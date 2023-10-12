ТОП-10 ошибок при оформлении инвестиций в бизнес: мнение инвестиционного юриста

Привлечение и оформление инвестиций в бизнес — процесс сложный и многогранный, в котором много «подводных камней». В этой статье разберём наиболее частые и опасные ошибки, которые совершают инвесторы и предприниматели в этой сфере.

Ошибка 1. Выбор неподходящего вида инвестиционной сделки

Инвестиции в бизнес могут совершаться по модели акционерной (приобретение доли/акций в компании в обмен на деньги), долговой (займа), инвестиционного займа, конвертируемого займа.

Неправильный выбор вида инвестирования чреват конфликтом и(или) потерей инвестиций и(или) гибелью бизнеса, поскольку может создать непомерную финансовую нагрузку для компании, непомерную психологическую нагрузку на основателей, недостаточное обеспечение прав и интересов инвестора, etc.

Каждый вид инвестирования имеет свою специфику и релевантен с соответствующим видом/состоянием/этапом бизнеса, привлекающего инвестиции.

Так, например, в бизнес с нестабильным денежным потоком лучше инвестировать по модели акционерной (если есть потенциал значительного роста стоимости компании) или по модели инвестиционного займа (возврат инвестиций и выплата маржи инвестору происходит в относительных величинах в форме процента от прибыли компании).

В бизнес же со стабильным денежным потоком лучше (для основателей) привлекать инвестиции по модели займа или по модели «полуавтоматического» конвертируемого займа (когда стороны уже показали себя как бизнес-партнёры и есть что оценивать с точки зрения дальнейшего корпоративного партнёрства).

«Полуавтоматический» конвертируемый заём — разновидность конвертируемого займа, когда право инвестора на конвертацию долга в долю/акции компании обусловлено наличием объективных факторов (размер выручки компании, количество клиентов, etc.) или субъективных факторов (например, отсутствие реализации права вето на конвертацию со стороны того или иного основателя/акционера).

Ошибка 2. Необоснованное «упрощение» пакета документов по сделке

Существует мнение, что инвестиционную сделку можно оформить с помощью одного документа — «инвестиционного соглашения». Данное мнение довольно далеко от реальности.

Чаще всего инвестиционные сделки представляют собой совокупность документов. А это означает, что одним лишь «инвестиционным соглашением» решить задачу юридически грамотного оформления инвестиционной сделки вряд ли получится.

Так, для оформления инвестиционной сделки по модели акционирования (приобретение инвестором доли/акций в обмен на деньги) нужен следующий пакет документов (здесь учитываю классические сделки кэш-ин, когда получателем инвестиции является компания, а не отдельный её участник/акционер; плюс в качестве примера рассматриваю также «классический» вход инвестора в уставной капитал ООО через его увеличение): заявление инвестора о внесении вклада и принятии его в компанию, решение общего собрания участников (единственного участника) компании о принятии инвестора в компанию и увеличении уставного капитала компании, заявление по форме Р13014, адаптированный под инвестиционную сделку и интересы её сторон устав компании, корпоративный договор, обеспечивающий интересы сторон сделки, дополнительно также опцион в случае опционной защиты от нарушения сторонами сделки своих обязательств (об опционной защите более подробно далее).

Для оформления инвестиционной сделки по модели ковертируеморго займа нужен следующий пакет документов: заявление инвестора о внесении вклада и принятии его в компанию в случае конвертации, решение общего собрания участников (единственного участника) компании о согласии на заключение договора конвертируемого займа (которое содержит в себе также решение об увеличении уставного капитала компании в случае конвертации займа в долю), договор конвертируемого займа, адаптированный под отношения инвестор-основатели-компания устав компании, корпоративный договор (если не все договоренности сторон были включены в договор конвертируемого займа), требование инвестора об увеличении уставного капитала.

Для оформления инвестиционной сделки по моделиинвестиционного займа нужен следующий пакет документов: договор инвестиционного займа, корпоративный договор, [часто] адаптированный под отношения инвестор-основатели-компания устав компании.

Для оформления инвестиций по модели займа (простого займа) действительно достаточно просто договора займа (его также можно назвать инвестиционным соглашением, как и в случае с инвестиционным займом). При этом, однако, если сумма займа является ощутимой для инвестора, он также может потребовать заключить дополнительно корпоративный договор и внести некоторые изменения в устав компании (что случается всё чаще).

Таким образом, как видим, инвестиционные сделки имеют структуру более сложную, чем это может обеспечить один юридический документ. Также стоит учитывать, что инвестиционные и корпоративные документы в идеале должны настраиваться очень тонко с учётом пожеланий сторон сделки порой по более чем сотне вопросов (похоже на настройку эквалайзера) — поэтому использование шаблонов документов в таких случаях не рекомендуется, поскольку даже похожие на первый взгляд сделки почти всегда имеют разное содержимое «под капотом».

Ошибка 3. Оставление «на потом» утверждения адаптированной версии устава компании

Иногда встречаю ситуации, когда инвестор и бизнес заключили «инвестиционное» или предварительное соглашение, обозначили в нём необходимость создания новой (адаптированной) версии устава компании, даже обозначили некоторые его положения, но не утвердили его новую редакцию.

Это очень порочная практика, поскольку устав компании включает в себя много положений и согласование его новой редакции (адаптация под инвестиционный кейс) очень легко может привести к конфликту на основе разногласий в отношений того или иного положения устава. И пусть лучше такой конфликт произойдёт до начала движения денежных средств и принятия на себя сторонами тех или и иных юридических обязательств, нежели после.

Поэтому при подписании каких-либо инвестиционных документов нужно всегда сначала утвердить [адаптированную под инвестиционный кейс] редакцию устава компании, получающей инвестиции.

Конечно, если инвестора и предпринимателя устраивает текущая версия устава компании, то всё ОК, однако это очень редкий случай — как правило, правки в устав вносятся.

Правило о своевременном утверждении адаптированной версии устава компании касается не только ситуаций, когда инвестор приобретает долю/акции компании, это актуально и в случаях в займом, инвестиционным займом и тем более конвертируемым займом.

Например, займодавец может быть заинтересован в том, чтобы основатель компании-заёмщика не смог выйти из компании или чтобы компания не смогла заключить какую-либо сделку без единогласного её одобрения общим собранием участников компании или советом директоров. Эти опции, конечно же, фиксируются в уставе компании.

Ошибка 4. Оставление своих прав/интересов/ожиданий без защиты корпоративным договором

Адаптированный под инвестиционный кейс устав компании нужно защитить от его последующего несанкционированного изменения, а договорённости типа «компания не вправе в течение 2 лет с момента сделки выплачивать дивиденды» и т.д. нужно грамотно оформить.

Делается это с помощью корпоративного договора, который заключается со всеми (частью) участниками (акционерами) компании и по которому они несут персональную юридическую ответственность за его нарушение.

Корпоративный договор — единственный юридически грамотный способ расширенной защиты прав и интересов сторон в инвестиционных сделках (в совокупности с адаптированным уставом, конечно же).

Корпоративный договор не нужно удостоверять нотариально, однако его желательно зарегистрировать в ЕГРЮЛ. Его может заключить даже инвестор, не являющийся участником (акционером) компании. Судебно-арбитражная практика учитывает положения корпоративных договоров, данный инструмент является эффективным инструментом судебной защиты юридических прав и интересов.

Корпоративный договор применяется как в рамках акционерной модели инвестирования, так и в рамках займов, инвестиционных займов, конвертируемых займов.

Ошибка 5. Оставление нарушения той или иной обязанности без [дисциплинирующей] санкции

Санкции бывают дисциплинирующие и недисциплинирующие. Так, санкция в виде неустойки в размере 1 процента годовых от суммы долга — санкция недисциплинирующая, поскольку она значительно ниже даже ставки рефинансирования. Санкция в виде неустойки в размере 35 процентов годовых от суммы долга гораздо более ощутима и как следствие имеет более высокий дисциплинирующий потенциал.

Довольно часто на практике договоры предусматривают обязанности сторон, но либо вообще не предусматривают санкции за их нарушение, либо предусматривают санкции формальные и неэффективные (недисциплинирующие). В инвестиционных кейсах такое нередко случается, например, в отношении обязанности инвестора своевременно перечислять очередные транши инвестиций.

Чем грозит нарушение инвестором сроков по зачислению инвестиционных траншей? Во многих случаях — кассовым разрывом, ибо бизнес на эти деньги рассчитывает, операционка выстроена с учётом этого обоснованно ожидаемого денежного потока. Чем грозит кассовый разрыв? Во многих случаях — банкротством.

Поэтому в отношении такой обязанности должна быть предусмотрена не только просто санкция, а самая жёсткая санкция из всех возможных. Самой жёсткой санкцией здесь я считаю лишение инвестора доли/акций компании без возврата ему ранее перечисленных инвестиций. Делается это с помощью опциона.

Во-первых, это решает проблему возможности привлечения следующего инвестора/раунда инвестиций — доля бывшего инвестора снова свободна и готова к «продаже».

Во-вторых, это быстро тушит (разрешает) потенциальный корпоративный конфликт с инвестором путём его устранения из компании (баба с возу — кобыле легче). Конечно, такая санкция логична, если инвестор имеет долю/акции компании. Если инвестор долей/акциями не владеет, то в виде дисциплинирующей санкции может применяться денежная неустойка, значительно превышающая ставку рефинансирования (минимум в 2 раза), или внесудебный залог на имущество, обеспечивающий быстрое покрытие недополученного инвестиционного транша.

Ошибка 6. Принятие на себя обязательств по обеспечению неправдоподобных KPI

Бывает, что когда предприниматели презентуют свой бизнес перед инвесторами, они указывают, мягко говоря, неправдоподобные целевые показатели эффективности (KPI), которые планируют достигнуть. Есть инвесторы, которые понимают излишнюю оптимистичность таких предпринимателей и оценивают бизнес без «розовых очков», строго по фактуре без буквального толкования нарисованных в инвестиционной презентации цифр. Они рационально оценивают текущее состояние бизнеса, его потенциал и команду, и, если такая оценка их удовлетворяет, вкладываются в бизнес, не смотря на «сказочность» продемонстрированных цифр («со всеми бывает», «молодость простит» и т.д.). Они понимают, что давить на основателей такими цифрами не стоит (это может демотивировать).

Однако встречаются инвесторы, которые всерьёз и буквально воспринимают нарисованные в инвестиционных презентациях KPI и переносят их в документы инвестиционной сделки, а предприниматели под влиянием честолюбия или иных мотивов под такими цифрами подписываются. Такие ситуации с высокой вероятностью могут повлечь, как минимум, конфликт и демотивацию, как максимум — привлечение предпринимателя к юридической ответственности, которая может быть выражена в возврате всех/части инвестиций, либо в передаче инвестору всех/части бизнес-активов.

Резюме:

нужно серьёзно относиться к цифрам, указываемым в инвестиционных презентациях;

если в инвестиционной презентации и были приукрашены цифры, то лучше вовремя «переобуться» и не соглашаться брать на себя обязательства по их достижению (если, конечно, нет хотя бы 99-процентной уверенности в том, что обещанные показатели будут достигнуты);

если инвестор настаивает на включение в документы инвестиционной сделки цифр, которые явно нереалистичны, что лучше отказаться от сотрудничества с таким инвестором — он либо не понимает нишу, либо имеет рейдерский интерес, либо по какой-то иной причине как инвестор не очень (исключение — инвестор играет, провоцирует признание в излишней оптимистичности, ждёт правильной реакции предпринимателя, то есть проверяет его на адекватность).

Ошибка 7. Излишнее «закручивание гаек»

При составлении инвестиционных документов очень важно достичь баланса интересов сторон. Излишние запреты/ограничения/обязанности могут демотивировать участников сделки, породить конфликт между сторонами, помешать реализации важных бизнес-процессов.

Приведу примеры:

полный запрет на распределение дивидендов в течение длительного времени может негативно сказаться на материальном положении тех или иных основателей/акционеров, поэтому в некоторых случаях лучше остановиться на, например, временном 30-процентном пороге (не более 30 процентов от чистой прибыли могут быть выплачены в виде дивидендов), также полезно в уставе предусмотреть возможность непропорционального распределения дивидендов на случай, если нужно будет материально поддержать отдельных акционеров/основателей;

полный запрет на продажу доли в компании в течение длительного времени также может негативно сказаться на материальном положении тех или иных основателей/акционеров, поэтому целесообразнее ввести временное ограничение на продажу, например, не более 30 процентов от размера доли/пакета акций;

полный запрет на выход из компании всех участников также может создать ненужную напряженность в корпоративной среде, особенно если в компании реализуется опционная программа мотивации персонала — порой целесообразнее установить запрет на выход из компании в отношении участников, например, владеющих долей в размере более 3 процентов (в таком случае участники, владеющие долей в размере 3 и менее процентов могут «обналичить» свою долю путём выхода из компании — фактически продажи доли самой компании — и не искать покупателя на стороне), такой тонкий подход даёт миноритариям возможность покинуть компанию и при этом исключает вероятность серьёзной финансовой нагрузки на компанию в случае выхода из неё участника с большой долей;

любимое некоторыми инвесторами условие drag-along , при котором в случае продажи, например, инвестором своей доли в компании третьему лицу (покупателю) остальные акционеры/участники обязаны присоединиться к сделке и также продать свои доли такому покупателю на аналогичных условиях, в некоторых случаях также может быть излишним — одно дело введение такого условия на поздних раундах (когда капитализация компании скорее всего максимальна или близка к этому и будет не жалко избавиться от доли), другое дело — на ранней стадии (когда капитализация компании ещё не достигла высоких/максимальных значений, а инвестор уже спешит сделать exit);

обязанность ежемесячно составлять и направлять инвестору финансовые и иные отчёты может отвлечь предпринимателя/основателей от более важных дел по развитию бизнеса, поэтому в некоторых случаях целесообразнее может оказаться ежеквартальная отчётность или отчётность по запросу инвестора(но не чаще, например, 1 раза в 2 месяца) или «отчётность» в режиме реального времени в органичном/естественном режиме с использованием интернет-сервисов (crm-системы, google sheets, etc.); при этом нужно учитывать специфику бизнеса и запрашиваемых отчётов — если инвестору важно снимать только самые важные метрики и таких немного, либо сам бизнес предполагает небольшой объём данных (информации), либо если имеется специальный сотрудник, в обязанности которого входит ведение отчётности, то плотность и частота отчётов может быть повышена.

Примеров можно привести ещё очень много. По сути, почти любое положение документа инвестиционной сделки можно довести до крайности и на этом основании привести [негативный] пример. Нужно понимать - что приемлемо в одном инвестиционном кейсе, может быть неприемлемо в другом. Всё очень индивидуально. И это главный аргумент против использования при структурировании инвестиционных сделок «шаблонных» документов и документов из других, пусть даже похожих, кейсов.

Ошибка 8. Использование «шаблонных» документов или документов из других кейсов

Да, об этом я уже высказался в предыдущем пункте, однако всё же считаю необходимым вынести эту ошибку в отдельный пункт.

Использование конструкторов договоров, которых сейчас стало довольно много, или документов из других аналогичных кейсов может быть оправданным только в простых ситуациях, предполагающих небольшой объём взаимных прав и обязанностей сторон, небольшой горизонт прогнозирования/планирования, отсутствие значительной специфики, небольшой объём матрицы рисков.

В остальных случаях использование шаблонов документов или документов из аналогичных кейсов я вижу нецелесообразным, поскольку инвестиционные сделки предусматривают настройку содержания документов аналогично эквалайзеру — по каждому вопросу из матрицы рисков предусматривается широкий спектр возможных вариантов, а таких вопросов в матрице рисков может быть в некоторых сделках более сотни, а то и нескольких сотен. Более того, один вариант решения вопроса может быть тесно связан с вариантами решения других вопросов. Всё это необходимо учитывать и грамотно (с высоким уровнем юридической техники), опираясь на экономическую/организационную/психологическую/корпоративную специфику ситуации предусмотреть в документах инвестиционной сделки.

Конечно, инвестиционная ниша не является единственной и уникальной в этом отношении — похожий сложный механизм структурирования наблюдается и в других сферах, например, в при оформлении строительных проектов (крупных подрядов).

Ошибка 9. Слишком высокая или слишком низкая оценка стоимости бизнеса

И тот, и другой вариант может негативно сказаться как на основателях компании (предпринимателях), так и на инвесторе.

Занижение оценки чревато недостаточной суммой инвестиций, снижением мотивации предпринимателей (основателей), кассовым разрывом в бизнесе.

Завышение оценки чревато невозможностью поднятия следующего раунда инвестиций, неполучением инвестором ожидаемой доходности, и как бы это странно не звучало, снова снижением мотивации предпринимателей.

О том, как грамотно оценивать компанию я писать здесь не буду, поскольку это отдельная тема для очень большой статьи. Отмечу лишь, что методов оценки бизнеса (капитализации) существует, как минимум, несколько, и каждый из них применим в одних кейсах (сферах) и неприменим в других. На мой взгляд, лучше всего оценивают компании люди, имеющие значительный опыт в конкретной нише — они знают её тонкости и подводные камни, понимают бизнес-метрики не на словах, а не деле.

Ошибка 10. Исключение возможности сделать pivot (изменение бизнес-модели)

К сожалению (а может к счастью), эту ошибку я испытал на своей шкуре, когда почти 10 лет назад в качестве основателя и CEO развивал свой IT-стартап в сфере legal-tech. Мы тогда никак не могли выстроить работающую (положительную) юнит-экономику и всё говорило о необходимости изменения бизнес-модели (пивота). Однако, к тому времени в проекте сидели уже 3 инвестора, один из которых был очень крупным для нас и его интересовал проект исключительно в контексте той бизнес-модели, что мы реализовали изначально.

В итоге 2 инвестора из 3 выступили категорически против изменения бизнес-модели. Игнорирование их мнения исключительно с юридической точки зрения не было для нашей команды опасным, однако с точки зрения корпоративного климата (отношений), репутации и получения ожидаемых инвестиционных траншей (которых было ещё немало) — их мнение игнорировать было нецелесообразно. Нашей ошибкой стало то, что мы изначально не проговорили (и не прописали) этот вопрос в корпоративных/инвестиционных документах (это было начало нашего предпринимательского пути и мы не придали этому значения) и каждый партнёр был вправе настаивать на своём мнении без каких-либо рамок.

В итоге было принято единогласное решение о смене CEO и дальнейшем развитии проекта в рамках текущей (изначальной) бизнес-модели, что через несколько месяцев ожидаемо привело к полной гибели проекта.

Сейчас же я считаю, что вопрос изменения бизнес-модели является ключевым с точки зрения жизнеспособности бизнеса, поэтому его нужно обговаривать и прописывать в документах в приоритетном порядке, чтобы у кого-либо из участников компании/партнёров не было юридического и морального права наложить вето на pivot.

По вопросам оформления инвестиционных и корпоративных сделок можете обращаться по нижеуказанным контактным данным:

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Предприниматель, который выжил: как не погубить бизнес и инвестиции»

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