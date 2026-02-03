Стратегическая сессия Клерка в Таиланде: работа, отдых и море эмоций

Впервые стратегическая сессия Клерка прошла не в России, и об этом хочется рассказать подробно. Расскажу и покажу, как все проходило, а также поделюсь своими эмоциями от Таиланда.

Стратегическая сессия

Начну свой рассказ со стратегической сессии. Наш фаундер Клерка Борис Мальцев уже не первый год на зиму уезжает в Таиланд. Но без нас он не может! Борис очень любит, чтобы мы сидели все за одним столом, обсуждали, генерили идеи, чтобы на глазах рождались новые продукты, Клерк двигался вперед, а у нас горели глаза от идей. Короче, он у нас мотор, двигатель всего Клерка, который нас заряжает и придает ускорения всем процессам.

В результате, в конце года было принято решение подвести итоги года, поставить задачи и обсудить стратегию развития вместе с Борисом Мальцевым. И весь руководящий состав Клерка полетел в Таиланд (чему мы были несказанно рады).

Таиланд

Это моя не первая поездка за границу, но в Таиланд я прилетела впервые. Немного расскажу, что тут поразило. Во-первых, тайцы очень добрые, улыбчивые, стараются всегда помочь, не раздражаются на нас туристов. Иногда казалось, что они искренние и наивные как дети.

Во-вторых, они очень чтят королевскую семью. Везде портреты членов семьи и сейчас там траур по королеве-матери.

Фото короля и королевы-матери Сирикит

В-третьих, возле каждого бизнеса есть тайский сад-святилище или уголок Будды. И будь то запчасти, массажный салон или огромный торговый центр, везде есть такой сад-святилище. Утром иду мимо массажного салона, стоит девушка с зажженной палочкой и молится перед началом рабочего дня, чтобы были клиенты и были продажи.

Сад-святилище возле торгового центра

Работа в Таиланде

Жили мы по тайскому времени (+4 часа к Москве), а работали по Московскому времени. Работали мы в коворкинге в отеле Radisson.

План стратегической сессии был следующий:

Отчет каждого руководителя за 2025 год: достигнутые результаты, что было выполнено, а что нет, причины невыполнения. Планы работ на 2026 год. Стратегия развития подразделения и Клерка в целом. Обсуждение общей стратегии, определение приоритетов и нужных ресурсов.

Работа в коворкинге

Каждый ждал своего отчета с трепетом и с сжавшейся пятой точкой (не получить бы). Но это я шучу))) Год закрыли очень хорошо. Каждое подразделение внесло свой вклад. Но всегда есть что улучшить.

Готова отчитываться по Школе Клерка. Напротив меня Борис

В результате нагенерили кучу идей. У меня куча того, чтобы я хотела сделать на Клерке. Есть одна только загвоздка: как бы клонироваться и все успеть. Но руки чешутся за все взяться, все очень интересно, горизонта нет, есть много идей, планов и задумок.

Наша жизнь в Тае

Распорядок дня был следующий. Утро начиналось с моря. Сейчас в Тае зима и средняя температура +30. Море соленее чем у нас и просто шикарное.

Утро на пляже

Далее нужно завтракать, купаться и бежать на работу. С 13:00 до 22:00 по тайскому времени мы работали. Это рабочие часы по Москве.

Еда

Еда в Тае есть на любой вкус и на любой кошелек. Я очень люблю, в любой стране, где бываю, пробовать уличную еду. Тут она на каждом шагу: вдоль дорог, в супермаркете, на пляже, на рынке и в кафе и ресторанах. По дороге на пляж брала шпажки с мясом на гриле. Потом с коллегами в европейское кафе. В обед на рынок все вместе.

Обед с коллегами на рынке

Фрукты тут на каждом шагу. Кто-то присел на ананасы и манго, а я на микс фруктов.

А еще я люблю ставить галочки. И для Тая тоже был список: что обязательно надо сделать.

✅ Первая галочка — попробовала дуриан.

Дуриан — тропический фрукт с характерным неприятным ароматом (азиатской помойки) и специфическим сладко сливочным вкусом. Послевкусие тоже азиатской помойки.

С дурианом нельзя в самолет, в гостиницу и кафе. Ну очень воняет. Так что искали место на улице, где бы его вообще поесть и не навонять.

✅ Вторая галочка — попробовала личинок и кузнечиков.

Личинки и кузнечики

Личинки сладкие, а кузнечики хрустящие и пикантные)))

Вообще вся еда в Тае очень острая, поэтому постоянно просили «No Spicy». Но даже когда они приносят неострое, то для нас это острое. Но самое тут вкусное — это морепродукты.

Самый вкусный морской сет

Развлечения

Мы жили на западном побережье острова Пхукет — Патонге. Это самый центр туризма, развлечений и ночной жизни Пхукета. Тут сотни массажных салонов.

✅ Третья галочка — тайский массаж, массаж ног и лица. На тайском массаже меня крутили как куклу, болели все точки, куда бы не нажали. Я думала что буду вся в синяках. Но нет, лишь чуть чуть небольшие синячки.

С тайской массажисткой. Это женщина, не думайте иного)))

✅ Четвертая галочка — Бангла-роуд. Тут ночные клубы, бары, развлекательные заведения. И вот тут не очень понятно, кто перед тобой: мужчина или женщина. Ну и я не удержалась и сфоткалась вот с такими колоритными дамами.

Фото за 100 бат = 270 руб.

Тут легализовано курение травы, и везде мелькают заведения с зеленым листочком. Но это не входит в сферу моих интересов, так что это я прохожу мимо.

Слоны

Наши выходные мы старались максимально провести с пользой и все посмотреть.

✅ Пятая галочка — ферма слонов. Мы кормили слонов, фоткались. Маленький слоник прямо из мультика про мамонтенка. У него пушок на голове и хочется петь: «Пусть мама услышит, пусть мама придет…».

Со слоненком и взрослой слонихой

Old Town (Старый город) Пхукета

Старый город с историческими зданиями и воскресным рынком с едой, сувенирами, одеждой, музыкой. Глаза просто разбегаются и все хочется купить.

Идем на рынок

Тут мы попробовали пекинскую утку, сашими и жареных крабов.

Рынок в Олд Тауне

Морепродукты

Поездка на остров Пхи-Пхи

Это лучшая экскурсия за которую ни жалко ни копейки. Поразила организация: все четко, локации хорошо друг друга дополняли и надоедали, кормили, поили и реальность превзошла все ожидания.

Что входило в тур: катание с горки в открытом Андаманском море, Лагуна Пиле с очень соленой водой, залив Майя Бэй где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, Пещера Викингов, плавание в маске с трубкой над рифами с рыбками и сам остров Пхи-Пхи или местные называю Пи-Пи.

Лагуна Пиле

Тут очень соленая вода. Экскурсоводы сказали что 20 минут в этой воде дают +5 лет. Вода просто нереального цвета и фото получаются супер. В лагуну мы заходим на тайской национальной лодке Лонгтейл.

Лагуна Пиле и лодка Лонгтейл

Залив Майя Бэй

После популярности фильма «Пляж» сюда ринулись толпы туристов, и сейчас тут купаться запрещено, так как восстанавливается коралловый риф.

Фотографии тут получаются как из глянцевого журнала. Так что простите, покажу обнаженку.

Морской мир тут удивительный: красивые рыбки как в мультике Немо, тут же плавает Дори.

✅ Шестая галочка — плавание над рифом с маской и трубкой. Сначала не могла приспособиться дышать, а потом просто лежала на воде и смотрела и наблюдала за рыбками. Очень теперь хочется такой опыт еще повторить где нибудь.

Храм Чалонг

✅ Седьмая галочка — посетила буддийский храм.

Перед храмом целая улица с товарами для посещения храма. Тут можно купить цветы, коробки с какими то подарками, петарды и животные. Освобождение жизней животных для решения кармы и создания заслуг. И вот значение что можно купить и для чего.

Значение каждого животного

Храм состоит из множества зданий, которые устроены по разному. Тут есть и основной храм и храм где статуи монахов-целителей, есть крематорий и зал для медитаций.

Встретили тут пару индусов, которые приехали на обряд. Попросила невесту ее сфотографировать. Вот такая красавица в сари.

Невеста

В каждом храме люди молятся, приносят свои дары.

Красивые букеты с лотосами

Другой храм трехэтажный и на первом этаже много статуй: стоят, лежат, сидят. Ничего не понятно, но очень интересно.

В следующем храме статуи монахов-целителей храма. Сначала подумала, что они живые в нирване, но нет, все таки статуи.

Статуя монаха-целителя

Следующем храме огромный зал для медитации и тут принимает монах. К нему сидит очередь. Он пообщался и начал ритуал. А в конце окропил всех водой и нас в том числе.

Тайский монах принимает людей

Тут тоже есть как алтарь и люди молятся и приносят дары.

Вообще надо сказать, что среди нас были очень талантливые коллеги, которые делали прекрасные фото, за которые им спасибо. Прямо художественный взгляд и очень хочется похвастаться такими фото.

В храм заходят только босиком и руки и ноги должны быть закрыты

Цветы

Два слова о цветах. Все что мы выращиваем у себя на подоконниках, тут растет как трава. Мы страдаем чтобы оно росло, прикладываем усилия, а тут оно просто под палящим солнцем буйно цветет и радует глаз. А еще увидела, что орхидеи садят в скорлупу из под кокоса и прикрепляют в стволу дерева. И вот так вокруг ствола получается такая красота.

Орхидеи на дереве в храме

Тимбилдинг

А еще нужно заметить, что такая выездная стратегическая сессия — это прекрасный способ друг друга узнать, пожить друг с другом 2 недели, сплотиться. В офисе мы бы так друг друга не узнали. Теперь мы знаем: кто из нас умеет жить в любой стране по своему расписанию и очень продуманный, кто любит ночную жизнь, кто активный и в работе и на отдыхе, кто любит шопинг (мы немного дорвались до брендов), а кто делает великолепные фотографии.

P.S. Дни в Тайланде просто пролетели. Мы максимально постарались и поработать, и отдохнуть, и получить новые эмоции и впечатления. Огромное спасибо за стратегическую сессию нашему генеральному директору Карине Хапиште, которая предложила идею выездной сессии и воплотила ее в жизнь. Ну и, конечно, мозгу, мотору и сердцу Клерка Борису Мальцеву.