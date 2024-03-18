Как провести M&A (слияние/поглощение компаний) в российской юрисдикции. Способы оформления, особенности и этапы сделки. Подробный разбор от корпоративного юриста

В этой статье мы структурировано и подробно разберём способы проведения M&A (слияний и поглощений компании) в российской юрисдикции. Обозначим особенности каждой схемы и порядка её оформления. Постарались подать материал максимально понятно, рекомендуем для всех, не только для юристов.

M&A — широко известный термин, означающий слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions), осуществляемые с участием равных или неравных бизнес-субъектов (компаний) с целью расширения влияния на том или ином рынке.

Если речь идёт о взаимодействии равных игроков, то правильнее говорить о слиянии. Если речь идёт о взаимодействии неравных игроков, то правильнее говорить о поглощении.

Способов проведения M&A в российской юрисдикции всего четыре:

приобретение имущества поглощаемой компании без самой компании;

приобретение поглощаемой компании или контроля над ней;

реорганизация путём присоединения поглощаемой компании к компании-лидеру;

реорганизация путём слияния «равных» компаний и образование новой компании.

Большинство сделок M&A - это поглощения, поскольку действительно равные игроки на рынке встречаются нечасто, особенно пока на российском.

И даже если слиться хотят равные компании, то среди них скорее всего выявится лидер, под эгидой которого далее продолжится общая экспансия на рынке и который фактически вольёт в себя остальных участников M&A.

Вопрос соотношения статусов участников M&A имеет важное значение, поскольку во многом определяет структуру будущей сделки и способ реализации M&A (слияние или поглощение), а в некоторых случаях и сам факт проведения M&A. На деле способ M&A определяется на основе большого количества факторов: оценки компаний, их доли на рынке, потенциале развития, узнаваемости бренда, эффективности команды, наличия долговой нагрузки и так далее.

Так, в одном из моих любимых фильмов «Знакомьтесь, Джо Блэк» один из главных героев Уильям Перриш (Энтони Хопкинс) отказывается от слияния (фактически поглощения) своей компании с конкурентами по причине того, что его детище фактически прекратит своё существование, и никакие деньги не оправдают данный шаг. Если бы конкуренты дали гарантии того, что компания Перриша не будет развалена, то, возможно, итог был бы другим.

Итак, чтобы реализовать M&A можно пойти несколькими путями:

Примечание: в M&A, конечно же, могут участвовать две и более компании. Все указанные процедуры могут реализовываться вне зависимости от количества участников.

Рассмотрим каждый из указанных способов реализации M&A более подробно:

Приобретение лидером акций/долей в уставном капитале остальных участников M&A

Если нет смысла фактически и юридически убивать более мелких участников M&A (и нет каких-либо иных юридических препятствий), то конечно же, лучше всего пойти по пути приобретения лидером их акций/долей в уставном капитале. Это проще всего оформить в связи с не очень большим количеством законодательных требований и относительной простотой процедуры смены владельцев компании.

Если же более мелкие участники M&A обязательно нужны в качестве пусть полностью управляемых и зависимых, но все же отдельных игроков на рынке, то здесь тем более нет альтернатив — M&A осуществляется через приобретение лидером их акций/долей в уставном капитале с сохранением их "личностей" и оставлением за ними их имущества.

Конечно, можно формально сменить их юридические оболочки на другие, но это лишние действия, которые без крайней необходимости осуществлять глупо, а если такая необходимость всё же есть, то тогда здесь речь идёт уже о следующем способе реализации M&A — приобретении лидером (или аффилированным с ним лицом) имущества остальных участников M&A.

P.S. Лидер также может приобрести долю/акции в поглощаемой компании через увеличение её уставного капитала и внесение вклада/покупку доп. акций (такая модель приобретения называется cash in, а модель классической покупки акций/доли у акционеров/участников компании - cash out). Однако сделки cash in в бОльшей степени относятся к классическим инвестиционным, нежели к M&A, хотя они также могут применяться в рамках M&A. По этой причине в контексте темы данной статьи мы рассматриваем прежде всего сделки cash out.

Особенности реализации M&A через покупку акций/долей компании на примере ООО (наиболее распространенной формы компании в России)

Договор купли-продажи доли в компании (ООО) заключается в письменной нотариальной форме.

Для достижения цели M&A лидеру не обязательно приобретать 100-процентную долю в уставном капитале «поглощаемых» компаний, в принципе, доля (пакет акций) может быть и меньше — здесь главное, как определяются права и обязанности участников (акционеров) поглощаемой компании в соответствии с её корпоративными документами (уставом и корпоративными договорами).

Указанные документы могут быть прописаны так, что правовой статус владельца, например, 70 или 80 процентов доли (акций), полностью устроит лидера и тогда в приобретении 100 процентов может не быть необходимости.

Составление акта инвентаризации и(или) заключения аудитора и(или) перечня всех долгов (обязательств) компании с указанием кредиторов — не является обязательным.

Бухгалтерский баланс компании на практике представляется всегда (это база), однако в случае его возможного отсутствия сторонам ничто не мешает заключить и исполнить договор купли-продажи доли в уставном капитале компании.

Даже в случае приобретения лидером 100-процентной доли в уставном капитале «поглощаемой» компании, стороны сделки не обязаны уведомлять о сделке кредиторов бизнеса.

Участники (владельцы) поглощаемой компании для чистоты сделки не должны иметь ограничений на продажу своих долей (акций), при необходимости должны быть соблюдены также корпоративные процедуры, связанные с преимущественным правом покупки долей (акций).

Реализация M&A через покупку имущества (имущественного комплекса) поглощаемой компании

Если нет смысла оставлять на рынке поглощаемые компании, то можно пойти по пути приобретения лидером имущества (имущественного комплекса) поглощаемых компаний.

Данную процедуру сложнее оформить по сравнению с приобретением акций/долей поглощаемых компаний, однако если в результате M&A на рынке должен остаться только лидер, а юридическая процедура присоединения (это следующий способ M&A, который мы рассмотрим далее) отклонена как способ M&A, то приобретение имущества (имущественного комплекса) поглощаемых компаний с последующей их юридической ликвидацией - это оптимальный вариант.

Договор купли-продажи имущества поглощаемой компании заключается в простой письменной форме и в обязательном порядке подлежит государственной регистрации в Росреестре (ЕГРН). Договор купли-продажи имущественного комплекса считается заключенным с момента такой регистрации. Право собственности на имущественный комплекс переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права в Росреестре.

В соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса РФ состав и стоимость продаваемого имущественного комплекса определяются в договоре купли-продажи на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с правилами, установленными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

До подписания договора купли-продажи имущественного комплекса должны быть составлены: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

В соответствии со ст. 562 Гражданского кодекса РФ кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого имущественного комплекса, должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора купли-продажи.

В соответствии со ст. 563 Гражданского кодекса РФ передача имущественного комплекса продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе имущественного комплекса и об уведомлении кредиторов о его продаже, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты. Имущественный комплекс считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами (с этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе имущественного комплекса).

В соответствии со ст. 559 Гражданского кодекса РФ исключительные права на средства индивидуализации продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Указанные активы по умолчанию являются частью имущественного комплекса.

Права продавца бизнеса, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Передача обязательств, исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает продавца от соответствующих обязательств перед кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную ответственность.

В этом отношении поглощение компании через приобретение её акций/долей, а не только её имущества, более выгодно, поскольку покупателю фактически вместе с компанией автоматически достаются и её лицензии (разрешения).

Реализация M&A через реорганизацию в форме слияния компаний

Как я отмечал ранее, законодательством также прямо предусматриваются такие юридические процедуры реализации M&A, как присоединение одной компании к другой (см. ст. 57 Гражданского кодекса РФ, ст. 53 Закона об ООО, ст. 17 Закона об акционерных обществах) и слияние двух и более компаний (см. ст. 57 Гражданского кодекса РФ, ст. 52 Закона об ООО, ст. 16 Закона об акционерных обществах).

В результате слияния компаний происходит возникновение новой компании путём передачи ей всех прав и обязанностей сливаемых компаний. Все права и обязанности каждой компании переходят к новой в соответствии с передаточным актом.

Компетентный орган каждой компании, участвующей в M&A, принимает решение о слиянии, об утверждении договора о слиянии и устава компании, создаваемой в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

Компании, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, порядок обмена акций/долей в уставном капитале каждой компании на акции/доли в уставном капитале новой компании.

Договор о слиянии компаний должен содержать:

наименование, сведения о месте нахождения каждой компании, участвующей в слиянии, а также наименование, сведения о месте нахождения компании, создаваемой путём реорганизации в форме слияния;

порядок и условия слияния компаний;

порядок конвертации акций/долей каждой компании, участвующей в слиянии, в акции/доли создаваемой компании и соотношение (коэффициент) конвертации акций/долей таких компаний;

указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой компании, избираемых каждой компанией, участвующей в слиянии, если уставом создаваемой компании в соответствии с законом не предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) общим собранием акционеров/участников этой компании;

список членов ревизионной комиссии создаваемой компании, если в соответствии с уставом создаваемо компании наличие ревизионной комиссии является обязательным;

список членов коллегиального исполнительного органа создаваемой компании, если уставом создаваемого компании предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников компании;

указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемой компании;

наименование регистратора создаваемой компании и сведения о его месте нахождения (в случае, если новая компания создается в форме акционерного общества).

Реализация M&A через реорганизацию в форме присоединения (поглощения) компании (компаний)

В результате присоединения происходит юридическое прекращение существования поглощаемых компаний с передачей всех их прав и обязанностей (имущества) лидеру.

Компетентный орган каждой компании, участвующей в M&A, принимает решение о поглощении (присоединении), об утверждении договора о присоединении, а компетентный орган каждой из поглощаемых (присоединяемых) компаний также принимает решение об утверждении передаточного акта.

Компетентный орган компании, к которой осуществляется присоединение (лидер M&A) также принимает решения по иным вопросам, в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такой компании, если это предусмотрено договором о присоединении.

Присоединяемая компания (компании) и компания, к которой осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.

При присоединении одной компании к другой к последней переходят все права и обязанности присоединенной компании в соответствии с передаточным актом.

Договор о присоединении должен содержать:

наименование, сведения о месте нахождения каждой компании, участвующей в присоединении;

порядок и условия присоединения;

порядок конвертации акций присоединяемой компании в акции компании, к которой осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких компаний.

Этапы проведения M&A

Вне зависимости от способа проведения M&A этапы его проведения довольно стандартны и их можно представить следующим образом:

1. Переговоры, достижение предварительного консенсуса, подписание соглашения о намерениях (Term sheet) или соглашения с иным наименованием (например, соглашение/меморандум о взаимопонимании), в котором определяются (могут определяться) совместные и индивидуальные подготовительные действия участников перед проведением M&A, условия их взаимодействия в рамках подготовительного периода, заверения и гарантии, условия NDA (неразглашения конфиденциальной информации), временные запреты и ограничения (например, связанные с переговорами с конкурентами или совершением тех или иных сделок), базовые условия возможного слияния/поглощения или формулы их выведения (сроки, денежные оценки, условия конвертации акций/долей и так далее), ответственность за нарушение условий такого соглашения и так далее.

2. Due diligence: взаимная или односторонняя проверка участника (участника) M&A на предмет соответствия заявляемым показателям, заверениям и гарантиям, отсутствия/наличия инвестиционных (юридических, экономических, налоговых и иных рисков) и так далее.

3. Утверждение условий M&A по результатам проведенного due diligence, подготовка проектов юридических документов.

4. Внутрикорпоративная и иная подготовка участников к M&A, включающая в себя, в том числе (в зависимости от способа M&A перечень действий будет разный, здесь приведены различные действия в качестве примера): принятие компетентными органами участников сделки решения об инициировании процедуры M&A и иных связанных с этим решений, инвентаризация активов и пассивов, получение предварительного согласия антимонопольного органа на сделку, составление передаточного акта, подготовка проекта договора купли-продажи/слияния/присоединения, подготовка проекта нового устава компании-лидера M&A или создаваемой в результате M&A новой компании или поглощённой компании, выдвижение кандидатов в органы управления создаваемой компании, принятие решений компетентными органами компаний-участников об одобрении/утверждении сделки/процедуры M&A, публикация сообщений о реорганизации на Федресурс и в журнале «Вестник государственной регистрации» и так далее.

5. Подписание уполномоченными лицами компаний-участников M&A необходимых документов.

6. Подача уполномоченными лицами компаний-участников M&A необходимых документов (например, заявления по форме Р12003 о проведении реорганизации или заявления по форме Р13014 о внесении изменений в ЕГРЮЛ или договора купли-продажи имущественного комплекса для регистрации в Росреестре) в уполномоченные органы/организации для реализации M&A.

7. Получение соответствующих документов, подтверждающих достижение результатов M&A.

Детальный разбор каждого из способов проведения M&A в российской юрисдикции - это тема отдельных статей, которые, возможно, мы опубликуем в скором будущем. Основная задача данной статьи - дать предпринимателям и начинающим инвесторам базовое понимание сущности, структуры и этапов M&A в российской юрисдикции. Надеюсь, сегодня мы с это задачей справились.