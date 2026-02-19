Отчетность за 2025 год: как сдать без штрафов декларацию по налогу на прибыль и бухотчетность по новым формам

В декларацию по налогу на прибыль за 2025 год приказом ФНС России от 03.10.2025 №ЕД-7-3/855@ были внесены изменения. Помимо этого бухгалтерскую отчетность за 2025 год впервые надо сдавать по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и по новым формам. Только один образец пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах на 33 страницах!

Декларация по налогу на прибыль за 2025 год

Декларацию по налогу на прибыль за 2025 год нужно сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС России от 03.10.2025 №ЕД-7-3/855@. В декларацию внесен ряд изменений. Помимо этого в учете доходов и расходов для целей налогового учета много изменений: запрет на перенос расходов, новые правила учета и налогообложения амортизации, федерального и регионального инвестиционных налоговых вычетов, курсовых разниц, имущественных прав, страховок, расходов на НИОКР и командировки. В связи с изменениями вопросов больше чем ответов.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год

Начиная с отчетности за 2025 год, бухгалтерская отчетность включает следующие обязательные формы (п. 5, п. 6 ФСБУ 4/2023).

Состав бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023

Состав годовой бухгалтерской отчетности коммерческой организации (п. 5, п. 6 ФСБУ 4/2023) Образцы форм отчетности в ФСБУ 4/2023 (Приложения № 3-8) Организации с упрощенным бухучетом (п. 52, п. 53 ФСБУ 4/2023) Образцы форм отчетности – Приложение № 9 Бухгалтерский баланс Приложение № 3 Показатели можно объединять в группы и приводить итоговые значения по группе Отчет о финансовых результатах Приложение № 4 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Отчет об изменениях капитала Приложение № 6 Можно не заполнять Отчет о движении денежных средств Приложение № 7 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Приложение № 8 +

Для коммерческих организаций:

Бухгалтерский баланс (образец формы – Приложение №3 к ФСБУ 4/2023). Отчет о финансовых результатах (образец формы – Приложение №4 к ФСБУ 4/2023). Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Отчет об изменениях капитала (образец формы – Приложение №6 к ФСБУ 4/2023 );

Отчет о движении денежных средств (образец формы – Приложение №7 к ФСБУ 4/2023 );

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (образец пояснений – Приложение №8 к ФСБУ 4/2023).

Коммерческие организации, применяющие упрощенный бухгалтерский учет, могут составлять упрощенную годовую бухгалтерскую отчетность, включающую следующие формы (п. 52, п. 53 ФСБУ 4/2023):

Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Для некоммерческих организаций обязательными являются:

Бухгалтерский баланс (образец формы – Приложение №3 к ФСБУ 4/2023). Отчет о целевом использовании средств (образец формы – Приложение №5 к ФСБУ 4/2023). Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

Отчет о финансовых результатах (образец формы – Приложение №4 к ФСБУ 4/2023 );

Отчет о движении денежных средств (образец формы – Приложение №7 к ФСБУ 4/2023 );

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Решение о составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств принимает некоммерческая организация самостоятельно.

Как сдать отчетность без ошибок

Обновленная декларация по налогу на прибыль, запрет на перенос расходов и новый стандарт ФСБУ 4/2023 — это лишь верхушка айсберга. Масштабные реформы затронули как налоговое, так и бухгалтерское учетное пространство.

Ошибка в отчетности теперь стоит дороже: риски доначислений, штрафы и даже дисквалификация руководителей. Как разобраться в потоке изменений и сдать отчетность за 2025 год без проблем?

18 марта 2026 года в Москве пройдет эксклюзивный офлайн-семинар Эльвиры Митюковой по формированию и сдаче годовой бухгалтерской отчетности и заполнению декларации по налогу на прибыль за 2025 год. Ответы на вопросы и разборы живых кейсов.

⏰ 10:00 – 17:00, кофе-брейк 13:00 – 14:00

📍 Живой формат | Москва-сити, башня «Империя»

Ведущий семинара

Эльвира Митюкова, аудитор, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям). Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса». Лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ.

Эльвира Митюкова

📌 Эльвира Митюкова входит в ТОП-10 лучших лекторов России по версии журнала «Семинар для бухгалтера».

Вопросы, которые мы обсудим

1. Налог на прибыль — 2026: что изменилось в декларации за 2025 год

Запрет на перенос расходов: новые разъяснения Минфина и ФНС.

Глобальные изменения в первичных документах: какие акты и накладные обязаны заменить УПД.

Транспортные расходы: переход документов в электронный вид.

Спорные расходы: как легально учесть затраты на сотрудников, ремонт, благотворительность.

Учет убытков: как не получить отрицательное заключение аудитора.

2. Бухгалтерская отчетность за 2025 год: новые ФСБУ, сложные вопросы, пояснения

3. Отчетность, аудит, контроль, ответственность

Обязательный аудит в 2026 году: для кого он обязателен.

Публикация отчетности и аудиторского заключения: риски штрафов.

Новый порядок исправления отчетности в ГИРБО.

Отчетность в Росфинмониторинг: новые обязанности бухгалтера.

Программа семинара подробнее.

Как проходит семинар

Живое общение, никаких записей. Можно и нужно задавать вопросы в процессе. Разбор ситуаций из практики участников. Кофе-брейк, неформальное общение с коллегами и экспертом.

Вы сможете задать вопрос лично эксперту и получить разбор своей ситуации, а не общую фразу.

Где будет проходить семинар

Семинар будет проходить по адресу: г. Москва, Пресненская набережная 6, строение 2 Башня «Империя», 43 этаж.

Москва Сити, Башня «Империя»

Кому обязательно присутствовать

Главным бухгалтерам — чтобы получит четкий алгоритм заполнения отчетности и ответы на свои вопросы.

Бухгалтерам - аутсорсерам — чтобы защитить клиентов от претензий.

Аудиторам и консультантам, которые хотят знать последние тренды ошибок.

Всем, кто готовит и подписывает отчетность за 2025 год.

