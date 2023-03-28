Обзоры для бухгалтера

Полезные инструкции для ИП и работодателя, лучшие экспертные консультации и вебинары недели. Журнал «Клерк.Премиум» № 11/2023

Собрали инструкции для ИП и работодателей, свежие разборы недели, топ вебинаров и мини-курсов для того, чтобы вы не пропустили ничего важного. Пройдите сквозь период деклараций и балансов вместе с поддержкой журнала Клерк.Премиум. В этом номере вас ждут самые популярные консультации и анонс горячих вебинаров этой недели.

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Полезные инструкции для ИП и работодателя, лучшие экспертные консультации и вебинары недели. Журнал «Клерк.Премиум» № 11/2023

Разборы недели

Почему разборы так любят наши подписчики?

Разбор – это небольшая экспертная статья с понятным, пошаговым алгоритмом действий, чек-листом, инструкцией по применению нового закона или заполнению отчета. К большинству разборов прилагаются памятки, которые можно скачать и распечатать.

Закажите разбор главному редактору. Его напишут специально для вас

Свежие разборы недели:

Список всех разборов

Мини-курсы и вебинары

Подписчикам Клерк.Премиумдоступны разные форматы обучения – можно смотреть короткие мини-курсы (всего несколько минут) – такой формат подойдет для просмотра во время поездки в метро или обеденного перерыва.

Можно участвовать онлайн в вебинарах, задавать вопросы спикерам. Можно смотреть вебинары в записи (в т.ч. и уже прошедшие до того. как вы оформили подписку).

Сейчас в каталоге более 500 вебинаров на десятки разных тем – от юридических до подготовки годовых отчетов.

Мини-курсы

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Вебинары

Не пропустите на этой неделе!

ЕНП, ИП, ПСН, УСН, фиксированные взносы. Топ вопросов Клерк.Премиум.

Консультации

Чтобы задать свой вопрос экспертам создайте свою тему здесь. У нас нет каких-то особенных правил, но важно:

  1. Описать вашу ситуацию, насколько возможно подробнее (если забудьте что-то указать, эксперт задаст уточняющие вопросы).

  2. Если у вас проблема с программой – укажите ее название, конфигурацию, релиз. Можете приложить скриншоты экрана.

Популярные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Продолжайте следить за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум.

Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»

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