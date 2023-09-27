Как составить жалобу на нарушение процедуры проведения осмотра налоговиками? Пример жалобы
ВВА
Адвокат
ВВА
Адвокат
По результатам рассмотрения данной жалобы, УФНС по г. Москве действия налогового инспектора признаны незаконными, а протоколы осмотра не соответствующими нормам действующего законодательства.
По моим наблюдениям ИП не заморачивается с открытием счёта и выбором тарифа на обслуживание. Увидели выгодное предложение, нажали пару кнопок, и всё: дело сделано. А через пару месяцев бизнесмен берётся за голову: много денег снимают на комиссию. Как избежать такой ситуации❓
Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить.
Предлагается установить новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль в связи с осуществлением расходов, направленных на поддержку ВС РФ в зоне специальной военной операции.
Пробирная палата опубликовала список тех юрлиц и ИП, которые передают в ФПП ювелирные изделия на «физическую» маркировку.
Суд по заявлению лица, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя если непринятие этих мер может причинить значительный ущерб заявителю.
Новые ограничения в ГИИС ДМДК с 02 октября 2023 года начиная с версии 4.4.1 в ГИИС ДМДК.
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Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков, налоговиков, налогозависимых и интересующихся на канале о налогах и котиках!
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на октябрь. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность практически по всем крайне низкая, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.
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