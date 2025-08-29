Правила и ошибки при оформлении опциона на долю в ООО (бизнесе) — как грамотно оформить опцион в современных условиях. Рекомендации от юриста по опционам

1. С начала 2025 года при приобретении доли в ООО по опциону приобретатель доли должен уплатить НДФЛ на разницу между ценой приобретения доли и её рыночной стоимостью

Подпунктом «в» пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 08.08.2024 г. № 259-ФЗ внесены изменения в статью 212 Налогового кодекса РФ — с 2025 года приобретатель доли в уставном капитале ООО должен платить НДФЛ с разницы между расходами на приобретение доли ООО и её рыночной стоимостью. Опционы не являются здесь исключениями и на них также распространяется данное новое правило.

Скажу прямо — указанное налоговое нововведение рушит ставшие нам привычными конструкции опционов, при которых долю в ООО можно было подарить или продать по символической цене без негативных налоговых последствий. Теперь при дарении или продаже доли в ООО по символической цене приобретатель доли должен будет заплатить НДФЛ за разницу между ценой приобретения доли и её рыночной стоимостью.

Вся трагичность ситуации заключается даже не столько в том, что приобретателю доли нужно будет платить НДФЛ (хотя это тоже очень плохо), а в том, что вводится неопределённость — налог от какой конкретно суммы нужно будет платить, ведь рыночная стоимость доли — это вопрос оценки, то есть вопрос очень часто субъективный! И здесь даже бухгалтерские документы не сильно помогут, ведь налоговики могут сказать, что они составлены неправильно и бухгалтерский учёт ведётся с нарушениями.

Таким образом, законодатель очередной раз сделал «выстрел в колено» инвестиционной и бизнес-активности (читай — экономике) собственной страны!

Что делать в такой ситуации? В этой статье я писал ранее, что в данной ситуации нужно либо (1) устанавливать в опционных сделках рыночную стоимость доли и прикладывать к сделке соответствующие бухгалтерские документы, а также (опционально) акты оценки, подтверждающие реальную (рыночную) стоимость доли, либо (2) использовать вместо опционов альтернативные способы передачи долей в ООО: например, заведение нового участника в ООО по нерыночной цене через увеличение уставного капитала ООО.