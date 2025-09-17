Режим труда и отдыха водителей: что важно знать работодателю

🔍 Ключевые правила и пояснения эксперта

✅ Норма рабочего времени — 40 часов в неделю.

Обычно используется суммированный учёт (месяц, квартал). Это значит: график может быть «то пусто, то густо». Водитель неделю работает интенсивно (по 9–10 часов), а потом неделю отдыхает. Главное, чтобы в расчётном периоде нормы не превышались.

✅ Вождение за день — до 9 часов.

Допустимо до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. Чаще всего «добавочный час» используют, чтобы:

вернуться в гараж,

заранее прибыть для подготовки автомобиля.

⚠️ Постоянно закладывать это время нельзя — только как исключение.

✅ Планирование графиков.

Очень важно учитывать периоды:

за неделю — максимум 56 часов,

за две недели подряд — не более 90 часов.

То есть графики нужно проверять и по неделям, и по двухнедельным интервалам.

✅Перерывы.

После 4,5 часов за рулём водитель обязан отдохнуть минимум 45 минут (можно делить на 15 + 30).

На практике именно для этого в пригородных перевозках составляют остановочные пункты: остановка автобуса минимум на 10 минут даёт возможность и пассажирам выйти, и водителю восстановиться. Между такими остановками не должно проходить более 4,5 часов.

✅Перерыв на питание.

Обязателен от 30 минут до 2 часов. ⚠️ Но не больше: водитель не может простаивать более 2 часов «на обеде». Важно, что обеденный перерыв должен быть именно в середине смены — чтобы рабочее время делилось равномерно.

✅Отдых.

Если водитель работает посменно — ежедневный отдых должен быть вдвое больше смены (например, смена 8 часов → отдых 16 часов).

Если ежедневно — минимум 11 часов.

Еженедельный отдых — 45 часов. Допускается сокращение до 24 часов, но только один раз за две недели.

✅Время сменщика.

Если водитель едет на пассажирском сиденье как сменщик, это время тоже считается рабочим и входит в учёт.

📊 Все данные фиксируются тахографом, работодатель обязан хранить их минимум год.