Показатели нормативной налоговой нагрузки снова подросли

В 2024 году ФНС России впервые ввела обязательные нормативы совокупной налоговой нагрузки для одной единственной отрасли — контрактного клининга. Несколько лет налоговики изучали рынок, пытаясь вывести его из полной «чернухи» в белую зону, результатом проекта обеления стали данные цифры. Разобрали в статье, почему заказчику услуг важно знать эти цифры.

В 2026 году ФНС актуализировали налоговую нагрузку для компаний отрасли. В таблице остались только две строки: непосредственно норматив и норматив — 20%. Льготы для МСП больше не предусмотрены. Территориальным налоговым органам при проведении контрольно-аналитических мероприятий в отношении компаний, оказывающих клининговые услуги и услуги технической эксплуатации, рекомендуется считать приоритетными отклонение величины фактической совокупной фискальной нагрузки от указанной нормативной совокупной фискальной нагрузки, уменьшенной на 20%.

Приведенные показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации рекомендуемы к применению за периоды начиная с 01.01.2026.

Почему эта информация важна не только для отрасли?

Налоговики настоятельно рекомендуют заказчикам услуг клининга (речь идет о контрактном клининге в секторе В2В) при заключении договоров на оказание клининговых услуг и услуг технической эксплуатации рекомендуется самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку предполагаемых исполнителей таких услуг и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, уменьшенную на 20%. В противном случае, если подрядчик окажется недобросовестным исполнителем, он рискует быть вовлеченным в схемы уклонения от уплаты налогов (страховых взносов).

О случаях несоблюдения данных нормативов территориальными налоговыми органами можно сообщать сразу на сайте ФНС.