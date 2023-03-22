Вебинары по годовой отчетности, разборы и инструкции для бухгалтера, подарок: мастер-класс по заполнению ЕФС-1. Журнал «Клерк.Премиум» № 10/2023

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Мини-курсы
Вебинары
Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ
Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера
Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023
Уголовная ответственность за неуплату налогов и дело блогера Лерчик
Как работать с кадровыми документами после изменения законодательства, и как в этом поможет сервис КЭДО?
Из-за каких ошибок главбуха, директора и собственника им грозит субсидиарка
Консультации
Любой подписчик Клерк.Премиум может задавать вопросы экспертам «Клерка». Не получается заполнить декларацию, не нашли нужной настройки в 1С, сомневаетесь в проводке или в ужасе от нового ФЗ – спросите наших специалистов.
Они подскажут, что делать, дадут ссылки на нормативку, а еще объяснят все просто и, если нужно, на примерах. Если хотите получить конфиденциальный ответ – ответим вам на почту или в личных сообщениях.
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