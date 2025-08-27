Как создать инвестиционный фонд в форме ООО — быстро, удобно, эффективно, с привлечением инвесторов-физических лиц

Какие органы могут входить в систему управления ООО и как оптимизировать её работу?

В систему управления ООО могут входить следующие органы (структуры):

общее собрание участников ООО (или единственный участник ООО) — необходимый орган управления ООО, обладающий самым высоким уровнем власти;

совет директоров — необязательный орган управления ООО, может быть созван, если предусмотрен уставом компании;

правление (дирекция и т.д.) — необязательный коллегиальный исполнительный орган ООО, который на практике встречается крайне редко;

генеральный директор (управляющий)или генеральные директора —обязательный орган (органы) ООО, непосредственно занимающийся операционным (повседневным) управлением ООО.

Общее собрание участников ООО: суть и специфика работы

Общее собрание участников ООО — главный управленческий орган ООО, который актуален для ООО, имеющих 2 и более участников. Если в ООО 1 участник, то функции общего собрания он реализует единолично.

По закону (ст. 34 Закона об ООО) общее собрание участников ООО в обязательном (очередном) порядке должно проводиться 1 раз в году не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

При этом общее собрание участников ООО может созываться также в неочередном порядке по инициативе руководителя ООО, а также по требованию совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (индивидуального аудитора), участников ООО, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников ООО, если уставом не предусмотрено, что для созыва внеочередного собрания участников ООО требуется меньшее количество голосов.

Важно! В целях оптимизации работы общего собрания участников ООО и снижения вероятности корпоративных конфликтов в компании, рекомендуем на самом раннем этапе включить в устав ООО следующее положение, касающееся созыва общего собрания участников ООО посредством уведомлений (писем), направляемых по электронной и сотовой связи:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить о его проведении каждого участника Общества электронными сообщениями (письмами), отправляемыми на абонентский номер мобильного телефона и адрес (адреса) электронной почты участника Общества, указанные в списке участников Общества. Отправляемое на электронный почту участника Общества письмо должно содержать всю предусмотренную законодательством информацию о проведении общего собрания участников Общества, информацию о дате, времени и месте проведения собрания, информацию об отправителе сообщения, а также материалы, имеющие отношение к общему собранию участников Общества (в том числе предусмотренные законодательством). Сообщение (СМС), отправляемое на абонентский номер телефона участника Общества должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания участников Общества, а также должно содержать информацию, явно свидетельствующую о том, кто является его отправителем. Контактные данные участников Общества содержатся в списке участников Общества, обязанность ведения которого возложена на генерального директора Общества. Контактные данные участников Общества могут корректироваться участниками Общества 1 (один) раз в год во время проведения очередного общего собрания участников Общества. При внесении контактных данных участников Общества в список участников Общества каждый участник Общества обязан заверить подписью (и оттиском печати, в случае если ее наличие у участника предусмотрено законом) достоверность содержащихся в списке контактных данных.

К сожалению, всё ещё большое количество уставов ООО, с которыми мы работаем, содержат устаревшие положения о созыве общего собрания участников ООО посредством бумажных документов. В современном мире, когда каждый участник бизнеса пользуется интернетом, а многие активно путешествуют по миру и живут в разных городах планеты, гораздо более целесообразным и правильным становится созыв общих собраний посредством электронной и сотовой связи, а проведение общих собраний — по видеоконференцсвязи.

Что касается порядка принятия общим собранием участников ООО решений, то это также очень важный вопрос, который нередко игнорируется начинающими предпринимателями! Крайне важно продумать, сколько голосов на общем собрании участников ООО потребуется для принятия решения по каждому из вопросов компетенции общего собрания участников ООО. По результатам такой аналитической работы необходимо прописать в уставе ООО необходимое количество голосов в отношении каждого вопроса, относящегося к компетенции общего собрания участников ООО.

Закон об ООО по умолчанию предусматривает то или иное количество голосов в отношении тех или иных вопросов компетенции общего собрания участников ООО, однако очень часто это не соответствует ожиданиям участников ООО и противоречит специфике сложившихся между ними отношений. Поэтому к вопросу определения количества голосов необходимо подходить максимально щепетильно и индивидуально, учитывая специфику взаимоотношений бизнес-партнёров.

Важно: вопреки распространённому мнению в ООО отсутствует единый для всех компаний “контрольный пакет акций (контрольная доля)”. В каждом конкретном ООО может устанавливаться (и, как правило, устанавливается) свой уникальный "контрольный пакет". Более того, такой "контрольный пакет", как правило, устанавливается отдельно в отношении тех или иных вопросов компетенции общего собрания.

Даже если участник ООО владеет долей 99 %, он может совершенно не иметь полной власти в компании, поскольку уставом ООО может быть предусмотрено, что все решения на общем собрании участников должны приниматься единогласно. В этом случае без голоса другого участника (участников), владеющего (владеющих) долей (долями) в размере оставшегося 1 %, принять ни одно решение на общем собрании участников компании не получится.

Таким образом, для того, чтобы говорить об уровне власти того или иного участника в компании, необходимо посмотреть, что по этому поводу прописано в уставе ООО.

Стоит также знать, что на практике участники ООО часто заключают между собой корпоративные договоры, в которых, предусматривают, к примеру, что участник ООО Иванов обязуется в течение определённого периода времени голосовать по тем или иным вопросам компетенции общего собрания таким же образом, что и участник ООО Сидоров, или, что участники ООО обязуются в течение определённого периода времени не распределять дивиденды в компании, а так далее.