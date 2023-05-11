Самые важные разъяснения Минфина и ФНС, сверка расчетов и допросы в налоговой, расчеты с работниками и взносы ИП. Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2023

ЕНС бухгалтерам уже снится в кошмарах, личный кабинет не работает, обещанных сведений об остатке денег на налоговом счете нет и в помине. Какие разъяснения дают контролирующие ведомства? Как свериться с ФНС? Как правильно перечислить налоги и взносы? Как отвечать на требования и пройти допрос в налоговой? Эти вопросы волнуют каждого бухгалтера. Устали часами искать в интернете ответы? На помощь спешит Клерк.Премиум.

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