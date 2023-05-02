Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023

Отчетный период закончился, но проблем меньше не стало. Налоговики засыпают требованиями, праздничные дни принесли новые заботы по расчетам отпускных, власти выпустили новый ФСБУ – разобраться во всех нюансах и работать без стрессов поможет Клерк.Премиум.

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Разборы недели

Каждую неделю главный редактор совместно с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов.

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Новые разборы недели:

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, сборах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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