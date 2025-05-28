Кто относится к операторам персональных данных, как заполнить цели обработки в уведомлении для РКН и другие вопросы по 152-ФЗ

На вебинаре «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы» вопросов было ОЧЕНЬ много. Но многие сводятся к тому, что сопротивляемся и не хотим быть оператором персональных данных (ПД) и подавать уведомление. Поэтому начнем с того кто является оператором и должен все таки подать уведомление в Роскомнадзор и какие есть исключения. Пойдем по вопросам. И сразу спойлер: 30 мая в 11:00 еще раз проведем вебинар Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления и еще раз покажем как построчно заполнять уведомление и ответим на вопросы.
Кто является оператором персональных данных
Вопрос: Если ИП без работников, тоже нужно подавать уведомление?
Ответ: ИП работает с другими контрагентами юридическими лицами, ИП и СМЗ, заключает с ними договоры, выставляет счета, отгружает ТМЦ по доверенности и т.д. В ходе этой деятельности идет обработка персональных данных и эта работа ведется с применением компьютера, телефона и т.д. и идет накопление данных. Если данные хранятся в электронном виде, то требования закона 152-ФЗ действуют.
Вопрос: Нужно ли подавать уведомление, если директор является единственным учредителем ООО.
Ответ: Да, даже если директор — единственный сотрудник, его данные — персональные данные, и организация обязана подать уведомление.
Вопрос: Подскажите пожалуйста, селлеры маркетплейсов являются ли операторами?
Ответ: Да, селлеры являются оператором персональным данных. Клиенты могут работать по доверенностям, данные в доверенностях тоже ПД, селлер может получать, например полное ФИО. Даже если есть только имя и фамилия, это может расцениваться как ПД.
Оператором ПД является лицо, которое обрабатывает ПД в электронном виде, с помощью компьютера и даже смартфона. Нужно учитывать, что согласно ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «О персональных данных» под обработкой ПД понимается даже простое хранение в памяти компьютера или на другом электронном средстве.
На кого не распространяется 152-ФЗ
В соответствии с п. 2 ст.1 №152-ФЗ действие закона не распространяется на отношения, возникающие при:
обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в РФ;
обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну.
Обработка ПД без уведомления Роскомнадзора
В соответствии с ч. 2 ст. 22 №152-ФЗ оператор вправе осуществлять обработку ПД без уведомления Роскомнадзора когда:
Весь учет ведется на бумаге. Если хотя бы часть информации хранится и обрабатывается на компьютерах или других устройствах, то уведомление необходимо подать.
Организация включена в государственные информационные системы и работает с персональными данными, размещенными в этих государственных информационных системах.
Компания работает с персональными данными в сфере транспортной безопасности. Если помимо перечисленных видов деятельности есть другие — ведение кадрового учета, работа с клиентами, заключение договоров или оказание услуг, то организация должна подать уведомление в Роскомнадзор.
Вопросы по уведомлению в Роскомнадзор
Вопрос: Как часто необходимо обновлять уведомление о начале обработки персональных данных?
Ответ: Уведомление о начале обработки ПД подается 1 раз. В случае изменения сведений, необходимо подать уведомление об изменении сведений.
Вопрос: Если цели обработки персональных данных разные, нужно подавать одно уведомление или несколько.
Ответ: Нужно подавать одно уведомление с указанием всех целей обработки персональных данных.
Обратите внимание! Для каждой цели отдельно заполняются категории персональных данных, категории субъектов ПД, правовое основание обработки персональных данных, перечень действий и способы обработки.
По кнопке Добавить цель обработки добавляем следующую цель и для нее опять заполняем поля. Например, следующая цель Подбор персонала (соискателей) на вакантные должности оператора.
Какую дату указывать в уведомлении
Вопрос: Какую дату указать в уведомлении, если деятельность началась в прошлом году?
Ответ: Укажите дату начала обработки ПД. Дело в том, что по данном составу правонарушений согласно КоАП РФ срок давности привлечении истекает спустя 90 дней с момента его совершения. 90 дней с 2024 г. уже давно истекли, поэтому вряд ли кто-то будет привлекать к ответственности. Даже если начнут привлекать, то суд отменит, как только будет заявление об истечение срока давности, да и суд это тоже проверяет.
Заполнение уведомления в Роскомнадзор
Сам порядок заполнения уведомления построчно показали на вебинаре.
Больше всего вопросов вызывают такие поля в уведомлении как:
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 152-ФЗ;
средства обеспечения безопасности;
использование шифровальных (криптографических) средств;
класс СКЗИ;
наименование, изготовители, серийные номера средств шифрования.
Вот фрагмент уведомления. Большинство операторов используют ЭЦП и в данном разделе это надо указать.
Но поскольку вопросов было более 500, а уведомление надо подать срочно, то 30 мая в 11:00 еще раз покажем как заполнять уведомление в Роскомнадзор и ответим еще на все вопросы.
Присоединяйтесь к вебинару 30 мая в 11:00 Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления и получите пошаговую инструкцию заполнения уведомления и бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения.
Комментарии2
Коллеги, важная информация! Приходите читать!
Елена, огромное спасибо!
"Уж сколько раз твердили миру" - (И.А. Крылов) осталось дождаться 30 мая