Почему в 2026 году «дробление бизнеса» стало не схемой, а лотереей 🎲

Еще недавно многие предприниматели делили обороты между ИП/ООО «для оптимизации»: один продает, второй оказывает услуги, третий принимает оплату. Формально все выглядит чисто. Но в 2026 году проблема в другом: системы смотрят не на вывески, а на фактическое единство бизнеса.

Если у нескольких компаний/ИП одновременно:

— одни и те же клиенты

— общий телефон/сайт/реклама

— один офис/склад

— общие сотрудники или “перетекание” людей

— одинаковые поставщики

— деньги ходят между своими без понятной логики

то для проверяющих это выглядит как один бизнес, искусственно разделённый на части.

❗️И вот ключевой момент:

можно сколько угодно говорить “это разные компании”, но если факты показывают единый контур управления — риск резкий.

Что может случиться в плохом сценарии:

— доначисление налогов по общей системе/по основной ставке

— пени и штрафы

— претензии к расходам/вычетам

— блокировки/усиленный комплаенс в банках

И самое неприятное: предприниматель узнаёт о проблеме уже когда нужно защищаться, а не “планировать”.

Как действовать разумно:

✅ если у вас несколько юрлиц — разделяйте их по реальности, а не по бумаге

✅ отдельные процессы: сотрудники, реклама, клиенты, склады, учёт

✅ прозрачная деловая цель разделения (не “чтобы меньше налогов”)

✅ убирайте “перегон” денег между своими без договорной логики

Дробление сегодня — это не про хитрость. Это про то, выдержит ли конструкция проверку фактов.