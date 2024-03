Как провести M&A (слияние/поглощение компаний) в российской юрисдикции. Способы оформления, особенности и этапы сделки. Подробный разбор от корпоративного юриста

M&A — широко известный термин, означающий слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions), осуществляемые с участием равных или неравных бизнес-субъектов (компаний) с целью расширения влияния на том или ином рынке.

Если речь идёт о взаимодействии равных игроков, то правильнее говорить о слиянии. Если речь идёт о взаимодействии неравных игроков, то правильнее говорить о поглощении.

Способов проведения M&A в российской юрисдикции всего четыре:

Большинство сделок M&A - это поглощения, поскольку действительно равные игроки на рынке встречаются нечасто, особенно пока на российском.

И даже если слиться хотят равные компании, то среди них скорее всего выявится лидер, под эгидой которого далее продолжится общая экспансия на рынке и который фактически вольёт в себя остальных участников M&A.

Вопрос соотношения статусов участников M&A имеет важное значение, поскольку во многом определяет структуру будущей сделки и способ реализации M&A (слияние или поглощение), а в некоторых случаях и сам факт проведения M&A. На деле способ M&A определяется на основе большого количества факторов: оценки компаний, их доли на рынке, потенциале развития, узнаваемости бренда, эффективности команды, наличия долговой нагрузки и так далее.

Так, в одном из моих любимых фильмов «Знакомьтесь, Джо Блэк» один из главных героев Уильям Перриш (Энтони Хопкинс) отказывается от слияния (фактически поглощения) своей компании с конкурентами по причине того, что его детище фактически прекратит своё существование, и никакие деньги не оправдают данный шаг. Если бы конкуренты дали гарантии того, что компания Перриша не будет развалена, то, возможно, итог был бы другим.

Итак, чтобы реализовать M&A можно пойти несколькими путями:

Примечание: в M&A, конечно же, могут участвовать две и более компании. Все указанные процедуры могут реализовываться вне зависимости от количества участников.

Рассмотрим каждый из указанных способов реализации M&A более подробно:

Если нет смысла фактически и юридически убивать более мелких участников M&A (и нет каких-либо иных юридических препятствий), то конечно же, лучше всего пойти по пути приобретения лидером их акций/долей в уставном капитале. Это проще всего оформить в связи с не очень большим количеством законодательных требований и относительной простотой процедуры смены владельцев компании.

Если же более мелкие участники M&A обязательно нужны в качестве пусть полностью управляемых и зависимых, но все же отдельных игроков на рынке, то здесь тем более нет альтернатив — M&A осуществляется через приобретение лидером их акций/долей в уставном капитале с сохранением их "личностей" и оставлением за ними их имущества.

Конечно, можно формально сменить их юридические оболочки на другие, но это лишние действия, которые без крайней необходимости осуществлять глупо, а если такая необходимость всё же есть, то тогда здесь речь идёт уже о следующем способе реализации M&A — приобретении лидером (или аффилированным с ним лицом) имущества остальных участников M&A.

P.S. Лидер также может приобрести долю/акции в поглощаемой компании через увеличение её уставного капитала и внесение вклада/покупку доп. акций (такая модель приобретения называется cash in, а модель классической покупки акций/доли у акционеров/участников компании - cash out). Однако сделки cash in в бОльшей степени относятся к классическим инвестиционным, нежели к M&A, хотя они также могут применяться в рамках M&A. По этой причине в контексте темы данной статьи мы рассматриваем прежде всего сделки cash out.