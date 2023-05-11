Самые важные разъяснения Минфина и ФНС, сверка расчетов и допросы в налоговой, расчеты с работниками и взносы ИП. Журнал «Клерк.Премиум» № 16/2023

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Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов.
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Новые разборы недели:
Как получить социальный вычет на обучение + памятка со списком документов
Как отразить выплату дивидендов в отчетности: РСВ, 6-НДФЛ, ПСФЛ, ЕФС-1 + памятка
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 года
Как рассчитать 1% с дохода свыше 300 000 руб. на разных режимах налогообложения + примеры расчетов
Как платить налоги в 2023 году. Все способы + реквизиты для платежки
Как провести сверку расчетов с ФНС в 2023 году + образец заявления
Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документов
Топ-вебинары
Собрали подборкуважных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Как автоматизировать ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в 1С: ERP
Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяцев
Анонс вебинаров:
15 мая: Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком
16 мая: Как бухгалтеру составить для директора понятный финансовый отчет
17 мая: Внешнеторговые контракты и логистические цепочки в условиях санкций
18 мая: Облачные кассы для онлайн-торговли и приема оплат через Интернет
18 мая: Финансовый практикум для бухгалтеров: работа с рисками по убыткам, долгам и расходам
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Работник не подписывает допсоглашение с изменением оплаты труда
Как правильно отказаться от применения упрощенной системы налогообложения
Как перенести отпуск работника, если он заболел до или во время отдыха
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
Требование по РСВ за 2022 год: помогите понять, что хочет ФНС
Как уменьшить НДФЛ на патент иностранца и как начислить взносы
Как сдавать отчётность за прошлые кварталы при новом директоре
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