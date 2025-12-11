Договор конвертируемого займа — как грамотно оформить сделку и рассчитать конвертацию

Конвертируемый заём — уникальный способ инвестирования в бизнес, сочетающий в себе признаки заёмного и долевого финансирования бизнеса. В его основу может быть положен простой или инвестиционный заём, требования по которому можно быстро конвертировать в долю в бизнесе. О том, как грамотно оформить конвертируемый заём в российской юрисдикции — эта статья.

Что такое договор конвертируемого займа?

Договор конвертируемого займа регулируется ст. 19.1 Федерального закона об ООО и ст. 32.3 Федерального закона об АО, при этом, договор конвертируемого займа не упоминается в Гражданском кодекса РФ.

Заёмщиком по договору конвертируемого займа в российской юрисдикции может быть общество с ограниченной ответственностью или непубличное акционерное общество.

При этом, не может являться заёмщиком по договору конвертируемого займа непубличное акционерное общество (НАО), являющееся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, либо НАО, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, либо НАО, которое создано в процессе приватизации и акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставляют более чем 25 процентов голосов при принятии решений общим собранием акционеров.

Суть договора конвертируемого займа заключается в том, что инвестор (займодавец), предоставляя ООО или АО заём, приобретает право вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором, потребовать от заёмщика—ООО в результате увеличения уставного капитала ООО предоставления ему доли в уставном капитале ООО (или увеличения его доли в уставном капитале ООО, если займодавец уже является участником ООО), а если заёмщиком является непубличное АО (акционерное общество), то потребовать размещения в пользу займодавца дополнительных акций АО определенной категории (типа).

Таким образом:

Договор конвертируемого займа — это договор займа (простого или инвестиционного), который предусматривает возможность (обязанность) предоставления компанией-заёмщиком займодавцу доли (акций) такой компании-заёмщика вместо возврата займодавцу займа (части займа) и/или уплаты займодавцу процентов (части процентов) за пользование займом.

Как видно из приведённого определения, в основе договора конвертируемого займа может быть простой заём или конвертируемый заём:

Простой заём — это заём, по которому устанавливаются проценты годовых. Инвестиционный заём — это заём, по которому проценты годовых не устанавливаются, а плата за пользование займом устанавливается в виде процента от прибыли/выручки заёмщика. Подробно о простом и инвестиционном займах можно почитать здесь.

В основу договора конвертируемого займа может быть положен как простой заём, так и инвестиционный заём. То есть по договору инвестиционного займа займодавец может предоставить компании (ООО или АО) простой заём, за пользование которым устанавливается процент годовых, либо инвестиционный заём, за пользование которым устанавливается процент от выручки/прибыли компании.

Поскольку большинство компаний в России действуют в организационно-правовой форме ООО, то далее в статье будем рассматривать договор конвертируемого займа, заёмщиком по которому является ООО.

Кто может быть займодавцем по договору конвертируемого займа?

Займодавцем в договоре конвертируемого займа может быть как текущий участник ООО, доля которого в результате исполнения договора конвертируемого займа будет увеличена, так и третье лицо, не являющееся участником ООО, которое в результате исполнения договора конвертируемого займа приобретёт долю в уставном капитале ООО.

На практике чаще всего займодавцем по договору конвертируемого займа является третье лицо (не являющееся участником ООО).

Как оформить конвертируемый заём и какие документы для этого нужны?

Для оформления конвертируемого займа (заёмщиком по которому выступает ООО) нужно подготовить 3 следующих документа:

непосредственно сам договор конвертируемого займа; заявление займодавца о принятии его в ООО и внесении им вклада (если займодавец уже является участником ООО, то — заявление займодавца о внесении им дополнительного вклада), в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа; предварительное согласие общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) на заключение договора конвертируемого займа, оформляемое в виде решения об увеличении уставного капитала ООО на основании заявления займодавца о принятии его в ООО и внесении им вклада (если займодавец уже является участником ООО, то — на основании заявления займодавца о внесении дополнительного вклада), в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа.

В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона об ООО договор конвертируемого займа заключается в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ничтожность договора конвертируемого займа.

В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона об ООО факт принятия решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала и состав участников ООО, присутствовавших при принятии указанного решения / факт принятия решения единственным участником ООО об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путём нотариального удостоверения.

Нотариус, удостоверивший договор конвертируемого займа, в течение 2 рабочих дней со дня такого удостоверения подаёт в ФНС заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о заключенном договоре конвертируемого займа, в том числе, сведений о займодавце и размере (максимальном размере) доли в уставном капитале ООО, которую он может получить (приобрести) в результате реализации права на предъявление требования об увеличении уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа.

После оформления указанных документов и совершения указанных юридических действий конвертируемый заём (договор конвертируемого займа) вступает в действие.

Какие условия и сведения включаются в указанные документы?

Договор конвертируемого займа должен содержать следующие условия и сведения:

сумма предоставляемого займа или порядок определения суммы предоставляемого займа;

срок или порядок определения срока возврата займа; [данное условие не является существенным с точки зрения закона, однако на практике его лучше указать];

размер процента годовых за пользование простым займом, либо размер процента от выручки/прибыли компании-заёмщика за пользование инвестиционных займом; [данное условие в отношении простого займа не является существенным с точки зрения закона, однако на практике его лучше указать];

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых займодавец вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала ООО, являющегося заёмщиком, во исполнение договора конвертируемого займа (такими обстоятельствами могут быть, в том числе, совершение или несовершение сторонами договора конвертируемого займа или третьими лицами определенных действий, принятие заемщиком или третьими лицами определённых решений, достижение заёмщиком определённых финансовых показателей и так далее);

сумма или порядок определения суммы, на которую увеличивается номинальная стоимость доли займодавца-участника ООО в уставном капитале ООО, в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада, а если займодавцем является третье лицо — номинальная стоимость или порядок определения номинальной стоимости приобретаемой им доли в уставном капитале ООО в процентах от стоимости вносимого им вклада (порядок определения указанных сумм может зависеть от обстоятельств, не наступивших на момент заключения договора конвертируемого займа).

Заявление займодавца-третьего лица о принятии его в ООО и внесении вклада / заявление займодавца-участника ООО о внесении им дополнительного вклада должны содержать следующие сведения:

максимальный размер вносимого вклада;

сведения о том, что в счёт внесения вклада будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа;

максимальный размер доли, которую участник займодавец хотел бы иметь в уставном капитале ООО после его увеличения.

В предварительном согласии общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) — решении об увеличении уставного капитала ООО на основании заявления займодавца о принятии его в ООО и внесении им вклада (дополнительного вклада), в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа, должны быть указаны следующие сведения:

максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал ООО во исполнение договора конвертируемого займа;

максимальная сумма, на которую может быть увеличена номинальная стоимость доли займодавца-участника ООО, или максимальная номинальная стоимость доли займодавца - третьего лица;

сумма увеличения номинальной стоимости или номинальная стоимость доли займодавца в уставном капитале ООО в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада либо вносимого им вклада;

максимальный размер доли займодавца в уставном капитале ООО после его увеличения;

решение о том, что уставный капитал ООО увеличивается в результате исполнения договора конвертируемого займа с учётом указанных параметров;

стороны договора конвертируемого займа;

иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

Как приводится в исполнение конвертация по договору конвертируемого займа и какие документы для этого нужны?

Исполнение договора конвертируемого займа, а именно — конвертация требований займодавца по возврату займа (части займа) и(или) процентов по займу (части процентов за займу) в долю в уставном капитале ООО осуществляется на основании письменного требования займодавца об увеличении уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа, которое подаётся займодавцем нотариусу и считается предъявленным ООО с момента его получения нотариусом.

Указанное требование может быть подано займодавцем после наступления предусмотренных договором конвертируемого займа срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления займодавцем указанного требования (при этом, нужно понимать, что договор конвертируемого займа может предусматривать совершенно формальные сроки или обстоятельства, после наступления которых возможна конвертация).

Письменное требование займодавца об увеличении уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа (фактически — требование займодавца об осуществлении конвертации) должно содержать:

сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо (займодавца);

сумму увеличения номинальной стоимости доли займодавца-участника ООО и размер такой доли после увеличения её номинальной стоимости либо номинальную стоимость и размер доли, приобретаемой займодавцем-третьим лицом, принимаемым в ООО;

размер дополнительного вклада займодавца-участника ООО или вклада займодавца-третьего лица, в счёт внесения которого осуществляется зачёт денежных требований к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа;

размер денежных требований к ООО в части суммы займа и размера процентов по договору конвертируемого займа, зачёт которых осуществляется в счёт внесения дополнительного вклада займодавца-участника ООО или вклада займодавца-третьего лица;

сведения о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, определённых договором конвертируемого займа, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления займодавцем требования об увеличении уставного капитала ООО во исполнение указанного договора.

Не позднее 1 рабочего дня после получения указанного требования займодавца нотариус уведомляет ООО о предъявлении такого требования. В течение 14 рабочих дней после предъявления указанного требования займодавца ООО вправе представить нотариусу возражения в отношении увеличения его уставного капитала.

Затем нотариус отправляет в ФНС заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в соответствии с параметрами конвертации на основании договора конвертируемого займа и требования займодавца. Указанное заявление является основанием для государственной регистрации изменений, вносимых также и в устав ООО. В течение 3 рабочих дней со дня направления указанного заявления в ФНС, нотариус передаёт ООО копию направленного заявления.

В случае невыполнения требования займодавца об увеличении уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа, в том числе, представления нотариусу возражений ООО в отношении увеличения его уставного капитала, займодавец вправе потребовать в судебном порядке увеличения уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа. Решение арбитражного суда, обязывающее ООО увеличить его уставный капитал во исполнение договора конвертируемого займа, является основанием для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав ООО и ЕГРЮЛ.

Формула и образец расчёта конвертации по договору конвертируемого займа

Как видно, из приведённой ранее информации, ключевыми параметрами конвертации являются следующие (для удобства изложения примера возьмём случай, когда займодавец не является участником ООО, то есть является третьим лицом):

сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца , которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа (данные параметры на практике фактически равны, хотя и обозначают разные юридические сущности);

размер доли займодавца , которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа;

размер вклада займодавца — она же сумма займа/части займа и(или) сумма процентов/части процентов за пользование займом, которая будет погашена зачётом в результате конвертации требования по займу в долю в уставном капитале ООО.

У начинающих и недостаточно опытных специалистов расчёт указанных параметров нередко вызывает затруднение. Поэтому рассмотрим, как практически произвести данный расчёт:

Допустим, займодавец-третье лицо даёт компании беспроцентный заём (для удобства возьмём в качестве примера беспроцентный заём) в размере 10 миллионов рублей. В результате конвертации он хочет получить долю в компании в размере 6 процентов, то есть вместо возврата 10 десяти миллионов рублей займодавец-инвестор намерен получить долю в компании в размере 6 процентов.

При этом, к примеру, текущий размер уставного капитала ООО составляет 10 тысяч рублей.

Эти 3 показателя мы будем использовать в формуле расчёта параметров конвертации. Основная задача сейчас — рассчитать сумму, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа.

Для расчёта используем следующую формулу:

A = B * D / (100 — B),

где «A» — сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО, «B» — размер доли в уставом капитале ООО (в процентах), которую намерен получить займодавец, «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание

Исходя из нашего примера получается: А = 6 [процентов] * 10 000 [рублей] / (100 — 6 [процентов]) = 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек

То есть размер суммы, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в нашем примере составит 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек.

Более подробно об указанной формуле расчёта я рассказывал в этой статье.

Таким образом, применительно к нашему примеру, в предварительном согласии общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) — решении об увеличении уставного капитала ООО нужно будет указать следующие сведения:

1) сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал ООО во исполнение договора конвертируемого займа — 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек;

2) номинальная стоимость доли займодавца — 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек;

3) номинальная стоимость доли займодавца в уставном капитале ООО в процентах от стоимости вносимого им вклада, или порядок её определения — можно указать, что номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО, приобретаемой займодавцем в результате увеличения уставного капитала ООО, составляет 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы вносимого им вклада;

4) максимальный размер доли займодавца в уставном капитале ООО после его увеличения — 6 (шесть) процентов;

5) решение о том, что уставный капитал ООО увеличивается в результате исполнения договора конвертируемого займа с учётом указанных параметров;

6) стороны договора конвертируемого займа;

7) иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения — для этого я рекомендую прикладывать текст договора конвертируемого займа к протоколу/решению о конвертации в качестве Приложения № 1.

