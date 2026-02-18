Краткий обзор правовых позиций (IV квартал 2025 года) по вопросам налогообложения

В IV квартале 2025 года Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ сформировали ряд значимых правовых позиций, которые напрямую влияют на налоговую практику, договорные отношения и бухгалтерский учет. Рассмотрим ключевые выводы судов и их значение для бизнеса.

Документ: «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2025 года по вопросам налогообложения»