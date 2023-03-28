Полезные инструкции для ИП и работодателя, лучшие экспертные консультации и вебинары недели. Журнал «Клерк.Премиум» № 11/2023

Разборы недели
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Разбор – это небольшая экспертная статья с понятным, пошаговым алгоритмом действий, чек-листом, инструкцией по применению нового закона или заполнению отчета. К большинству разборов прилагаются памятки, которые можно скачать и распечатать.
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Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки
В 2023 году надо сдавать уведомления на транспортный, земельный налоги и налог на имущество
Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году
Какие налоговые вычеты можно получить через работодателя в 2023 году
Как получить отсрочку и рассрочку по уплате налогов в 2023 году + форма заявления
Какими документами подтвердить срок командировки сотрудника в 2023 году
Мини-курсы и вебинары
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Мини-курсы
Как расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним работником
В каких случаях IT-компании вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль
Вебинары
Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ
Годовая отчетность без ошибок: контрольные точки для бухгалтера
Как бухгалтеру самому настроить управленческий учет в компании
Мастер-класс по ЕФС-1. Типичные ошибки, разбор всех ситуаций + практикум в 1С
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ЕНП, ИП, ПСН, УСН, фиксированные взносы. Топ вопросов Клерк.Премиум.
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