Кто относится к операторам персональных данных, как заполнить цели обработки в уведомлении для РКН и другие вопросы по 152-ФЗ

Кто является оператором персональных данных

Вопрос: Если ИП без работников, тоже нужно подавать уведомление?

Ответ: ИП работает с другими контрагентами юридическими лицами, ИП и СМЗ, заключает с ними договоры, выставляет счета, отгружает ТМЦ по доверенности и т.д. В ходе этой деятельности идет обработка персональных данных и эта работа ведется с применением компьютера, телефона и т.д. и идет накопление данных. Если данные хранятся в электронном виде, то требования закона 152-ФЗ действуют.

Вопрос: Нужно ли подавать уведомление, если директор является единственным учредителем ООО.

Ответ: Да, даже если директор — единственный сотрудник, его данные — персональные данные, и организация обязана подать уведомление.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, селлеры маркетплейсов являются ли операторами?

Ответ: Да, селлеры являются оператором персональным данных. Клиенты могут работать по доверенностям, данные в доверенностях тоже ПД, селлер может получать, например полное ФИО. Даже если есть только имя и фамилия, это может расцениваться как ПД.

Оператором ПД является лицо, которое обрабатывает ПД в электронном виде, с помощью компьютера и даже смартфона. Нужно учитывать, что согласно ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «О персональных данных» под обработкой ПД понимается даже простое хранение в памяти компьютера или на другом электронном средстве.