, но только один раз за две недели.
✅Время сменщика.
Если водитель едет на пассажирском сиденье как сменщик, это время тоже считается рабочим и входит в учёт.
📊 Все данные фиксируются тахографом, работодатель обязан хранить их минимум год.
💬 Комментарий эксперта
Мы часто видим, что именно эти нюансы становятся причиной конфликтов с инспекцией или налоговой. Например, обеденный перерыв в «неправильное время» или отсутствие документов на промежуточные остановки. А если случается ДТП — нарушения режима труда и отдыха трактуются как отягчающее обстоятельство.
У нас в практике был случай: ДТП без жертв, но с серьёзными повреждениями имущества. Проверок потом было столько, что собрать документы оказалось мучительно тяжело.
📌 Итог
Режим труда и отдыха — это не формальная «галочка». Это инструмент, который защищает и водителя, и пассажиров, и сам бизнес. Лучше прописать всё чётко и соблюдать, чем потом объясняться в суде или с инспекцией.
