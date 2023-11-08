Компаниям отменили отчет в военкомат. Клерк.Премиум № 41/2023

Больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Но в остальном все остается по-старому и компании обязаны вести воинский учет. С подпиской Клерк.Премиум вы без проблем разберетесь в воинском учете: смотрите вебинары и скорее изучайте Разборы.