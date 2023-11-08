Журнал «Клерк.Премиум»
- Клерк с
- 14.04.2022
был 13 ноя 2023 в 00:49
Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление. Что еще изменилось рассказываем здесь. Клерк.Премиум № 42/2023
Поправки в НК РФ внесли ко второму чтению правительственного законопроекта. Наша редакция уже подготовила разбор «Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками».
Компаниям отменили отчет в военкомат. Клерк.Премиум № 41/2023
Больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Но в остальном все остается по-старому и компании обязаны вести воинский учет. С подпиской Клерк.Премиум вы без проблем разберетесь в воинском учете: смотрите вебинары и скорее изучайте Разборы.
Формы воинского учета, ЕНП и ЕНС в 2024 году, ликбез по взносам ИП. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за октябрь 2023 № 5
Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый дайджест за октябрь 2023 года. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.
Что ждет бухгалтеров в 2024 году? Клерк.Премиум № 40/2023
Рассказываем, что ждет бизнес в 2024 году. Например, утвердили новые коэффициенты-дефляторы, а значит изменятся лимиты доходов на спецрежимах. Читайте новые материалы от экспертов «Клерка».
Готовьтесь к отчетности за 2023 год: советы от экспертов. Клерк.Премиум № 39/2023
Сроки сдачи квартальной отчетности подходят к концу, надеемся, что вы уже справились и можете выдохнуть. Эксперты «Клерка» уже подготовили свежие материалы для тех, кто уже готовится к грядущей годовой отчетности.
Важные новости от ФНС. Клерк.Премиум № 38/2023
Постепенно готовимся к завершению года. Из важных новостей –если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление.
Как пополнить ЕНС перед отчетностью. Забирайте лайфхаки. Клерк.Премиум № 37/2023
Подготовили для вас полезный материал, чтобы вы без проблем подготовили сальдо ЕНС к начислениям, которые инспекторы проведут по отчетности.
Воинский учет и ЕНП: что изменилось в октябре. Клерк.Премиум № 36/2023
Октябрь заставил бухгалтеров очень активно шевелиться. Один за одним вступают в силу изменения в законодательстве.Уже начали действовать изменения в воинском учете и в ЕНП. Подготовили для вас подробный материал, чтобы вы сверились, все ли изменения учли в работе.
Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023
«Любимая тема» бухгалтеров ЕНП продолжает радовать! Уже с 1 октября начнут действовать важные поправки, которые необходимо учесть.
Как сдать отчетность за 9 месяцев без проблем. Клерк.Премиум № 34/2023
Бухгалтеры постепенно начинают готовиться к отчетности за 9 месяцев. У нас для вас хорошие новости!
Сентябрьские изменения: что нужно учесть бухгалтерам. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 32/2023
Осень принесла бухгалтерам много изменений.
Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4
Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый дайджест за август 2023 года. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.
Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023
Новые изменения в воинском учете начнут действовать уже через месяц. А еще ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год!
Напоминаем, что до 25 августа нужно сдать уведомление по ЕНП. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 30/2023
Уже готовы сдавать уведомление по ЕНП? Напоминаю, что срок до 25 августа.
Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023
Пока вы еще не приступили к чтению журнала «Клерк.Премиум», мне бы хотелось вас порадовать хорошими новостями.
Август бухгалтера: ожидание/реальность. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 28/2023
Август бухгалтера ожидание: море, пляж, красивые закаты и чайки... Август бухгалтера реальность: куча бумажной волокиты, очередные отчеты, куча вопросов про ЕНП и стресс после полугодовой.
Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023
Самый нелюбимый месяц лета остался лишь в воспоминаниях, теперь бухгалтеры наконец-то могут отдохнуть (хотели бы мы сказать), но теперь они рассчитывают отпускные.
Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3
Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!
А вы уже сдали отчетность и выдохнули? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 26/2023
Сегодня редакция «Клерка» ощутили на себе все «радости» отчетности. Хотя вроде бы никто из нас её сегодня не сдавал. Хотим порадовать вас свежей подборкой материалов «Клерк.Премиум», чтобы вы изучили все новинки, которые не успели почитать в погоне за идеальным отчетом.
Почему владельцы «Клерк.Премиум» – счастливые люди? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 25/2023
Все подписчики «Клерк.Премиум» – счастливые люди, потому что у них есть доступ ко всем вебинарам (всем остальным приходится платить за каждый вебинар минимум 399 рублей), безлимитный доступ к консультациям. Каждый день подписчики «Клерк.Премиум» могут читать новые разборы и смотреть мини-курсы.