📌Первые итоги новости о повышении ставки и других налоговых изменениях

2. Влияние на инфляцию и ключевую ставку

Многие эксперты прогнозируют не только рост инфляции.

Экономисты и представители бизнеса уверены, что повышение налогов спровоцирует и рост ключевой ставки.

Если вспомним учебники по экономике, то поймем, что фактически бремя налогов будет перекладываться на потребителей. А способствовать этому будет:

Уменьшение лимитов по НДС для УСН (лимит в 10 миллионов делает многие компании фактически плательщиками НДС)

2. Отмена ковидных льгот по страховым взносам

3. Повышение МРОТ, а значит и сумм страховых взносов.

Куда все это включает собственник? Правильно, в себестоимость.