Отчетность за 2025 год: как сдать без штрафов декларацию по налогу на прибыль и бухотчетность по новым формам
Декларация по налогу на прибыль за 2025 год
Декларацию по налогу на прибыль за 2025 год нужно сдавать по форме, утвержденной приказом ФНС России от 03.10.2025 №ЕД-7-3/855@. В декларацию внесен ряд изменений. Помимо этого в учете доходов и расходов для целей налогового учета много изменений: запрет на перенос расходов, новые правила учета и налогообложения амортизации, федерального и регионального инвестиционных налоговых вычетов, курсовых разниц, имущественных прав, страховок, расходов на НИОКР и командировки. В связи с изменениями вопросов больше чем ответов.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год
Начиная с отчетности за 2025 год, бухгалтерская отчетность включает следующие обязательные формы (п. 5, п. 6 ФСБУ 4/2023).
Для коммерческих организаций:
Бухгалтерский баланс (образец формы – Приложение №3 к ФСБУ 4/2023).
Отчет о финансовых результатах (образец формы – Приложение №4 к ФСБУ 4/2023).
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Отчет об изменениях капитала (образец формы – Приложение №6 к ФСБУ 4/2023);
Отчет о движении денежных средств (образец формы – Приложение №7 к ФСБУ 4/2023);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (образец пояснений – Приложение №8 к ФСБУ 4/2023).
Коммерческие организации, применяющие упрощенный бухгалтерский учет, могут составлять упрощенную годовую бухгалтерскую отчетность, включающую следующие формы (п. 52, п. 53 ФСБУ 4/2023):
Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых результатах.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Для некоммерческих организаций обязательными являются:
Бухгалтерский баланс (образец формы – Приложение №3 к ФСБУ 4/2023).
Отчет о целевом использовании средств (образец формы – Приложение №5 к ФСБУ 4/2023).
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Отчет о финансовых результатах (образец формы – Приложение №4 к ФСБУ 4/2023);
Отчет о движении денежных средств (образец формы – Приложение №7 к ФСБУ 4/2023);
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Решение о составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств принимает некоммерческая организация самостоятельно.
Как сдать отчетность без ошибок
Обновленная декларация по налогу на прибыль, запрет на перенос расходов и новый стандарт ФСБУ 4/2023 — это лишь верхушка айсберга. Масштабные реформы затронули как налоговое, так и бухгалтерское учетное пространство.
Ошибка в отчетности теперь стоит дороже: риски доначислений, штрафы и даже дисквалификация руководителей. Как разобраться в потоке изменений и сдать отчетность за 2025 год без проблем?
18 марта 2026 года в Москве пройдет эксклюзивный офлайн-семинар Эльвиры Митюковой по формированию и сдаче годовой бухгалтерской отчетности и заполнению декларации по налогу на прибыль за 2025 год. Ответы на вопросы и разборы живых кейсов.
⏰ 10:00 – 17:00, кофе-брейк 13:00 – 14:00
📍 Живой формат | Москва-сити, башня «Империя»
Ведущий семинара
Эльвира Митюкова, аудитор, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям). Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса». Лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ.
📌 Эльвира Митюкова входит в ТОП-10 лучших лекторов России по версии журнала «Семинар для бухгалтера».
Вопросы, которые мы обсудим
1. Налог на прибыль — 2026: что изменилось в декларации за 2025 год
Запрет на перенос расходов: новые разъяснения Минфина и ФНС.
Глобальные изменения в первичных документах: какие акты и накладные обязаны заменить УПД.
Транспортные расходы: переход документов в электронный вид.
Спорные расходы: как легально учесть затраты на сотрудников, ремонт, благотворительность.
Учет убытков: как не получить отрицательное заключение аудитора.
2. Бухгалтерская отчетность за 2025 год: новые ФСБУ, сложные вопросы, пояснения
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»: как заполнять формы по новым правилам? Что публиковать на Федресурсе?
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые правила проведения инвентаризации за 2025 год.
ФСБУ 9/2025 «Доходы» и 10/2025 «Расходы»: обзор новых стандартов.
ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения»: особенности учета запасов, основных средств и капитальных вложений.
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: разбор спорных ситуаций и ошибок бухгалтера.
Аренда (ФСБУ 25/2018): практические примеры расчета приведенной стоимости платежей.
3. Отчетность, аудит, контроль, ответственность
Обязательный аудит в 2026 году: для кого он обязателен.
Публикация отчетности и аудиторского заключения: риски штрафов.
Новый порядок исправления отчетности в ГИРБО.
Отчетность в Росфинмониторинг: новые обязанности бухгалтера.
Программа семинара подробнее.
Как проходит семинар
Живое общение, никаких записей.
Можно и нужно задавать вопросы в процессе.
Разбор ситуаций из практики участников.
Кофе-брейк, неформальное общение с коллегами и экспертом.
Вы сможете задать вопрос лично эксперту и получить разбор своей ситуации, а не общую фразу.
Где будет проходить семинар
Семинар будет проходить по адресу: г. Москва, Пресненская набережная 6, строение 2 Башня «Империя», 43 этаж.
Кому обязательно присутствовать
Главным бухгалтерам — чтобы получит четкий алгоритм заполнения отчетности и ответы на свои вопросы.
Бухгалтерам - аутсорсерам — чтобы защитить клиентов от претензий.
Аудиторам и консультантам, которые хотят знать последние тренды ошибок.
Всем, кто готовит и подписывает отчетность за 2025 год.
Важно: мест осталось мало
Организаторы сознательно ограничили количество участников офлайн-семинара — всего 30 человек. Это делается для того, чтобы у каждого была возможность задать вопрос, поговорить с экспертом и проработать свои сложные моменты.
Успейте занять занять место на семинаре чтобы узнать все изменения, заполнить без ошибок отчетность и задать свои вопросы ведущему эксперту страны!
Не откладывайте подготовку годовой отчетности на последний момент! Это вложение в сэкономит вам деньги и нервы при проверках в будущем.
