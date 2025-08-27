Как создать инвестиционный фонд в форме ООО — быстро, удобно, эффективно, с привлечением инвесторов-физических лиц

В России есть специально созданная для оформления инвестиционных фондов форма организации партнёрства — инвестиционное товарищество. Регулируется данная форма Федеральным законом «Об инвестиционном товариществе» от 28.11.2011 № 335-ФЗ. Однако с 2014 года участниками инвестиционного товарищества не могут быть физические лица (ИП), что делает эту форму крайне неудобной для инвесторов, поскольку далеко не все инвесторы для своей инвестиционной деятельности хотят открывать юридические лица.
До 2014 года участниками инвестиционного товарищества могли быть физические лица в статусе ИП (индивидуального предпринимателя), чтобы было очень удобно. Однако в указанном году российский законодатель сделал выстрел в колено инвестиционной активности в России и принял Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» от 21.07.2014 № 220-ФЗ, который отныне запрещает физическим лицам быть участниками инвестиционного товарищества и даёт такую возможность только юридическим лицам.
В связи с этим огромное количество инвесторов и менеджеров вынуждены искать иные формы организации инвестиционных фондов. От скудности выбора многие выбирают ПИФы, которые очень неудобны с точки зрения управления и привлечения капитала. Фонды же, регулируемые ст. 7 Федерального закона № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях” вообще не предусматривают членства, что делает эту форму несостоятельной на рынке частных инвестиций.
В связи с этим в настоящее время всё больше внимания с точки зрения создания инвестиционного фонда привлекает такая широко известная форма юридического лица, как ООО.
Почему ООО подходит для создания инвестиционного фонда?
Во-первых, ООО является самым распространённым видом юридического лица при ведении бизнеса в российской юрисдикции, в связи с чем имеется обширная, понятная и устоявшаяся практика по эксплуатации данного вида организации.
Во-вторых, любой инвестиционный фонд имеет коммерческую цель — увеличение прибыли инвесторов, что в полной мере соответствует целевому назначению ООО.
В-третьих, ООО отлично адаптировано для привлечения капиталов со стороны его участников (инвесторов) — есть инструменты оплаты и увеличения уставного капитала ООО, а также внесения вкладов в имущество ООО без увеличения уставного капитала. Правда, количество таких участников (инвесторов) согласно ст. 88 Гражданского кодекса РФ не может быть более 50.
В-четвёртых, ООО имеет понятную и эффективную структуру управления — она может включать в себя генерального директора, правление, совет директоров и общее собрание участников, которая может быть сбалансирована таким образом, что на каждом уровне будут эффективно приниматься управленческие решения без причинения беспокойства иным органам управления. При этом, ООО имеет понятные инструменты контроля над принятием решений тем или иным органом — в частности, инструмент одобрения сделок общим собранием или советом директоров.
В-пятых, в ООО имеются понятные и гибкие инструменты регулирования отношений между инвесторами, а также между инвесторами и инвестиционным менеджментом. Такими инструментами являются устав ООО, корпоративные договоры и опционы, практика использования которых является также понятной, устойчивой и обширной. С помощью устава ООО, корпоративных договоров и опционов можно очень эффективно урегулировать вопросы выхода и входа инвесторов в ООО, размытия и неразмытия долей тех или иных инвесторов, гибкого распределения прибыли (выплаты дивидендов), гибкого принятия управленческих решений и так далее. С точки зрения тонкой настройки правил взаимоотношения инвесторов ООО является флагманом среди юридических лиц.
Таким образом, отсутствуют какие-либо юридические и организационные препятствия для использования ООО в целях создания и реализации деятельности инвестиционных фондов.
Что касается АО (акционерных обществ), то их также можно использовать в целях создания и реализации деятельности инвестиционных фондов, однако данная форма юридического лица является более сложной с точки зрения администрирования.
Как адаптировать ООО под цели инвестиционного фонда?
Во-первых, в уставе ООО можно прописать цели компании, соответствующие целям инвестиционного фонда.
Во-вторых, отношения GP (управляющего партнёра) и LP (инвесторов) можно урегулировать целям рядом гибких и понятных документов — уставом ООО, корпоративным договором, опционами, а также отдельными договорами между GP и ООО.
В-третьих, порядок входа в ООО новых инвесторов можно гибко урегулировать уставом ООО и корпоративными договорами. Так, вопросы входа в ООО новых инвесторов, определения размера и порядка внесения ими вкладов (инвестиций), уровень размытия долей остальных инвесторов (всех вообще и отдельных в частности) могут решаться на голосовании текущих инвесторов с разным распределением голосов (здесь может понадобиться корпоративный договор с целью обеспечения присоединения тех или иных инвесторов к голосу тех или иных инвесторов).
В-четвёртых, в зависимости от тех или иных условий в ООО прибыль может распределяться между участниками (инвесторами) непропорционально размеру принадлежащих им долей — это также позволяет более гибко настроить систему выплат вознаграждений инвесторам.
В-пятых, в ООО можно легко реализовать санкционные механизмы, связанные с уменьшением размера доли того или инвестора в случае нарушения им своих обязательств перед фондом или отдельными инвесторами. Делается это с помощью штрафных (обратных) опционов.
Порядок создания ООО и важные действия бизнес-партнёров на этом этапе
«На берегу»: создание ООО следует начать со стратегической сессии, на которой все учредители ООО (инвесторы и менеджеры) честно и открыто ответят на ключевые вопросы, касающиеся будущей деятельности инвестиционного фонда в форме ООО.
В своей практике на стратегических сессиях с предпринимателями и инвесторами, создающими совместное ООО, мы используем обкатанный за годы практики список из 50 вопросов, который размещён в публичном доступе здесь.
Честное и открытое предоставление бизнес-партнёрами ответов на указанные вопросы в значительной степени снижает вероятность будущих конфликтов в бизнесе и повышает вероятность его успеха.
Далее «оцифровываем» в письменной и юридически грамотной форме все ответы бизнес-партнёров [на указанные 50 вопросов], которые были получены в рамках стратегической сессии.
Бизнес хоть и строится на доверии, однако, доверие может выражаться в немой (молчаливой) форме и форме определённой (прописанной). Какая форма доверия лучше и надёжнее — немая или определённая, вопрос риторический, ответ на который очевиден.
Доверие предполагает наличие ожиданий, и чтобы бизнес-партнёрство не рухнуло в ближайшей или отдалённой перспективе, такие ожидания необходимо проговаривать, обсуждать и фиксировать в письменной форме.
Поэтому лучшая форма выражения доверия в бизнесе — это фиксация взаимных ожиданий бизнес-партнёров в форме юридически корректно составленных документов.
Согласно законодательству минимально необходимыми юридическими действиями при создании ООО являются
оформление протокола общего собрания учредителей о создании ООО, в котором указываются: (1) время и место принятия решения/проведения общего собрания, (2) состав учредителей, участвующих в создании ООО (их ФИО/наименования и данные о них), порядок и результаты их голосования по вопросам создания ООО, (3) фирменное наименование ООО, его юридический адрес (например, адрес жилья учредителя или будущего руководителя ООО), размер уставного капитала ООО (минимум — 10 000 рублей), сроки (не более 4 месяцев с момента регистрации ООО) и способы его оплаты (обязательно — оплата денежными средствами), распределение долей в уставном капитале ООО между учредителями ООО, сведения об утверждении устава ООО, руководитель ООО, срок его полномочий и т.д.;
заключение в простой письменной форме договора об учреждении ООО, который определяет порядок осуществления партнёрами совместной деятельности по учреждению ООО, размер уставного капитала ООО, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей ООО, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале ООО, а также иные договорённости учредителей ООО. Данный договор об учреждении ООО может выполнять функцию корпоративного договора, в котором партнёры прописать свои будущие корпоративные права и обязанности.
составление и утверждение устава ООО — главного документа ООО, который всё время, пока существует ООО, будет определять главные правила взаимодействия участников ООО друг с другом, а также правила ведения ими совместной деятельности через ООО. Уставу ООО нужно уделить самое пристальное внимание — это критически важный документ. Очень важно осуществить грамотную и тонкую настройку содержания устава, поскольку от этого будет зависеть вероятность возникновения КОНФЛИКТОВ между участниками ООО (бизнес-партнёрами). Подробно о том, как грамотно составить устав ООО, можно почитать здесь.
составление заявления по форме Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании), которое является также документом-основанием для регистрации налоговой службой создаваемого ООО. На момент написания этой статьи заявление по форме Р11001 подаётся на бланке, утверждённом приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (если заявление не будет соответствовать указанному образцу, то ФНС откажет в регистрации ООО).
оплата государственной пошлины в размере 4 000 рублей — если на регистрацию подаются документы в бумажном виде, если же документы подаются в электронном виде (через госуслуги, сайт ФНС, МФЦ или нотариуса) — то платить пошлину не нужно.
оформление документа, подтверждающего правомерность использования указанного в регистрационных документах юридического адреса будущего ООО.
Указанные документы подаются в ФНС для создания ООО.
После получения ФНС указанных документов, в течение 3-5 рабочих дней осуществляется регистрация нового ООО, по результатам которой ФНС формирует и направляет по адресу электронной почты, указанному в заявлении по форме Р11001, комплект следующих документов (в электронном виде):
свидетельство о постановке ООО на налоговый учёт;
устав ООО с отметкой ФНС о регистрации;
лист записи ЕГРЮЛ по форме Р50007.
С момента внесения ФНС сведений об ООО в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) ООО считается созданным (зарегистрированным).
Что делаем в первую очередь сразу после регистрации ООО?
1. Назначаем руководителя ООО — генерального директора (директоров) или управляющего (управляющих)
Руководителем ООО может быть генеральный директор по трудовому договору или управляющий (управляющая компания) по гражданско-правовому договору.
Также сейчас в соответствии с п. 3 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ уставом компании может быть предусмотрено предоставление полномочий генерального директора нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких генеральных директоров, действующих независимо друг от друга.
Назначение первого руководителя ООО осуществляется на основании решения единственного учредителя ООО/протокола общего собрания учредителей ООО, оформляемого при создании ООО, путём заключения между ООО (в лице учредителя ООО) и руководителем ООО трудового или гражданско-правового договора, а также издания "приказа № 1", которым новый руководитель ООО во исполнение указанного решения учредителя (учредителей) назначает на должность самого себя. При этом, указанный "приказ № 1" издавать не обязательно, но рекомендуется, поскольку в некоторых ситуациях при взаимодействии с теми или иными инстанциями такой документ может понадобиться.
Компетенция [права и обязанности] руководителя (руководителей) ООО определяется уставом ООО, а также соответствующим договором между ООО и руководителем (руководителями) ООО.
2. Делаем печать ООО (при необходимости)
С 7 апреля 2015 года ООО не обязано иметь печать (п. 5 ст. 2 № 14-ФЗ). Однако на практике в некоторых случаях печать ООО может понадобиться (как и ранее упомянутый "приказ № 1").
Информацию о наличии или отсутствии у ООО печати необходимо указать в уставе ООО во избежание возникновения неприятных юридических ситуаций при взаимодействии с контрагентами или государственными органами (должностными лицами).
3. Выбираем систему налогообложения и сообщаем о ней в ФНС
Чаще всего ООО выбирают УСН — упрощённую систему налогообложения. Если ООО выбирает УСН, то в течение 30 дней с момента регистрации ООО необходимо письменно уведомить об этом ФНС, в противном случае, ООО автоматически перейдёт на ОСНО — общую систему налогообложения.
4. Открываем расчётный счёт в банке, трудоустраиваем сотрудников/оформляем исполнителей-фрилансеров, уведомляем нужные государственные органы/учреждения о начале деятельности, осуществляем иные необходимые бюрократические действия.
5. Оформляем опционы, обеспечивающие исполнение бизнес-партнёрами (совладельцами ООО) своих обязательств
Данное мероприятие не является обязательным, однако рекомендуется. Довольно часто партнёры обязуются в будущем перечислить в пользу ООО денежные средства (вклады, инвестиции, etc.), которые нужны для развития компании (фонда), либо выполнить какие-либо иные действия, имеющие важное значение для бизнеса. Неисполнение партнёром подобных обязательств может сорвать бизнес-планы и породить серьёзный конфликт в компании.
Чтобы максимально снизить риски такого развития событий, очень полезно заранее оформить опционы, по которым бизнес-партнёры, нарушившие свои обязательства, лишатся всей или части доли в компании (ООО). Опционы отлично обеспечивают финансовую дисциплину партнёров и помогают бизнесу развиваться в соответствии с намеченными планами.
Опцион на данный момент — самый эффективный инструмент обеспечения исполнения бизнес-партнёрами своих обязательств. Он позволяет избежать судебных конфликтов и реализовать санкцию по отбиранию доли в бизнесе у нарушившего обязательство партнёра максимально оперативно.
Механика работы опционов отлажена на практике и я крайне рекомендую своим клиентам использовать их для обеспечения интересов бизнеса. Подробно об опционах можно почитать здесь, здесь и здесь.
Защита ООО и интересов его совладельцев от халатности и неисполнительности тех или иных партнёров с помощью опциона обходится недорого и это всегда стоит того, особенно когда речь идёт о больших суммах.
Какие органы могут входить в систему управления ООО и как оптимизировать её работу?
В систему управления ООО могут входить следующие органы (структуры):
общее собрание участников ООО (или единственный участник ООО) — необходимый орган управления ООО, обладающий самым высоким уровнем власти;
совет директоров — необязательный орган управления ООО, может быть созван, если предусмотрен уставом компании;
правление (дирекция и т.д.) — необязательный коллегиальный исполнительный орган ООО, который на практике встречается крайне редко;
генеральный директор (управляющий)или генеральные директора —обязательный орган (органы) ООО, непосредственно занимающийся операционным (повседневным) управлением ООО.
Общее собрание участников ООО: суть и специфика работы
Общее собрание участников ООО — главный управленческий орган ООО, который актуален для ООО, имеющих 2 и более участников. Если в ООО 1 участник, то функции общего собрания он реализует единолично.
По закону (ст. 34 Закона об ООО) общее собрание участников ООО в обязательном (очередном) порядке должно проводиться 1 раз в году не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
При этом общее собрание участников ООО может созываться также в неочередном порядке по инициативе руководителя ООО, а также по требованию совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации (индивидуального аудитора), участников ООО, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников ООО, если уставом не предусмотрено, что для созыва внеочередного собрания участников ООО требуется меньшее количество голосов.
Важно! В целях оптимизации работы общего собрания участников ООО и снижения вероятности корпоративных конфликтов в компании, рекомендуем на самом раннем этапе включить в устав ООО следующее положение, касающееся созыва общего собрания участников ООО посредством уведомлений (писем), направляемых по электронной и сотовой связи:
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить о его проведении каждого участника Общества электронными сообщениями (письмами), отправляемыми на абонентский номер мобильного телефона и адрес (адреса) электронной почты участника Общества, указанные в списке участников Общества. Отправляемое на электронный почту участника Общества письмо должно содержать всю предусмотренную законодательством информацию о проведении общего собрания участников Общества, информацию о дате, времени и месте проведения собрания, информацию об отправителе сообщения, а также материалы, имеющие отношение к общему собранию участников Общества (в том числе предусмотренные законодательством). Сообщение (СМС), отправляемое на абонентский номер телефона участника Общества должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания участников Общества, а также должно содержать информацию, явно свидетельствующую о том, кто является его отправителем.
Контактные данные участников Общества содержатся в списке участников Общества, обязанность ведения которого возложена на генерального директора Общества. Контактные данные участников Общества могут корректироваться участниками Общества 1 (один) раз в год во время проведения очередного общего собрания участников Общества. При внесении контактных данных участников Общества в список участников Общества каждый участник Общества обязан заверить подписью (и оттиском печати, в случае если ее наличие у участника предусмотрено законом) достоверность содержащихся в списке контактных данных.
К сожалению, всё ещё большое количество уставов ООО, с которыми мы работаем, содержат устаревшие положения о созыве общего собрания участников ООО посредством бумажных документов. В современном мире, когда каждый участник бизнеса пользуется интернетом, а многие активно путешествуют по миру и живут в разных городах планеты, гораздо более целесообразным и правильным становится созыв общих собраний посредством электронной и сотовой связи, а проведение общих собраний — по видеоконференцсвязи.
Что касается порядка принятия общим собранием участников ООО решений, то это также очень важный вопрос, который нередко игнорируется начинающими предпринимателями! Крайне важно продумать, сколько голосов на общем собрании участников ООО потребуется для принятия решения по каждому из вопросов компетенции общего собрания участников ООО. По результатам такой аналитической работы необходимо прописать в уставе ООО необходимое количество голосов в отношении каждого вопроса, относящегося к компетенции общего собрания участников ООО.
Закон об ООО по умолчанию предусматривает то или иное количество голосов в отношении тех или иных вопросов компетенции общего собрания участников ООО, однако очень часто это не соответствует ожиданиям участников ООО и противоречит специфике сложившихся между ними отношений. Поэтому к вопросу определения количества голосов необходимо подходить максимально щепетильно и индивидуально, учитывая специфику взаимоотношений бизнес-партнёров.
Важно: вопреки распространённому мнению в ООО отсутствует единый для всех компаний “контрольный пакет акций (контрольная доля)”. В каждом конкретном ООО может устанавливаться (и, как правило, устанавливается) свой уникальный "контрольный пакет". Более того, такой "контрольный пакет", как правило, устанавливается отдельно в отношении тех или иных вопросов компетенции общего собрания.
Даже если участник ООО владеет долей 99 %, он может совершенно не иметь полной власти в компании, поскольку уставом ООО может быть предусмотрено, что все решения на общем собрании участников должны приниматься единогласно. В этом случае без голоса другого участника (участников), владеющего (владеющих) долей (долями) в размере оставшегося 1 %, принять ни одно решение на общем собрании участников компании не получится.
Таким образом, для того, чтобы говорить об уровне власти того или иного участника в компании, необходимо посмотреть, что по этому поводу прописано в уставе ООО.
Стоит также знать, что на практике участники ООО часто заключают между собой корпоративные договоры, в которых, предусматривают, к примеру, что участник ООО Иванов обязуется в течение определённого периода времени голосовать по тем или иным вопросам компетенции общего собрания таким же образом, что и участник ООО Сидоров, или, что участники ООО обязуются в течение определённого периода времени не распределять дивиденды в компании, а так далее.
Корпоративный договор — удобный и гибкий инструмент, с помощью которого можно очень тонко настраивать взаимные права и обязанности участников ООО на тот или иной период времени.
Совет директоров ООО — суть, специфика и компетенция
Совет директоров — это коллегиальный (коллективный) орган управления ООО, который формируется общим собранием участников ООО в целях делегирования ему части своих полномочий в целях более оперативного и качественного управления бизнесом.
Совет директоров призван снять некоторую нагрузку с общего собрания участников ООО (чтобы, например, реже отвлекать владельцев компании от своих дел), усилить контроль над генеральным директором (директорами) и повысить качество управления компанией за счёт вовлечения в этот процесс профильных экспертов.
Для того, чтобы созвать (создать) в ООО совет директоров, этот орган должен быть предусмотрен уставом ООО. Если в уставе соответствующих положений о совете директоров нет, то для его созыва в устав такие положения необходимо внести.
В компетенцию совета директоров ООО может входить разный объём полномочий. Всё зависит от уровня доверия к совету директоров со стороны участников и уровня нагрузки, которую с себя хотят снять акционеры путём делегирования власти (полномочий) совету директоров.
Совет директоров в соответствии с уставом компании может являться не управленческим, а совещательным органом (формирующим рекомендации для органов управления компании).
Если совет директоров в соответствии с уставом ООО является управленческим органом, то в его компетенцию может входить решение вопросов, перечень которых, например, приведён в этой статье.
Если в уставе происходит пересечение полномочий (компетенции) совета директоров и общего собрания участников, то по умолчанию такие полномочия реализуются общим собранием участников как органа, имеющего более высокий уровень власти. При этом, в уставе может быть прямо предусмотрено, что при пересечении полномочий совета директоров и общего собрания, такие полномочия реализуются советом директоров (за исключением полномочий, отнесённых Законом об ООО к исключительной компетенции общего собрания).
Законом не регламентируется точное количество членов (участников) совета директоров, однако на практике их количество составляет чаще всего от 3 до 12. Конечно, для более оперативного принятия решений советом директоров количество его участников имеет смысл делать нечётным.
Конкретные параметры совета директоров (количество членов, компетенция, порядок созыва/заседаний, порядок принятия решений и так далее) определяются индивидуально уставом компании, решением общего собрания участников общества о созыве совета директоров, [опционально] положением о совете директоров компании.
На практике совет директоров ООО создаётся в более крупных бизнесах, где имеется разветвлённая система корпоративного управления и есть ресурсы для делегирования части управленческих полномочий совету директоров.
Совет директоров почти свободен от законодательного регулирования, поэтому уставом компании можно создать очень гибкую систему деятельности этого органа. Это является главным преимуществом совета директоров по сравнению с общим собранием участников компании.
Также совет директоров позволяет путём довольно небольших усилий и средств создать в компании квалифицированный/компетентный/интеллектуальный коллегиальный орган управления. Аккумулирование компетенций различных специалистов/экспертов из различных сфер может дать компании необходимый синергетический эффект и вывести компанию на новые высоты в бизнесе.
Оперативность созыва и принятия решений, привлечение на парт-тайм ценных экспертов для принятия бизнес-решений, использование конструктивных дискуссий (мозговых штурмов), более гибкий контроль над действиями генерального директора и его команды — очевидные преимущества совета директоров.
Генеральный директор (генеральные директора) ООО — суть и специфика работы
Как отмечалось ранее и как указано в статье 65.3 Гражданского кодекса РФ, в компании может быть:
несколько самостоятельных генеральных директоров, действующих автономно друг от друга и имеющих одинаковую и разные компетенции (полномочия) — в этом случае каждый генеральный директор вправе самостоятельно в рамках своей компетенции принимать в компании управленческие решения, заключать от имени компании сделки и так далее;
несколько лиц, совместно выполняющих функцию одного генерального директора — в данном случае уставом компании может быть предусмотрено, что без подписи хотя бы одного из указанных лиц управленческое решение генерального директора не может быть принято и реализовано, не может быть заключена генеральным директором сделка от имени компании и так далее.
Участие в управлении компанией нескольких лиц в рамках одного органа (генерального директора) или нескольких генеральных директоров может в значительной степени оптимизировать управление компанией, а также обеспечить интересы тех или иных владельцев и инвесторов в компании.
Работа по формированию компетенции (полномочий) генерального директора (генеральных директоров) также является очень тонкой и аналитической — необходимо учитывать как интересы всей компании, так и интересы конкретных лиц (владельцев бизнеса, инвесторов), заинтересованных в создании того или иного управленческого (корпоративного) ландшафта в компании.
На практике использование нескольких лиц в рамках одного органа (генерального директора) или нескольких генеральных директоров встречается пока нечасто, однако данная опция, прямо предусмотренная законодательством, является очень перспективной и гибкой.
Что касается общей компетенции генерального директора, то в неё входит всё, что уставом компании и законодательством прямо не отнесено к компетенции общего собрания участников компании и совета директоров.
Для того, чтобы защитить ООО и интересы его участников (владельцев) от неэффективных и(или) недобросовестных действий его руководителя (руководителей) крайне важно предусмотреть в уставе ООО необходимость получения руководителем ООО одобрения общим собранием участников ООО или советом директоров ООО крупных сделок (можно установить относительную или абсолютную величину крупных сделок), сделок с ключевыми активами (имуществом) ООО, сделок, влекущих установление обременения в отношении ключевого имущества ООО, и иных сделок, имеющих высокую значимость.
При наличии вопросов по теме статьи или запроса на создание инвестиционного фонда в форме ООО, можете обращаться по следующим контактным данным:
