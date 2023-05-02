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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023

Отчетный период закончился, но проблем меньше не стало. Налоговики засыпают требованиями, праздничные дни принесли новые заботы по расчетам отпускных, власти выпустили новый ФСБУ – разобраться во всех нюансах и работать без стрессов поможет Клерк.Премиум.
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Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023

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Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

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Комментарии

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    Журнал «Клерк.Премиум»
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    Новый ФСБУ, штрафы за несдачу отчетности, защита персданных и налоговые требования. Журнал «Клерк.Премиум» № 15/2023

    Отчетный период закончился, но проблем меньше не стало. Налоговики засыпают требованиями, праздничные дни принесли новые заботы по расчетам отпускных, власти выпустили новый ФСБУ – разобраться во всех нюансах и работать без стрессов поможет Клерк.Премиум.

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