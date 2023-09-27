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Налоговые проверки

Как составить жалобу на нарушение процедуры проведения осмотра налоговиками? Пример жалобы

По результатам рассмотрения данной жалобы, УФНС по г. Москве действия налогового инспектора признаны незаконными, а протоколы осмотра не соответствующими нормам действующего законодательства.
19
ВВА

ВВА

Адвокат

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    ВВА
    Налоговые проверки

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