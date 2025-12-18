Определение Верховного Суда РФ по делу Долиной-Лурье опубликовано. Подробный разбор судебного акта от юриста Евгения Рябова

18 декабря 2026 года Верховный суд РФ опубликовал определение по делу Долиной-Лурье. Изучив определение, могу сказать, что ВС РФ, как и ожидалось, в пух и прах разнёс позицию нижестоящих 3 судебных инстанций по указанному делу, напомнив о незыблемых постулатах гражданского права и правилах применения соответствующих норм Гражданского кодекса РФ.

Разберём основные доводы Верховного суда РФ по делу Долиной-Лурье, изложенные им в опубликованном 18 декабря 2025 года определении (далее — определение).

1. Суды неправильно не применили в деле ст. 179 ГК РФ (про обман)!

Верховный суд РФ прямо указывает (стр. 17-18, 14 определения), что неверным является подход, при котором другой стороне сделки предоставляется меньший объём защиты, чем предоставлено законом контрагенту при оспаривании договора по мотивам её заключения под влиянием обмана (абзац третий пункта 2 статьи 179 ГК РФ, в силу которого сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона знала или должны была знать об обмане).

Эта позиция, не смотря на скепсис немалого количества моих коллег, отстаивалась мною изначально и последовательно, например, в этой и этой статьях. В деле Долиной-Лурье имел место обман, а не заблуждение, то есть изначально в указанном деле подлежала применению именно ст. 179 ГК РФ, которая предоставляет Лурье больший объём защиты!

Однако суды первых 3 инстанций, ведомые неизведанной силой, а может даже и собственным уже заблуждением, стали рассматривать дело в контексте применения только ст. 178 ГК РФ, которая здесь «за уши притянута», и проигнорировали положения ст. 179 ГК РФ.

Верховный Суд РФ указал на эту ошибку прямо и конкретно, надеюсь в будущем все суды и юристы научатся различать обман и заблуждение как разные основания порока воли - разные основания для применения ст. 178 ГК РФ и ст. 179 ГК РФ!

2. Раз уж речь пошла про ст. 178 ГК РФ, то суды и здесь допустили ошибку — неправильно не применили п. 3 ст. 178 ГК РФ

Коль скоро, суды первых инстанций в деле Долиной-Лурье сосредоточились на ст. 178 ГК РФ, то Верховный Суд РФ указал им, что они и здесь совершили ошибки.

Так, указывает ВС РФ, суд допустил ошибку в толковании положений ст. 178 ГК РФ и не применил п. 3 указанной статьи, исключавший признание оспариваемых истцом сделок недействительными.

Напомню, что в соответствии с п. 3 ст. 178 ГК РФ заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания сделки недействительной.

Верховный Суд РФ, объясняя, что если Долина, если и заблуждалась (что, кстати, не отменяет применение в деле ст. 179 ГК РФ - прим. автора), то заблуждалась она относительно мотивов сделки, указывает следующее (стр. 15-16 определения):

Заблуждение Долиной Л.А. относительно мотивов (обстоятельств, характеризующих основной мотив сделки), полагавшей, что она заключает оспариваемые договоры для пресечения совершаемых в отношении нее мошеннических действий, равно как и ее заблуждение относительно последствий, то есть в том, что совершенная сделка будет аннулирована, а право собственности на квартиру будет ей возвращено, в данном случае основанием для признания совершенной ею сделки купли-продажи недействительной являться не может. Из доводов искового заявления, представленных в материалы дела протоколов допроса Долиной Л.А. как потерпевшей по уголовному делу прямо следовало, что истец желала совершить именно оспариваемую ею сделку купли-продажи недвижимости и наступления соответствующих правовых последствий, которые вместе с тем, по ее мнению, должны были быть впоследствии аннулированы. Суждение суда о заблуждении Долиной Л.А. относительно природы совершенных ею сделок было сделано без учета особенностей оспариваемого истцом вида сделки - купли-продажи недвижимости, сущность которого и порождаемых им гражданско-правовых последствий (переход права собственности на недвижимое имущество) является общеизвестной. При этом понижение стандарта понимания природы сделки купли-продажи, в том числе с учетом субъективного критерия, не могло бы являться в рассматриваемом случае разумным. Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами при разрешении спора, истец зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, на протяжении жизни ей с учетом объективной потребности в юридическом оформлении творческой деятельности, несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, обладающее сходным с истцом уровнем познаний и опыта, проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, ожидаемую от данного участника гражданского оборота при вступлении в правоотношения, объективно должно было осознавать наличие правовых последствий у каждой совершаемой им сделки как юридического акта. Дееспособный гражданин должен в первую очередь самостоятельно отвечать за последствия своего поведения, что следует в том числе из смысла положений закона, закрепляющих основные начала гражданского законодательства (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Изложенное исключало возможность удовлетворения исковых требований Долиной Л.А.

Более того указывает Верховный Суд РФ, существенным при применении ст. 178 ГК РФ является п. 5 указанной статьи, согласно которого суд может отказать в признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон.

Таким образом, оспаривание сделки при безупречном поведении (объективной и субъективной добросовестности) по общему правилу по мотиву заблуждения не допускается. В противном случае, признание сделки недействительной создает угрозу для стабильности гражданского оборота, способно подорвать доверие к сделке и повлиять на нормальную практику рыночного контрактирования.

Таким образом, Верховный Суд РФ фактически указал, что именно Долина, проявив должную осмотрительность, должна была понимать и осознавать, что она делает и каковы будут последствия её действий.

3. Долина, указывая, что не понимала значения своих действий и не могла руководить ими, сама уклонилась от проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках гражданского дела и несёт риск наступления неблагоприятных последствий в связи с этим

Верховный Суд РФ устанавливает, что сторона Долиной в судебном деле сначала заявляла о проведении судебной экспертизы в рамках рассматриваемого дела, но потом отказалась от своего ходатайства (стр. 20-21 определения).

А в отсутствие воли лица на исследование его психического состояния в момент совершения им сделки, то есть согласия быть подэкспертным в рамках производства соответствующей экспертизы, назначение и проведение экспертизы в целом является невозможным — указывает Верховный Суд РФ на стр. 21 определения.

Также ВС РФ указывает следующее:

Представленное же в материалы настоящего гражданского дела заключение экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, не подменяет собой заключение судебной экспертизы, назначаемой в порядке гражданского судопроизводства, и не может подтверждать обстоятельства нахождения Долиной Л.А. в момент совершения оспариваемых ею сделок (предварительного договора от 24 мая 2024 г. и договора купли-продажи квартиры от 20 июня 2024 г.) в таком состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий или руководить ими, поскольку, как непосредственно следует из поставленных на разрешение судебной психолого-психиатрической экспертизы вопросов и ее выводов, предметом исследования являлась способность Долиной Л.А. понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий, а также её способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания в качестве потерпевшей; политологическая (деструктологическая) экспертиза и вовсе была проведена в отношении примененных неустановленными лицами методов (способов) воздействия на Долину Л.А. и ее психологического отклика.

Данный порок экспертизы, результаты которой были применены судами первых инстанций в гражданском деле Долиной-Лурье, также отмечался мною ранее в предыдущих статьях.

При таких обстоятельствах, отмечает Верховный Суд РФ, оснований для признания оспариваемых Долиной Л.А. сделок недействительными применительно к положениям статьи 177 Гражданского кодекса РФ у судов действительно не имелось.

4. Даже если бы сделка оспариваемая действительно являлась недействительной, то должна была быть применена двусторонняя реституция

Верховный Суд РФ на стр. 18 определения указывает, что в силу положений статьи 167 Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции (если стороны успели осуществить взаимные предоставления), поскольку суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в строго определённых законом случаях, к которым удовлетворение иска в соответствии с положениями статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации не относится.

//

Ну и отвечая на вопрос многих юристов, почему Верховный Суд РФ направил дело в части рассмотрения иска Лурье П.А. к Долиной Л.А. (и иным лицам, законным представителем которых является Долина Л.А.) о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения в апелляционный суд, ВС РФ указывает следующее:

Принимая во внимание полномочия суда апелляционной инстанции, а также необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса РФ) и баланса интереса сторон, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит необходимым направить дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции — Московский городской суд. Поскольку в силу абзаца второго части 1 статьи 327 Гражданского кодекса РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного кодекса, при новом рассмотрении дела Московскому городскому суду, с учётом отмены решения суда первой инстанции Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, следует принять новое решение и разрешить исковые требования Лурье П.А. к Долиной Л.А., Долиной А.А. и Долиной А.И. в лице ее законного представителя Долиной А.А. в зависимости от установленных обстоятельств и в соответствии с требованиями закона.

//

Как видно, Верховный Суд РФ действительно выразил очевидные для профессиональных (компетентных) юристов доводы и вернул соответствующую судебную практику в законное и справедливое русло.

