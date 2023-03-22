Обзоры для бухгалтера

Вебинары по годовой отчетности, разборы и инструкции для бухгалтера, подарок: мастер-класс по заполнению ЕФС-1. Журнал «Клерк.Премиум» № 10/2023

Сдайте отчеты вместе с экспертами Клерк.Премиум без ошибок и уточненок. Горячие вебинары, лучшие разборы, самые популярные консультации и мини-курсы. Поддержка для бухгалтера в сезон деклараций и балансов.

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Вебинары по годовой отчетности, разборы и инструкции для бухгалтера, подарок: мастер-класс по заполнению ЕФС-1. Журнал «Клерк.Премиум» № 10/2023

Вам подарок: вебинар Мастер-класс по ЕФС-1. Типичные ошибки, разбор всех ситуаций + практикум в 1С – платный для остальных пользователей, мы сделали совершенно бесплатным для вас – подписчика Клерк.Премиум!

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Мини-курсы и вебинары

Выбирайте свой формат обучения:

  1. Мини-курсы – короткие ролики, в которых разбираются отдельно взятые темы.

  2. Вебинары – встречи с экспертами, где они поделятся своими знаниями и опытом, помогут освоит сложные операции в учете, научат правильной оптимизации налогов или расскажут, как пройти проверку без штрафов. Темы вебинаров очень разные – каждый бухгалтер, руководитель и предприниматель найдет, что ему интересно.

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Любой подписчик Клерк.Премиум может задавать вопросы экспертам «Клерка». Не получается заполнить декларацию, не нашли нужной настройки в 1С, сомневаетесь в проводке или в ужасе от нового ФЗ – спросите наших специалистов.

Они подскажут, что делать, дадут ссылки на нормативку, а еще объяснят все просто и, если нужно, на примерах. Если хотите получить конфиденциальный ответ – ответим вам на почту или в личных сообщениях.

Задать свой вопрос можно здесь.

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С уважением, команда Клерк.Премиум.

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые проверки

У трудинспекции появится больше причин для проверки

Власти рассматривают законопроект, на основании которого надзорные органы вправе прийти с внеплановой проверкой. Так, трудинспекторы придут, если во ФГИС не будет данных о СОУТ, проведенной в организации, которая зарегистрирована более 1 года назад. Либо если выявит наличие двух и более несчастных случаев на производстве.

У трудинспекции появится больше причин для проверки

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Кассовые разрывы

Кассовый разрыв. Как избежать

Лучше не допускать кассовых разрывов — с одним-двумя ещё можно справиться, а потом они начнут расти как снежный ком. Но без паники! Часто кассовый разрыв можно спрогнозировать и предотвратить. В статье расскажем о том, почему возникает кассовый разрыв, как можно его избежать и что делать, если он уже случился.

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Мошенники вербуют своих жертв, чтобы снимать со счетов деньги и передавать их организаторам схемы. Обманутые могут попасть под уголовную ответственность.

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