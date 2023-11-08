Обзоры для бухгалтера

Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление. Что еще изменилось рассказываем здесь. Клерк.Премиум № 42/2023

Поправки в НК РФ внесли ко второму чтению правительственного законопроекта. Наша редакция уже подготовила разбор «Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками».

Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление. Что еще изменилось рассказываем здесь. Клерк.Премиум № 42/2023
131
Обзоры для бухгалтера

Компаниям отменили отчет в военкомат. Клерк.Премиум № 41/2023

Больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Но в остальном все остается по-старому и компании обязаны вести воинский учет. С подпиской Клерк.Премиум вы без проблем разберетесь в воинском учете: смотрите вебинары и скорее изучайте Разборы. 

Компаниям отменили отчет в военкомат. Клерк.Премиум № 41/2023
195
Обзоры для бухгалтера

Формы воинского учета, ЕНП и ЕНС в 2024 году, ликбез по взносам ИП. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за октябрь 2023 № 5

Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый дайджест за октябрь 2023 года. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.

Формы воинского учета, ЕНП и ЕНС в 2024 году, ликбез по взносам ИП. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за октябрь 2023 № 5
275
Обзоры для бухгалтера

Что ждет бухгалтеров в 2024 году? Клерк.Премиум № 40/2023

Рассказываем, что ждет бизнес в 2024 году. Например, утвердили новые коэффициенты-дефляторы, а значит изменятся лимиты доходов на спецрежимах. Читайте новые материалы от экспертов «Клерка».

Что ждет бухгалтеров в 2024 году? Клерк.Премиум № 40/2023
457
Обзоры для бухгалтера

Готовьтесь к отчетности за 2023 год: советы от экспертов. Клерк.Премиум № 39/2023

Сроки сдачи квартальной отчетности подходят к концу, надеемся, что вы уже справились и можете выдохнуть. Эксперты «Клерка» уже подготовили свежие материалы для тех, кто уже готовится к грядущей годовой отчетности.

Готовьтесь к отчетности за 2023 год: советы от экспертов. Клерк.Премиум № 39/2023
125
Обзоры для бухгалтера

Важные новости от ФНС. Клерк.Премиум № 38/2023

Постепенно готовимся к завершению года. Из важных новостей –если вы досрочно уплатите взносы за декабрь в декабре, ФНС зарезервирует их. Но нужно уведомление.

Важные новости от ФНС. Клерк.Премиум № 38/2023
277
Обзоры для бухгалтера

Как пополнить ЕНС перед отчетностью. Забирайте лайфхаки. Клерк.Премиум № 37/2023

Подготовили для вас полезный материал, чтобы вы без проблем подготовили сальдо ЕНС к начислениям, которые инспекторы проведут по отчетности.

Как пополнить ЕНС перед отчетностью. Забирайте лайфхаки. Клерк.Премиум № 37/2023
1
253
Обзоры для бухгалтера

Воинский учет и ЕНП: что изменилось в октябре. Клерк.Премиум № 36/2023

Октябрь заставил бухгалтеров очень активно шевелиться. Один за одним вступают в силу изменения в законодательстве.Уже начали действовать изменения в воинском учете и в ЕНП. Подготовили для вас подробный материал, чтобы вы сверились, все ли изменения учли в работе.

Воинский учет и ЕНП: что изменилось в октябре. Клерк.Премиум № 36/2023
528
Обзоры для бухгалтера

Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023

«Любимая тема» бухгалтеров ЕНП продолжает радовать! Уже с 1 октября начнут действовать важные поправки, которые необходимо учесть. 

Изменения в ЕНП: изучите все поправки. Клерк.Премиум № 35/2023
246
Обзоры для бухгалтера

Как сдать отчетность за 9 месяцев без проблем. Клерк.Премиум № 34/2023

Бухгалтеры постепенно начинают готовиться к отчетности за 9 месяцев. У нас для вас хорошие новости!

Как сдать отчетность за 9 месяцев без проблем. Клерк.Премиум № 34/2023
264
Обзоры для бухгалтера

Сентябрьские изменения: что нужно учесть бухгалтерам. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 32/2023

Осень принесла бухгалтерам много изменений.

Сентябрьские изменения: что нужно учесть бухгалтерам. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 32/2023
278
Обзоры для бухгалтера

Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4

Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый дайджест за август 2023 года. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.

Мифы и правда о ЕНС, что бухгалтеру делать со взносами, как вести воинский учет, чтоб не оштрафовали. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов за август 2023 № 4
381
Обзоры для бухгалтера

Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023

Новые изменения в воинском учете начнут действовать уже через месяц. А еще ФНС разрешила уменьшать налоги по УСН и ПСН на взносы 1% за 2023 год!

Изменения в воинском учете и долгожданные разъяснения ФНС по уменьшению налогов на взносы. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 31/2023
1,2 тыс.
Обзоры для бухгалтера

Напоминаем, что до 25 августа нужно сдать уведомление по ЕНП. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 30/2023

Уже готовы сдавать уведомление по ЕНП? Напоминаю, что срок до 25 августа.

Напоминаем, что до 25 августа нужно сдать уведомление по ЕНП. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 30/2023
143
Обзоры для бухгалтера

Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023

Пока вы еще не приступили к чтению журнала «Клерк.Премиум», мне бы хотелось вас порадовать хорошими новостями.

Важная информация для подписчиков «Клерк.Премиум». Журнал Клерк.Премиум № 29/2023
132
Обзоры для бухгалтера

Август бухгалтера: ожидание/реальность. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 28/2023

Август бухгалтера ожидание: море, пляж, красивые закаты и чайки... Август бухгалтера реальность: куча бумажной волокиты, очередные отчеты, куча вопросов про ЕНП и стресс после полугодовой.

Август бухгалтера: ожидание/реальность. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 28/2023
200
Обзоры для бухгалтера

Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023

Самый нелюбимый месяц лета остался лишь в воспоминаниях, теперь бухгалтеры наконец-то могут отдохнуть (хотели бы мы сказать), но теперь они рассчитывают отпускные.

Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023
228
Обзоры для бухгалтера

Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3

Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!

Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3
264
Обзоры для бухгалтера

А вы уже сдали отчетность и выдохнули? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 26/2023

Сегодня редакция «Клерка» ощутили на себе все «радости» отчетности. Хотя вроде бы никто из нас её сегодня не сдавал. Хотим порадовать вас свежей подборкой материалов «Клерк.Премиум», чтобы вы изучили все новинки, которые не успели почитать в погоне за идеальным отчетом.

А вы уже сдали отчетность и выдохнули? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 26/2023
244
Обзоры для бухгалтера

Почему владельцы «Клерк.Премиум» – счастливые люди? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 25/2023

Все подписчики «Клерк.Премиум» – счастливые люди, потому что у них есть доступ ко всем вебинарам (всем остальным приходится платить за каждый вебинар минимум 399 рублей), безлимитный доступ к консультациям. Каждый день подписчики «Клерк.Премиум» могут читать новые разборы и смотреть мини-курсы.

Почему владельцы «Клерк.Премиум» – счастливые люди? Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 25/2023
104