Отчетность за 1 квартал, какие сдавать нулевки, как успешно пройти допрос в ФНС, разбор вопросов по кадрам и зарплате. Журнал «Клерк.Премиум» № 13/2023

Годовой рубеж пройден, грядет отчетность за 1 квартал, декларации и первые требования от ФНС. Команда Клерк.Премиум с заботой выбирает самые важные темы и готовит разборы, отвечает в Консультациях, проводит вебинары и выпускает мини-курсы. В этом номере подобраны самые актуальные материалы, чтобы вы не пропустили ничего важного.

Перешагнули рубеж годовой отчетности и окунулись сразу в новую волну. До отпуска еще далеко, полетели первые требования от ФНС.

Если у вас есть вопросы по учету, не получается заполнить декларацию или платежку, а 1С не хочет правильно считать взносы – вы правильно выбрали Клерк.Премиум.

Эксперты «Клерка» каждый день готовят для вас полезные инструкции, отвечают в Консультациях, проводят вебинары, выпускают мини-курсы. Это контент, который могут полностью и без ограничений просматривать только пользователи Клерк.Премиум.

Разборы недели

Главный редактор вместе с экспертами выбирает самые важные темы для разборов на каждую неделю.

Если вы хотите получить разбор по своему вопросу – оставьте заявку главреду в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Новые разборы недели:

Топ-вебинары

Собрали подборку лучших вебинаров недели, ниже смотрите анонсы предстоящих вебинаров, чтобы не пропустить!

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В одном мини-видео разбираем один конкретный вопрос: о проводках и учете, о налогах, взносах, сборах, о зарплате или кадрах.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать свой вопрос экспертам создайте свою тему здесь. Над каждый из них работает сразу целый пул экспертов. Выбрали самые интересные консультации недели:

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