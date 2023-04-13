Отчетность за 1 квартал, какие сдавать нулевки, как успешно пройти допрос в ФНС, разбор вопросов по кадрам и зарплате. Журнал «Клерк.Премиум» № 13/2023

Перешагнули рубеж годовой отчетности и окунулись сразу в новую волну. До отпуска еще далеко, полетели первые требования от ФНС.
Если у вас есть вопросы по учету, не получается заполнить декларацию или платежку, а 1С не хочет правильно считать взносы – вы правильно выбрали Клерк.Премиум.
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Разборы недели
Главный редактор вместе с экспертами выбирает самые важные темы для разборов на каждую неделю.
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Новые разборы недели:
Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2023 года
Совмещение и совместительство: в чем разница + таблица-напоминалка, чтобы не забыть
Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм + таблица со списком всех форм
Производственная травма в 2023 году: как посчитать компенсацию, штрафы
Топ-вебинары
Собрали подборку лучших вебинаров недели, ниже смотрите анонсы предстоящих вебинаров, чтобы не пропустить!
Как защититься от обвинения в налоговых схемах. Советы адвоката
Как получить рассрочку/отсрочку по итогам налоговой проверки – 2023: пошаговая инструкция от налоговых консультантов
Анонс вебинаров:
13 апреля Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы
17 апреля Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018
17 апреля Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
18 апреля НДС: проверяем декларацию за 1 квартал
18 апреля Параллельный импорт. Настоящее и будущее. Налоговые особенности
Мини-курсы
В одном мини-видео разбираем один конкретный вопрос: о проводках и учете, о налогах, взносах, сборах, о зарплате или кадрах.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Как правильно начислить и выплатить премию генеральному директору
Консультации
Чтобы задать свой вопрос экспертам создайте свою тему здесь. Над каждый из них работает сразу целый пул экспертов. Выбрали самые интересные консультации недели:
Разбирались в том, как зачесть взносы ИП при расчете налога УСН, не подавая заявление
Налоговая доначисляет КФХ налог – эксперт помог разобраться, почему ФНС не права и как ответить на требование
Как показывать в учете выручку при работе со службами доставки Яндекс.Еда и Деливери клаб
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