Полезные инструкции для ИП и работодателя, лучшие экспертные консультации и вебинары недели. Журнал «Клерк.Премиум» № 11/2023

Разборы недели

Почему разборы так любят наши подписчики?

Разбор – это небольшая экспертная статья с понятным, пошаговым алгоритмом действий, чек-листом, инструкцией по применению нового закона или заполнению отчета. К большинству разборов прилагаются памятки, которые можно скачать и распечатать.

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Мини-курсы и вебинары

Подписчикам Клерк.Премиумдоступны разные форматы обучения – можно смотреть короткие мини-курсы (всего несколько минут) – такой формат подойдет для просмотра во время поездки в метро или обеденного перерыва.

Можно участвовать онлайн в вебинарах, задавать вопросы спикерам. Можно смотреть вебинары в записи (в т.ч. и уже прошедшие до того. как вы оформили подписку).

Сейчас в каталоге более 500 вебинаров на десятки разных тем – от юридических до подготовки годовых отчетов.

Мини-курсы

Вебинары

Консультации

Чтобы задать свой вопрос экспертам создайте свою тему здесь. У нас нет каких-то особенных правил, но важно:

Описать вашу ситуацию, насколько возможно подробнее (если забудьте что-то указать, эксперт задаст уточняющие вопросы). Если у вас проблема с программой – укажите ее название, конфигурацию, релиз. Можете приложить скриншоты экрана.

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