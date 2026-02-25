Почему в 2026 году «дробление бизнеса» стало не схемой, а лотереей 🎲
Если у нескольких компаний/ИП одновременно:
— одни и те же клиенты
— общий телефон/сайт/реклама
— один офис/склад
— общие сотрудники или “перетекание” людей
— одинаковые поставщики
— деньги ходят между своими без понятной логики
то для проверяющих это выглядит как один бизнес, искусственно разделённый на части.
❗️И вот ключевой момент:
можно сколько угодно говорить “это разные компании”, но если факты показывают единый контур управления — риск резкий.
Что может случиться в плохом сценарии:
— доначисление налогов по общей системе/по основной ставке
— пени и штрафы
— претензии к расходам/вычетам
— блокировки/усиленный комплаенс в банках
И самое неприятное: предприниматель узнаёт о проблеме уже когда нужно защищаться, а не “планировать”.
Как действовать разумно:
✅ если у вас несколько юрлиц — разделяйте их по реальности, а не по бумаге
✅ отдельные процессы: сотрудники, реклама, клиенты, склады, учёт
✅ прозрачная деловая цель разделения (не “чтобы меньше налогов”)
✅ убирайте “перегон” денег между своими без договорной логики
Дробление сегодня — это не про хитрость. Это про то, выдержит ли конструкция проверку фактов.
