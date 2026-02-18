Краткий обзор правовых позиций (IV квартал 2025 года) по вопросам налогообложения

В IV квартале 2025 года Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ сформировали ряд значимых правовых позиций, которые напрямую влияют на налоговую практику, договорные отношения и бухгалтерский учет. Рассмотрим ключевые выводы судов и их значение для бизнеса.
Документ: «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2025 года по вопросам налогообложения»
1. Изменение законодательства по НДС и пересмотр цены договора
Один из центральных вопросов обзора — последствия изменения налогового законодательства для действующих договоров.
Позиция Верховного Суда
ВС РФ исходил из того, что если операция стала облагаться НДС вследствие изменения закона, цена договора, ранее не включавшая налог, по общему правилу должна быть увеличена на сумму НДС, если стороны не договорились об ином
Позиция Конституционного Суда
Конституционный Суд не согласился с автоматическим подходом к увеличению цены.
Ключевые выводы КС РФ:
стороны свободны в определении условий договора, включая цену (ст. 424 ГК РФ)
изменение законодательства не является безусловным основанием для автоматического изменения договора;
при серьезных изменениях налогового регулирования государство должно обеспечивать адаптационные механизмы для участников оборота;
автоматическое переложение налоговой нагрузки может нарушать принципы равенства и справедливости налогообложения
Также указано, что автоматическое взыскание с покупателя полной суммы НДС при отсутствии у него права на вычет может приводить к необоснованному имущественному бремени и нарушению равенства сторон договора
Практическое значение для бухгалтерии
необходимо внимательно анализировать условия договоров на предмет оговорок о налогах;
при изменении режима налогообложения важно фиксировать переговоры сторон о пересмотре цены;
автоматическое доначисление НДС к цене может быть оспорено.
2. Возмещение убытков из-за действий налогового органа
В обзоре рассмотрен спор о взыскании убытков, возникших из-за действий налогового органа при предоставлении банковской гарантии в рамках камеральной проверки
ВС РФ подчеркнул:
истец обязан доказать наличие убытков, противоправность поведения ответчика и причинно-следственную связь;
должник вправе доказывать, что убытки вызваны иными обстоятельствами
при наличии вины обеих сторон суд может уменьшить размер ответственности (ст. 404 ГК РФ)
Практическое значение
при спорах с налоговыми органами важно документировать все действия и переписку;
необходимо рассчитывать экономическую обоснованность убытков;
бухгалтерии следует учитывать риск частичного отказа в возмещении при наличии собственной неосторожности.
3. Экстраординарный налог на сверхприбыль
Конституционный Суд рассмотрел жалобу на положения Закона № 414-ФЗ о дополнительном налоге на сверхприбыль за 2021–2022 годы
Заявитель указывал на ретроактивность и нарушение принципов равенства.
Позиция КС РФ:
дополнительный налог допустим, если обусловлен получением сверхприбыли вследствие благоприятной конъюнктуры;
налог направлен на перераспределение части прибыли в публичных интересах;
сам по себе факт дополнительного обложения прибыли прошлых периодов не свидетельствует о неконституционности при соблюдении баланса интересов
Практическое значение
при введении разовых или экстраординарных платежей важно анализировать экономическую природу доходов;
бухгалтерии следует корректно отражать такие платежи как самостоятельное налоговое обязательство, отличное от налога на прибыль.
Общие тенденции судебной практики
По итогам IV квартала 2025 года можно выделить несколько тенденций:
Усиление роли принципа справедливости и баланса интересов сторон.
Отказ от формального автоматизма при изменении налогового законодательства.
Повышенные требования к доказыванию убытков и причинно-следственной связи.
Признание допустимости специальных налоговых режимов и разовых налогов при наличии публичного интереса.
Вывод для бизнеса и бухгалтерской службы
Обзор подтверждает: налоговые споры все чаще выходят за рамки формального толкования норм НК РФ и оцениваются через призму:
свободы договора,
добросовестности сторон,
баланса частных и публичных интересов,
принципов справедливости и нейтральности налогообложения.
Для бухгалтерии это означает необходимость:
внимательно анализировать налоговые риски при изменении законодательства;
корректно оформлять договорные условия о налогах;
документально подтверждать экономическую обоснованность расходов и убытков;
учитывать судебные тенденции при построении налоговой политики компании.
Если требуется — можем подготовить для вашей организации отдельный аналитический разбор с учетом специфики отрасли и действующих договоров.
Источник:
Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 2025 года по вопросам налогообложения
Документ предоставлен справочно-правовой системой «КонсультантПлюс».
