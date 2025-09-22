💼 ФНС сверяет зарплаты по новым показателям — что это значит для нас?

ФНС теперь сверяет данные 6-НДФЛ и РСВ со среднеотраслевыми зарплатами по регионам (по новым данным Росстата). Если выплаты ниже отраслевых на 35% и больше — это уже «тревожный звоночек»: вызовы на комиссии, допросы сотрудников о реальных доходах и доначисления.

📊 Зарплаты в 2025 выросли во всех отраслях: больше всего — в ИТ и связи (+21,5 тыс. руб. в год), в регионах — тоже по-разному (например, в Курской области в стройке, в Москве в логистике, в Питере в энергетике).

🖊 По мнению экспертов:

До настоящего времени бухгалтера могли со спокойной совестью отвечать на требования из налоговой о среднеотраслевой заработной плате: в налоговом кодексе нет понятия среднеотраслевая заработная плата, расчёт налоговой базы идёт от МРОТ (минимальный размер оплаты труда) + районный коэффициент. А неполный рабочий день рассчитывается пропорционально отработанному времени. Эти пояснений хватало, чтобы снять вопрос доначислений страховых взносов до среднеотраслевой заработной платы. ⚠️ Но теперь всё изменилось: налоговая смотрит и анализирует отклонение в процентах от среднеотраслевой. Разница более 35% = «красный флаг». Уже есть случаи, когда сотрудников вызывают в ИФНС и расспрашивают о «теневых» зарплатах. 💡 Откуда ИФНС берет среднеотраслевые? Из открытых источников: HeadHunter, Zarplata.ru и т.д. Совет дня: проверьте свои зарплаты, которые вы указываете в резюме, и сравните с зарплатами в декларации РСВ или 6 НДФЛ. Проверьте статистику средних зарплат в вашем регионе.

🔎 На что обратить внимание:

✅Не используйте «серые» схемы выплаты зарплаты: материальная помощь, подотчёт, выплаты с тегом зарплата мимо начислений. ФНС теперь требует пояснений по каждому движению и доначисляет взносы. А проверяет она через анализ движений по вашим расчетным счетам.

✅Сохраняйте документы и авансовые отчёты: без них суммы будут признаны доходами с соответствующим доначисление налогов.

✅Не допускайте отклонений более чем на 35% от среднеотраслевых значений. Безопасный диапазон — 15–20%.

📌 Чек-лист для проверки компании:

Сравнить свои зарплаты с HH/Zarplata.ru (тем более если у вас там размещены резюме). Зафиксировать МРОТ + коэффициент в расчётах, постоянные и переменные стимулирующие выплаты с обоснованием начислений. Проверить, чтобы все выплаты отражались в 6-НДФЛ и РСВ. Подготовить шаблоны пояснений на случай таких требований.

👉 Думаю, скоро пойдут массовые требования, а не единичные. Подготовьтесь к этому заранее.