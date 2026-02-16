Как в «1С:Бухгалтерия 8» начислить взносы с МРОТ, если директор не трудоустроен и не получает зарплату

Казалось бы, выплат нет — и взносы начислять не с чего. Но с 2026 года это не так. Даже в такой «пустой» ситуации мы обязаны начислить страховые взносы с базы не ниже МРОТ. Разберём по шагам, как это сделать в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

🧾 Вводные данные для примера: Директор Сидоров Сидор Сидорович является единоличным исполнительным органом ООО «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД». В выписке из ЕГРЮЛ он значится в разделе «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» — и эта запись действует весь январь 2026 года. Трудовой договор с Сидоровым не заключён, зарплата ему не начисляется и не выплачивается. Других выплат в его пользу в январе не было.



👤 Шаг 1. Вводим директора в справочник «Сотрудники» (даже если он не трудоустроен)

Да, звучит странно: «Как так? Он же не работает, зачем его в сотрудники?»

Но в 1С логика такая: любое физлицо, на которое мы будем сдавать отчётность (а на директора мы теперь сдаём РСВ и персонифицированные сведения), должно быть в справочнике «Сотрудники». Иначе программа просто не даст его выбрать в документах.

Поэтому идём и заводим Сидорова Сидора Сидоровича, даже если трудового договора с ним нет.

Пошаговая инструкция:

1. Заходим в раздел «Зарплата и кадры» → «Сотрудники».

2. Нажимаем кнопку «Создать».

3. Заполняем карточку полностью и достоверно (рисунок 1). Для отчётности (РСВ, персонифицированные сведения) это критически важно. Нам потребуются:

📌 ФИО полностью (как в паспорте).

📌 Пол .

📌 Дата рождения .

📌 ИНН (если знаете — укажите, если нет — можно пока оставить пустым, но лучше найти).

📌 СНИЛС — обязательно! Без него отчётность не пройдёт.

📌 Гражданство.

4. Переходим на закладку «Паспортные данные» и заполняем:

серия, номер,

кем и когда выдан,

код подразделения.

5. На закладке «Адреса» (или по кнопке «Адрес по прописке») вносим адрес регистрации по месту жительства. Заполняем через подсказку (нажали ссылку — выбрали из справочника — сохранили).

6. Важный момент: после заполнения всех данных НЕ нажимаем кнопки «Принять на работу» или «Договор ГПХ»! Мы не оформляем трудоустройство, мы просто фиксируем человека как физическое лицо.

7. Нажимаем «Записать и закрыть».

📌 Пояснение для тех, кто спешит:

Персональные данные заполняем полностью не для красоты, а чтобы отчёты по страховым взносам и персонифицированный учёт формировались без ошибок. Если пропустить СНИЛС или адрес — 1С выдаст предупреждение, а налоговая потом пришлёт протокол с ошибкой. Лучше сразу сделать аккуратно.

🔍 Если директор уже есть в списке сотрудников (например, вводился раньше для других целей), просто откройте его карточку и проверьте все обязательные поля. Чего-то не хватает — дополните. Ошибки в паспортных данных — исправьте.

✅ Итог шага:

У нас в базе появился Сидоров Сидор Сидорович как физическое лицо с полным набором реквизитов. Трудовой договор не оформлен — и не нужно. Главное, что теперь мы можем выбрать его в специальном документе для начисления взносов. Этим и займёмся на следующем шаге.

Рисунок 1

📄 Шаг 2. Регистрируем облагаемую базу руководителя

В 1С есть специальный документ, который фиксирует сумму, с которой мы должны начислить взносы. Называется он «Регистрация облагаемой базы руководителя». Его задача — показать программе: вот директор, вот сколько календарных дней он руководил, вот его фактические выплаты (если есть), а программа сама посчитает, нужно ли доначислять базу до МРОТ.

Покажу два способа создания документа. Выбирайте удобный.



Способ 1. Из карточки сотрудника (быстро и удобно)

Открываем карточку Сидорова Сидора Сидоровича в справочнике «Сотрудники». В верхней панели нажимаем кнопку «Оформить документ». В выпадающем списке выбираем «Регистрация облагаемой базы руководителя». Программа автоматически создаст новый документ, где поле «Сотрудник» уже заполнено. Останется только проверить реквизиты.

Способ 2. Через раздел «Зарплата и кадры»

Заходим в раздел «Зарплата и кадры» → «Регистрация облагаемой базы руководителя» (рисунок 2). Нажимаем кнопку «Создать». В поле «Сотрудник» выбираем Сидорова Сидора Сидоровича. В поле «от» указываем последнее число месяца — для января 2026 это 31.01.2026. Поле «Организация» заполнится автоматически (если у вас одна организация). В поле «Осуществлял руководство» вручную указываем количество календарных дней, в течение которых директор исполнял полномочия в январе. Так как месяц полный, ставим 31. Поле «Облагаемая база» заполнится автоматически после того, как мы укажем сотрудника и количество дней. Программа сама рассчитает сумму, которую нужно доначислить до МРОТ, с учётом уже имеющихся начислений сотрудника за этот месяц. В нашем случае начислений нет, поэтому база будет равна полному МРОТ – 27 093,00 руб. Если поле «Облагаемая база» не заполнилось автоматически, попробуйте ещё раз выбрать сотрудника или перезаполнить документ. В редких случаях можно ввести сумму вручную, но лучше довериться программе. Поле «Комментарий» заполняем по желанию. Нажимаем кнопку «Провести», чтобы сохранить документ.

Что сделал этот документ?

Он зарегистрировал в системе информацию о том, что за январь 2026 года у директора Сидорова облагаемая база для страховых взносов должна составлять не менее 27 093 руб. Сами взносы пока не начислены — только зафиксирована база. Теперь нужно дать команду программе рассчитать взносы с этой базы. Переходим к шагу 3.

Рисунок 2

🧮 Шаг 3. Рассчитываем страховые взносы

Базу зафиксировали, теперь надо, чтобы программа начислила с неё взносы. Для этого в 1С есть документ «Перерасчет страховых взносов». Он соберёт все изменения базы (в том числе нашу добавленную) и рассчитает итоговые суммы к уплате.

Что делаем:

Заходим в раздел «Зарплата и кадры» → «Перерасчеты страховых взносов» (рисунок 3). Нажимаем «Создать». В шапке документа указываем:

Расчетный период – 2026 год .

Месяц регистрации – месяц, за который считаем взносы. Для января это Январь 2026

Нажимаем кнопку «Рассчитать». Программа автоматически проанализирует все зарегистрированные базы (включая нашу из шага 2) и начислит взносы по действующему тарифу

База: 27 093,00 руб.

Тариф: 30% (если организация на основном тарифе)

Сумма взносов: 27 093 × 30% = 8 127,90 руб.

Если всё верно, нажимаем «Провести и закрыть».



✅ Готово. Взносы начислены, проводки сформированы. Данные автоматически попадут в РСВ за I квартал. Осталось только проверить отчётность — об этом в следующем шаге.

Рисунок 3

📊 Шаг 4. Проверяем, как отразилась облагаемая база в учёте

Мы провели два документа: зарегистрировали базу и рассчитали взносы. Хорошо бы убедиться, что всё встало на свои места и нигде ничего не потерялось. В 1С для этого есть удобный отчёт — «Анализ взносов в фонды». Именно там можно увидеть, что наша «виртуальная» база для директора учтена корректно.

Что делаем:

Заходим в раздел «Зарплата и кадры» → «Отчёты по зарплате» → «Анализ взносов в фонды».Если не видите этого отчёта, воспользуйтесь поиском в верхней панели. Устанавливаем период: Январь 2026 (или первый квартал, если смотрите нарастающим итогом). Нажимаем кнопку «Сформировать». В отчёте находим строку «Дополнительная облагаемая база руководителя».

Именно сюда программа относит суммы, зарегистрированные документом «Регистрация облагаемой базы руководителя».

В нашем примере там будет 27 093,00 руб. — это та самая база, которую мы добавили для Сидорова.

Рядом видим начисленные взносы с этой базы — 8 127,90 руб. (при тарифе 30%).

Рисунок 4

Что это значит для отчётности?

При формировании Расчёта по страховым взносам (РСВ) за I квартал данные автоматически попадут:

в общие суммы по организации (рисунок 5)

в раздел 3 по Сидорову (база отразится как облагаемая, даже если зарплаты не было) (рисунок 6)

персонифицированные сведения (рисунок 7)

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

📌 Итог

Даже если директор официально не трудоустроен и не получает зарплату, программа позволяет корректно начислить страховые взносы с МРОТ. Главное — не забывать создавать документы каждый месяц