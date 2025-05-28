ЦОК ОК Защита ПД 28.05 (3) Мобильный
Елена Ярушкина
Защита персональных данных

Кто относится к операторам персональных данных, как заполнить цели обработки в уведомлении для РКН и другие вопросы по 152-ФЗ

С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения закона о персональных данных и нужно подать уведомление в Роскомнадзор, чтобы не попасть под миллионные штрафы и уголовную ответственность. Поэтому провели вебинар и собрали частые вопросы по персональным данным. Читаем ответы и берем рецепт: что делать если вы все еще ничего не пони.

На вебинаре «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы» вопросов было ОЧЕНЬ много. Но многие сводятся к тому, что сопротивляемся и не хотим быть оператором персональных данных (ПД) и подавать уведомление. Поэтому начнем с того кто является оператором и должен все таки подать уведомление в Роскомнадзор и какие есть исключения. Пойдем по вопросам. И сразу спойлер: 30 мая в 11:00 еще раз проведем вебинар Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления и еще раз покажем как построчно заполнять уведомление и ответим на вопросы.

Кто является оператором персональных данных

Вопрос: Если ИП без работников, тоже нужно подавать уведомление?

Ответ: ИП работает с другими контрагентами юридическими лицами, ИП и СМЗ, заключает с ними договоры, выставляет счета, отгружает ТМЦ по доверенности и т.д. В ходе этой деятельности идет обработка персональных данных и эта работа ведется с применением компьютера, телефона и т.д. и идет накопление данных. Если данные хранятся в электронном виде, то требования закона 152-ФЗ действуют.

Вопрос: Нужно ли подавать уведомление, если директор является единственным учредителем ООО. 

Ответ: Да, даже если директор — единственный сотрудник, его данные — персональные данные, и организация обязана подать уведомление.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, селлеры маркетплейсов являются ли операторами?

Ответ: Да, селлеры являются оператором персональным данных. Клиенты могут работать по доверенностям, данные в доверенностях тоже ПД, селлер может получать, например полное ФИО. Даже если есть только имя и фамилия, это может расцениваться как ПД.
Оператором ПД является лицо, которое обрабатывает ПД в электронном виде, с помощью компьютера и даже смартфона. Нужно учитывать, что согласно ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «О персональных данных» под обработкой ПД понимается даже простое хранение в памяти компьютера или на другом электронном средстве.

На кого не распространяется 152-ФЗ

В соответствии с п. 2 ст.1 №152-ФЗ действие закона не распространяется на отношения, возникающие при:

  • обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;

  • организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в РФ;

  • обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну.

Обработка ПД без уведомления Роскомнадзора

В соответствии с ч. 2 ст. 22 №152-ФЗ оператор вправе осуществлять обработку ПД без уведомления Роскомнадзора когда:

  1. Весь учет ведется на бумаге. Если хотя бы часть информации хранится и обрабатывается на компьютерах или других устройствах, то уведомление необходимо подать.

  2. Организация включена в государственные информационные системы и работает с персональными данными, размещенными в этих государственных информационных системах.

  3. Компания работает с персональными данными в сфере транспортной безопасности. Если помимо перечисленных видов деятельности есть другие — ведение кадрового учета, работа с клиентами, заключение договоров или оказание услуг, то организация должна подать уведомление в Роскомнадзор.

Вопросы по уведомлению в Роскомнадзор

Вопрос: Как часто необходимо обновлять уведомление о начале обработки персональных данных?

Ответ: Уведомление о начале обработки ПД подается 1 раз. В случае изменения сведений, необходимо подать уведомление об изменении сведений.

Вопрос: Если цели обработки персональных данных разные, нужно подавать одно уведомление или несколько. 

Ответ: Нужно подавать одно уведомление с указанием всех целей обработки персональных данных.

Обратите внимание! Для каждой цели отдельно заполняются категории персональных данных, категории субъектов ПД, правовое основание обработки персональных данных, перечень действий и способы обработки.

По кнопке Добавить цель обработки добавляем следующую цель и для нее опять заполняем поля. Например, следующая цель Подбор персонала (соискателей) на вакантные должности оператора.

Какую дату указывать в уведомлении

Вопрос: Какую дату указать в уведомлении, если деятельность началась в прошлом году?

Ответ: Укажите дату начала обработки ПД. Дело в том, что по данном составу правонарушений согласно КоАП РФ срок давности привлечении истекает спустя 90 дней с момента его совершения. 90 дней с 2024 г. уже давно истекли, поэтому вряд ли кто-то будет привлекать к ответственности. Даже если начнут привлекать, то суд отменит, как только будет заявление об истечение срока давности, да и суд это тоже проверяет.

Заполнение уведомления в Роскомнадзор

Сам порядок заполнения уведомления построчно показали на вебинаре.

Больше всего вопросов вызывают такие поля в уведомлении как:

  • описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 152-ФЗ;

  • средства обеспечения безопасности;

  • использование шифровальных (криптографических) средств;

  • класс СКЗИ;

  • наименование, изготовители, серийные номера средств шифрования.

Вот фрагмент уведомления. Большинство операторов используют ЭЦП и в данном разделе это надо указать.

Но поскольку вопросов было более 500, а уведомление надо подать срочно, то 30 мая в 11:00 еще раз покажем как заполнять уведомление в Роскомнадзор и ответим еще на все вопросы.

Присоединяйтесь к вебинару 30 мая в 11:00 Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления и получите пошаговую инструкцию заполнения уведомления и бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения.

Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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