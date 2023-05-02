Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023

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Разборы недели
Каждую неделю главный редактор совместно с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов.
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Новые разборы недели:
Начисление в 1С неустойки от контрагента: пошаговая инструкция.
Требование по встречной проверке: что предоставлять + памятка для бухгалтера.
Командировка в праздничные выходные: как оплачивать + согласие работника.
Все штрафы за несдачу отчетности в 2023 году + таблица.
Как поспорить с налоговой и выиграть. Судебная практика по налоговым спорам в пользу компаний.
НДС нет и ставка НДС 0%: в чем разница + таблица-сравнение.
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Как автоматизировать ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: ERP.
Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Анонс вебинаров:
2 мая:Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
3 мая:Субсидии для бизнеса: как получить деньги от государства
4 мая: Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, сборах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Нужно ли закрывать обособленное подразделение в связи со сменой адреса.
Возмещение субсидии Лизингодателю при досрочном расторжении договора лизинга. Как провести в учет у Лизингополучателя.
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